Родственники четырех нардепов во время войны стали владельцами элитной недвижимости, - СМИ. ФОТО
Родственники четырех народных депутатов стали владельцами элитной недвижимости во время полномасштабной войны.
Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, жена нардепа от "ЕС" Артура Герасимова в июле 2022 оформила на себя новое имение и примерно 30 соток земли в Плютах, что под Киевом. Дом находится в эксклюзивном месте - посреди острова, где вообще то строить жилье запрещено. Ранее прокуратура собиралась судиться за передачу земельных участков здесь в частные руки под застройку, но жилье здесь все равно появилось. Этот коттедж совсем новый, построен на рубеже 2020-2021 годов и ранее был оформлен на Татьяну Матвееву - тещу народного депутата Герасимова.
В декларации нардепа говорится о том, что земля и дом по последней денежной оценке обошлись в якобы менее 3 миллионов гривен. При этом похожая земля в Плютах стоит на рынке 12-14 тысяч долларов, а подобные по площади дома здесь могут стоить от 500 тысяч долларов.
Рядом с Герасимовыми землей и недвижимостью владеет семья народного депутата Игоря Палицы. Отец и бывшая жена Палицы оформляли землю здесь несколько раньше, в 2020-2021 годах. Сейчас в собственности и аренде Оксаны Палицы здесь находится более гектара, у Петра Палицы - 30 соток. Сын нардепа Захар Палица с конца 2023-го здесь владеет не только землей, но и большим имением с теннисным кортом и собственным пляжем.
Только ориентировочная стоимость земли Палиц здесь может достигать 75 миллионов гривен. Несмотря на этот факт и несмотря на то, что Игорь Палица считается одним из самых богатых народных депутатов страны, в его декларации почти ничего нет. Депутат задекларировал только аренду двух офисов и собственную квартиру в Луцке.
В редакцию обратилась пресс-служба ТК "Буковель". Там отметили, что земельный участок, о котором идет речь в материале "Bihus.Info", перешел в право собственности Захару Палице в 2023 году в результате договора дарения от матери, Оксаны Палицы.
"Оксана Палица стала владелицей участка до полномасштабного вторжения (2020 год)", - добавили в пресс-службе.
Обновила квадрати метры в 2023 году и семья народного депутата от "ЕС" Сергея Алексеева. Так, его 82-летняя мать Виталия Яковлевна в прошлом году стала обладательницей имения площадью более 1 000 квадратных метров и 75 соток земли в одном из самых дорогих мест Козина, которыми сейчас, судя по декларации, пользуется сам народный депутат.
Интересно, что незадолго до этого мать Алексеева оформила себя как ФЛП. Похожие дома здесь продают по цене от 1-1.5 миллиона долларов, но Виталии Яковлевне он якобы обошелся дешевле - в 35 миллионов гривен. Забавно, что часть этого дома, а именно летнюю кухню, нардеп Алексеев ранее арендовал. Арендодателем выступал его партнер по юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Сергей Боярчуков. Вероятно, именно он был владельцем имения до продажи матери Алексеева.
В новый дом после начала войны переехала и семья нардепа от "Слуги народа" Павла Павлиша. Дом находится в коттеджном городке "Новая Ходосовка" и был завершен летом 2022 года. Тогда похожие дома здесь стоили ориентировочно по 8 миллионов гривен, но в декларации народного депутата вообще не указана стоимость этой недвижимости.
В прошлом году Павлиш пытался получить кресло судьи Конституционного Суда и проходил соответствующее собеседование. Члены комиссии расспрашивали его о доме в Ходосовке и народный депутат заявил, что назвать стоимость не может из-за того, что землю покупал его отец и в дальнейшем там якобы самостоятельно возводил дом. Если верить нардепу, участок был приобретен в начале 2022-го, а меньше чем за полгода возведение 200-метрового коттеджа уже было завершено. Интересно, что по информации с профильных сайтов, занимающихся продажей недвижимости, в "Новой Ходосовке" нельзя просто приобрести земельный участок, только вместе с коттеджем.
