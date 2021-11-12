Зависимость "Слуги народа" от "Довіри" и "За майбутнє" резко возросла, - КИУ

В последние месяцы (1 сентября – 10 ноября) Комитет избирателей отмечает увеличение зависимости монобольшинства от поддержки депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє".

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день основным союзником "Слуги народа" в Раде являются депутаты группы "Довіра", однако и депутаты группы "За майбутнє" также часто оказывают поддержку монобольшинству", - отмечают в КИУ.

Также отмечается, что за период с 1 сентября по 10 ноября Верховная Рада приняла 137 законодательных актов. В среднем за них голосовали 217 депутатов "Слуги народа". При этом депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов только за 20 голосований из 137.

"Главным союзником фракции "Слуга народа" по поддержке законопроектов является депутатская группа "Довіра". В среднем "за" голосовали 15 депутатов группы из 20. По оценке КИУ, это самый высокий уровень поддержки решений Рады, который демонстрирует группа "Довіра" с момента своего создания в декабре 2019 года", - отмечается в исследовании.

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Кроме того, отмечено, что депутаты группы "За майбутнє" поддерживают власть несколько реже (в среднем голосуют "за" 48% депутатов), однако почти во всех критических для власти вопросах депутаты группы голосуют в унисон с монобольшинством. В частности, это проявилось во время голосования во втором чтении по т.н. "закону об олигархах" (18 из 22 депутатов группы "за"), в голосовании за кадровые вопросы (назначение министра по вопросам оккупированных территорий - 14 "за", министра экономики - 13 "за", министра стратегических отраслей - 14 "за" , министра обороны – 16 "за").

В течение последних месяцев снизилась поддержка решений Рады со стороны всех фракций Верховной Рады. По-прежнему чаще всего поддерживают принятые решения депутаты "Голоса", однако их поддержка инициатив власти в последние месяцы снизилась. Сейчас "за" голосуют в среднем 51% депутатов фракции (год назад этот показатель составлял 65%). Также, как правило, голосуют "за" 44% депутатов "Европейской солидарности" (год назад 62%).

Депутаты ВО "Батькивщина", несмотря на то, что время от времени поддерживают резонансные инициативы власти (к примеру, по отставке Д. Разумкова), в среднем не демонстрируют высоких показателей голосований (как правило, "за" голосуют 38% депутатов фракции). По-прежнему почти не голосуют "за" ОПЗЖ - их уровень поддержки решений Рады составляет 12%.