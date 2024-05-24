Сестра главы Нацполиции Выговского торгует топливом с компаниями, деятельность которых расследует НПУ, - СМИ. ВИДЕО
Компания, которая оформлена на сестру главы Национальной полиции Ивана Выговского, ведет бизнес с фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела Национальная полиция.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Bihus.Info".
Журналисты отметили, что в течение многих лет Выговский в декларациях отмечает, что постоянно пользуется чужим имуществом, официально - арендованным или одолженным.
После назначения в Киев, по данным расследователей, он поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева, впрочем последняя не имела соизмеримых с такой покупкой доходов. Женщина также не смогла ответить на вопрос журналистов ни где находится "ее" дом, ни сколько в нем квадратов и тому подобное.
Также Выговский длительное время пользовался авто, оформленными на тещу, говорится в материале.
"Сначала это был Hyundai Santa Fe, потом Volkswagen Touareg. Далее теща Touareg продала и всю вырученную сумму (900 тыс грн) - подарила дочери. Указанной суммы как раз хватило на покупку Audi SQ5, правда при этом сама теща после этого приобрела новую Audi SQ8. Такие стоят от 100 тыс долларов, а теща Выговского не имеет ни бизнеса, ни даже зарплаты уже много лет нигде не получает", - отмечают авторы.
В то же время, установили журналисты, на сестру Выговского - Оксану Альховик, оформлен частный дом в пригороде Николаева, в котором полицейский жил, когда работал в тамошнем управлении. На момент покупки сама она жила не там, а в маленьком селе под Николаевом, где работала в сельской школе - учительницей младших классов, с зарплатой около 60 тыс грн/год. Несколько лет спустя сестру Выговского оформили на работу к брату, в Николаевскую полицию. Тогда она тоже переехала в город, однако поселилась уже в маленьком домике на 32 кв.м. на окраине.
"В 2019 году она вошла в состав учредителей ООО "Югнефтепродукт", занимающегося оптовой торговлей топливом. Ее партнером в этой компании несколько лет был муж владелицы дома, в котором сейчас живет Выговский. Сейчас у сестры главы Нацпола - половина бизнеса с годовой выручкой около 400 млн грн. При этом оказалось, что ООО "Югнефтепродукт" сестры главы Нацпола несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самого Нацпола", - отметили в Bihus.Info.
"В ответе на запрос Выговский отметил, что ему неизвестно, за какие деньги сестра покупала дом, в котором он жил. Не знает полицейский и откуда у тещи машины, на которых он ездил. Что касается криминала по контрагентам ООО "Югнефтепродукт", то ему об этом якобы ничего неизвестно, ведь следователи Нацпола - самостоятельные и в их работу он не вмешивается", - подытожили в расследовании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кучма піскун ющенко лавринович бойко клюєві рябченко та ще тисячі їм подібних, регочуть від того, як Оманські інвестори ФСБ, зробили їх ще раз…
Правосуддя в Україні, це Суд Лінча, або люстрація, але не довше ніж вірьовка 3 метрів і не вище ліхтарного стовпа, перед міськРадою!!
Можливо, дещо покращать ситуацію, щоб приборкати розмноження цих КЛАНІВ!
Всё,это КОНЕЦ,эпохи бедности -в 12.30 столкнулись Maserati Lеvante и Maserati Quattroporte...в Сумах
https://www.youtube.com/watch?v=viDtizYnlUk
Первый: преЗедент никак не реагирует, Выговский по-тихому линяет, типа на другую работу, как его бывший заместитель Тышлек, делает себе белый билет и вуаля...
Второй: преЗедент вспомнил, что он Нетряпка, дал команду "фас"- пошли обыски, аресты, конфискации и Выговский из тюрьмы просится на фронт....
Ну, так преЗедент у нас Янетряпка или Тряпка ???
Інакше цю систему ніколи не зламати.
бо усі люстровані та недолюстровані, поновлені СУДАМИ!
А судову реформу чому не провів як належить, чому риговські судді позалишалися на місцях.
Це все пазли одної картини завдяки якої Зе погань зараз має владу.
По порядку :
1) Насрано то в тебе в голові
2) Порох пишеться з великої літери недоумку, це п'ятий президент України і можливо майбутній прем'єр України.
Так спрашивается почему морды не бьются по факту наличия чего то что кто то или украл, или скрыл от налогов?
Вот вот эта " подруга семьи", которая не знает где ее дом за 7 миллионов и сколько в нем квадратов. Почему бы не дать ей 20 лет строгача за скрытие 7 миллионов от налогообложения? Ведь она по сути украла 2-3 миллиона у народа.
Тоже касается и тёщ, матерей этих несчастных госработников.
И ещё раз напоминаю, что если источник власти это народ, то и источник судебной власти тоже есть народ, и обязан выполнять эту функцию иначе все плохо закончится.
Грубо говоря если кто то украл 10 миллионов, то он украл 30 копеек у каждого гражданина. И вы вправе действовать, раз юстиция бездействует. Можно попросить 30 копеек назад. Можно кусочек мяса из него вырезать небольшой. Можно лопатой по голове дать. В общем что то делать надо, если ворам по рукам не давать они ведь все украдут, и вас продадут с потрохами