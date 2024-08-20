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Новости
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Сыновья главы Борщаговской громады Киевщины Кудрика "обросли" имуществом на десятки миллионов, - СМИ

кудрик

Двое сыновей главы Борщаговской громады, которая расположена под Киевом, Олеся Кудрика сумели за последние годы обрасти активами на десятки миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Борщаговская громада с 2020-го задорого скупает частные детские сады и землю под ними, а продавцами выступает в том числе и окружение тех людей, для которых эта же громада ранее эту землю и выводила. Глава громады Олесь Кудрик уверяет, что с ценами на садики все в порядке.

"Детсадовская лихорадка" стартовала в Софиевской Борщаговке перед местными выборами 2020 года. Здесь тогда приобрели детсад "Дивосвіт", расположенный на территории жилого комплекса "София Киевская". Его возводило окружение экс-нардепа Сергея Скуратовского, для которого сельский совет несколькими годами ранее землю здесь и выводил. Детсад, по документам, купили за почти 70 миллионов гривен. В тот же период времени в других областях аналогичные дошкольные учреждения строили с нуля и это обходилось почти вдвое дешевле. Продавцом выступила компания "Броквитал", которая до продажи практически не имела никаких доходов, а сразу после успешной сделки по сути перестала вести вообще любую деятельность. Ярослав Зайченко, который на момент продажи был владельцем "Броквитала", практически сразу вышел из бизнеса и сейчас не может никак объяснить ситуацию журналистам.

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Журналисты узнали, что Зайченко является юристом из окружения все того же Скуратовского. В частности, он связан с Александром Кониховым - бывшим помощником нардепа, который руководил строительством ЖК "София Киевская", а до этого стал одним из крупнейших владельцев земли, выведенной из государственного агрокомбината "Пуща-Водица".

Тогда же, осенью 2020 года, здесь приобрели еще один детский сад - "Совенятко". Он также расположен в жилом комплексе, но другом - "Уютный квартал". Эксперты оценили детсад в 47 миллионов гривен. Еще в 1,7 миллиона обошлась земля под детским садом, которую громаде продали отдельно. Продавцом оказался один из самых известных застройщиков Борщаговки Сергей Одарич. Весной этого года он же продал громаде укрытие для этого же "Совенятка", получив из бюджета еще почти 12 миллионов гривен.

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Согласно расследованию, уже в 2023 году Борщаговский сельский совет приобрел еще одно дошкольное учреждение - "Левенятко", которое находится на территории жилого комплекса "Львовский уют". Заведение продал нардеп от партии "За майбутнє" Виктор Мялик, известный скандалами из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов за продажу недвижимости в этом же ЖК. Сельсовет заплатил ему почти 100 миллионов гривен за детсад, который до этого уже работал как частный и в который уже ходили дети, что означает, что существенно улучшить ситуацию с нехваткой мест в учреждениях здесь это приобретение не сможет.

Строительство похожих учебных заведений в разных областях даже сейчас заказывают по существенно более низким ценам. Более того, согласно декларации нардепа Мялика, в последние годы здание детсада он сдавал в аренду и в среднем получал около миллиона гривен в год. Это означает, что для народного депутата эта продажа выглядит гораздо выгоднее, чем для общества.

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Олесь Кудрик в комментарии журналистам пояснил, что стоимость определяли эксперты в соответствии с состоянием дошкольных учреждений: "Ремонт можно, если квартиру делать, можно делать - 10 тысяч долларов. А можно и за 70 тысяч долларов квартиру делать. Так же и садик. Действительно качественная мебель, качественная плитка, качественный двор. Все-все, что есть - в лучшем виде".

Уже в 2024 году сыновья Кудрика Дмитрий и Владимир стали владельцами по сути целого жилого комплекса в Софиевской Борщаговке. Речь идет о двух домах, общей площадью в 1300 квадратных метров, стоимость которых, по подсчетам журналистов, может достигать миллиона долларов. Кудрик долго пытался вспомнить, где именно конкретно его сыновья работают, остановившись на версии о том, что эти дома продавались очень дешево, а сыновья работают в IТ-сфере.

