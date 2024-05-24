Сестра главы Нацполиции Выговского торгует топливом с компаниями, деятельность которых расследует НПУ, - СМИ. ВИДЕО

Компания, которая оформлена на сестру главы Национальной полиции Ивана Выговского, ведет бизнес с фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела Национальная полиция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Bihus.Info".

Журналисты отметили, что в течение многих лет Выговский в декларациях отмечает, что постоянно пользуется чужим имуществом, официально - арендованным или одолженным.

После назначения в Киев, по данным расследователей, он поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева, впрочем последняя не имела соизмеримых с такой покупкой доходов. Женщина также не смогла ответить на вопрос журналистов ни где находится "ее" дом, ни сколько в нем квадратов и тому подобное.

Также Выговский длительное время пользовался авто, оформленными на тещу, говорится в материале.

"Сначала это был Hyundai Santa Fe, потом Volkswagen Touareg. Далее теща Touareg продала и всю вырученную сумму (900 тыс грн) - подарила дочери. Указанной суммы как раз хватило на покупку Audi SQ5, правда при этом сама теща после этого приобрела новую Audi SQ8. Такие стоят от 100 тыс долларов, а теща Выговского не имеет ни бизнеса, ни даже зарплаты уже много лет нигде не получает", - отмечают авторы.

В то же время, установили журналисты, на сестру Выговского - Оксану Альховик, оформлен частный дом в пригороде Николаева, в котором полицейский жил, когда работал в тамошнем управлении. На момент покупки сама она жила не там, а в маленьком селе под Николаевом, где работала в сельской школе - учительницей младших классов, с зарплатой около 60 тыс грн/год. Несколько лет спустя сестру Выговского оформили на работу к брату, в Николаевскую полицию. Тогда она тоже переехала в город, однако поселилась уже в маленьком домике на 32 кв.м. на окраине.

"В 2019 году она вошла в состав учредителей ООО "Югнефтепродукт", занимающегося оптовой торговлей топливом. Ее партнером в этой компании несколько лет был муж владелицы дома, в котором сейчас живет Выговский. Сейчас у сестры главы Нацпола - половина бизнеса с годовой выручкой около 400 млн грн. При этом оказалось, что ООО "Югнефтепродукт" сестры главы Нацпола несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самого Нацпола", - отметили в Bihus.Info.

"В ответе на запрос Выговский отметил, что ему неизвестно, за какие деньги сестра покупала дом, в котором он жил. Не знает полицейский и откуда у тещи машины, на которых он ездил. Что касается криминала по контрагентам ООО "Югнефтепродукт", то ему об этом якобы ничего неизвестно, ведь следователи Нацпола - самостоятельные и в их работу он не вмешивается", - подытожили в расследовании.

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