Сестра очільника Нацполіції Вигівського торгує паливом із компаніями, діяльність яких розслідує НПУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Компанія, яка оформлена на сестру голови Національної поліції Івана Вигівського, веде бізнес з фігурантами кримінальних проваджень, слідство щодо яких вела Національна поліція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Bihus.Info".

Журналісти зазначили, що протягом багатьох років Вигівський у деклараціях зазначає, що постійно користується чужим майном, офіційно – орендованим чи позиченим.

Після призначення у Київ, за даними розслідувачів, він оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва, втім остання не мала співмірних з такою покупкою доходів. Жінка також не змогла відповісти на питання журналістів ні де знаходиться "її" будинок, ні скільки в ньому квадратів тощо.

Також Вигівський тривалий час користувався авто, оформленими на тещу, йдеться в матеріалі.

"Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі коштують від 100 тис доларів, а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує", - зазначають автори.

Водночас, встановили журналісти, на сестру Вигівського - Оксану Альховік, оформлено приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював в тамтешньому управлінні. На момент покупки сама вона жила не там, а в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі – вчителькою молодших класів, із зарплатнею близько 60 тис грн/рік. Кілька років потому сестру Вигівського оформили на роботу до брата, в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до міста, однак оселилася уже в маленькому будиночку на 32 кв.м. на околиці.

"В 2019 році вона увійшла до складу засновників ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський. Наразі в сестри очільника Нацполу – половина бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн. При цьому виявилося, що ТОВ "Югнефтепродукт" сестри очільника Нацполу кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самого Нацполу", - зазначили в Bihus.Info.

"У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ "Югнефтепродукт", то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполу – самостійні і в їхню роботу він не втручається", - підсумували у розслідуванні.

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