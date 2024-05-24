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Новости
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Сестра главы Нацполиции Выговского торгует топливом с компаниями, деятельность которых расследует НПУ, - СМИ. ВИДЕО

Компания, которая оформлена на сестру главы Национальной полиции Ивана Выговского, ведет бизнес с фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела Национальная полиция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Bihus.Info".

Журналисты отметили, что в течение многих лет Выговский в декларациях отмечает, что постоянно пользуется чужим имуществом, официально - арендованным или одолженным.

После назначения в Киев, по данным расследователей, он поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева, впрочем последняя не имела соизмеримых с такой покупкой доходов. Женщина также не смогла ответить на вопрос журналистов ни где находится "ее" дом, ни сколько в нем квадратов и тому подобное.

Майно голови Нацполіції Вигівського

Также Выговский длительное время пользовался авто, оформленными на тещу, говорится в материале.

"Сначала это был Hyundai Santa Fe, потом Volkswagen Touareg. Далее теща Touareg продала и всю вырученную сумму (900 тыс грн) - подарила дочери. Указанной суммы как раз хватило на покупку Audi SQ5, правда при этом сама теща после этого приобрела новую Audi SQ8. Такие стоят от 100 тыс долларов, а теща Выговского не имеет ни бизнеса, ни даже зарплаты уже много лет нигде не получает", - отмечают авторы.

Майно голови Нацполіції Вигівського

В то же время, установили журналисты, на сестру Выговского - Оксану Альховик, оформлен частный дом в пригороде Николаева, в котором полицейский жил, когда работал в тамошнем управлении. На момент покупки сама она жила не там, а в маленьком селе под Николаевом, где работала в сельской школе - учительницей младших классов, с зарплатой около 60 тыс грн/год. Несколько лет спустя сестру Выговского оформили на работу к брату, в Николаевскую полицию. Тогда она тоже переехала в город, однако поселилась уже в маленьком домике на 32 кв.м. на окраине.

"В 2019 году она вошла в состав учредителей ООО "Югнефтепродукт", занимающегося оптовой торговлей топливом. Ее партнером в этой компании несколько лет был муж владелицы дома, в котором сейчас живет Выговский. Сейчас у сестры главы Нацпола - половина бизнеса с годовой выручкой около 400 млн грн. При этом оказалось, что ООО "Югнефтепродукт" сестры главы Нацпола несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самого Нацпола", - отметили в Bihus.Info.

"В ответе на запрос Выговский отметил, что ему неизвестно, за какие деньги сестра покупала дом, в котором он жил. Не знает полицейский и откуда у тещи машины, на которых он ездил. Что касается криминала по контрагентам ООО "Югнефтепродукт", то ему об этом якобы ничего неизвестно, ведь следователи Нацпола - самостоятельные и в их работу он не вмешивается", - подытожили в расследовании.

Читайте: Фирма режиссера "Слуги народа" Кирющенко заключила контрактов на 750 млн грн с государственными структурами, - СМИ

Автор: 

Нацполиция (16442) Бигус (191) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+47
Hellis

Ах хах ха... Головний коп країни Виговський має нелегальні заправки.

А потім міністр фінансів: А в нас не вистачає грошей на армію.

