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Сестра очільника Нацполіції Вигівського торгує паливом із компаніями, діяльність яких розслідує НПУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Компанія, яка оформлена на сестру голови Національної поліції Івана Вигівського, веде бізнес з фігурантами кримінальних проваджень, слідство щодо яких вела Національна поліція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Bihus.Info".

Журналісти зазначили, що протягом багатьох років Вигівський у деклараціях зазначає, що постійно користується чужим майном, офіційно – орендованим чи позиченим.

Після призначення у Київ, за даними розслідувачів, він оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва, втім остання не мала співмірних з такою покупкою доходів. Жінка також не змогла відповісти на питання журналістів ні де знаходиться "її" будинок, ні скільки в ньому квадратів тощо.

Майно голови Нацполіції Вигівського

Також Вигівський тривалий час користувався авто, оформленими на тещу, йдеться в матеріалі. 

"Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі коштують від 100 тис доларів, а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує", - зазначають автори.

Майно голови Нацполіції Вигівського

Водночас, встановили журналісти, на сестру Вигівського - Оксану Альховік, оформлено приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював в тамтешньому управлінні. На момент покупки сама вона жила не там, а в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі – вчителькою молодших класів, із зарплатнею близько 60 тис грн/рік. Кілька років потому сестру Вигівського оформили на роботу до брата, в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до міста, однак оселилася уже в маленькому будиночку на 32 кв.м. на околиці.

"В 2019 році вона увійшла до складу засновників ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський. Наразі в сестри очільника Нацполу – половина бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн. При цьому виявилося, що ТОВ "Югнефтепродукт" сестри очільника Нацполу кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самого Нацполу", - зазначили в Bihus.Info.

"У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ "Югнефтепродукт", то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполу – самостійні і в їхню роботу він не втручається", - підсумували у розслідуванні.

Читайте: Фірма режисера "Слуги народу" Кірющенка уклала контрактів на 750 млн грн з державними структурами, - ЗМІ

Автор: 

Нацполіція (15147) Бігус Денис (195) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+47
Hellis

Ах хах ха... Головний коп країни Виговський має нелегальні заправки.

А потім міністр фінансів: А в нас не вистачає грошей на армію.

А потім Голова Комітету ВРУ податкової та митної політики Гетманцев: а ми вам налоги піднімемо!
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24.05.2024 11:01
+37
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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24.05.2024 10:55
+25
Бариги-спєкулянти тепер носять погони ,мундири та лички міністрів-депутатів
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24.05.2024 11:01
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Сторінка 2 з 2
Типовий ЗЛИДЕНЬ на посаді в ЦОВВ, від привладних приблуд95, але уся РІДНЯ, таких злиднів на посадах в органах державного управління, з ФОПами + МАФАМИ + дивними фірмами-прокладками(режисер приблуд95), і таке інше, з млн грн ДИВНОГО ПРИБУТКУ і дивно КУПЛЕНИМИ МАЙНОВИМИ ІСТЯМИ! Радник сівковича, отой гетьманцев, що знає, як треба гусей патрати, може на ПАЛЬЦЯХ пояснити, чому злидні при владі, а їх родичі, мають рахунки на млн $ і€, у приватних банках Західних Партнерів!!
Кучма піскун ющенко лавринович бойко клюєві рябченко та ще тисячі їм подібних, регочуть від того, як Оманські інвестори ФСБ, зробили їх ще раз…
Правосуддя в Україні, це Суд Лінча, або люстрація, але не довше ніж вірьовка 3 метрів і не вище ліхтарного стовпа, перед міськРадою!!
Можливо, дещо покращать ситуацію, щоб приборкати розмноження цих КЛАНІВ!
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24.05.2024 13:00 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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24.05.2024 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Всё,это КОНЕЦ,эпохи бедности -в 12.30 столкнулись Maserati Lеvante и Maserati Quattroporte...в Сумах
https://www.youtube.com/watch?v=viDtizYnlUk
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24.05.2024 13:21 Відповісти
Розстрілять нахрен і його і сестру і тещу
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24.05.2024 13:30 Відповісти
Питання ? нахрен нам віс оті слідчі поліція ОПУ ГПУ прокуратура президент якщо вони самі і е вори і едині хто їх може викрити це журналісти
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24.05.2024 13:35 Відповісти
В этой истории есть только два финала!
Первый: преЗедент никак не реагирует, Выговский по-тихому линяет, типа на другую работу, как его бывший заместитель Тышлек, делает себе белый билет и вуаля...
Второй: преЗедент вспомнил, что он Нетряпка, дал команду "фас"- пошли обыски, аресты, конфискации и Выговский из тюрьмы просится на фронт....
Ну, так преЗедент у нас Янетряпка или Тряпка ???
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24.05.2024 13:41 Відповісти
Той, хто накосячив на такій посаді, повинен отримувати довічне.
Інакше цю систему ніколи не зламати.
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26.05.2024 17:31 Відповісти
Сестрічка любіт скорость
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24.05.2024 14:05 Відповісти
І народ вважає таку владу легітимною ? Там же корупціонер на мародерові. Кожна морда. Порядної людини не знайти.
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24.05.2024 14:10 Відповісти
Вчора виступав цей полупокер і казав що усіх ухилянтів поліція буде доправляти в тцк,хоч це не законно,сьогодні виявляється ця скотиняка як казав класик крав до війни як був маленькою сошкою то тепер його мусарські оборудки важко уявити.Клименко звільнив співробітника бо нахамив автодорожному магнату а зараз язика до дупи запхав.
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24.05.2024 14:10 Відповісти
Як же вони дістали, ці злодії при владі! Та подавіться ж ви нарешті! Скоро срати тими долярами будете...
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24.05.2024 14:22 Відповісти
https://imgbb.com/
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24.05.2024 14:29 Відповісти
.....сестра.....бізнес..... Випадковий збіг обставин!(((((
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24.05.2024 14:30 Відповісти
Гниди живуть і в поліції! А ви не знали?
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24.05.2024 14:31 Відповісти
"і", зайве!
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24.05.2024 14:53 Відповісти
Вони там керують.
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26.05.2024 17:33 Відповісти
Знову маланські схеми? А ви щось іншого очікували? Який поп, такий і приход
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24.05.2024 14:40 Відповісти
для мус**ів і чиновників варто би ввести народний самосуд і смертну кару
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24.05.2024 15:43 Відповісти
Ще раз дякую Пороху за Люстрацію....
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24.05.2024 15:56 Відповісти
Насправді, то й не така його вина, хіба, що не провів судову реформу,
бо усі люстровані та недолюстровані, поновлені СУДАМИ!
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24.05.2024 16:56 Відповісти
Так гарно провів що зараз риговська мавпа Татаров керує всім МВС.
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24.05.2024 17:51 Відповісти
Та ладно, пам'ятаю зрив люстрацію в МВС і як Рюкзакевич вкючав заднюю Люстрації ментів.

