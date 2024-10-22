Друзья заместителя Кличко Прокопива стали владельцами ряда объектов коммунальной недвижимости в Киеве, - СМИ
Двое друзей заместителя председателя КГГА и главы фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Владимира Прокопива - Александр Поштарюк и Андрей Стеценко - через частные компании завладели по меньшей мере 6 объектами недвижимости, которые ранее принадлежали городу.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты установили, что перед тем как начать получать в собственность имущество города, Поштарюк и Стеценко помогли семье Прокопива дешево получить элитное жилье.
Что известно о друзьях Владимира Прокопива?
Отмечается, что Александр Поштарюк является давним знакомым Прокопива из Ивано-Франковска. Он работал в компаниях, принадлежащих жене и тестю политика. Кроме того, мужчина помогал Прокопиву с приобретением недвижимости и автомобилей. В частности, в 2016 году Поштарюк продал Прокопиву Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIC по цене вдвое ниже рыночной.
Так, в 2018 году помог Прокопиву стать владельцем земли на 600 кв. м в коттеджном городке "Коник".
Впоследствии компании, совладельцем которых является Поштарюк, начали получать в собственность коммунальное имущество. В частности ООО Бенефис-Инвест, как только в состав владельцев зашел друг Прокопива, выкупило у города офисное помещение на более 300 кв. м в центре города на ул. Тарасовской по цене, которая в несколько раз ниже, чем сейчас продается коммерческая недвижимость в похожих домах на этой же улице.
Кроме того, Поштарюк является совладельцем здания на 170 кв. м на ВДНХ. Ранее оно принадлежало коммунальному предприятию.
Как говорится в расследовании, здание арендовал благотворительный фонд, в состав учредителей которого поочередно входили депутат из возглавляемой Прокопивым фракции "Евросолидарность" Людмила Ковалевская, а затем доверенное лицо Прокопива на выборах Евгений Чугаев.
Сейчас этот проект заморожен, поскольку прокуратура вместе с СБУ расследуют возможные нарушения, в частности завышение стоимости ремонта и занижение цены выкупа помещения.
Андрей Стеценко
Еще один друг Прокопива - Андрей Стеценко.
Жена Стеценко с 2018 года работает в секретариате Киевсовета, который ранее возглавлял Прокопив. Стеценко, как и Прокоповы с Поштарюком, переехали в Киев из Ивано-Франковска. Здесь они много лет снимали квартиру у фирмы тестя Прокопива. Стеценко до сих пор держит в квартире Поштарюка, согласно данным его ФЛП.
Как и Поштарюк, Стеценко помог Прокопивым получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, при невыясненных обстоятельствах приобретя квартиру по цене в четыре раза ниже рыночной, а затем за эту же цену продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас Signature является одним из самых дорогих жилых комплексов Киева.
Какая недвижимость?
Журналисты отмечают, что при этом Стеценко также оказался владельцем недвижимости, которую перед этим вывели из коммунальной собственности.
В частности здания на 460 кв. м на Трухановом острове. Само здание - давно заброшенное помещение ресторана, но стоит оно на 2 гектарах земли с выходом на пляж. Это здание просили передать под реабилитационный центр для участников АТО, но городской совет решил его продать.
Сначала недвижимость выкупило на аукционе ООО "Кронкер Групп", а затем компанию и имущество на ней передали другу Прокопива.
Кроме того, Стеценко через ООО "Эрнест" получил в собственность более полугектара земли в промышленной зоне Соломенки, где расположены около 800 кв.м недвижимости. Хотя сейчас там функционируют автосервис и шиномонтаж, эта территория имеет перспективы для дальнейшей застройки, в частности жилыми комплексами. Часть этой компании переписали на Стеценко при оформлении аренды земли в Киевсовете, а впоследствии его долю передали Поштарюку.
Кроме того, Стеценко является совладельцем здания площадью 230 кв. м на Теремках. Оно стоит рядом с новыми ЖК и имеет выход к озеру. Участок под ним уже перевели в целевое назначение "для строительства рыночной инфраструктуры", однако само строительство пока не начали.
Что известно о Владимире Прокопиве?
Напомним, Владимир Прокопив - депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская Солидарность".
Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021).
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Мабудь Кличко вже знову зеленим десь коки дверима затиснув, раз вереск піднявся за старою новиною.
що, саме оцих, нині "опозиційних" політиків, в наступний раз, ми оберемо у владу.
і вже їхні знайомі прокурори, оформлять собі пенсії інвалідність убд.
і при них, через суди, повернуться на посади звільнені попередні прокурори та крупи мсек, з повним відшкодуванням.
а герої інваліди, так і будуть страждати по кабінетах, збираючи довідки.
ти ще тут?
я думав, давно з вікна випав.
Поки не буде показових судових справ, нормальних вироків з великими строками й конфіскаціями - нічого не буде. Кругова порука й відчуття безкарності у провладних зашкалюють..