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Друзья заместителя Кличко Прокопива стали владельцами ряда объектов коммунальной недвижимости в Киеве, - СМИ

Двое друзей заместителя председателя КГГА и главы фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Владимира Прокопива - Александр Поштарюк и Андрей Стеценко - через частные компании завладели по меньшей мере 6 объектами недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты установили, что перед тем как начать получать в собственность имущество города, Поштарюк и Стеценко помогли семье Прокопива дешево получить элитное жилье.

Что известно о друзьях Владимира Прокопива?

Отмечается, что Александр Поштарюк является давним знакомым Прокопива из Ивано-Франковска. Он работал в компаниях, принадлежащих жене и тестю политика. Кроме того, мужчина помогал Прокопиву с приобретением недвижимости и автомобилей. В частности, в 2016 году Поштарюк продал Прокопиву Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIC по цене вдвое ниже рыночной.

Так, в 2018 году помог Прокопиву стать владельцем земли на 600 кв. м в коттеджном городке "Коник".

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Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об'єктів комунальної нерухомості в Києві

Впоследствии компании, совладельцем которых является Поштарюк, начали получать в собственность коммунальное имущество. В частности ООО Бенефис-Инвест, как только в состав владельцев зашел друг Прокопива, выкупило у города офисное помещение на более 300 кв. м в центре города на ул. Тарасовской по цене, которая в несколько раз ниже, чем сейчас продается коммерческая недвижимость в похожих домах на этой же улице.

Кроме того, Поштарюк является совладельцем здания на 170 кв. м на ВДНХ. Ранее оно принадлежало коммунальному предприятию.

Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об'єктів комунальної нерухомості в Києві
Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об'єктів комунальної нерухомості в Києві

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Как говорится в расследовании, здание арендовал благотворительный фонд, в состав учредителей которого поочередно входили депутат из возглавляемой Прокопивым фракции "Евросолидарность" Людмила Ковалевская, а затем доверенное лицо Прокопива на выборах Евгений Чугаев.

Сейчас этот проект заморожен, поскольку прокуратура вместе с СБУ расследуют возможные нарушения, в частности завышение стоимости ремонта и занижение цены выкупа помещения.

Андрей Стеценко

Еще один друг Прокопива - Андрей Стеценко.

Жена Стеценко с 2018 года работает в секретариате Киевсовета, который ранее возглавлял Прокопив. Стеценко, как и Прокоповы с Поштарюком, переехали в Киев из Ивано-Франковска. Здесь они много лет снимали квартиру у фирмы тестя Прокопива. Стеценко до сих пор держит в квартире Поштарюка, согласно данным его ФЛП.

Друзі Володимира Прокопіва заволоділи об'єктами елітного майна у Києві

Как и Поштарюк, Стеценко помог Прокопивым получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, при невыясненных обстоятельствах приобретя квартиру по цене в четыре раза ниже рыночной, а затем за эту же цену продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас Signature является одним из самых дорогих жилых комплексов Киева.

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Какая недвижимость?

Журналисты отмечают, что при этом Стеценко также оказался владельцем недвижимости, которую перед этим вывели из коммунальной собственности.

В частности здания на 460 кв. м на Трухановом острове. Само здание - давно заброшенное помещение ресторана, но стоит оно на 2 гектарах земли с выходом на пляж. Это здание просили передать под реабилитационный центр для участников АТО, но городской совет решил его продать.

Сначала недвижимость выкупило на аукционе ООО "Кронкер Групп", а затем компанию и имущество на ней передали другу Прокопива.

Кроме того, Стеценко через ООО "Эрнест" получил в собственность более полугектара земли в промышленной зоне Соломенки, где расположены около 800 кв.м недвижимости. Хотя сейчас там функционируют автосервис и шиномонтаж, эта территория имеет перспективы для дальнейшей застройки, в частности жилыми комплексами. Часть этой компании переписали на Стеценко при оформлении аренды земли в Киевсовете, а впоследствии его долю передали Поштарюку.

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Кроме того, Стеценко является совладельцем здания площадью 230 кв. м на Теремках. Оно стоит рядом с новыми ЖК и имеет выход к озеру. Участок под ним уже перевели в целевое назначение "для строительства рыночной инфраструктуры", однако само строительство пока не начали.

Что известно о Владимире Прокопиве?

Напомним, Владимир Прокопив - депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская Солидарность".

Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021).

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Автор: 

Кличко Виталий (4652) недвижимость (821) Прокопив Владимир (50) Бигус (193)


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Топ комментарии
+8
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22.10.2024 09:08 Ответить
+8
Тю, новина від 14 жовня - ТСН. І так вона тихенько пройшла..

