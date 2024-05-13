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Новини
13 090 106

Фірма режисера "Слуги народу" Кірющенка уклала контрактів на 750 млн грн з державними структурами, - ЗМІ

Режисер і сценарист серіалу

Компанія "Ел-енерго", співвласником якої є режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко, з жовтня 2023 р. по травень 2024 р. уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень з державними та комунальними підприємствами.

Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в серпні 2023-го режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проектами студії "Квартал 95", увійшов у компанію "Ел-енерго" (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%).

Основний вид діяльності "Ел-енерго" - торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.

"Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені", - повідомляють розслідувачі.

Читайте: Депутати групи "За майбутнє" Івахів та Палиця не відвідують Верховну Раду з 2023 року, - Bihus. Info

Наразі найбільша угода укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди - 521 млн грн. Строк виконання - до кінця року.

Кірющенко відмовився спілкуватись з журналістами про його новий електробізнес.

На пряме запитання про компанію "Ел-енерго" і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він – не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки.

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Автор: 

розслідування (2269) Бігус Денис (195) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+45
Тепер можна й тарифи підвищувати!
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13.05.2024 22:04
+36
Мерзотності мерзенних мерзот немає меж...
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13.05.2024 22:06
+34
Влада України - суцільна мерзота. Солдати купують дрони за власні кошти, а мразота гроші сосе з держави. На всіх рівнях - від міст до самих верхів.
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13.05.2024 22:12
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А вдруг он немец . Адольф все таки. Как раз читаю "Роковые решения вермахта"
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14.05.2024 10:39 Відповісти
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує так званий президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія за вказівками єрмака;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб - кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз буде очолювати найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!
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14.05.2024 10:33 Відповісти
Гірко і мерзонто, так вам і треба, тільки так
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14.05.2024 11:28 Відповісти
Ел-енерго, зє-енерго - та какая разніца? Зато паржом - світла не буде, а за спожите здеруть три шкіри
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14.05.2024 17:42 Відповісти
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