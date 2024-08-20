Сыновья главы Борщаговской громады Киевщины Кудрика "обросли" имуществом на десятки миллионов, - СМИ
Двое сыновей главы Борщаговской громады, которая расположена под Киевом, Олеся Кудрика сумели за последние годы обрасти активами на десятки миллионов гривен.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Борщаговская громада с 2020-го задорого скупает частные детские сады и землю под ними, а продавцами выступает в том числе и окружение тех людей, для которых эта же громада ранее эту землю и выводила. Глава громады Олесь Кудрик уверяет, что с ценами на садики все в порядке.
"Детсадовская лихорадка" стартовала в Софиевской Борщаговке перед местными выборами 2020 года. Здесь тогда приобрели детсад "Дивосвіт", расположенный на территории жилого комплекса "София Киевская". Его возводило окружение экс-нардепа Сергея Скуратовского, для которого сельский совет несколькими годами ранее землю здесь и выводил. Детсад, по документам, купили за почти 70 миллионов гривен. В тот же период времени в других областях аналогичные дошкольные учреждения строили с нуля и это обходилось почти вдвое дешевле. Продавцом выступила компания "Броквитал", которая до продажи практически не имела никаких доходов, а сразу после успешной сделки по сути перестала вести вообще любую деятельность. Ярослав Зайченко, который на момент продажи был владельцем "Броквитала", практически сразу вышел из бизнеса и сейчас не может никак объяснить ситуацию журналистам.
Журналисты узнали, что Зайченко является юристом из окружения все того же Скуратовского. В частности, он связан с Александром Кониховым - бывшим помощником нардепа, который руководил строительством ЖК "София Киевская", а до этого стал одним из крупнейших владельцев земли, выведенной из государственного агрокомбината "Пуща-Водица".
Тогда же, осенью 2020 года, здесь приобрели еще один детский сад - "Совенятко". Он также расположен в жилом комплексе, но другом - "Уютный квартал". Эксперты оценили детсад в 47 миллионов гривен. Еще в 1,7 миллиона обошлась земля под детским садом, которую громаде продали отдельно. Продавцом оказался один из самых известных застройщиков Борщаговки Сергей Одарич. Весной этого года он же продал громаде укрытие для этого же "Совенятка", получив из бюджета еще почти 12 миллионов гривен.
Согласно расследованию, уже в 2023 году Борщаговский сельский совет приобрел еще одно дошкольное учреждение - "Левенятко", которое находится на территории жилого комплекса "Львовский уют". Заведение продал нардеп от партии "За майбутнє" Виктор Мялик, известный скандалами из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов за продажу недвижимости в этом же ЖК. Сельсовет заплатил ему почти 100 миллионов гривен за детсад, который до этого уже работал как частный и в который уже ходили дети, что означает, что существенно улучшить ситуацию с нехваткой мест в учреждениях здесь это приобретение не сможет.
Строительство похожих учебных заведений в разных областях даже сейчас заказывают по существенно более низким ценам. Более того, согласно декларации нардепа Мялика, в последние годы здание детсада он сдавал в аренду и в среднем получал около миллиона гривен в год. Это означает, что для народного депутата эта продажа выглядит гораздо выгоднее, чем для общества.
Олесь Кудрик в комментарии журналистам пояснил, что стоимость определяли эксперты в соответствии с состоянием дошкольных учреждений: "Ремонт можно, если квартиру делать, можно делать - 10 тысяч долларов. А можно и за 70 тысяч долларов квартиру делать. Так же и садик. Действительно качественная мебель, качественная плитка, качественный двор. Все-все, что есть - в лучшем виде".
Уже в 2024 году сыновья Кудрика Дмитрий и Владимир стали владельцами по сути целого жилого комплекса в Софиевской Борщаговке. Речь идет о двух домах, общей площадью в 1300 квадратных метров, стоимость которых, по подсчетам журналистов, может достигать миллиона долларов. Кудрик долго пытался вспомнить, где именно конкретно его сыновья работают, остановившись на версии о том, что эти дома продавались очень дешево, а сыновья работают в IТ-сфере.
