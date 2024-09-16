РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10840 посетителей онлайн
Новости Фото
11 708 58

Родственники четырех нардепов во время войны стали владельцами элитной недвижимости, - СМИ. ФОТО

розслідування БігусІнфо про маєтки нардепів

Родственники четырех народных депутатов стали владельцами элитной недвижимости во время полномасштабной войны.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, жена нардепа от "ЕС" Артура Герасимова в июле 2022 оформила на себя новое имение и примерно 30 соток земли в Плютах, что под Киевом. Дом находится в эксклюзивном месте - посреди острова, где вообще то строить жилье запрещено. Ранее прокуратура собиралась судиться за передачу земельных участков здесь в частные руки под застройку, но жилье здесь все равно появилось. Этот коттедж совсем новый, построен на рубеже 2020-2021 годов и ранее был оформлен на Татьяну Матвееву - тещу народного депутата Герасимова.

розслідування БігусІнфо маєток нардепа Герасимова

В декларации нардепа говорится о том, что земля и дом по последней денежной оценке обошлись в якобы менее 3 миллионов гривен. При этом похожая земля в Плютах стоит на рынке 12-14 тысяч долларов, а подобные по площади дома здесь могут стоить от 500 тысяч долларов.

Читайте также: Решение ВАКС против меня - это отвлечение внимания общества от коррупционных преступлений власти, - нардеп "ЕС" Герасимов

Рядом с Герасимовыми землей и недвижимостью владеет семья народного депутата Игоря Палицы. Отец и бывшая жена Палицы оформляли землю здесь несколько раньше, в 2020-2021 годах. Сейчас в собственности и аренде Оксаны Палицы здесь находится более гектара, у Петра Палицы - 30 соток. Сын нардепа Захар Палица с конца 2023-го здесь владеет не только землей, но и большим имением с теннисным кортом и собственным пляжем.

розслідування БігусІнфо маєток нардепа Палиці

Только ориентировочная стоимость земли Палиц здесь может достигать 75 миллионов гривен. Несмотря на этот факт и несмотря на то, что Игорь Палица считается одним из самых богатых народных депутатов страны, в его декларации почти ничего нет. Депутат задекларировал только аренду двух офисов и собственную квартиру в Луцке.

В редакцию обратилась пресс-служба ТК "Буковель". Там отметили, что земельный участок, о котором идет речь в материале "Bihus.Info", перешел в право собственности Захару Палице в 2023 году в результате договора дарения от матери, Оксаны Палицы.

"Оксана Палица стала владелицей участка до полномасштабного вторжения (2020 год)", - добавили в пресс-службе.

Также читайте: Дорога, которую хотят отремонтировать на Закарпатье почти за 600 млн, будет вести к новому "Буковелю" нардепа Палицы, - журналист Николов

Обновила квадрати метры в 2023 году и семья народного депутата от "ЕС" Сергея Алексеева. Так, его 82-летняя мать Виталия Яковлевна в прошлом году стала обладательницей имения площадью более 1 000 квадратных метров и 75 соток земли в одном из самых дорогих мест Козина, которыми сейчас, судя по декларации, пользуется сам народный депутат.

розслідування БігусІнфо маєток нардепа Алексєєва

Интересно, что незадолго до этого мать Алексеева оформила себя как ФЛП. Похожие дома здесь продают по цене от 1-1.5 миллиона долларов, но Виталии Яковлевне он якобы обошелся дешевле - в 35 миллионов гривен. Забавно, что часть этого дома, а именно летнюю кухню, нардеп Алексеев ранее арендовал. Арендодателем выступал его партнер по юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Сергей Боярчуков. Вероятно, именно он был владельцем имения до продажи матери Алексеева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семья экс-замминистра энергетики Немчинова за время войны купила коттедж за 35 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

В новый дом после начала войны переехала и семья нардепа от "Слуги народа" Павла Павлиша. Дом находится в коттеджном городке "Новая Ходосовка" и был завершен летом 2022 года. Тогда похожие дома здесь стоили ориентировочно по 8 миллионов гривен, но в декларации народного депутата вообще не указана стоимость этой недвижимости.

