Фірма режисера "Слуги народу" Кірющенка уклала контрактів на 750 млн грн з державними структурами, - ЗМІ
Компанія "Ел-енерго", співвласником якої є режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко, з жовтня 2023 р. по травень 2024 р. уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень з державними та комунальними підприємствами.
Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в серпні 2023-го режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проектами студії "Квартал 95", увійшов у компанію "Ел-енерго" (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%).
Основний вид діяльності "Ел-енерго" - торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.
"Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені", - повідомляють розслідувачі.
Наразі найбільша угода укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди - 521 млн грн. Строк виконання - до кінця року.
Кірющенко відмовився спілкуватись з журналістами про його новий електробізнес.
На пряме запитання про компанію "Ел-енерго" і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він – не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки.
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• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
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• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз буде очолювати найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!