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Автор: 

расследование (3040) Бигус (191) Кудрик Олесь (2)


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Топ комментарии
+15
Свята людина.Саме на часі борщагівській громаді скинутися і встановити пам'ятник-"Кудрик і дєті".
Синочки Кудрика мабуть ветерани?
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19.08.2024 23:52
+7
Для Китая это капля в океане. В Украине, полагаю, необходимо стрелять от 5000 и более ежегодно. Начинать с кабмина и до райрады. Года за два-три справимся.
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20.08.2024 00:42
+6
Кому війна а кому "час прібарахліцца"....
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20.08.2024 00:22
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Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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19.08.2024 23:52 Ответить
Свята людина.Саме на часі борщагівській громаді скинутися і встановити пам'ятник-"Кудрик і дєті".
Синочки Кудрика мабуть ветерани?
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19.08.2024 23:52 Ответить
Випадково співпало)
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19.08.2024 23:58 Ответить
В лотерею виграли.
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20.08.2024 00:09 Ответить
то все ІПСО та педаля не в долі
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20.08.2024 00:16 Ответить
педаля - це Кличко?
Софіївська Борщаговка - це Київ?
Фантомас, це діагноз?
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20.08.2024 00:24 Ответить
в Київі нічого без педалі не робиться... і борщага - це Київ... мапу відкрий
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20.08.2024 00:33 Ответить
ты действительно иди от? или стал им с 2019! ты мил человек не с Троещины, часом?
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20.08.2024 05:53 Ответить
...От у нього Троєщина це ТОЧНО не Київ! У нього навіть мапа є!!)))
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20.08.2024 09:58 Ответить
поло умный гоша. какое отношение село в бучанском районе имеет до Киева!?
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20.08.2024 05:51 Ответить
Кому війна а кому "час прібарахліцца"....
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20.08.2024 00:22 Ответить
Там, якщо придивитися.... Чудні дєла твої.... Синочки, мабуть, курські садочки опікують вже?
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20.08.2024 00:24 Ответить
Неа, шоб выплыть нужно от дна оттолкнуться.
Выход только один. Они всё разворуют, и уедут. Больше нехер будет украсть. Только тогда мы получим шанс.
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20.08.2024 00:28 Ответить
Ну шо зказать? Якщо це не жарт то ти мудрий-ідіот...
Доречі, так думали "мудрі кіяні", коли обирали мером Черновецького. В нього є, він красти не буде!
Висновок простий... ідіотів вилікує не час, а могила.
Так що Україна обречена!
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20.08.2024 00:33 Ответить
Вот этих вот, расстрелять. Публично. Образцово-показательно. Вообще, при желании коррупцию искоренить проще паренной репы, используя успешный опыт Сингапура. ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ. Всяк госчиновник, судья, и остальные властьпридержащие ОБЯЗАНЫ ДОКАЗЫВАТЬ! что они и их родственники не потратили больше денег, чем их зарплаты, пенсии, стипендии. Если у мамы пенсионерки или дочки студентки обнаружится недвижимость или бизнес, стрелять. В лоб - попытка нападения, в затылок - попытка бегства. Свидетели, служебное расследование, все дела. Оружие применено правомерно. Меня ответственным назначить. За результат ручаюсь.
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20.08.2024 00:31 Ответить
В Китаї щорічно за коррупцію розстрілюють 300+ людей.
Щось не сильно допомогло🤣
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20.08.2024 00:36 Ответить
Для Китая это капля в океане. В Украине, полагаю, необходимо стрелять от 5000 и более ежегодно. Начинать с кабмина и до райрады. Года за два-три справимся.
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20.08.2024 00:42 Ответить
Капля чи ні, а те, що розсстріли модель малоефективна це факт.
Давно доведено, що якби хоч один злочинець задумався над тим, що його схоплять і відправлять у буцигарню чи розстріляють. Він би ніколи не зкохв злочин який зкоїв!
Так, що розстріли це малоефективна хєрня.
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20.08.2024 00:46 Ответить
Посмотреть бы на того, кто знает заранее, принимая должность, что его и семью расстреляют при аресте через год. В Украине нет смертной казни. Поэтому именно стрелять, ну и конфискация имущества, само-собой.
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20.08.2024 00:51 Ответить
А хто стрілять буде?
Ти?
Так ти так само обростеш майном через рік🤣🤣🤣
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20.08.2024 01:05 Ответить
Я, не обросту, у меня потребности минимальные, а ради такого дела можно и собой пожертвовать.
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20.08.2024 01:12 Ответить
я дам вам парабеллум!
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20.08.2024 11:42 Ответить
Я теж у нічну зміну зможу, а як "обросту" майном, то денна зміна це виправить.
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20.08.2024 09:49 Ответить
Да, до речі, вони ж всі впевнені, що їх не зловлять.
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20.08.2024 01:10 Ответить
Нет. Они, на примерах по обращению с их предшественниками, будут заранее знать, на что идут.
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20.08.2024 01:14 Ответить
Слухай, я ж не вигадую.
У свій час, було проведено маштабне дослідження, опитано значну кількість злочинців за різні злочини. Так от вони всі як один зтверджували, що якби знали, що їх зловлять то ніколи не наважилися б на злочин.
Так, що...
До того ж, країна у 21столітті, яка хоче у євроспільноту, думає про те як рубати голови наче у 16 сторіччі.
Є більш страшний спосіб, стріляти то херня, НА ПАЛЮ ЇХ🤣🤣🤣
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20.08.2024 03:24 Ответить
Есть исследования, а есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт Сингапура. ...расстреляйте трех своих близких друзей, вы знаете за что, они знают за что и общество знает за что.
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20.08.2024 05:19 Ответить
История борьбы с коррупцией в Сингапуре не включает в себя расстрелы, особенно связанные с лидерами страны, такими как премьер-министр Ли Куан Ю или президент. Ли Куан Ю, который был первым премьер-министром Сингапура и возглавлял страну с 1959 по 1990 год, действительно сделал борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов. Однако он использовал более законные и административные меры.