В прошлом году Павлиш пытался получить кресло судьи Конституционного Суда и проходил соответствующее собеседование. Члены комиссии расспрашивали его о доме в Ходосовке и народный депутат заявил, что назвать стоимость не может из-за того, что землю покупал его отец и в дальнейшем там якобы самостоятельно возводил дом. Если верить нардепу, участок был приобретен в начале 2022-го, а меньше чем за полгода возведение 200-метрового коттеджа уже было завершено. Интересно, что по информации с профильных сайтов, занимающихся продажей недвижимости, в "Новой Ходосовке" нельзя просто приобрести земельный участок, только вместе с коттеджем.

Автор: 

депутат (3318) недвижимость (819) Палица Игорь (66) Герасимов Артур (313) Алексеев (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
ну нікада такова нє била-і вот апять...
показать весь комментарий
16.09.2024 23:46
+13
Пора вже українцям прокинутися і побачити, що в державі феодальний лад відродився. У найгіршому варіанті. Раніше аристократія хоч воювала разом з ''пересічними'' (той же Вашінгтон втратив всі зуби від цинги поки був РАЗОМ З СВОЇМИ ЛЮДЬМИ). ******* українська ''аристократія'' на таке не здатна навіть у своїх кошмарних снах.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:01
+12
Життя одне що їм ще робити? Нехай лохи патріоти на фронті гинуть. Себе і своїх слуг вони законами від фронту захистили.
показать весь комментарий
16.09.2024 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну нікада такова нє била-і вот апять...
показать весь комментарий
16.09.2024 23:46 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2024 23:51 Ответить
просто бізнес попьор.
показать весь комментарий
16.09.2024 23:53 Ответить
Життя одне що їм ще робити? Нехай лохи патріоти на фронті гинуть. Себе і своїх слуг вони законами від фронту захистили.
показать весь комментарий
16.09.2024 23:55 Ответить
Что-то я не догнал по цифрам или текст по дебильному написан.

1 миллион баксов по ценам 2023 года это и есть примерно 37 миллионов гривен.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:00 Ответить
Пора вже українцям прокинутися і побачити, що в державі феодальний лад відродився. У найгіршому варіанті. Раніше аристократія хоч воювала разом з ''пересічними'' (той же Вашінгтон втратив всі зуби від цинги поки був РАЗОМ З СВОЇМИ ЛЮДЬМИ). ******* українська ''аристократія'' на таке не здатна навіть у своїх кошмарних снах.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:01 Ответить
Чого це ви не вірите, що чиясь дружина може придбати не рухомість.
Он у дружини президента Зеленського є апартаменти в Криму
показать весь комментарий
17.09.2024 01:20 Ответить
А чому тільки в Криму? Є величезна вілла в Італії і цілий квартал різних офісів і квартир в Лондоні, величезні офшори(журналісти виявили 41 мальйон доларів США) і величезний бізнес в Омані...але то таке, головне написати про Герасимова і Алєесєєва.
показать весь комментарий
17.09.2024 08:23 Ответить
Якщо сплачені всі податки при купівлі як нової нерухомості (20% ПДВ), то проблем не бачу.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:09 Ответить
В декларації нардепа йдеться про те, що земля і будинок за останньою грошовою оцінкою обійшлися у нібито менше 3 мільйонів гривень. При цьому схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, а подібні за площею будинки тут можуть коштувати від 500 тисяч доларів.
====

Точно, які тут проблеми. Ну а те, що на тому острові взагалі заборонено будувати, то це ж людям заборонено, а не їхнім слугам
показать весь комментарий
17.09.2024 00:17 Ответить
Если запрещено - почему прокуратура не стала опротестовывать и судиться? Что значит "собиралась", это о чем? Я, например, собирался в детстве полететь на Луну
показать весь комментарий
17.09.2024 09:51 Ответить
Какая прокуратура? Там где заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкого
показать весь комментарий
17.09.2024 12:50 Ответить
Ну и? Тогда "собирались" - это о чем?
показать весь комментарий
17.09.2024 16:55 Ответить
Якщо завтра станеться апокаліпсис, то чиновники, депутати, прокурори, їхні родичі та інші будуть найбезпечнішими зомбі. Вони замість пошуку людей, які вижили і їхніх мізків будуть продовжувати шукати, щоб спизидити
показать весь комментарий
17.09.2024 00:15 Ответить
КОШОВИЙ ПОХИЗУВАВСЯ СВОЄЮ РОЗКІШНОЮ КВАРТИРОЮ У КИЄВІ (ФОТО, ВІДЕО)

https://glavcom.ua/country/society/suchasna-tehnika-ta-svitliy-dizayn-jevgen-koshoviy-proviv-ekskursiyu-po-svojiy-rozkishniy-kvartiri-v-kijevi-foto-video--

