Сини очільника Борщагівської громади Київщини Кудрика "обросли" майном на десятки мільйонів, - ЗМІ
Двоє синів голови Борщагівської громади, яка розташована поблизу Києва, Олеся Кудрика зуміли за останні роки обрости активами на десятки мільйонів гривень.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Борщагівська громада з 2020-го задорого скуповує приватні дитячі садочки і землю під ними, а продавцями виступає в тому числі й оточення тих людей, для яких ця ж громада раніше цю землю і виводила. Очільник громади Олесь Кудрик запевняє, що з цінами на садочки все в порядку.
"Садочкова лихоманка" стартувала в Софїівській Борщагівці перед місцевими виборами 2020 року. Тут тоді придбали дитсадок "Дивосвіт", розташований на території житлового комплексу "Софія Київська". Його зводило оточення екснардепа Сергія Скуратовського, для якого сільська рада кількома роками раніше землю тут і виводила. Садочок, за документами, купили за майже 70 мільйонів гривень. В той же період часу в інших областях аналогічні дошкільні заклади будували з нуля і це обходилося майже вдвічі дешевше. Продавцем виступила компанія "Броквітал", яка до продажу практично не мала ніяких доходів, а одразу після успішної операції по суті перестала вести взагалі будь-яку діяльність. Ярослав Зайченко, який на момент продажу був власником "Броквіталу", практично одразу вийшов з бізнесу і зараз не може ніяк пояснити ситуацію журналістам.
Журналісти дізнались, що Зайченко є юристом з оточення все того ж Скуратовського. Зокрема, він пов’язаний з Олександром Кониховим – колишнім помічником нардепа, який керував будівництвом ЖК "Софія Київська", а до цього став одним з найбільших власників землі, виведеної з державного агрокомбінату "Пуща-Водиця".
Тоді ж, восени 2020 року, тут придбали ще один дитячий садок – "Совенятко". Він також розташований в житловому комплексі, але іншому – "Затишний квартал". Експерти оцінили дитсадок у 47 мільйонів гривень. Ще в 1,7 мільйона обійшлась земля під дитячим садочком, яку громаді продали окремо. Продавцем виявився один з найвідоміших забудовників Борщагівки Сергій Одарич. Навесні цього року він же продав громаді укриття для цього ж таки "Совенятка", отримавши з бюджету ще майже 12 мільйонів гривень.
Згідно з розслідування вже у 2023 році Борщагівська сільська рада придбала ще один дошкільний заклад – "Левенятко", що знаходиться на території житлового комплексу "Львівський затишок". Заклад продав нардеп від "За майбутнє" Віктор М’ялик, відомий скандалами через підозру в ухиленні від сплати податків за продаж нерухомості у цьому ж ЖК. Сільрада заплатила йому майже 100 мільйонів гривень за дитсадок, який до цього вже працював як приватний і в який вже ходили діти, що означає, що суттєво покращити ситуацію з нестачею місць в закладах тут це придбання не зможе.
Будівництво схожих навчальних закладів в різних областях навіть зараз замовляють за суттєво нижчими цінами. Ба більше, відповідно до декларації нардепа М’ялика, в останні роки будівлю дитсадка від здавав в оренду і в середньому отримував близько мільйона гривень на рік. Це означає, що для народного депутата цей продаж виглядає набагато вигіднішим, ніж для громади.
Олесь Кудрик у коментарі журналістам пояснив, що вартість визначали експерти відповідно до стану дошкільних закладів: "Ремонт можна, якщо квартиру робити, можна робити – 10 тисяч доларів. А можна і за 70 тисяч доларів квартиру робити. Так само і садочок. Дійсно якісні меблі, якісна плитка, якісне подвір’я. Все-все, що є – в найкращому вигляді".
Вже у 2024 році сини Кудрика Дмитро та Володимир стали власниками по суті цілого житлового комплексу в Софіївській Борщагівці. Йдеться про два будинки, загальною площею у 1300 квадратних метрів, вартість яких, за підрахунками журналістів, може сягати мільйона доларів. Кудрик довго намагався згадати, де саме конкретно його сини працюють, зупинившись на версії щодо того, що ці будинки продавалися дуже дешево, а сини працюють в ІТ-сфері.