А потім Голова Комітету ВРУ податкової та митної політики Гетманцев: а ми вам налоги піднімемо!
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24.05.2024 11:01
+37
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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24.05.2024 10:55
+25
Бариги-спєкулянти тепер носять погони ,мундири та лички міністрів-депутатів
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24.05.2024 11:01
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Типовий ЗЛИДЕНЬ на посаді в ЦОВВ, від привладних приблуд95, але уся РІДНЯ, таких злиднів на посадах в органах державного управління, з ФОПами + МАФАМИ + дивними фірмами-прокладками(режисер приблуд95), і таке інше, з млн грн ДИВНОГО ПРИБУТКУ і дивно КУПЛЕНИМИ МАЙНОВИМИ ІСТЯМИ! Радник сівковича, отой гетьманцев, що знає, як треба гусей патрати, може на ПАЛЬЦЯХ пояснити, чому злидні при владі, а їх родичі, мають рахунки на млн $ і€, у приватних банках Західних Партнерів!!
Кучма піскун ющенко лавринович бойко клюєві рябченко та ще тисячі їм подібних, регочуть від того, як Оманські інвестори ФСБ, зробили їх ще раз…
Правосуддя в Україні, це Суд Лінча, або люстрація, але не довше ніж вірьовка 3 метрів і не вище ліхтарного стовпа, перед міськРадою!!
Можливо, дещо покращать ситуацію, щоб приборкати розмноження цих КЛАНІВ!
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24.05.2024 13:00 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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24.05.2024 13:13 Ответить
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Всё,это КОНЕЦ,эпохи бедности -в 12.30 столкнулись Maserati Lеvante и Maserati Quattroporte...в Сумах
https://www.youtube.com/watch?v=viDtizYnlUk
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24.05.2024 13:21 Ответить
Розстрілять нахрен і його і сестру і тещу
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24.05.2024 13:30 Ответить
Питання ? нахрен нам віс оті слідчі поліція ОПУ ГПУ прокуратура президент якщо вони самі і е вори і едині хто їх може викрити це журналісти
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24.05.2024 13:35 Ответить
В этой истории есть только два финала!
Первый: преЗедент никак не реагирует, Выговский по-тихому линяет, типа на другую работу, как его бывший заместитель Тышлек, делает себе белый билет и вуаля...
Второй: преЗедент вспомнил, что он Нетряпка, дал команду "фас"- пошли обыски, аресты, конфискации и Выговский из тюрьмы просится на фронт....
Ну, так преЗедент у нас Янетряпка или Тряпка ???
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24.05.2024 13:41 Ответить
Той, хто накосячив на такій посаді, повинен отримувати довічне.
Інакше цю систему ніколи не зламати.
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26.05.2024 17:31 Ответить
Сестрічка любіт скорость
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24.05.2024 14:05 Ответить
І народ вважає таку владу легітимною ? Там же корупціонер на мародерові. Кожна морда. Порядної людини не знайти.
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24.05.2024 14:10 Ответить
Вчора виступав цей полупокер і казав що усіх ухилянтів поліція буде доправляти в тцк,хоч це не законно,сьогодні виявляється ця скотиняка як казав класик крав до війни як був маленькою сошкою то тепер його мусарські оборудки важко уявити.Клименко звільнив співробітника бо нахамив автодорожному магнату а зараз язика до дупи запхав.
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24.05.2024 14:10 Ответить
Як же вони дістали, ці злодії при владі! Та подавіться ж ви нарешті! Скоро срати тими долярами будете...
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24.05.2024 14:22 Ответить
https://imgbb.com/
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24.05.2024 14:29 Ответить
.....сестра.....бізнес..... Випадковий збіг обставин!(((((
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24.05.2024 14:30 Ответить
Гниди живуть і в поліції! А ви не знали?
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24.05.2024 14:31 Ответить
"і", зайве!
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24.05.2024 14:53 Ответить
Вони там керують.
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26.05.2024 17:33 Ответить
Знову маланські схеми? А ви щось іншого очікували? Який поп, такий і приход
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24.05.2024 14:40 Ответить
для мус**ів і чиновників варто би ввести народний самосуд і смертну кару
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24.05.2024 15:43 Ответить
Ще раз дякую Пороху за Люстрацію....
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24.05.2024 15:56 Ответить
Насправді, то й не така його вина, хіба, що не провів судову реформу,
бо усі люстровані та недолюстровані, поновлені СУДАМИ!
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24.05.2024 16:56 Ответить
Так гарно провів що зараз риговська мавпа Татаров керує всім МВС.
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24.05.2024 17:51 Ответить
Та ладно, пам'ятаю зрив люстрацію в МВС і як Рюкзакевич вкючав заднюю Люстрації ментів.

А судову реформу чому не провів як належить, чому риговські судді позалишалися на місцях.
Це все пазли одної картини завдяки якої Зе погань зараз має владу.
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24.05.2024 17:59 Ответить
пішов шостий рік великого Зе, але винити будемо пороха. Як же у вас в голові насрано
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24.05.2024 17:21 Ответить
Зарегилось воно тільки шо і вже киндить.

По порядку :

1) Насрано то в тебе в голові
2) Порох пишеться з великої літери недоумку, це п'ятий президент України і можливо майбутній прем'єр України.
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24.05.2024 17:56 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
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24.05.2024 18:53 Ответить
Слоган Зебілів
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24.05.2024 23:54 Ответить
А цей поліцай Виговський вчора ще щось умничал. І у них у всіх бронь!!!!
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24.05.2024 16:51 Ответить
Одні ***** мародери у всіх вітках влади. Як криси в потопаючому кораблі крадуть все до посліднього
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24.05.2024 16:57 Ответить
Поліцай не може так ....ви фсьо не так зрозуміли!!!
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24.05.2024 16:58 Ответить
пригостіть пана мєнта і його будинок коктейлем, заслужив
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24.05.2024 17:09 Ответить
Копни будь якого керівника хоч поліції, хоч СБУ - не знайдете жодного хто живе на одну зарплатню. В цьому болоті наверх випливає лише гівно.
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24.05.2024 19:49 Ответить
Нічого не знав, ні про що не чув. А що ж він здатний робити на посаді?
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24.05.2024 19:52 Ответить
Как они ****....ли
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24.05.2024 20:28 Ответить
Гнать Зельку вместе его ОП. Ермак несёт больше вреда Украине, чем половины армии **********.
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24.05.2024 21:57 Ответить
У нас только школьники-продаацы наркотиков не заботятся об отмывке денег. Для любого преступника занести черный нал в какой нибудь бизнес и оплатить за него налоги-- это святое. Иначе в дупе будет очень большая дыра при покупке чего либо, на что у тебя нет средств официально. Даже недорогой машины или дорогого шампанского.
Так спрашивается почему морды не бьются по факту наличия чего то что кто то или украл, или скрыл от налогов?

Вот вот эта " подруга семьи", которая не знает где ее дом за 7 миллионов и сколько в нем квадратов. Почему бы не дать ей 20 лет строгача за скрытие 7 миллионов от налогообложения? Ведь она по сути украла 2-3 миллиона у народа.
Тоже касается и тёщ, матерей этих несчастных госработников.

И ещё раз напоминаю, что если источник власти это народ, то и источник судебной власти тоже есть народ, и обязан выполнять эту функцию иначе все плохо закончится.

Грубо говоря если кто то украл 10 миллионов, то он украл 30 копеек у каждого гражданина. И вы вправе действовать, раз юстиция бездействует. Можно попросить 30 копеек назад. Можно кусочек мяса из него вырезать небольшой. Можно лопатой по голове дать. В общем что то делать надо, если ворам по рукам не давать они ведь все украдут, и вас продадут с потрохами
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24.05.2024 23:01 Ответить
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