ТЕЩА ЄВГЕНА КОШОВОГО ЗДАЄ В ОРЕНДУ СВОЄ ПРИМІЩЕННЯ ДОЧЦІ

31.07.2024

Теща популярного українського коміка та телеведучого Євгена Кошового має приміщення на понад 100 квадратних метрів у центрі Києва, яке здає в оренду своїй дочці.

"Все б нічого, тільки ми знаємо, що Маргарита Володимирівна це ваша теща і ситуація з купівлею нерухомості в центрі Києва та реєстрацією на тещу та з подальшою здачею в оренду її ж донці, якось виглядає, як схема з відмивання коштів", - йдеться у повідомленні.

https://arguments.kyiv.ua/shou-biznes/teshha-yevgena-koshovogo-zdaye-v-orendu-svoye-primishhennya-dochtsi/
показать весь комментарий
17.09.2024 00:18 Ответить
100 метрів квадратних це як 6 кімнатна квартира. Щось небагато для цієї людини.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:20 Ответить
Так у них 2 квартири.
Одну купив Кошовий, іншу його жінка орендує у своєї мами.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:48 Ответить
100 метров общей (а не только жилой) площади - это 3-4 комнаты
показать весь комментарий
17.09.2024 08:20 Ответить
а він хіба був депутатом, чи може займав якусь державну посаду, чи його дружина, чи може теща?
показать весь комментарий
17.09.2024 00:52 Ответить
Навіщо йому паритись на державних посадах, достатньо того, що він кореш ЗЄ.
І все одно ховається за тещею.
показать весь комментарий
17.09.2024 01:01 Ответить
Нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко во время войны приобрел новую квартиру в элитном районе https://kyiv.tsn.ua/ Киева .

Появление ценной недвижимости он объяснил получением средств, которые его родители якобы заработали на продаже черешни.

Об этом https://bihus.info/teshha-miljonerka-i-kvartyra-z-chereshen-bihus-info-znajshly-novi-pomeshkannya-u-narodnyh-deputativ/ идет речь в расследовании Bihus.Info
показать весь комментарий
17.09.2024 00:20 Ответить
Депутат от "Слуги народа" купил квартиру почти за 1,5 миллиона При этом рыночная стоимость такой квартиры составляет не менее 5 млн грн.

Информация о новом жилье нардепа Михаила Крячко в элитном киевском комплексе "Комфорт Таун" опубликована в государственном реестре недвижимости.

Об этом сообщает издание https://zr.zp.ua/2021/02/18/zaporizkyi-nardep-prydbav-u-stolytsi-kvartyru/?fbclid=IwAR3yuasdZO4Sn5ON6yhvkSdQQ_D2ftRL5L9qxHKanToIwZSWg-_3A_UMVvY "Запорожский проект расследований".
показать весь комментарий
17.09.2024 00:22 Ответить
Маєтки депутатів від різних партій в Плютах, що під Києвом. Будинки 'знаходиться в ексклюзивному місці - посеред острова, де взагалі то будувати житло заборонено. Раніше прокуратура збиралася судитися за передачу земельних ділянок тут в приватні руки під забудову, але житло тут все одно з'явилося.'
У нас не демократія, а олігархічна 'демократія'. Не в кожному суспільстві можна так стрімко 'зростати', не обмежуючи себе законом. Ми можемо лише 'пишатися' нашою 'илітою'. До речі, дуже 'патріотично налаштованою', у вишиванках. Синки, як належить, у найкращих куточках Європи, хіба вони лохі?
показать весь комментарий
17.09.2024 00:24 Ответить
Треба 'пишатися' нашою країною і нашим суспільством, яке дозволяє так жити своїй "иліті". Було б дивно, якби пуйло не скористалося можливістю і не влізло в нашу 'сильну, правову, демократичну' державу
показать весь комментарий
17.09.2024 00:32 Ответить
Связанный с партией "Слуга народа" Слюсарев купил недвижимость в Ницце с партнершей, ведущей бизнес в оккупированном Крыму - СМИ

14.07.2023

По данным журналистов, он открыл фирму в Венгрии, зарегистрировал компанию в США и приобрел недвижимость в Ницце
показать весь комментарий
17.09.2024 00:26 Ответить
Жена нардепа от "Слуги народа" Богдана Торохтия - Алина Левченко в августе 2022 года приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр.

