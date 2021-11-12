Залежність "Слуги народу" від "Довіри" і "За майбутнє" різко зросла, - КВУ

Упродовж останніх місяців (1 вересня – 10 листопада) Комітет виборців відзначає збільшення залежності монобільшості від підтримки депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє".

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні основним союзником "Слуги народу" в Раді є депутати групи "Довіра", однак й депутати групи "За майбутнє" також часто надають підтримку монобільшості", - зазначають в КВУ.

Також відмічається, що за період із 1 вересня по 10 листопада Верховна Рада ухвалила 137 законодавчих актів. В середньому за них голосували 217 депутатів "Слуги народу". При цьому депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів лише за 20 голосувань із 137.

"Головним союзником фракції "Слуга народу" з підтримки законопроєктів є депутатська група "Довіра". В середньому за голосували 15 депутатів групи із загалом 20. За оцінкою КВУ це найвищий рівень підтримки рішень Ради, який демонструє група "Довіра" з моменту свого створення в грудні 2019 року", - відзначається в дослідженні.

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Крім того відмічено, що депутати групи "За майбутнє" підтримують владу дещо рідше (в середньому голосують "за" 48% депутатів), однак майже в усіх критичних для влади питаннях депутати групи голосують в унісон із монобільшістю. Зокрема, це проявилося під час голосування в другому читанні за т. зв. "закон про олігархів" (18 із 22 депутатів групи "за"), у голосуванні за кадрові питання (призначення міністра з питань окупованих територій – 14 "за", міністра економіки – 13 "за", міністра стратегічних галузей – 14 "за", міністра оборони – 16 "за").

Натомість, упродовж останніх місяців знизилася підтримка рішень Ради з боку всіх фракцій Верховної Ради. Як і раніше, найчастіше підтримують прийняті рішення депутати "Голосу", однак їх підтримка ініціатив влади в останні місяці знизилася. Наразі "за" голосують в середньому 51% депутатів фракції (рік тому цей показник становив 65%). Також, як правило, голосують "за" 44% депутатів "Європейської солідарності" (рік тому 62%).

Депутати ВО "Батьківщина", попри те, що час від часу підтримують резонансні ініціативи влади (до прикладу, щодо відставки Д. Разумкова), в середньому не демонструють високих показників голосувань (як правило, "за" голосують 38% депутатів фракції). Як і раніше, майже не голосують "за" депутати "Опозиційної платформи За життя" - їх рівень підтримки рішень Ради складає 12%.