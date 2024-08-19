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Новини
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Сини очільника Борщагівської громади Київщини Кудрика "обросли" майном на десятки мільйонів, - ЗМІ

кудрик

Двоє синів голови Борщагівської громади, яка розташована поблизу Києва, Олеся Кудрика зуміли за останні роки обрости активами на десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Борщагівська громада з 2020-го задорого скуповує приватні дитячі садочки і землю під ними, а продавцями виступає в тому числі й оточення тих людей, для яких ця ж громада раніше цю землю і виводила. Очільник громади Олесь Кудрик запевняє, що з цінами на садочки все в порядку.

"Садочкова лихоманка" стартувала в Софїівській Борщагівці перед місцевими виборами 2020 року. Тут тоді придбали дитсадок "Дивосвіт", розташований на території житлового комплексу "Софія Київська". Його зводило оточення екснардепа Сергія Скуратовського, для якого сільська рада кількома роками раніше землю тут і виводила. Садочок, за документами, купили за майже 70 мільйонів гривень. В той же період часу в інших областях аналогічні дошкільні заклади будували з нуля і це обходилося майже вдвічі дешевше. Продавцем виступила компанія "Броквітал", яка до продажу практично не мала ніяких доходів, а одразу після успішної операції по суті перестала вести взагалі будь-яку діяльність. Ярослав Зайченко, який на момент продажу був власником "Броквіталу", практично одразу вийшов з бізнесу і зараз не може ніяк пояснити ситуацію журналістам.

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Журналісти дізнались, що Зайченко є юристом з оточення все того ж Скуратовського. Зокрема, він пов’язаний з Олександром Кониховим – колишнім помічником нардепа, який керував будівництвом ЖК "Софія Київська", а до цього став одним з найбільших власників землі, виведеної з державного агрокомбінату "Пуща-Водиця".

Тоді ж, восени 2020 року, тут придбали ще один дитячий садок – "Совенятко". Він також розташований в житловому комплексі, але іншому – "Затишний квартал". Експерти оцінили дитсадок у 47 мільйонів гривень. Ще в 1,7 мільйона обійшлась земля під дитячим садочком, яку громаді продали окремо. Продавцем виявився один з найвідоміших забудовників Борщагівки Сергій Одарич. Навесні цього року він же продав громаді укриття для цього ж таки "Совенятка", отримавши з бюджету ще майже 12 мільйонів гривень.

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Згідно з розслідування вже у 2023 році Борщагівська сільська рада придбала ще один дошкільний заклад – "Левенятко", що знаходиться на території житлового комплексу "Львівський затишок". Заклад продав нардеп від "За майбутнє" Віктор М’ялик, відомий скандалами через підозру в ухиленні від сплати податків за продаж нерухомості у цьому ж ЖК. Сільрада заплатила йому майже 100 мільйонів гривень за дитсадок, який до цього вже працював як приватний і в який вже ходили діти, що означає, що суттєво покращити ситуацію з нестачею місць в закладах тут це придбання не зможе.

Будівництво схожих навчальних закладів в різних областях навіть зараз замовляють за суттєво нижчими цінами. Ба більше, відповідно до декларації нардепа М’ялика, в останні роки будівлю дитсадка від здавав в оренду і в середньому отримував близько мільйона гривень на рік. Це означає, що для народного депутата цей продаж виглядає набагато вигіднішим, ніж для громади.

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Олесь Кудрик у коментарі журналістам пояснив, що вартість визначали експерти відповідно до стану дошкільних закладів: "Ремонт можна, якщо квартиру робити, можна робити – 10 тисяч доларів. А можна і за 70 тисяч доларів квартиру робити. Так само і садочок. Дійсно якісні меблі, якісна плитка, якісне подвір’я. Все-все, що є – в найкращому вигляді".

Вже у 2024 році сини Кудрика Дмитро та Володимир стали власниками по суті цілого житлового комплексу в Софіївській Борщагівці. Йдеться про два будинки, загальною площею у 1300 квадратних метрів, вартість яких, за підрахунками журналістів, може сягати мільйона доларів. Кудрик довго намагався згадати, де саме конкретно його сини працюють, зупинившись на версії щодо того, що ці будинки продавалися дуже дешево, а сини працюють в ІТ-сфері.