Как выяснили журналисты, еще через несколько месяцев она купила квартиру и паркоместо на Печерске в Киеве.

Bihus.Info напоминает, что Левченко сейчас работает советницей на платной основе вр.и.о. гендиректора ГП "Антонов", входящего в концерн "Укроборонпром".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/26/7408671/
показать весь комментарий
17.09.2024 00:31 Ответить
По стоимости скупленной недвижимости во время войны сумской "слуга народа" Романько превзошел скандального Халимона, - Гаврилечко

https://ukranews.com/news/918493-po-stoimosti-skuplennoj-nedvizhimosti-vo-vremya-vojny-sumskoj-sluga-naroda-romanko-prevzoshel
показать весь комментарий
17.09.2024 00:35 Ответить
В тяжелом для Украины военном 2022-м году 39-летний "слуга народа" Павел Халимон
приобрел имение на Печерских холмах, у ботанического сада имени Гришко, буквально на расстоянии 5 минут от самого центра столицы.

https://news.meta.ua/news/nardep-ot-slugi-naroda-kupil-roskoshnoe-pomeste-v-tsentre-kieva-vo-vremia-voiny-foto-i-video-2054068/
показать весь комментарий
17.09.2024 00:37 Ответить
"Слуга народа" Дубинский "ездит" на 17 авто и "живет" в 24 квартирах - СМИ

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/11/7231666/
показать весь комментарий
17.09.2024 00:38 Ответить
Почти СТО «СЛУГ НАРОДА» купили авто, квартиру или землю.

Нашлась и недвижимость в РФ - Комитет избирателей

https://hromadske.ua/ru/posts/pochti-sto-slug-naroda-v-2020-godu-kupili-avto-kvartiru-ili-zemlyu-nashlas-i-nedvizhimost-v-rf-komitet-izbiratelej
показать весь комментарий
17.09.2024 00:45 Ответить
Бігус вчергове накидає. І знаходяться такі, які йому вірять.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:46 Ответить
я, наприклад, не вірю жодному висеру бігуса, шабуні та іншим заробітчанам на антикорупції. Для мене - репутація не має ціни. А ці - свою репутацію уцінили вже давно.
показать весь комментарий
17.09.2024 00:48 Ответить
Можете не вірити Бігусу, просто подивіться у державний реєстр нерухомості
показать весь комментарий
17.09.2024 00:51 Ответить
в тому реєстрі нічого нема стосовно легальності набутого майна. І, взагалі, нардепи - не самі дурні
показать весь комментарий
17.09.2024 01:04 Ответить
в тому реєстрі нічого нема стосовно легальності набутого майна. І, взагалі, нардепи - не самі дурні особи в країні, щоб реєструвати нелегально набуте майно
показать весь комментарий
17.09.2024 01:05 Ответить
Журналисты "Экономической правды" отметили, что каждый третий народный депутат, который подал декларацию за 2022 год,

только за первый год от вторжения России приобрел новый автомобиль или недвижимость.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ".https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958
показать весь комментарий
17.09.2024 00:54 Ответить
Запроданці, ховаючись від війни за спинами Захисників України, гадять Україні та Українцям, мародествуючи на КРОВІ і прикриваючись купленими корочками з ВРУ!!
показать весь комментарий
17.09.2024 00:58 Ответить
Интересная схема: нардеп из "Слуги народа" приобрел квартиру в Киеве по смешной цене

Депутат Верховной Рады от фракции https://novyny.pro/news/vlada/verhovna-rada-ukrajini-nayvidomishi-partiji-za-vsyu-istoriyu-430.html "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский задекларировал квартиру в Киеве. Однако ее цена оказалась ниже рыночной.