В Сингапуре были введены строгие антикоррупционные законы и учреждена независимая Комиссия по расследованию коррупции (CPIB). Эти меры привели к тому, что Сингапур стал одной из стран с самым низким уровнем коррупции в мире. Аресты и судебные преследования коррупционеров действительно происходили, но случаи расстрела за коррупцию в Сингапуре не имели места.

Информация о расстрелах "друзей президента" скорее всего относится к мифам или неверной интерпретации событий. В реальности борьба с коррупцией велась через законные механизмы и строгие наказания, включая тюремные сроки, но не казни.
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20.08.2024 05:24 Ответить
ГЕРОЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В СІНГАПУРІ , А ТОЧНІШЕ ЙОГО СЛОВА ПОВТОРЯВ П.ПОРОШЕНКО...АЛЕ У ТОГО НЕБУЛО КОРУПЦІЇ. ЯК ЦЕ ПОБАЧИЛА ПРОКУРАТУРА ТА СУДИ... ТУТ В ЗЕЛЕНІЙ ВЛАДІ ВСЕ ВИДНО ЯК НА ДОЛОНІ..ДЯКУЮЧІ ПРОТИКОРУПЦІЙНИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ,,,,.СВОЇХ НЕ САДЯТЬ А ВИПУСКАЮТЬ ПІД ЗАЛОГ...МАЛЮСЬКА ВЖЕ І ЗАКОН ПРИДУМАВ, ЩОБ СВОЇ НЕ ТОМИЛИСЯ У ВІП.КАМЕРАХ А ПЛАТИЛИ ЧАСТИНУ ВКРАДЕНОГО ДЕРЖАВІ А ІНШЕ РОЗПИЛЮВАЛИ ПО МІЖ СВОЄЇ БРАТВИ...
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20.08.2024 05:30 Ответить
не капси, навіть не читав
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20.08.2024 09:50 Ответить
Лі Куан Ю, перший прем'єр-міністр Сінгапуру, дійсно був відомий своєю жорсткою позицією в боротьбі з корупцією, і він не робив винятків навіть для людей зі свого найближчого оточення. Однак твердження, що він посадив у в'язницю своїх "найкращих друзів", потребує деяких уточнень.

