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Новини
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Депутати групи "За майбутнє" Івахів та Палиця не відвідують Верховну Раду з 2023 року, - Bihus. Info

Двоє депутатів групи

Народні депутати від депутатської групи "За майбутнє" Степан Івахів та Ігор Палиця припинили відвідувати ВР у 2023 році.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти проєкту поговорили з обома народними обранцями. Підприємець та співвласник мережі автозаправок WOG Степан Івахів пояснив свою відсутність у парламенті тим, що функції Верховної Ради звелися до "піди натисни кнопку", а це йому "не до душі й не до серця".

"Я людина, яка по житті звикла щось діяти або на щось впливати", - зазначив він.

За майже 5 років депутатства Івахів став співініціатором лише 7 законопроєктів, з яких тільки один став чинним актом. Голосування у Верховній Раді він не відвідує з серпня 2023 року, проте запевняє, що перебуває в Україні і якби його попросили прийти на роботу, то він би з’явився.

"До мене ніхто не звертався, що мій голос є у такій великій необхідності. Якби звичайно сказали, що мій голос необхідний, я би звичайно кинувся і приїхав", - сказав нардеп.

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Ігор Палиця, має іншу причину не відвідувати засідання Верховної Ради. Каже, що після повномасштабного вторгнення був внесений законопроєкт про заборону членам ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради.

"Я сказав, що поки цей закон не пройде хоча б у регламентний комітет і не буде винесений на голосування в зал, я не буду перебувати під однією стелею з колишніми членами ОПЗЖ", - підкреслив депутат.

Він запевнив, що перебуває в Україні та підтримує спілкування з виборцями.

За інформацією Bihus.Info, близькі депутата продовжують розвивати бізнес: синові та колишній дружині належать готелі на австрійському лижному курорті, а в Україні вони є власниками компанії "Буковель". Наразі ця фірма будує аквапарк біля гірськолижних трас.

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Сам Палиця наголосив, що це важливі інвестиції в країну, які не відрізняються від заводу чи фабрики.

"Кожна копійка, яка зараз вкладається, інвестується в Україну і створює додаткове ВВП і додаткові робочі місця - треба цим людям дякувати", - пояснив він.

За спостереженням журналістів, засідання парламенту регулярно пропускає ціла низка народних депутатів. Частина з них має на це певні об’єктивні причини, решта ж або зникли взагалі, або ж ведуть діяльність у соціальних мережах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах. 25 із них підозрюють у корупції.

Автор: 

ВР (14941) депутат (1770) Бігус Денис (194) За майбутнє (26)


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Топ коментарі
+7
А кому депутати групи "За майбутнє" Івахів та Палиця продали свої карточки для голосування?
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30.04.2024 02:07
+6
главно дєло шоб зарплатня йшла.
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30.04.2024 02:06
+5
навіщо ходити:
зря плата нараховується
преміі за приняття єрмаківських законів..
Отак і токарі на роботу не ходять
-а снаряди самі точаться..
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30.04.2024 05:03
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вони зробили подорож в майбутнє і ще не вернулись
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30.04.2024 02:05 Відповісти
главно дєло шоб зарплатня йшла.
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30.04.2024 02:06 Відповісти
У палиці стільки бабла, що зарплата не потрібнв
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30.04.2024 08:17 Відповісти
щодо потрібна, чи ні - ми того знати не можем, може він ще на один вашерон збирає.
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30.04.2024 16:06 Відповісти
главноє!!!
ні сзч, ні зради
*****.....
і мусара з тцк за ними не бігає
сбу та дбр теж....
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30.04.2024 10:21 Відповісти
тому шо народні обранці. Розумієте, народ їх вибрав.
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30.04.2024 16:08 Відповісти
А кому депутати групи "За майбутнє" Івахів та Палиця продали свої карточки для голосування?
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30.04.2024 02:07 Відповісти
Слугам ..д
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30.04.2024 06:02 Відповісти
Таких персонажів у раді багато.

Наприклад, Джулія Тимошенко пропустила та була відсутня більш 50% засідань Ради.

Особливо її немае у Раді, коли голосують анті російськи Закони. « Совпаление?»…
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30.04.2024 13:58 Відповісти
навіщо ходити:
зря плата нараховується
преміі за приняття єрмаківських законів..
Отак і токарі на роботу не ходять
-а снаряди самі точаться..
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30.04.2024 05:03 Відповісти
За палицю усе ясно(бенін п...к).А ось співласник ВОГ???У 22році в торгових центрах продавали сертефікати на пальне з припиской "гроші на ЗСУ" вид ВОГ.Власники авто купляли.І ось тепер на ці гроші будується аквапарк в буковелі.Развод лохов от "крупного бізнесу".А тепер хто-то ще веріт різним блогерам,стендаперам,шоуменам збираючим донати і гроші на "супутники",міномети,дрони для ЗСУ?Переконайте будьласка мене.Відосикі от них не пропонувати.Достатньо вже "Презідента-відосіка".
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30.04.2024 05:19 Відповісти
Аквапарк якраз палиця і будує, не Івахів.
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30.04.2024 06:32 Відповісти
Івахів, після загибелі Єремєєва, здружився з Палицею.
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30.04.2024 08:33 Відповісти
Беня на нарах, а эти его шныри задаром ходить не будут.....
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30.04.2024 05:52 Відповісти
Эти шныри похоже хотят парализовать законодательную власть.
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30.04.2024 06:04 Відповісти
Ви мабуть дуже наівний.І ви вірите в це шоу "зе посадив алігарха".Так він зараз представляє більш небезпеки ніж коли сідів в Ізраєлі чи в швецаріі.А ось що його шістки не ходять в раду.То це дійсно дескредітація і паралізація законодательного органу.
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30.04.2024 06:13 Відповісти
На фронт , ость там і зарплату чесно зароблять .І може тоді від них якась користь буде.
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30.04.2024 05:54 Відповісти
В статті прямим текстом написано де проходить фронт і де вони будують захістні споруди і риють окопи.
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30.04.2024 06:17 Відповісти
А це що музей?

це місце , де працювати мусять
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30.04.2024 06:28 Відповісти
Та нахрена! Пацани самі все порішають...
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30.04.2024 06:30 Відповісти
Осмілююся запитати, а вони хоч свою депутатську зряплату донатять на ЗСУ?Втім питання риторичне.
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30.04.2024 07:14 Відповісти
Вони навіть відмовились скасувати собі безкоштовний проїзд в громадському транспорті ...А ви бачили хоч раз депутана в громадському транспорті? А тут зарплату віддати..ага
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30.04.2024 07:43 Відповісти
вообще верховная рада- это скопище барыг и по своей сути- враги народа
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30.04.2024 08:03 Відповісти
Надіюся їм зарплату та премію виплачують, хвилююсь я, з голоду щоб не подохли.
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30.04.2024 08:44 Відповісти
Из всего балагана только двоих прогульщиков вычислили,отличная работа,новость чисто сенсация.
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30.04.2024 09:11 Відповісти
Може хлопці на фронті? Кацапів нищать....
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30.04.2024 09:43 Відповісти
 
 