Об этом говорится в Едином государственном https://public.nazk.gov.ua/documents/cdc788bc-ea5f-4d93-b8a1-efa7d56d300a реестре деклараций.

https://novyny.pro/ru/news/vlada/interesnaya-shema-nardep-iz-slugi-naroda-priobrel-kvartiru-v-kieve-po-smeshnoy-cene-530.html
показать весь комментарий
17.09.2024 00:58 Ответить
Нардеп от "Слуги народа" якобы купил элитную квартиру в Киеве за почти 3 млн гривен

Элитная недвижимость, по информации журналистов, обошлась парламентарию ниже рыночной цены на 500 000 - 1 000 000 гривен.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский якобы купил квартиру за 2 780 000 гривен

https://focus.ua/ukraine/475463-nardep-ot-slugi-naroda-kupil-elitnuyu-kvartiru-v-kieve-za-pochti-3-mln-griven-smi
показать весь комментарий
17.09.2024 01:05 Ответить
Зеленский доверил россиянам управление своими лондонскими квартирами

https://prm.ua/ru/zelenskyy-doveryl-rossyianam-upravlenye-svoymy-londonskymy-kvartyramy-rassledovanye-zhurnalystov-priamoho/
показать весь комментарий
17.09.2024 01:13 Ответить
Щось журналісти Бігуса якось однобоко все бачать

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ"

.https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958

Хай ці журналюхи більше пошуршать про СЛУГ
показать весь комментарий
17.09.2024 02:35 Ответить
Совпадение? Не нікуя просто мародери жирують поки миколи воюють але і люди в Україні не особо сопротивляются власти мародеров...Єрмак і ко вже всім давно по губам воде і нічого. Терпим
показать весь комментарий
17.09.2024 01:32 Ответить
Совпадение? Не нікуя просто мародери жирують поки миколи воюють але і люди в Україні не особо сопротивляются власти мародеров...Єрмак і ко вже всім давно по губам воде і нічого. Терпим
показать весь комментарий
17.09.2024 01:33 Ответить
05.‎09.‎2024

На території Білорусі керівник Офісу президента України ЄРМАК мав зустріч з Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl) - членом Ради директорів ПАО "Роснєфть", колишнім міністром закордонних справ Австрії.

Офіційне питання стосувалось продовження транзиту російського газу в Європу.

Неофіційне - використання Австрії як території для початку переговорів між Україною і РФ.

КНАЙСЛЬ ПЕРЕДАЛА ЄРМАКУ ОСОБИСТЕ ПОСЛАННЯ ПУТІНА ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Зустріч проходила в будівлі національного банку білорусі у мінську.
показать весь комментарий
17.09.2024 02:32 Ответить
Танцы с Путиным: зачем бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

