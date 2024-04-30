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Депутаты группы "За майбутнє" Ивахив и Палица не посещают Верховную Раду с 2023 года, - Bihus. Info

Двоє депутатів групи

Народные депутаты от депутатской группы "За майбутнє" Степан Ивахив и Игорь Палица перестали посещать ВР в 2023 году.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проекта поговорили с обоими народными избранниками. Предприниматель и совладелец сети автозаправок WOG Степан Ивахив объяснил свое отсутствие в парламенте тем, что функции Верховной Рады свелись к "пойди нажми кнопку", а это ему "не по душе и не по сердцу".

"Я человек, который по жизни привык что-то делать или на что-то влиять", - отметил он.

За почти 5 лет депутатства Ивахив стал соинициатором только 7 законопроектов, из которых только один стал действующим актом. Голосования в Верховной Раде он не посещает с августа 2023 года, однако уверяет, что находится в Украине, и если бы его попросили прийти на работу, то он бы появился.

"Ко мне никто не обращался, что мой голос имеет такую большую необходимость. Если бы сказали, что мой голос необходим, я бы, конечно, бросился и приехал", - сказал нардеп.

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Игорь Палица, имеет другую причину не посещать заседания Верховной Рады. Говорит, что после полномасштабного вторжения был внесен законопроект о запрете членам ОПЗЖ ходить на заседания Верховной Рады.

"Я сказал, что пока этот закон не пройдет хотя бы регламентный комитет и не будет вынесен на голосование в зал, я не буду находиться под одной крышей с бывшими членами ОПЗЖ", - подчеркнул депутат.

Он заверил, что находится в Украине и поддерживает общение с избирателями.

По информации Bihus.Info, близкие депутата продолжают развивать бизнес: сыну и бывшей жене принадлежат отели на австрийском лыжном курорте, а в Украине они являются владельцами компании "Буковель". Сейчас эта фирма строит аквапарк возле горнолыжных трасс.

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Сам Палица отметил, что это важные инвестиции в страну, которые не отличаются от завода или фабрики.

"Каждая копейка, которая сейчас вкладывается, инвестируется в Украину и создает дополнительный ВВП и дополнительные рабочие места - надо этих людей благодарить", - пояснил он.

По наблюдению журналистов, заседания парламента регулярно пропускает целый ряд народных депутатов. Часть из них имеет для этого определенные объективные причины, остальные же или исчезли вообще, или же ведут деятельность в социальных сетях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что, по меньшей, мере 54 депутата Верховной Рады IX созыва получили подозрения в уголовных преступлениях. 25 из них подозревают в коррупции.

Автор: 

ВР (29227) депутат (3309) Бигус (190) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+7
А кому депутати групи "За майбутнє" Івахів та Палиця продали свої карточки для голосування?
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30.04.2024 02:07
+6
главно дєло шоб зарплатня йшла.
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30.04.2024 02:06
+5
навіщо ходити:
зря плата нараховується
преміі за приняття єрмаківських законів..
Отак і токарі на роботу не ходять
-а снаряди самі точаться..
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30.04.2024 05:03
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вони зробили подорож в майбутнє і ще не вернулись
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30.04.2024 02:05 Ответить
главно дєло шоб зарплатня йшла.
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30.04.2024 02:06 Ответить
У палиці стільки бабла, що зарплата не потрібнв
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30.04.2024 08:17 Ответить
щодо потрібна, чи ні - ми того знати не можем, може він ще на один вашерон збирає.
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30.04.2024 16:06 Ответить
главноє!!!
ні сзч, ні зради
*****.....
і мусара з тцк за ними не бігає
сбу та дбр теж....
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30.04.2024 10:21 Ответить
тому шо народні обранці. Розумієте, народ їх вибрав.
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30.04.2024 16:08 Ответить
А кому депутати групи "За майбутнє" Івахів та Палиця продали свої карточки для голосування?
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30.04.2024 02:07 Ответить
Слугам ..д
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30.04.2024 06:02 Ответить
Таких персонажів у раді багато.

Наприклад, Джулія Тимошенко пропустила та була відсутня більш 50% засідань Ради.

Особливо її немае у Раді, коли голосують анті російськи Закони. « Совпаление?»…
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30.04.2024 13:58 Ответить
навіщо ходити:
зря плата нараховується
преміі за приняття єрмаківських законів..
Отак і токарі на роботу не ходять
-а снаряди самі точаться..
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30.04.2024 05:03 Ответить
За палицю усе ясно(бенін п...к).А ось співласник ВОГ???У 22році в торгових центрах продавали сертефікати на пальне з припиской "гроші на ЗСУ" вид ВОГ.Власники авто купляли.І ось тепер на ці гроші будується аквапарк в буковелі.Развод лохов от "крупного бізнесу".А тепер хто-то ще веріт різним блогерам,стендаперам,шоуменам збираючим донати і гроші на "супутники",міномети,дрони для ЗСУ?Переконайте будьласка мене.Відосикі от них не пропонувати.Достатньо вже "Презідента-відосіка".
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30.04.2024 05:19 Ответить
Аквапарк якраз палиця і будує, не Івахів.
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30.04.2024 06:32 Ответить
Івахів, після загибелі Єремєєва, здружився з Палицею.
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30.04.2024 08:33 Ответить
Беня на нарах, а эти его шныри задаром ходить не будут.....
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30.04.2024 05:52 Ответить
Эти шныри похоже хотят парализовать законодательную власть.
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30.04.2024 06:04 Ответить
Ви мабуть дуже наівний.І ви вірите в це шоу "зе посадив алігарха".Так він зараз представляє більш небезпеки ніж коли сідів в Ізраєлі чи в швецаріі.А ось що його шістки не ходять в раду.То це дійсно дескредітація і паралізація законодательного органу.
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30.04.2024 06:13 Ответить
На фронт , ость там і зарплату чесно зароблять .І може тоді від них якась користь буде.
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30.04.2024 05:54 Ответить
В статті прямим текстом написано де проходить фронт і де вони будують захістні споруди і риють окопи.
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30.04.2024 06:17 Ответить
А це що музей?

це місце , де працювати мусять
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30.04.2024 06:28 Ответить
Та нахрена! Пацани самі все порішають...
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30.04.2024 06:30 Ответить
Осмілююся запитати, а вони хоч свою депутатську зряплату донатять на ЗСУ?Втім питання риторичне.
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30.04.2024 07:14 Ответить
Вони навіть відмовились скасувати собі безкоштовний проїзд в громадському транспорті ...А ви бачили хоч раз депутана в громадському транспорті? А тут зарплату віддати..ага
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30.04.2024 07:43 Ответить
вообще верховная рада- это скопище барыг и по своей сути- враги народа
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30.04.2024 08:03 Ответить
Надіюся їм зарплату та премію виплачують, хвилююсь я, з голоду щоб не подохли.
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30.04.2024 08:44 Ответить
Из всего балагана только двоих прогульщиков вычислили,отличная работа,новость чисто сенсация.
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30.04.2024 09:11 Ответить
Може хлопці на фронті? Кацапів нищать....
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30.04.2024 09:43 Ответить
 
 