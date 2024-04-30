Депутати групи "За майбутнє" Івахів та Палиця не відвідують Верховну Раду з 2023 року, - Bihus. Info

Народні депутати від депутатської групи "За майбутнє" Степан Івахів та Ігор Палиця припинили відвідувати ВР у 2023 році.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти проєкту поговорили з обома народними обранцями. Підприємець та співвласник мережі автозаправок WOG Степан Івахів пояснив свою відсутність у парламенті тим, що функції Верховної Ради звелися до "піди натисни кнопку", а це йому "не до душі й не до серця".

"Я людина, яка по житті звикла щось діяти або на щось впливати", - зазначив він.

За майже 5 років депутатства Івахів став співініціатором лише 7 законопроєктів, з яких тільки один став чинним актом. Голосування у Верховній Раді він не відвідує з серпня 2023 року, проте запевняє, що перебуває в Україні і якби його попросили прийти на роботу, то він би з’явився.

"До мене ніхто не звертався, що мій голос є у такій великій необхідності. Якби звичайно сказали, що мій голос необхідний, я би звичайно кинувся і приїхав", - сказав нардеп.

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Ігор Палиця, має іншу причину не відвідувати засідання Верховної Ради. Каже, що після повномасштабного вторгнення був внесений законопроєкт про заборону членам ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради.

"Я сказав, що поки цей закон не пройде хоча б у регламентний комітет і не буде винесений на голосування в зал, я не буду перебувати під однією стелею з колишніми членами ОПЗЖ", - підкреслив депутат.

Він запевнив, що перебуває в Україні та підтримує спілкування з виборцями.

За інформацією Bihus.Info, близькі депутата продовжують розвивати бізнес: синові та колишній дружині належать готелі на австрійському лижному курорті, а в Україні вони є власниками компанії "Буковель". Наразі ця фірма будує аквапарк біля гірськолижних трас.

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Сам Палиця наголосив, що це важливі інвестиції в країну, які не відрізняються від заводу чи фабрики.

"Кожна копійка, яка зараз вкладається, інвестується в Україну і створює додаткове ВВП і додаткові робочі місця - треба цим людям дякувати", - пояснив він.

За спостереженням журналістів, засідання парламенту регулярно пропускає ціла низка народних депутатів. Частина з них має на це певні об’єктивні причини, решта ж або зникли взагалі, або ж ведуть діяльність у соціальних мережах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах. 25 із них підозрюють у корупції.