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Автор: 

розслідування (2269) Бігус Денис (195) Кудрик Олесь (3)


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Топ коментарі
+15
Свята людина.Саме на часі борщагівській громаді скинутися і встановити пам'ятник-"Кудрик і дєті".
Синочки Кудрика мабуть ветерани?
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19.08.2024 23:52
+7
Для Китая это капля в океане. В Украине, полагаю, необходимо стрелять от 5000 и более ежегодно. Начинать с кабмина и до райрады. Года за два-три справимся.
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20.08.2024 00:42
+6
Кому війна а кому "час прібарахліцца"....
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20.08.2024 00:22
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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19.08.2024 23:52 Відповісти
Свята людина.Саме на часі борщагівській громаді скинутися і встановити пам'ятник-"Кудрик і дєті".
Синочки Кудрика мабуть ветерани?
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19.08.2024 23:52 Відповісти
Випадково співпало)
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19.08.2024 23:58 Відповісти
В лотерею виграли.
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20.08.2024 00:09 Відповісти
то все ІПСО та педаля не в долі
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20.08.2024 00:16 Відповісти
педаля - це Кличко?
Софіївська Борщаговка - це Київ?
Фантомас, це діагноз?
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20.08.2024 00:24 Відповісти
в Київі нічого без педалі не робиться... і борщага - це Київ... мапу відкрий
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20.08.2024 00:33 Відповісти
ты действительно иди от? или стал им с 2019! ты мил человек не с Троещины, часом?
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20.08.2024 05:53 Відповісти
...От у нього Троєщина це ТОЧНО не Київ! У нього навіть мапа є!!)))
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20.08.2024 09:58 Відповісти
поло умный гоша. какое отношение село в бучанском районе имеет до Киева!?
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20.08.2024 05:51 Відповісти
Кому війна а кому "час прібарахліцца"....
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20.08.2024 00:22 Відповісти
Там, якщо придивитися.... Чудні дєла твої.... Синочки, мабуть, курські садочки опікують вже?
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20.08.2024 00:24 Відповісти
Неа, шоб выплыть нужно от дна оттолкнуться.
Выход только один. Они всё разворуют, и уедут. Больше нехер будет украсть. Только тогда мы получим шанс.
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20.08.2024 00:28 Відповісти
Ну шо зказать? Якщо це не жарт то ти мудрий-ідіот...
Доречі, так думали "мудрі кіяні", коли обирали мером Черновецького. В нього є, він красти не буде!
Висновок простий... ідіотів вилікує не час, а могила.
Так що Україна обречена!
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20.08.2024 00:33 Відповісти
Вот этих вот, расстрелять. Публично. Образцово-показательно. Вообще, при желании коррупцию искоренить проще паренной репы, используя успешный опыт Сингапура. ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ. Всяк госчиновник, судья, и остальные властьпридержащие ОБЯЗАНЫ ДОКАЗЫВАТЬ! что они и их родственники не потратили больше денег, чем их зарплаты, пенсии, стипендии. Если у мамы пенсионерки или дочки студентки обнаружится недвижимость или бизнес, стрелять. В лоб - попытка нападения, в затылок - попытка бегства. Свидетели, служебное расследование, все дела. Оружие применено правомерно. Меня ответственным назначить. За результат ручаюсь.
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20.08.2024 00:31 Відповісти
В Китаї щорічно за коррупцію розстрілюють 300+ людей.
Щось не сильно допомогло🤣
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20.08.2024 00:36 Відповісти
Для Китая это капля в океане. В Украине, полагаю, необходимо стрелять от 5000 и более ежегодно. Начинать с кабмина и до райрады. Года за два-три справимся.
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20.08.2024 00:42 Відповісти
Капля чи ні, а те, що розсстріли модель малоефективна це факт.
Давно доведено, що якби хоч один злочинець задумався над тим, що його схоплять і відправлять у буцигарню чи розстріляють. Він би ніколи не зкохв злочин який зкоїв!
Так, що розстріли це малоефективна хєрня.
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20.08.2024 00:46 Відповісти
Посмотреть бы на того, кто знает заранее, принимая должность, что его и семью расстреляют при аресте через год. В Украине нет смертной казни. Поэтому именно стрелять, ну и конфискация имущества, само-собой.
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20.08.2024 00:51 Відповісти
А хто стрілять буде?
Ти?
Так ти так само обростеш майном через рік🤣🤣🤣
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20.08.2024 01:05 Відповісти
Я, не обросту, у меня потребности минимальные, а ради такого дела можно и собой пожертвовать.
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20.08.2024 01:12 Відповісти
я дам вам парабеллум!
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20.08.2024 11:42 Відповісти
Я теж у нічну зміну зможу, а як "обросту" майном, то денна зміна це виправить.
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20.08.2024 09:49 Відповісти
Да, до речі, вони ж всі впевнені, що їх не зловлять.
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20.08.2024 01:10 Відповісти
Нет. Они, на примерах по обращению с их предшественниками, будут заранее знать, на что идут.
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20.08.2024 01:14 Відповісти
Слухай, я ж не вигадую.
У свій час, було проведено маштабне дослідження, опитано значну кількість злочинців за різні злочини. Так от вони всі як один зтверджували, що якби знали, що їх зловлять то ніколи не наважилися б на злочин.
Так, що...
До того ж, країна у 21столітті, яка хоче у євроспільноту, думає про те як рубати голови наче у 16 сторіччі.
Є більш страшний спосіб, стріляти то херня, НА ПАЛЮ ЇХ🤣🤣🤣
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20.08.2024 03:24 Відповісти
Есть исследования, а есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт Сингапура. ...расстреляйте трех своих близких друзей, вы знаете за что, они знают за что и общество знает за что.
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20.08.2024 05:19 Відповісти
История борьбы с коррупцией в Сингапуре не включает в себя расстрелы, особенно связанные с лидерами страны, такими как премьер-министр Ли Куан Ю или президент. Ли Куан Ю, который был первым премьер-министром Сингапура и возглавлял страну с 1959 по 1990 год, действительно сделал борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов. Однако он использовал более законные и административные меры.