А судову реформу чому не провів як належить, чому риговські судді позалишалися на місцях.
Це все пазли одної картини завдяки якої Зе погань зараз має владу.
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24.05.2024 17:59 Відповісти
пішов шостий рік великого Зе, але винити будемо пороха. Як же у вас в голові насрано
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24.05.2024 17:21 Відповісти
Зарегилось воно тільки шо і вже киндить.

По порядку :

1) Насрано то в тебе в голові
2) Порох пишеться з великої літери недоумку, це п'ятий президент України і можливо майбутній прем'єр України.
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24.05.2024 17:56 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
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24.05.2024 18:53 Відповісти
Слоган Зебілів
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24.05.2024 23:54 Відповісти
А цей поліцай Виговський вчора ще щось умничал. І у них у всіх бронь!!!!
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24.05.2024 16:51 Відповісти
Одні ***** мародери у всіх вітках влади. Як криси в потопаючому кораблі крадуть все до посліднього
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24.05.2024 16:57 Відповісти
Поліцай не може так ....ви фсьо не так зрозуміли!!!
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24.05.2024 16:58 Відповісти
пригостіть пана мєнта і його будинок коктейлем, заслужив
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24.05.2024 17:09 Відповісти
Копни будь якого керівника хоч поліції, хоч СБУ - не знайдете жодного хто живе на одну зарплатню. В цьому болоті наверх випливає лише гівно.
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24.05.2024 19:49 Відповісти
Нічого не знав, ні про що не чув. А що ж він здатний робити на посаді?
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24.05.2024 19:52 Відповісти
Как они ****....ли
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24.05.2024 20:28 Відповісти
Гнать Зельку вместе его ОП. Ермак несёт больше вреда Украине, чем половины армии **********.
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24.05.2024 21:57 Відповісти
У нас только школьники-продаацы наркотиков не заботятся об отмывке денег. Для любого преступника занести черный нал в какой нибудь бизнес и оплатить за него налоги-- это святое. Иначе в дупе будет очень большая дыра при покупке чего либо, на что у тебя нет средств официально. Даже недорогой машины или дорогого шампанского.
Так спрашивается почему морды не бьются по факту наличия чего то что кто то или украл, или скрыл от налогов?

Вот вот эта " подруга семьи", которая не знает где ее дом за 7 миллионов и сколько в нем квадратов. Почему бы не дать ей 20 лет строгача за скрытие 7 миллионов от налогообложения? Ведь она по сути украла 2-3 миллиона у народа.
Тоже касается и тёщ, матерей этих несчастных госработников.

И ещё раз напоминаю, что если источник власти это народ, то и источник судебной власти тоже есть народ, и обязан выполнять эту функцию иначе все плохо закончится.

Грубо говоря если кто то украл 10 миллионов, то он украл 30 копеек у каждого гражданина. И вы вправе действовать, раз юстиция бездействует. Можно попросить 30 копеек назад. Можно кусочек мяса из него вырезать небольшой. Можно лопатой по голове дать. В общем что то делать надо, если ворам по рукам не давать они ведь все украдут, и вас продадут с потрохами
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24.05.2024 23:01 Відповісти
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