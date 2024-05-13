Фирма режиссера "Слуги народа" Кирющенко заключила контрактов более чем на 750 млн гривен с государственными структурами, - СМИ

Компания "Эл-энерго", совладельцем которой является режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, с октября 2023 г. по май 2024 г. заключила 12 контрактов на более чем 750 миллионов гривен с государственными и коммунальными предприятиями.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в августе 2023-го режиссер Алексей Кирющенко, который сотрудничал с проектами студии "Квартал 95", вошел в компанию "Эл-энерго" (получил долю 49%). Его партнером по бизнесу стал Александр Хандрига (51%).

Основной вид деятельности "Эл-энерго" - торговля электроэнергией. Сама фирма была создана в сентябре 2022-го, лицензию на поставку электроэнергии получила в ноябре. Однако до прихода новых владельцев деятельности не вела.

"После смены собственников компания начала получать бюджетные заказы. Всего до апреля 2024-го успела заключить 12 контрактов на поставку электроэнергии коммунальным предприятиям и государственным структурам. Общая сумма заказов - 774 млн грн (стоимость с учетом изменений в контракты по состоянию на 10.05.2024). Большинство сделок заключены до конца года, поэтому цена и объемы поставок еще могут быть изменены", - сообщают расследователи.

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Сейчас самая большая сделка заключена с КП "Днепроводоканал" Днепровского горсовета. Согласно последним изменениям к контракту, стоимость сделки - 521 млн грн. Срок выполнения - до конца года.

Кирющенко отказался общаться с журналистами о его новом электробизнесе.

На прямой вопрос о компании "Эл-энерго" и ее контрактах Кирющенко сначала заявил, что не понимает, о чем речь. Затем, что он - не Кирющенко вообще. И, в конце концов, разговор свелся к оскорблениям редакции Bihus.Info и журналистки.

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