В Сингапуре были введены строгие антикоррупционные законы и учреждена независимая Комиссия по расследованию коррупции (CPIB). Эти меры привели к тому, что Сингапур стал одной из стран с самым низким уровнем коррупции в мире. Аресты и судебные преследования коррупционеров действительно происходили, но случаи расстрела за коррупцию в Сингапуре не имели места.

Информация о расстрелах "друзей президента" скорее всего относится к мифам или неверной интерпретации событий. В реальности борьба с коррупцией велась через законные механизмы и строгие наказания, включая тюремные сроки, но не казни.
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20.08.2024 05:24 Відповісти
ГЕРОЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В СІНГАПУРІ , А ТОЧНІШЕ ЙОГО СЛОВА ПОВТОРЯВ П.ПОРОШЕНКО...АЛЕ У ТОГО НЕБУЛО КОРУПЦІЇ. ЯК ЦЕ ПОБАЧИЛА ПРОКУРАТУРА ТА СУДИ... ТУТ В ЗЕЛЕНІЙ ВЛАДІ ВСЕ ВИДНО ЯК НА ДОЛОНІ..ДЯКУЮЧІ ПРОТИКОРУПЦІЙНИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ,,,,.СВОЇХ НЕ САДЯТЬ А ВИПУСКАЮТЬ ПІД ЗАЛОГ...МАЛЮСЬКА ВЖЕ І ЗАКОН ПРИДУМАВ, ЩОБ СВОЇ НЕ ТОМИЛИСЯ У ВІП.КАМЕРАХ А ПЛАТИЛИ ЧАСТИНУ ВКРАДЕНОГО ДЕРЖАВІ А ІНШЕ РОЗПИЛЮВАЛИ ПО МІЖ СВОЄЇ БРАТВИ...
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20.08.2024 05:30 Відповісти
не капси, навіть не читав
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20.08.2024 09:50 Відповісти
Лі Куан Ю, перший прем'єр-міністр Сінгапуру, дійсно був відомий своєю жорсткою позицією в боротьбі з корупцією, і він не робив винятків навіть для людей зі свого найближчого оточення. Однак твердження, що він посадив у в'язницю своїх "найкращих друзів", потребує деяких уточнень.