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Синочки Кудрика мабуть ветерани?
Софіївська Борщаговка - це Київ?
Фантомас, це діагноз?
Выход только один. Они всё разворуют, и уедут. Больше нехер будет украсть. Только тогда мы получим шанс.
Доречі, так думали "мудрі кіяні", коли обирали мером Черновецького. В нього є, він красти не буде!
Висновок простий... ідіотів вилікує не час, а могила.
Так що Україна обречена!
Щось не сильно допомогло🤣
Давно доведено, що якби хоч один злочинець задумався над тим, що його схоплять і відправлять у буцигарню чи розстріляють. Він би ніколи не зкохв злочин який зкоїв!
Так, що розстріли це малоефективна хєрня.
Ти?
Так ти так само обростеш майном через рік🤣🤣🤣
У свій час, було проведено маштабне дослідження, опитано значну кількість злочинців за різні злочини. Так от вони всі як один зтверджували, що якби знали, що їх зловлять то ніколи не наважилися б на злочин.
Так, що...
До того ж, країна у 21столітті, яка хоче у євроспільноту, думає про те як рубати голови наче у 16 сторіччі.
Є більш страшний спосіб, стріляти то херня, НА ПАЛЮ ЇХ🤣🤣🤣
В Сингапуре были введены строгие антикоррупционные законы и учреждена независимая Комиссия по расследованию коррупции (CPIB). Эти меры привели к тому, что Сингапур стал одной из стран с самым низким уровнем коррупции в мире. Аресты и судебные преследования коррупционеров действительно происходили, но случаи расстрела за коррупцию в Сингапуре не имели места.
Информация о расстрелах "друзей президента" скорее всего относится к мифам или неверной интерпретации событий. В реальности борьба с коррупцией велась через законные механизмы и строгие наказания, включая тюремные сроки, но не казни.
У кількох випадках чиновники та політичні діячі, які займали високі посади та мали тісні зв'язки з Лі Куан Ю, дійсно піддавалися розслідуванням і засуджувалися за корупцію. Наприклад, один із його соратників, Те Чин Ван, міністр з питань національного розвитку, був заарештований за звинуваченням у корупції і врешті-решт вчинив самогубство, перш ніж справа дійшла до суду. Лі Куан Ю не перешкоджав цим розслідуванням, що підкреслює його відданість принципу, що закон має бути однаковим для всіх, незалежно від зв'язків і становища.
Отже, хоча він і не виявляв поблажливості до своїх близьких, формулювання "посадив у в'язницю своїх найкращих друзів" може бути дещо перебільшеним. Лі Куан Ю був переконаний, що боротьба з корупцією важливіша за особисті зв'язки, і він дотримувався цього принципу на практиці.
Едь в Украину, там есть кого стрелять🤣
Йди стріляй, стрілун.
Свого часу Піночет винищив профспілки, усякий протестний рух (Віктор Хара, співак), увесь криміналітет та корупціонерів.
В нас профспілки знищені, протестів та забастовок немає. Залишилось викорінити бандитів та крадіїв - але то "святе", з чого ж, будь яка, наша влада "харчеваться" буде.
Поки військовий стан і повноцінна війна у нас взагалі немає бути ніяких судів прокурорів поліції дбр набу беб сап депутатів тощо. Віськова комендатура усюди - вкрав - трибунал - розстріл - забули. Вбив - трибунал - розстріл - забули.
святі людипланували ще й Петропавлівську з Чайками закабалити, а ви ...
https://antikor.com.ua/ru/articles/411124-kak_olesj_kudrik_po_trupam_shel_k_vlasti_slomannye_ruki_otravlennyj_kofe_semjja_janukovicha Как Олесь Кудрик по трупам шел к власти: Сломанные руки, отравленный кофе, семья Януковича
Якщо вони у війну не зупинилися красти, то їх нічого не зупинить. Це просто якийсь триндець.