Фирма режиссера "Слуги народа" Кирющенко заключила контрактов более чем на 750 млн гривен с государственными структурами, - СМИ
Компания "Эл-энерго", совладельцем которой является режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, с октября 2023 г. по май 2024 г. заключила 12 контрактов на более чем 750 миллионов гривен с государственными и коммунальными предприятиями.
Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в августе 2023-го режиссер Алексей Кирющенко, который сотрудничал с проектами студии "Квартал 95", вошел в компанию "Эл-энерго" (получил долю 49%). Его партнером по бизнесу стал Александр Хандрига (51%).
Основной вид деятельности "Эл-энерго" - торговля электроэнергией. Сама фирма была создана в сентябре 2022-го, лицензию на поставку электроэнергии получила в ноябре. Однако до прихода новых владельцев деятельности не вела.
"После смены собственников компания начала получать бюджетные заказы. Всего до апреля 2024-го успела заключить 12 контрактов на поставку электроэнергии коммунальным предприятиям и государственным структурам. Общая сумма заказов - 774 млн грн (стоимость с учетом изменений в контракты по состоянию на 10.05.2024). Большинство сделок заключены до конца года, поэтому цена и объемы поставок еще могут быть изменены", - сообщают расследователи.
Сейчас самая большая сделка заключена с КП "Днепроводоканал" Днепровского горсовета. Согласно последним изменениям к контракту, стоимость сделки - 521 млн грн. Срок выполнения - до конца года.
Кирющенко отказался общаться с журналистами о его новом электробизнесе.
На прямой вопрос о компании "Эл-энерго" и ее контрактах Кирющенко сначала заявил, что не понимает, о чем речь. Затем, что он - не Кирющенко вообще. И, в конце концов, разговор свелся к оскорблениям редакции Bihus.Info и журналистки.
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• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз буде очолювати найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!