Сестра очільника Нацполіції Вигівського торгує паливом із компаніями, діяльність яких розслідує НПУ, - ЗМІ. ВIДЕО
Компанія, яка оформлена на сестру голови Національної поліції Івана Вигівського, веде бізнес з фігурантами кримінальних проваджень, слідство щодо яких вела Національна поліція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Bihus.Info".
Журналісти зазначили, що протягом багатьох років Вигівський у деклараціях зазначає, що постійно користується чужим майном, офіційно – орендованим чи позиченим.
Після призначення у Київ, за даними розслідувачів, він оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва, втім остання не мала співмірних з такою покупкою доходів. Жінка також не змогла відповісти на питання журналістів ні де знаходиться "її" будинок, ні скільки в ньому квадратів тощо.
Також Вигівський тривалий час користувався авто, оформленими на тещу, йдеться в матеріалі.
"Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі коштують від 100 тис доларів, а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує", - зазначають автори.
Водночас, встановили журналісти, на сестру Вигівського - Оксану Альховік, оформлено приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював в тамтешньому управлінні. На момент покупки сама вона жила не там, а в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі – вчителькою молодших класів, із зарплатнею близько 60 тис грн/рік. Кілька років потому сестру Вигівського оформили на роботу до брата, в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до міста, однак оселилася уже в маленькому будиночку на 32 кв.м. на околиці.
"В 2019 році вона увійшла до складу засновників ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський. Наразі в сестри очільника Нацполу – половина бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн. При цьому виявилося, що ТОВ "Югнефтепродукт" сестри очільника Нацполу кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самого Нацполу", - зазначили в Bihus.Info.
"У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ "Югнефтепродукт", то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполу – самостійні і в їхню роботу він не втручається", - підсумували у розслідуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кучма піскун ющенко лавринович бойко клюєві рябченко та ще тисячі їм подібних, регочуть від того, як Оманські інвестори ФСБ, зробили їх ще раз…
Правосуддя в Україні, це Суд Лінча, або люстрація, але не довше ніж вірьовка 3 метрів і не вище ліхтарного стовпа, перед міськРадою!!
Можливо, дещо покращать ситуацію, щоб приборкати розмноження цих КЛАНІВ!
Всё,это КОНЕЦ,эпохи бедности -в 12.30 столкнулись Maserati Lеvante и Maserati Quattroporte...в Сумах
https://www.youtube.com/watch?v=viDtizYnlUk
Первый: преЗедент никак не реагирует, Выговский по-тихому линяет, типа на другую работу, как его бывший заместитель Тышлек, делает себе белый билет и вуаля...
Второй: преЗедент вспомнил, что он Нетряпка, дал команду "фас"- пошли обыски, аресты, конфискации и Выговский из тюрьмы просится на фронт....
Ну, так преЗедент у нас Янетряпка или Тряпка ???
Інакше цю систему ніколи не зламати.
бо усі люстровані та недолюстровані, поновлені СУДАМИ!
А судову реформу чому не провів як належить, чому риговські судді позалишалися на місцях.
Це все пазли одної картини завдяки якої Зе погань зараз має владу.
По порядку :
1) Насрано то в тебе в голові
2) Порох пишеться з великої літери недоумку, це п'ятий президент України і можливо майбутній прем'єр України.
Так спрашивается почему морды не бьются по факту наличия чего то что кто то или украл, или скрыл от налогов?
Вот вот эта " подруга семьи", которая не знает где ее дом за 7 миллионов и сколько в нем квадратов. Почему бы не дать ей 20 лет строгача за скрытие 7 миллионов от налогообложения? Ведь она по сути украла 2-3 миллиона у народа.
Тоже касается и тёщ, матерей этих несчастных госработников.
И ещё раз напоминаю, что если источник власти это народ, то и источник судебной власти тоже есть народ, и обязан выполнять эту функцию иначе все плохо закончится.
Грубо говоря если кто то украл 10 миллионов, то он украл 30 копеек у каждого гражданина. И вы вправе действовать, раз юстиция бездействует. Можно попросить 30 копеек назад. Можно кусочек мяса из него вырезать небольшой. Можно лопатой по голове дать. В общем что то делать надо, если ворам по рукам не давать они ведь все украдут, и вас продадут с потрохами