Друзья заместителя Кличко Прокопива стали владельцами ряда объектов коммунальной недвижимости в Киеве, - СМИ

Двое друзей заместителя председателя КГГА и главы фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Владимира Прокопива - Александр Поштарюк и Андрей Стеценко - через частные компании завладели по меньшей мере 6 объектами недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты установили, что перед тем как начать получать в собственность имущество города, Поштарюк и Стеценко помогли семье Прокопива дешево получить элитное жилье.

Что известно о друзьях Владимира Прокопива?

Отмечается, что Александр Поштарюк является давним знакомым Прокопива из Ивано-Франковска. Он работал в компаниях, принадлежащих жене и тестю политика. Кроме того, мужчина помогал Прокопиву с приобретением недвижимости и автомобилей. В частности, в 2016 году Поштарюк продал Прокопиву Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIC по цене вдвое ниже рыночной.

Так, в 2018 году помог Прокопиву стать владельцем земли на 600 кв. м в коттеджном городке "Коник".

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Впоследствии компании, совладельцем которых является Поштарюк, начали получать в собственность коммунальное имущество. В частности ООО Бенефис-Инвест, как только в состав владельцев зашел друг Прокопива, выкупило у города офисное помещение на более 300 кв. м в центре города на ул. Тарасовской по цене, которая в несколько раз ниже, чем сейчас продается коммерческая недвижимость в похожих домах на этой же улице.

Кроме того, Поштарюк является совладельцем здания на 170 кв. м на ВДНХ. Ранее оно принадлежало коммунальному предприятию.





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Как говорится в расследовании, здание арендовал благотворительный фонд, в состав учредителей которого поочередно входили депутат из возглавляемой Прокопивым фракции "Евросолидарность" Людмила Ковалевская, а затем доверенное лицо Прокопива на выборах Евгений Чугаев.

Сейчас этот проект заморожен, поскольку прокуратура вместе с СБУ расследуют возможные нарушения, в частности завышение стоимости ремонта и занижение цены выкупа помещения.

Андрей Стеценко

Еще один друг Прокопива - Андрей Стеценко.

Жена Стеценко с 2018 года работает в секретариате Киевсовета, который ранее возглавлял Прокопив. Стеценко, как и Прокоповы с Поштарюком, переехали в Киев из Ивано-Франковска. Здесь они много лет снимали квартиру у фирмы тестя Прокопива. Стеценко до сих пор держит в квартире Поштарюка, согласно данным его ФЛП.

Как и Поштарюк, Стеценко помог Прокопивым получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, при невыясненных обстоятельствах приобретя квартиру по цене в четыре раза ниже рыночной, а затем за эту же цену продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас Signature является одним из самых дорогих жилых комплексов Киева.

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Какая недвижимость?

Журналисты отмечают, что при этом Стеценко также оказался владельцем недвижимости, которую перед этим вывели из коммунальной собственности.

В частности здания на 460 кв. м на Трухановом острове. Само здание - давно заброшенное помещение ресторана, но стоит оно на 2 гектарах земли с выходом на пляж. Это здание просили передать под реабилитационный центр для участников АТО, но городской совет решил его продать.

Сначала недвижимость выкупило на аукционе ООО "Кронкер Групп", а затем компанию и имущество на ней передали другу Прокопива.

Кроме того, Стеценко через ООО "Эрнест" получил в собственность более полугектара земли в промышленной зоне Соломенки, где расположены около 800 кв.м недвижимости. Хотя сейчас там функционируют автосервис и шиномонтаж, эта территория имеет перспективы для дальнейшей застройки, в частности жилыми комплексами. Часть этой компании переписали на Стеценко при оформлении аренды земли в Киевсовете, а впоследствии его долю передали Поштарюку.

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Кроме того, Стеценко является совладельцем здания площадью 230 кв. м на Теремках. Оно стоит рядом с новыми ЖК и имеет выход к озеру. Участок под ним уже перевели в целевое назначение "для строительства рыночной инфраструктуры", однако само строительство пока не начали.

Что известно о Владимире Прокопиве?

Напомним, Владимир Прокопив - депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская Солидарность".

Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021).

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