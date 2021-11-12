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Залежність "Слуги народу" від "Довіри" і "За майбутнє" різко зросла, - КВУ

Залежність

Упродовж останніх місяців (1 вересня – 10 листопада) Комітет виборців відзначає збільшення залежності монобільшості від підтримки депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє".

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні основним союзником "Слуги народу" в Раді є депутати групи "Довіра", однак й депутати групи "За майбутнє" також часто надають підтримку монобільшості", - зазначають в КВУ.

Також відмічається, що за період із 1 вересня по 10 листопада Верховна Рада ухвалила 137 законодавчих актів. В середньому за них голосували 217 депутатів "Слуги народу". При цьому депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів лише за 20 голосувань із 137.

"Головним союзником фракції "Слуга народу" з підтримки законопроєктів є депутатська група "Довіра". В середньому за голосували 15 депутатів групи із загалом 20. За оцінкою КВУ це найвищий рівень підтримки рішень Ради, який демонструє група "Довіра" з моменту свого створення в грудні 2019 року", - відзначається в дослідженні.

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Крім того відмічено, що депутати групи "За майбутнє" підтримують владу дещо рідше (в середньому голосують "за" 48% депутатів), однак майже в усіх критичних для влади питаннях депутати групи голосують в унісон із монобільшістю. Зокрема, це проявилося під час голосування в другому читанні за т. зв. "закон про олігархів" (18 із 22 депутатів групи "за"), у голосуванні за кадрові питання (призначення міністра з питань окупованих територій – 14 "за", міністра економіки – 13 "за", міністра стратегічних галузей – 14 "за", міністра оборони – 16 "за").

Натомість, упродовж останніх місяців знизилася підтримка рішень Ради з боку всіх фракцій Верховної Ради. Як і раніше, найчастіше підтримують прийняті рішення депутати "Голосу", однак їх підтримка ініціатив влади в останні місяці знизилася. Наразі "за" голосують в середньому 51% депутатів фракції (рік тому цей показник становив 65%). Також, як правило, голосують "за" 44% депутатів "Європейської солідарності" (рік тому 62%).

Депутати ВО "Батьківщина", попри те, що час від часу підтримують резонансні ініціативи влади (до прикладу, щодо відставки Д. Разумкова), в середньому не демонструють високих показників голосувань (як правило, "за" голосують 38% депутатів фракції). Як і раніше, майже не голосують "за" депутати "Опозиційної платформи За життя" - їх рівень підтримки рішень Ради складає 12%.

Автор: 

ВР (14949) голосування (485) КВУ (135) Слуга народу (2811) За майбутнє (26)


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Топ коментарі
+12
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12.11.2021 11:33
+8
Так що монобільшість вже усьо, "турбоздулася" і коаліція ситуативна, на "конвертах"? Чи ще залишилося підождати 4% підтримки народу?
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12.11.2021 11:32
+5
Так вони всі від одного неолігарха Коломойського, але ви не переплутайте, що олігарх в нас один -Порошенко.
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12.11.2021 11:51
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ОПЗЖ,ЄС,БЮТ нова коаліція..
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12.11.2021 11:11 Відповісти
97чел. Останется найти всего ещё каких-то 129.
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12.11.2021 11:27 Відповісти
Чем зесрани ,которая на последнем издыхании,это помогает?ваша шушера даже не смогла лишить Ирину Геращенко посещения пяти заседаний за то ,что назвала зескот зелёными человечками)
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12.11.2021 12:46 Відповісти
ОП(ЗЕ!)ЖЕ
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12.11.2021 13:29 Відповісти
Так що монобільшість вже усьо, "турбоздулася" і коаліція ситуативна, на "конвертах"? Чи ще залишилося підождати 4% підтримки народу?
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12.11.2021 11:32 Відповісти
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12.11.2021 11:33 Відповісти
Вава відрубав собі музикального пальця?
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12.11.2021 11:36 Відповісти
бідна члєнка......і мендель також.....
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12.11.2021 11:42 Відповісти
коЗЕл, коаліції нема. Розпускай Раду як ти розпустив попередню.
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12.11.2021 11:34 Відповісти
и что, после выборов у Зели появится коалиция?
ну да ну да)))
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12.11.2021 11:43 Відповісти
Не нудакай.
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12.11.2021 11:52 Відповісти
Клоун слил все что мог
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12.11.2021 11:39 Відповісти
Пишите проще, ставки повысились.
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12.11.2021 11:42 Відповісти
то ли еще будет после следующих парламентских выборов.
С 15% депутатов в зале турборежима уже не выйдет - да, Зеля?
делиться придется.
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12.11.2021 11:43 Відповісти
Так вони всі від одного неолігарха Коломойського, але ви не переплутайте, що олігарх в нас один -Порошенко.
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12.11.2021 11:51 Відповісти
Довіра- винегрет из разноцветных мажоритарщиков-гречкосеев. БОльшая часть которых в прошлом созыве были в БПП- 7 чел.
«Наш край»- 3 чел. «Народный фронт»- 2 чел. «Самопомощь»-1 чел. Остальные мажоритарщики со стажем в несколько созывов.
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12.11.2021 12:08 Відповісти
КИУ из какого клуба ?У Белых и пушистых олигархов с ручки кормятся.?.Было бы этих КИУ 2-3 с ,разных рук кормящихся,тогда бы это была демократия.А пока - злая эрзац
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12.11.2021 11:57 Відповісти
Когда зебилы голосуют вместе с депутатам каломойши одной коалицией- это уже побеждены олигархи бубочкой или еще нет?!
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12.11.2021 12:16 Відповісти
Олигарх олигарху - олигарх, в беде не кинет. Просто так - запросто, а если не будет доставать голосов - подставит плечо. И взамен не попросит ничего, кроме денег.
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12.11.2021 12:20 Відповісти
 
 