У кількох випадках чиновники та політичні діячі, які займали високі посади та мали тісні зв'язки з Лі Куан Ю, дійсно піддавалися розслідуванням і засуджувалися за корупцію. Наприклад, один із його соратників, Те Чин Ван, міністр з питань національного розвитку, був заарештований за звинуваченням у корупції і врешті-решт вчинив самогубство, перш ніж справа дійшла до суду. Лі Куан Ю не перешкоджав цим розслідуванням, що підкреслює його відданість принципу, що закон має бути однаковим для всіх, незалежно від зв'язків і становища.

Отже, хоча він і не виявляв поблажливості до своїх близьких, формулювання "посадив у в'язницю своїх найкращих друзів" може бути дещо перебільшеним. Лі Куан Ю був переконаний, що боротьба з корупцією важливіша за особисті зв'язки, і він дотримувався цього принципу на практиці.
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20.08.2024 05:26 Відповісти
Вообщем так, ты если хочешь кого то стрелять, то у тебя есть все шансы.
Едь в Украину, там есть кого стрелять🤣
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20.08.2024 05:27 Відповісти
Так стрелял. Еще с 14 по 16 год, в составе добровольческого батальона Донбасс. Из АКСУ и миномета 2Б11. Пока не ранили и инвалидность не получил. Имею 4 награды и высшую награду ВОСвобода. Два раза был кандидатом в депутаты одесского горсовета и активный участник двух победивших революций. Знаю, что говорю и убежден, что обойдусь без твоих советов.
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20.08.2024 07:09 Відповісти
Ти не доріс до мойї порад.
Йди стріляй, стрілун.
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20.08.2024 07:44 Відповісти
.. ну наша влада всіх мастей і часів діяла куди єффективніше - піднімала без кінця зарплати !!! суддям , прокурорам , ментам , таможникам , чиновникам призначеним і виборним ... ЩОБ МЛЯ НЕ КРАЛИ !!! .. ну і як , вони наїлись ???
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20.08.2024 12:32 Відповісти
Люди добрі! Коли почнете вішати зелену сволоту (ні,ні -- не закликаю, бо не можна!), залиште в натовпі шпаринку, щоб і я міг протовпитися до шибениці, та взяти участь в урочистостях!
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20.08.2024 11:27 Відповісти
Синочки - Астап та Ондрійко.... Тарасовичи!
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20.08.2024 00:33 Відповісти
Цена вопроса аж мильйон далярив. Ого. Кого такой суммой сейчас удивишь? Сейчас миллиардами воруют и дениги вывозят багажниками. И что уже выборы начались, что конкуренты по корыту начали заказные статьи печатать? А насчет АК Пуща-Водиця так помнится его прибрали к рукам и подербанили киевские депутаты во главе с Клячком. Которые застроили многоетажками и ТРЦ весь Киев и все дороги и развязки отчего уже не только не проехать а и не пройти пешком нельзя. Особенно ТРЦ что втулили на самой загруженной развязке прямо на конечной скоросного трамвая, перекрыв сразу три дороги и где уже более десять лет постоянные пробки
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20.08.2024 00:56 Відповісти
Пане, для Вас мільйон - "не удивишь" ? На ВСУ вже пару переслали ?
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20.08.2024 09:55 Відповісти
Дело не в мильйонах. А в том что тот кто ворует миллиарды заказал статью на того кто ворует мильйоны чтобы прихватить его имущество. Я местный, поетому знаю что киевские бандиты во главе с Кличком давно пытаются загрести под себя землю етой громады. Чуть до войны не доходило. Если посмотреть на кадастровую карту то в етой громаде земля нарезана гектарами. Ето взятки судьям, прокурорам и депутатам ВР, которые пришлось дать чтобы они разрешили местному населению оформить по законные 10 соток. Киевские же бандиты давно Киев подербанили вдоль и поперек и застроили и теперь отхватывают кусками близлежайшие земли сельских громад
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20.08.2024 11:22 Відповісти
Висновок ? Він такий - зараз нам потрібна Хунта.
Свого часу Піночет винищив профспілки, усякий протестний рух (Віктор Хара, співак), увесь криміналітет та корупціонерів.