У кількох випадках чиновники та політичні діячі, які займали високі посади та мали тісні зв'язки з Лі Куан Ю, дійсно піддавалися розслідуванням і засуджувалися за корупцію. Наприклад, один із його соратників, Те Чин Ван, міністр з питань національного розвитку, був заарештований за звинуваченням у корупції і врешті-решт вчинив самогубство, перш ніж справа дійшла до суду. Лі Куан Ю не перешкоджав цим розслідуванням, що підкреслює його відданість принципу, що закон має бути однаковим для всіх, незалежно від зв'язків і становища.

Отже, хоча він і не виявляв поблажливості до своїх близьких, формулювання "посадив у в'язницю своїх найкращих друзів" може бути дещо перебільшеним. Лі Куан Ю був переконаний, що боротьба з корупцією важливіша за особисті зв'язки, і він дотримувався цього принципу на практиці.
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20.08.2024 05:26 Ответить
Вообщем так, ты если хочешь кого то стрелять, то у тебя есть все шансы.
Едь в Украину, там есть кого стрелять🤣
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20.08.2024 05:27 Ответить
Так стрелял. Еще с 14 по 16 год, в составе добровольческого батальона Донбасс. Из АКСУ и миномета 2Б11. Пока не ранили и инвалидность не получил. Имею 4 награды и высшую награду ВОСвобода. Два раза был кандидатом в депутаты одесского горсовета и активный участник двух победивших революций. Знаю, что говорю и убежден, что обойдусь без твоих советов.
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20.08.2024 07:09 Ответить
Ти не доріс до мойї порад.
Йди стріляй, стрілун.
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20.08.2024 07:44 Ответить
.. ну наша влада всіх мастей і часів діяла куди єффективніше - піднімала без кінця зарплати !!! суддям , прокурорам , ментам , таможникам , чиновникам призначеним і виборним ... ЩОБ МЛЯ НЕ КРАЛИ !!! .. ну і як , вони наїлись ???
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20.08.2024 12:32 Ответить
Люди добрі! Коли почнете вішати зелену сволоту (ні,ні -- не закликаю, бо не можна!), залиште в натовпі шпаринку, щоб і я міг протовпитися до шибениці, та взяти участь в урочистостях!
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20.08.2024 11:27 Ответить
Синочки - Астап та Ондрійко.... Тарасовичи!
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20.08.2024 00:33 Ответить
Цена вопроса аж мильйон далярив. Ого. Кого такой суммой сейчас удивишь? Сейчас миллиардами воруют и дениги вывозят багажниками. И что уже выборы начались, что конкуренты по корыту начали заказные статьи печатать? А насчет АК Пуща-Водиця так помнится его прибрали к рукам и подербанили киевские депутаты во главе с Клячком. Которые застроили многоетажками и ТРЦ весь Киев и все дороги и развязки отчего уже не только не проехать а и не пройти пешком нельзя. Особенно ТРЦ что втулили на самой загруженной развязке прямо на конечной скоросного трамвая, перекрыв сразу три дороги и где уже более десять лет постоянные пробки
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20.08.2024 00:56 Ответить
Пане, для Вас мільйон - "не удивишь" ? На ВСУ вже пару переслали ?
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20.08.2024 09:55 Ответить
Дело не в мильйонах. А в том что тот кто ворует миллиарды заказал статью на того кто ворует мильйоны чтобы прихватить его имущество. Я местный, поетому знаю что киевские бандиты во главе с Кличком давно пытаются загрести под себя землю етой громады. Чуть до войны не доходило. Если посмотреть на кадастровую карту то в етой громаде земля нарезана гектарами. Ето взятки судьям, прокурорам и депутатам ВР, которые пришлось дать чтобы они разрешили местному населению оформить по законные 10 соток. Киевские же бандиты давно Киев подербанили вдоль и поперек и застроили и теперь отхватывают кусками близлежайшие земли сельских громад
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20.08.2024 11:22 Ответить
Висновок ? Він такий - зараз нам потрібна Хунта.
Свого часу Піночет винищив профспілки, усякий протестний рух (Віктор Хара, співак), увесь криміналітет та корупціонерів.
