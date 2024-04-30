Депутаты группы "За майбутнє" Ивахив и Палица не посещают Верховную Раду с 2023 года, - Bihus. Info

Народные депутаты от депутатской группы "За майбутнє" Степан Ивахив и Игорь Палица перестали посещать ВР в 2023 году.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проекта поговорили с обоими народными избранниками. Предприниматель и совладелец сети автозаправок WOG Степан Ивахив объяснил свое отсутствие в парламенте тем, что функции Верховной Рады свелись к "пойди нажми кнопку", а это ему "не по душе и не по сердцу".

"Я человек, который по жизни привык что-то делать или на что-то влиять", - отметил он.

За почти 5 лет депутатства Ивахив стал соинициатором только 7 законопроектов, из которых только один стал действующим актом. Голосования в Верховной Раде он не посещает с августа 2023 года, однако уверяет, что находится в Украине, и если бы его попросили прийти на работу, то он бы появился.

"Ко мне никто не обращался, что мой голос имеет такую большую необходимость. Если бы сказали, что мой голос необходим, я бы, конечно, бросился и приехал", - сказал нардеп.

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Игорь Палица, имеет другую причину не посещать заседания Верховной Рады. Говорит, что после полномасштабного вторжения был внесен законопроект о запрете членам ОПЗЖ ходить на заседания Верховной Рады.

"Я сказал, что пока этот закон не пройдет хотя бы регламентный комитет и не будет вынесен на голосование в зал, я не буду находиться под одной крышей с бывшими членами ОПЗЖ", - подчеркнул депутат.

Он заверил, что находится в Украине и поддерживает общение с избирателями.

По информации Bihus.Info, близкие депутата продолжают развивать бизнес: сыну и бывшей жене принадлежат отели на австрийском лыжном курорте, а в Украине они являются владельцами компании "Буковель". Сейчас эта фирма строит аквапарк возле горнолыжных трасс.

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Сам Палица отметил, что это важные инвестиции в страну, которые не отличаются от завода или фабрики.

"Каждая копейка, которая сейчас вкладывается, инвестируется в Украину и создает дополнительный ВВП и дополнительные рабочие места - надо этих людей благодарить", - пояснил он.

По наблюдению журналистов, заседания парламента регулярно пропускает целый ряд народных депутатов. Часть из них имеет для этого определенные объективные причины, остальные же или исчезли вообще, или же ведут деятельность в социальных сетях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что, по меньшей, мере 54 депутата Верховной Рады IX созыва получили подозрения в уголовных преступлениях. 25 из них подозревают в коррупции.