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лохипатріоти на фронті гинуть. Себе і своїх слуг вони законами від фронту захистили.
1 миллион баксов по ценам 2023 года это и есть примерно 37 миллионов гривен.
Он у дружини президента Зеленського є апартаменти в Криму
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Точно, які тут проблеми. Ну а те, що на тому острові взагалі заборонено будувати, то це ж людям заборонено, а не їхнім слугам
https://glavcom.ua/country/society/suchasna-tehnika-ta-svitliy-dizayn-jevgen-koshoviy-proviv-ekskursiyu-po-svojiy-rozkishniy-kvartiri-v-kijevi-foto-video--
ТЕЩА ЄВГЕНА КОШОВОГО ЗДАЄ В ОРЕНДУ СВОЄ ПРИМІЩЕННЯ ДОЧЦІ
31.07.2024
Теща популярного українського коміка та телеведучого Євгена Кошового має приміщення на понад 100 квадратних метрів у центрі Києва, яке здає в оренду своїй дочці.
"Все б нічого, тільки ми знаємо, що Маргарита Володимирівна це ваша теща і ситуація з купівлею нерухомості в центрі Києва та реєстрацією на тещу та з подальшою здачею в оренду її ж донці, якось виглядає, як схема з відмивання коштів", - йдеться у повідомленні.
https://arguments.kyiv.ua/shou-biznes/teshha-yevgena-koshovogo-zdaye-v-orendu-svoye-primishhennya-dochtsi/
Одну купив Кошовий, іншу його жінка орендує у своєї мами.
І все одно ховається за тещею.
Появление ценной недвижимости он объяснил получением средств, которые его родители якобы заработали на продаже черешни.
Об этом https://bihus.info/teshha-miljonerka-i-kvartyra-z-chereshen-bihus-info-znajshly-novi-pomeshkannya-u-narodnyh-deputativ/ идет речь в расследовании Bihus.Info
Информация о новом жилье нардепа Михаила Крячко в элитном киевском комплексе "Комфорт Таун" опубликована в государственном реестре недвижимости.
Об этом сообщает издание https://zr.zp.ua/2021/02/18/zaporizkyi-nardep-prydbav-u-stolytsi-kvartyru/?fbclid=IwAR3yuasdZO4Sn5ON6yhvkSdQQ_D2ftRL5L9qxHKanToIwZSWg-_3A_UMVvY "Запорожский проект расследований".
У нас не демократія, а олігархічна 'демократія'. Не в кожному суспільстві можна так стрімко 'зростати', не обмежуючи себе законом. Ми можемо лише 'пишатися' нашою 'илітою'. До речі, дуже 'патріотично налаштованою', у вишиванках. Синки, як належить, у найкращих куточках Європи, хіба вони лохі?
14.07.2023
По данным журналистов, он открыл фирму в Венгрии, зарегистрировал компанию в США и приобрел недвижимость в Ницце
Как выяснили журналисты, еще через несколько месяцев она купила квартиру и паркоместо на Печерске в Киеве.
Bihus.Info напоминает, что Левченко сейчас работает советницей на платной основе вр.и.о. гендиректора ГП "Антонов", входящего в концерн "Укроборонпром".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/26/7408671/
https://ukranews.com/news/918493-po-stoimosti-skuplennoj-nedvizhimosti-vo-vremya-vojny-sumskoj-sluga-naroda-romanko-prevzoshel
приобрел имение на Печерских холмах, у ботанического сада имени Гришко, буквально на расстоянии 5 минут от самого центра столицы.
https://news.meta.ua/news/nardep-ot-slugi-naroda-kupil-roskoshnoe-pomeste-v-tsentre-kieva-vo-vremia-voiny-foto-i-video-2054068/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/11/7231666/
Нашлась и недвижимость в РФ - Комитет избирателей
https://hromadske.ua/ru/posts/pochti-sto-slug-naroda-v-2020-godu-kupili-avto-kvartiru-ili-zemlyu-nashlas-i-nedvizhimost-v-rf-komitet-izbiratelej
только за первый год от вторжения России приобрел новый автомобиль или недвижимость.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ".https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958
Депутат Верховной Рады от фракции https://novyny.pro/news/vlada/verhovna-rada-ukrajini-nayvidomishi-partiji-za-vsyu-istoriyu-430.html "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский задекларировал квартиру в Киеве. Однако ее цена оказалась ниже рыночной.