В нас профспілки знищені, протестів та забастовок немає. Залишилось викорінити бандитів та крадіїв - але то "святе", з чого ж, будь яка, наша влада "харчеваться" буде.
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20.08.2024 12:24 Ответить
Нічого дивного. Борщагівка - це київське Ельдорадо.. Головне - схопити вашгерд поширше.
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20.08.2024 01:33 Ответить
Територіальна реформа по-нашему,як і все......
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20.08.2024 01:46 Ответить
А где эти все НАБУ, ДБР? Я уже молчу про дармоедов из прокуратуры.
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20.08.2024 03:06 Ответить
Їм не має часу, вони шпигують за журналістами🤣
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20.08.2024 03:34 Ответить
Ютуб блогеров ловят, которые налоги не заплатили
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20.08.2024 03:46 Ответить
якщо голова платив данину зеленському - нічого не буде, якщо голова обкрадав зеленського - посадять.
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20.08.2024 07:41 Ответить
ЗОЛОТА ЖИЛА ЯКА В УКРАЇНІ..ПІД ЧАС ВІЙНИ...ЖИВУТЬ ЖЕ ЛЮДІ...СКАЗАВ ПЕРСОНАЖ РАДЯН.КОМЕДІЇ...ГОЛОВНЕ ВІДРАЗУ ПОЧИНАТИ ДІЛИТИСЯ І В МАТРАЦ ПАКУВАТИ!!!СКІЛЬКИ БЮДЖЕТА ЗНИКАЄ ПО УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ МОЖНА ВЖЕ САМОМУ ВИРАХУВАТИ
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20.08.2024 05:25 Ответить
они же дети
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20.08.2024 06:25 Ответить
кому ви пишите? влада узурпована. максимум посадять за те, що обікрав зеленського.
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20.08.2024 07:39 Ответить
Детям, все детям! - Владимир Ильич
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20.08.2024 07:58 Ответить
Зате у нас нас набу шмабу менти , прокурчики с бородками підстрижаними і усяких дармоїдів під 1 міліон
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20.08.2024 08:06 Ответить
Ловят? Как поймают, непременно на кол посадить...
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20.08.2024 08:43 Ответить
Ддля китайців то нормальна справа як з моральної так і з демографічної точки зору, коли їх стріляють по 1000 в рік за корупцію. В українців ментальність інша, а якщо ще й показувати ті розстріли у вечірній час десь об 11-й...
Поки військовий стан і повноцінна війна у нас взагалі немає бути ніяких судів прокурорів поліції дбр набу беб сап депутатів тощо. Віськова комендатура усюди - вкрав - трибунал - розстріл - забули. Вбив - трибунал - розстріл - забули.
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20.08.2024 09:04 Ответить
Та шо ж ви робите? Ці святі люди планували ще й Петропавлівську з Чайками закабалити, а ви ...
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20.08.2024 10:27 Ответить
Петропавловскую уже бывший голова Кодебский подербанил и распродал уже давно, что ногой ступить негде. Уже нечего было делить. Потом хотел с помощью киевских депутатов заграбастать под себя Софиевскую Борщаговку. Но на выборах пролетел и теперь пишет кляузы на Кудрика не может никак смириться что от корыта его оторвали.
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20.08.2024 11:29 Ответить
На Кудрика потріно писати наклепи?
https://antikor.com.ua/ru/articles/411124-kak_olesj_kudrik_po_trupam_shel_k_vlasti_slomannye_ruki_otravlennyj_kofe_semjja_janukovicha Как Олесь Кудрик по трупам шел к власти: Сломанные руки, отравленный кофе, семья Януковича
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20.08.2024 12:12 Ответить
І що, когось посадять? Може конфіскують на користь ЗСУ у кого житла нема і боронять державу і оцих упирів? Ні. Вгодовані кабани на броні з папіком і активами по 400 000 зелених (випадково) і не паряться, що прийдуть касапи, будуть грабувати їх сотні тисяч баксів, крадуть далі спокійно, а по селах рейди ТЦК, які повинні захищати оцих схематозників.

Якщо вони у війну не зупинилися красти, то їх нічого не зупинить. Це просто якийсь триндець.
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20.08.2024 10:28 Ответить
 
 