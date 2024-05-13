Фірма режисера "Слуги народу" Кірющенка уклала контрактів на 750 млн грн з державними структурами, - ЗМІ

Компанія "Ел-енерго", співвласником якої є режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко, з жовтня 2023 р. по травень 2024 р. уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень з державними та комунальними підприємствами.

Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в серпні 2023-го режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проектами студії "Квартал 95", увійшов у компанію "Ел-енерго" (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%).

Основний вид діяльності "Ел-енерго" - торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.

"Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені", - повідомляють розслідувачі.

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Наразі найбільша угода укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди - 521 млн грн. Строк виконання - до кінця року.

Кірющенко відмовився спілкуватись з журналістами про його новий електробізнес.

На пряме запитання про компанію "Ел-енерго" і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він – не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки.

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