Об этом говорится в Едином государственном https://public.nazk.gov.ua/documents/cdc788bc-ea5f-4d93-b8a1-efa7d56d300a реестре деклараций.
https://novyny.pro/ru/news/vlada/interesnaya-shema-nardep-iz-slugi-naroda-priobrel-kvartiru-v-kieve-po-smeshnoy-cene-530.html
Элитная недвижимость, по информации журналистов, обошлась парламентарию ниже рыночной цены на 500 000 - 1 000 000 гривен.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский якобы купил квартиру за 2 780 000 гривен
https://focus.ua/ukraine/475463-nardep-ot-slugi-naroda-kupil-elitnuyu-kvartiru-v-kieve-za-pochti-3-mln-griven-smi
https://prm.ua/ru/zelenskyy-doveryl-rossyianam-upravlenye-svoymy-londonskymy-kvartyramy-rassledovanye-zhurnalystov-priamoho/
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ"
.https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958
Хай ці журналюхи більше пошуршать про СЛУГ
На території Білорусі керівник Офісу президента України ЄРМАК мав зустріч з Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl) - членом Ради директорів ПАО "Роснєфть", колишнім міністром закордонних справ Австрії.
Офіційне питання стосувалось продовження транзиту російського газу в Європу.
Неофіційне - використання Австрії як території для початку переговорів між Україною і РФ.
КНАЙСЛЬ ПЕРЕДАЛА ЄРМАКУ ОСОБИСТЕ ПОСЛАННЯ ПУТІНА ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Зустріч проходила в будівлі національного банку білорусі у мінську.
https://www.bbc.com/russian/articles/c4n7mnex888o
Щось Бігус.інфо тут наплутав.
Тобто про ніякі клістрони мова не йдеться.
Але досить вільно себе почуває.
https://glavcom.ua/publications/u-vas-svinarchuk-katajetsja-jak-partner-poroshenka-stav-nepridatnim-do-sluzhbi-i-katavsja-za-kordon-993368.html «У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон
Тут інше і дуже цікаве, про що не думає маленький мізок виборця 73%, який заточений на шару і жрать, ржать і sрать...Навіть у Вашому дописі йдеться мова про поставки вантажних автомобілів підвищеної прохідності, які завод "Богдан" поставляв на фронт для ЗСУ. Добили це підприємство? Добили і випуск цих авто, і випуск автобусів в Україні(єдинирй завод) і санітарних автомобілів на фронт, а добилися поставки відосів і телемарафону, чи "95 квартал" виробляє авто, снаряди, кулемети?
Це не мільярди гривень, це мільярди доларів!
Війна стала коритом в якому гроші плавають в крові, а свині владні їх жеруть не зупиняючись. Страшне антилюдське, антиприродне видовище і суцільна ганьба!
Я не вірю, що це не можливо зупинити.
Безкарність за подібні злочини стала неосяжною!
І в мене немає сумніву, що набу, дбр, назк,сап, вккс, врп, васу, усі ці наглядлядові ради і є оберігом і оплотом, надійним прикриття всеосяжної корупції і безкарності за неї!
І саме для цього вони і запроваджувались.
Я не пом'ятаю такої анархії в поводженні з бюджетом країни, коли навіть рядовий слуга не народу, а власної алчності може вкрасти стільки скількі зможе набити в свої защочні мішки.
Збоку все це виглядає як гра у в'язниці форту Буаяр, правда всі випробування проходить народ, а на останньому етапі вже «трудяться» як можуть можновладці(