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Синочки Кудрика мабуть ветерани?
Софіївська Борщаговка - це Київ?
Фантомас, це діагноз?
Выход только один. Они всё разворуют, и уедут. Больше нехер будет украсть. Только тогда мы получим шанс.
Доречі, так думали "мудрі кіяні", коли обирали мером Черновецького. В нього є, він красти не буде!
Висновок простий... ідіотів вилікує не час, а могила.
Так що Україна обречена!
Щось не сильно допомогло🤣
Давно доведено, що якби хоч один злочинець задумався над тим, що його схоплять і відправлять у буцигарню чи розстріляють. Він би ніколи не зкохв злочин який зкоїв!
Так, що розстріли це малоефективна хєрня.
Ти?
Так ти так само обростеш майном через рік🤣🤣🤣
У свій час, було проведено маштабне дослідження, опитано значну кількість злочинців за різні злочини. Так от вони всі як один зтверджували, що якби знали, що їх зловлять то ніколи не наважилися б на злочин.
Так, що...
До того ж, країна у 21столітті, яка хоче у євроспільноту, думає про те як рубати голови наче у 16 сторіччі.
Є більш страшний спосіб, стріляти то херня, НА ПАЛЮ ЇХ🤣🤣🤣
В Сингапуре были введены строгие антикоррупционные законы и учреждена независимая Комиссия по расследованию коррупции (CPIB). Эти меры привели к тому, что Сингапур стал одной из стран с самым низким уровнем коррупции в мире. Аресты и судебные преследования коррупционеров действительно происходили, но случаи расстрела за коррупцию в Сингапуре не имели места.
Информация о расстрелах "друзей президента" скорее всего относится к мифам или неверной интерпретации событий. В реальности борьба с коррупцией велась через законные механизмы и строгие наказания, включая тюремные сроки, но не казни.
У кількох випадках чиновники та політичні діячі, які займали високі посади та мали тісні зв'язки з Лі Куан Ю, дійсно піддавалися розслідуванням і засуджувалися за корупцію. Наприклад, один із його соратників, Те Чин Ван, міністр з питань національного розвитку, був заарештований за звинуваченням у корупції і врешті-решт вчинив самогубство, перш ніж справа дійшла до суду. Лі Куан Ю не перешкоджав цим розслідуванням, що підкреслює його відданість принципу, що закон має бути однаковим для всіх, незалежно від зв'язків і становища.
Отже, хоча він і не виявляв поблажливості до своїх близьких, формулювання "посадив у в'язницю своїх найкращих друзів" може бути дещо перебільшеним. Лі Куан Ю був переконаний, що боротьба з корупцією важливіша за особисті зв'язки, і він дотримувався цього принципу на практиці.
Едь в Украину, там есть кого стрелять🤣
Йди стріляй, стрілун.
Свого часу Піночет винищив профспілки, усякий протестний рух (Віктор Хара, співак), увесь криміналітет та корупціонерів.
В нас профспілки знищені, протестів та забастовок немає. Залишилось викорінити бандитів та крадіїв - але то "святе", з чого ж, будь яка, наша влада "харчеваться" буде.
Поки військовий стан і повноцінна війна у нас взагалі немає бути ніяких судів прокурорів поліції дбр набу беб сап депутатів тощо. Віськова комендатура усюди - вкрав - трибунал - розстріл - забули. Вбив - трибунал - розстріл - забули.
святі людипланували ще й Петропавлівську з Чайками закабалити, а ви ...
https://antikor.com.ua/ru/articles/411124-kak_olesj_kudrik_po_trupam_shel_k_vlasti_slomannye_ruki_otravlennyj_kofe_semjja_janukovicha Как Олесь Кудрик по трупам шел к власти: Сломанные руки, отравленный кофе, семья Януковича
Якщо вони у війну не зупинилися красти, то їх нічого не зупинить. Це просто якийсь триндець.