Мабудь Кличко вже знову зеленим десь коки дверима затиснув, раз вереск піднявся за старою новиною.
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22.10.2024 09:11 Ответить
+8
Мимо кишені Бубочки Оманського)) неподобство!!
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22.10.2024 09:12 Ответить
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Сук@, нічого НЕ змінеться. Зелені, блакитні, червоні, жовті...
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22.10.2024 09:00 Ответить
Не може бути, у Порошенка в партії ж усі чесні та порядні
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22.10.2024 09:02 Ответить
Може й не всі, але те скільки пдарасні викрили за 6 років з шашличної партії тільки журналісти - то на цю кількість корупціонерів потрібно 100 партій Порошенка. І це ще без фсбешних кротів, тупих зрадників і просто дебілів.
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22.10.2024 09:14 Ответить
Я не оправдываю никого,но зелена гидота(массово)краде як насосом мильярди,а только кто то(один два человека)из партии Порошенка что то спиз..ил ,сразу вонь начинается и кивание в эту сторону зе подлизователями.Какие де вы твари,выбрали иуд зеленых,привели(73% с ними Украину к пропасти и не каетесь даже,фу,гидота!
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22.10.2024 11:02 Ответить
Дружній вогонь по Кличку. Ну крадуть, з ким не буває. Обов'язково про це всім розповідати?
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22.10.2024 09:06 Ответить
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22.10.2024 09:08 Ответить
Під носом уЗе.
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22.10.2024 09:10 Ответить
Мимо кишені Бубочки Оманського)) неподобство!!
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22.10.2024 09:12 Ответить
Бубочка хороший! Він просто не знає! Йому потрібно листа написати, або відосик навколюшках зробити ""Володимир Олександрович, допоможи!" А те, що зеленський свойому батько зробив довічну степендію (додаткову пенсію) за відсутні наукові досягнення - то не рахується, то зли якики ляси точуть. А відосик найвеличному сподобається.
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22.10.2024 09:28 Ответить
під носом ( баканов, дєрьмак, татаров, подоляк, резніков і т.п. ) воно не бачить, але Порошенко, для боневтік, " барига." бо Порошенко поза носом.
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22.10.2024 09:32 Ответить
Тю, новина від 14 жовня - ТСН. І так вона тихенько пройшла..

Мабудь Кличко вже знову зеленим десь коки дверима затиснув, раз вереск піднявся за старою новиною.
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22.10.2024 09:11 Ответить
хочу вас запевнити, відчайдушні критикани.
що, саме оцих, нині "опозиційних" політиків, в наступний раз, ми оберемо у владу.
і вже їхні знайомі прокурори, оформлять собі пенсії інвалідність убд.
і при них, через суди, повернуться на посади звільнені попередні прокурори та крупи мсек, з повним відшкодуванням.
а герої інваліди, так і будуть страждати по кабінетах, збираючи довідки.
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22.10.2024 09:12 Ответить
От ти себе і показав пдар шашличний. Що ж ти пропонуєш, щоб твої анальні господарі розкрадали країну та армію до повного знищення України?
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22.10.2024 09:17 Ответить
ти точно маєш, хоча б неповну, середню освіту?
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22.10.2024 09:25 Ответить
Ти точно маєш анальну бронь від падалЬяка, але це тебе не врятує і таких уйобків як ти.
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22.10.2024 16:23 Ответить
оо...
ти ще тут?
я думав, давно з вікна випав.
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22.10.2024 16:25 Ответить
Ти ще в дитинстві з нього випав. І нічого ,падалЬяковська контора тебе навіть текст навчила набирати. Правда він беззмістовний і тупий, але для такого важкого випадку як у тебе - навіть це "патужна" , ти майже в розвитку наздогнав свого ліДора.
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22.10.2024 20:21 Ответить
Так було завжди. Я просто інвалід, завдячуючі ж@поруким лікарям з купленими дипломами. Так що раніше нічого не можна було з соцтрахів вибити, що зараз. Тільки відмазки ліві. До повномасштабного було - грошей в бюджеті немає. А зараз - Ви що, не знаєте яка ситуація? В країні війна! Все для поранених! Ага..якщо все для поранених, то чому стільки зборів на ті ж самі засоби реабілітації?

Поки не буде показових судових справ, нормальних вироків з великими строками й конфіскаціями - нічого не буде. Кругова порука й відчуття безкарності у провладних зашкалюють..
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22.10.2024 09:21 Ответить
А у мене є компромат на Кличка! Він за руку здоровался із головними крадіями України! З зеленським, єрмаком і іншими покидьками.
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22.10.2024 09:23 Ответить
Та він давно руки вже помив з милом й не раз, не переймайтесь))
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22.10.2024 09:27 Ответить
Така собі звичайна українська історія
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22.10.2024 10:07 Ответить
всі розслідування бігуса слід ділити на порядок. там тільки 10% (+/-) правди.
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22.10.2024 10:54 Ответить
Не встиг Кличко на нараді за участі послів сімки заявити про тиск на місцеві органи влади, як під його зама вже підклали "здохлу кицьку"
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22.10.2024 11:46 Ответить
бігус ще той гімнюк- старатель
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22.10.2024 15:54 Ответить
 
 