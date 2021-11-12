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Зависимость "Слуги народа" от "Довіри" и "За майбутнє" резко возросла, - КИУ

Зависимость

В последние месяцы (1 сентября – 10 ноября) Комитет избирателей отмечает увеличение зависимости монобольшинства от поддержки депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє".

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день основным союзником "Слуги народа" в Раде являются депутаты группы "Довіра", однако и депутаты группы "За майбутнє" также часто оказывают поддержку монобольшинству", - отмечают в КИУ.

Также отмечается, что за период с 1 сентября по 10 ноября Верховная Рада приняла 137 законодательных актов. В среднем за них голосовали 217 депутатов "Слуги народа". При этом депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов только за 20 голосований из 137.

"Главным союзником фракции "Слуга народа" по поддержке законопроектов является депутатская группа "Довіра". В среднем "за" голосовали 15 депутатов группы из 20. По оценке КИУ, это самый высокий уровень поддержки решений Рады, который демонстрирует группа "Довіра" с момента своего создания в декабре 2019 года", - отмечается в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ

Кроме того, отмечено, что депутаты группы "За майбутнє" поддерживают власть несколько реже (в среднем голосуют "за" 48% депутатов), однако почти во всех критических для власти вопросах депутаты группы голосуют в унисон с монобольшинством. В частности, это проявилось во время голосования во втором чтении по т.н. "закону об олигархах" (18 из 22 депутатов группы "за"), в голосовании за кадровые вопросы (назначение министра по вопросам оккупированных территорий - 14 "за", министра экономики - 13 "за", министра стратегических отраслей - 14 "за" , министра обороны – 16 "за").

В течение последних месяцев снизилась поддержка решений Рады со стороны всех фракций Верховной Рады. По-прежнему чаще всего поддерживают принятые решения депутаты "Голоса", однако их поддержка инициатив власти в последние месяцы снизилась. Сейчас "за" голосуют в среднем 51% депутатов фракции (год назад этот показатель составлял 65%). Также, как правило, голосуют "за" 44% депутатов "Европейской солидарности" (год назад 62%).

Депутаты ВО "Батькивщина", несмотря на то, что время от времени поддерживают резонансные инициативы власти (к примеру, по отставке Д. Разумкова), в среднем не демонстрируют высоких показателей голосований (как правило, "за" голосуют 38% депутатов фракции). По-прежнему почти не голосуют "за" ОПЗЖ - их уровень поддержки решений Рады составляет 12%.

Автор: 

ВР (29234) голосование (1396) КИУ (383) Слуга народа (2629) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+12
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12.11.2021 11:33
+8
Так що монобільшість вже усьо, "турбоздулася" і коаліція ситуативна, на "конвертах"? Чи ще залишилося підождати 4% підтримки народу?
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12.11.2021 11:32
+5
Так вони всі від одного неолігарха Коломойського, але ви не переплутайте, що олігарх в нас один -Порошенко.
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12.11.2021 11:51
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ОПЗЖ,ЄС,БЮТ нова коаліція..
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12.11.2021 11:11 Ответить
97чел. Останется найти всего ещё каких-то 129.
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12.11.2021 11:27 Ответить
Чем зесрани ,которая на последнем издыхании,это помогает?ваша шушера даже не смогла лишить Ирину Геращенко посещения пяти заседаний за то ,что назвала зескот зелёными человечками)
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12.11.2021 12:46 Ответить
ОП(ЗЕ!)ЖЕ
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12.11.2021 13:29 Ответить
Так що монобільшість вже усьо, "турбоздулася" і коаліція ситуативна, на "конвертах"? Чи ще залишилося підождати 4% підтримки народу?
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12.11.2021 11:32 Ответить
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12.11.2021 11:33 Ответить
Вава відрубав собі музикального пальця?
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12.11.2021 11:36 Ответить
бідна члєнка......і мендель також.....
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12.11.2021 11:42 Ответить
коЗЕл, коаліції нема. Розпускай Раду як ти розпустив попередню.
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12.11.2021 11:34 Ответить
и что, после выборов у Зели появится коалиция?
ну да ну да)))
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12.11.2021 11:43 Ответить
Не нудакай.
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12.11.2021 11:52 Ответить
Клоун слил все что мог
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12.11.2021 11:39 Ответить
Пишите проще, ставки повысились.
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12.11.2021 11:42 Ответить
то ли еще будет после следующих парламентских выборов.
С 15% депутатов в зале турборежима уже не выйдет - да, Зеля?
делиться придется.
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12.11.2021 11:43 Ответить
Так вони всі від одного неолігарха Коломойського, але ви не переплутайте, що олігарх в нас один -Порошенко.
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12.11.2021 11:51 Ответить
Довіра- винегрет из разноцветных мажоритарщиков-гречкосеев. БОльшая часть которых в прошлом созыве были в БПП- 7 чел.
«Наш край»- 3 чел. «Народный фронт»- 2 чел. «Самопомощь»-1 чел. Остальные мажоритарщики со стажем в несколько созывов.
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12.11.2021 12:08 Ответить
КИУ из какого клуба ?У Белых и пушистых олигархов с ручки кормятся.?.Было бы этих КИУ 2-3 с ,разных рук кормящихся,тогда бы это была демократия.А пока - злая эрзац
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12.11.2021 11:57 Ответить
Когда зебилы голосуют вместе с депутатам каломойши одной коалицией- это уже побеждены олигархи бубочкой или еще нет?!
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12.11.2021 12:16 Ответить
Олигарх олигарху - олигарх, в беде не кинет. Просто так - запросто, а если не будет доставать голосов - подставит плечо. И взамен не попросит ничего, кроме денег.
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12.11.2021 12:20 Ответить
 
 