https://www.bbc.com/russian/articles/c4n7mnex888o
показать весь комментарий
17.09.2024 02:47 Ответить
Не може бути що вони у ЄС, там же головний Гетьман, а він і його команда ніколи не крали і допомагають на фронті
показать весь комментарий
17.09.2024 07:27 Ответить
Маніпуляції з цифрами. То гривні то долари. Щось побудовано до 2022-го року, щось після.
Щось Бігус.інфо тут наплутав.
показать весь комментарий
17.09.2024 07:42 Ответить
Таких "халімонів" у нас легіон.
показать весь комментарий
17.09.2024 07:48 Ответить
Я так розумію, що артилеристам по закінченню війни не треба зачохляти стволи. Ще буде трохи цілей. Панове *********, не хвилюйтеся, багато снарядів або мін не витратять - вони вміють прицільно стріляти. І, до речі, ніхто не забороняв використовувати хаймарси на території власної держави, чи не так?
показать весь комментарий
17.09.2024 08:03 Ответить
О, знову Бігус інфо надрукували "інформацію" видану їм їх шефом єлдаком ваідносно родин депутатів від "ЄС". Подивимося чим це закінчиться реально, я маю на увазі перевірки прокуратури і судових рішень. Дуже запамяталася публікація про "Свинарчуків" і відсутність публікації про "Кнурчуів" -резнікова про мільярдні оборутки. Якось дивно що ці бігуси не бачили оборуток на мільярди "слуг" і мародерства із бюджету, мародерства на мільйони наших ЗСУ, мародерства фортифікацій для оборони міст на сході, мародерства на захисних спорудах енергетики імені найома...а тут виявилися такими зрячими і неупередженими.
показать весь комментарий
17.09.2024 08:19 Ответить
З 2021 року Олег Гладковський - на лаві підсудних. Він обвинувачується у зловживанні службовим становищем під час оборонної закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами. Сума збитків державі - 17,4 млн грн.
Тобто про ніякі клістрони мова не йдеться.
Але досить вільно себе почуває.
https://glavcom.ua/publications/u-vas-svinarchuk-katajetsja-jak-partner-poroshenka-stav-nepridatnim-do-sluzhbi-i-katavsja-za-kordon-993368.html «У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон
показать весь комментарий
17.09.2024 08:39 Ответить
Та Ви шо? А наріду "бігус-беня інфо" інше писали. Ви написали прізвище Гладковський, а "бігус Бенчя брехло" писали про якихось "свинарчуків", це мабуть для того, щоб скоріше і з великою ненавистю, без мислення все зайшло, як подається в дурні бошки українчиків? Воно зайшло. Порушили прооти тих, хто привозив з росії клістрони і інші деталі, яких в нас не було, а для 73% написали в фабулі кримінальної справи суму 17,4 млн. гривень ніби то вкрадених на закупці автомобілів ЗСУ. Коля Котлєта такі суми пропиває за один вечір в кабаках, чи партія "слуг" в Трускавцях чи Буковелях. Аваков закупав бронемашини по ціні 15 млн, які при тому ж Гладковському закуплялися по 8-9 мільйонів. Кримінальна справа немає судової перспектики, а тому і бултихається на хвилях брехні і ніяк не направляється до суду. Мурижили, мурижили, когось вигнали за кордон, щоб ніби об'явити в розшук, когось кудись призначили.... це точно так, як про справі "Ротердам +", яку закрив суд, але нарід отримав замість 90 коп за кілловат 4:32 гривні.
Тут інше і дуже цікаве, про що не думає маленький мізок виборця 73%, який заточений на шару і жрать, ржать і sрать...Навіть у Вашому дописі йдеться мова про поставки вантажних автомобілів підвищеної прохідності, які завод "Богдан" поставляв на фронт для ЗСУ. Добили це підприємство? Добили і випуск цих авто, і випуск автобусів в Україні(єдинирй завод) і санітарних автомобілів на фронт, а добилися поставки відосів і телемарафону, чи "95 квартал" виробляє авто, снаряди, кулемети?
показать весь комментарий
17.09.2024 09:11 Ответить
Та не треба тут усіх дурити, справа має судову перспективу, інакше її би давно закрили. Інша справа - як її розглядають. І не треба посилатися на "95 квартал". У одних своє, у других своє. Це мені нагадує - "а у вас в Америці негрів ********."
показать весь комментарий
17.09.2024 09:23 Ответить
Про те скільки крадеться коштів з бюджету можновладцями можна уявити навіть по таким новинам, і вони щоденні.
Це не мільярди гривень, це мільярди доларів!

Війна стала коритом в якому гроші плавають в крові, а свині владні їх жеруть не зупиняючись. Страшне антилюдське, антиприродне видовище і суцільна ганьба!

Я не вірю, що це не можливо зупинити.
Безкарність за подібні злочини стала неосяжною!

І в мене немає сумніву, що набу, дбр, назк,сап, вккс, врп, васу, усі ці наглядлядові ради і є оберігом і оплотом, надійним прикриття всеосяжної корупції і безкарності за неї!
І саме для цього вони і запроваджувались.

Я не пом'ятаю такої анархії в поводженні з бюджетом країни, коли навіть рядовий слуга не народу, а власної алчності може вкрасти стільки скількі зможе набити в свої защочні мішки.

Збоку все це виглядає як гра у в'язниці форту Буаяр, правда всі випробування проходить народ, а на останньому етапі вже «трудяться» як можуть можновладці(
показать весь комментарий
17.09.2024 09:19 Ответить
брати за гланди тих хто оц1нюэ вони все 1 розкажуть
показать весь комментарий
17.09.2024 11:45 Ответить
 
 