В нас профспілки знищені, протестів та забастовок немає. Залишилось викорінити бандитів та крадіїв - але то "святе", з чого ж, будь яка, наша влада "харчеваться" буде.
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20.08.2024 12:24 Відповісти
Нічого дивного. Борщагівка - це київське Ельдорадо.. Головне - схопити вашгерд поширше.
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20.08.2024 01:33 Відповісти
Територіальна реформа по-нашему,як і все......
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20.08.2024 01:46 Відповісти
А где эти все НАБУ, ДБР? Я уже молчу про дармоедов из прокуратуры.
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20.08.2024 03:06 Відповісти
Їм не має часу, вони шпигують за журналістами🤣
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20.08.2024 03:34 Відповісти
Ютуб блогеров ловят, которые налоги не заплатили
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20.08.2024 03:46 Відповісти
якщо голова платив данину зеленському - нічого не буде, якщо голова обкрадав зеленського - посадять.
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20.08.2024 07:41 Відповісти
ЗОЛОТА ЖИЛА ЯКА В УКРАЇНІ..ПІД ЧАС ВІЙНИ...ЖИВУТЬ ЖЕ ЛЮДІ...СКАЗАВ ПЕРСОНАЖ РАДЯН.КОМЕДІЇ...ГОЛОВНЕ ВІДРАЗУ ПОЧИНАТИ ДІЛИТИСЯ І В МАТРАЦ ПАКУВАТИ!!!СКІЛЬКИ БЮДЖЕТА ЗНИКАЄ ПО УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ МОЖНА ВЖЕ САМОМУ ВИРАХУВАТИ
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20.08.2024 05:25 Відповісти
они же дети
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20.08.2024 06:25 Відповісти
кому ви пишите? влада узурпована. максимум посадять за те, що обікрав зеленського.
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20.08.2024 07:39 Відповісти
Детям, все детям! - Владимир Ильич
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20.08.2024 07:58 Відповісти
Зате у нас нас набу шмабу менти , прокурчики с бородками підстрижаними і усяких дармоїдів під 1 міліон
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20.08.2024 08:06 Відповісти
Ловят? Как поймают, непременно на кол посадить...
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20.08.2024 08:43 Відповісти
Ддля китайців то нормальна справа як з моральної так і з демографічної точки зору, коли їх стріляють по 1000 в рік за корупцію. В українців ментальність інша, а якщо ще й показувати ті розстріли у вечірній час десь об 11-й...
Поки військовий стан і повноцінна війна у нас взагалі немає бути ніяких судів прокурорів поліції дбр набу беб сап депутатів тощо. Віськова комендатура усюди - вкрав - трибунал - розстріл - забули. Вбив - трибунал - розстріл - забули.
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20.08.2024 09:04 Відповісти
Та шо ж ви робите? Ці святі люди планували ще й Петропавлівську з Чайками закабалити, а ви ...
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20.08.2024 10:27 Відповісти
Петропавловскую уже бывший голова Кодебский подербанил и распродал уже давно, что ногой ступить негде. Уже нечего было делить. Потом хотел с помощью киевских депутатов заграбастать под себя Софиевскую Борщаговку. Но на выборах пролетел и теперь пишет кляузы на Кудрика не может никак смириться что от корыта его оторвали.
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20.08.2024 11:29 Відповісти
На Кудрика потріно писати наклепи?
https://antikor.com.ua/ru/articles/411124-kak_olesj_kudrik_po_trupam_shel_k_vlasti_slomannye_ruki_otravlennyj_kofe_semjja_janukovicha Как Олесь Кудрик по трупам шел к власти: Сломанные руки, отравленный кофе, семья Януковича
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20.08.2024 12:12 Відповісти
І що, когось посадять? Може конфіскують на користь ЗСУ у кого житла нема і боронять державу і оцих упирів? Ні. Вгодовані кабани на броні з папіком і активами по 400 000 зелених (випадково) і не паряться, що прийдуть касапи, будуть грабувати їх сотні тисяч баксів, крадуть далі спокійно, а по селах рейди ТЦК, які повинні захищати оцих схематозників.

Якщо вони у війну не зупинилися красти, то їх нічого не зупинить. Це просто якийсь триндець.
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20.08.2024 10:28 Відповісти
 
 