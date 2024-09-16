Родственники четырех нардепов во время войны стали владельцами элитной недвижимости, - СМИ. ФОТО

Родственники четырех народных депутатов стали владельцами элитной недвижимости во время полномасштабной войны.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, жена нардепа от "ЕС" Артура Герасимова в июле 2022 оформила на себя новое имение и примерно 30 соток земли в Плютах, что под Киевом. Дом находится в эксклюзивном месте - посреди острова, где вообще то строить жилье запрещено. Ранее прокуратура собиралась судиться за передачу земельных участков здесь в частные руки под застройку, но жилье здесь все равно появилось. Этот коттедж совсем новый, построен на рубеже 2020-2021 годов и ранее был оформлен на Татьяну Матвееву - тещу народного депутата Герасимова.

В декларации нардепа говорится о том, что земля и дом по последней денежной оценке обошлись в якобы менее 3 миллионов гривен. При этом похожая земля в Плютах стоит на рынке 12-14 тысяч долларов, а подобные по площади дома здесь могут стоить от 500 тысяч долларов.

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Рядом с Герасимовыми землей и недвижимостью владеет семья народного депутата Игоря Палицы. Отец и бывшая жена Палицы оформляли землю здесь несколько раньше, в 2020-2021 годах. Сейчас в собственности и аренде Оксаны Палицы здесь находится более гектара, у Петра Палицы - 30 соток. Сын нардепа Захар Палица с конца 2023-го здесь владеет не только землей, но и большим имением с теннисным кортом и собственным пляжем.

Только ориентировочная стоимость земли Палиц здесь может достигать 75 миллионов гривен. Несмотря на этот факт и несмотря на то, что Игорь Палица считается одним из самых богатых народных депутатов страны, в его декларации почти ничего нет. Депутат задекларировал только аренду двух офисов и собственную квартиру в Луцке.

В редакцию обратилась пресс-служба ТК "Буковель". Там отметили, что земельный участок, о котором идет речь в материале "Bihus.Info", перешел в право собственности Захару Палице в 2023 году в результате договора дарения от матери, Оксаны Палицы.

"Оксана Палица стала владелицей участка до полномасштабного вторжения (2020 год)", - добавили в пресс-службе.

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Обновила квадрати метры в 2023 году и семья народного депутата от "ЕС" Сергея Алексеева. Так, его 82-летняя мать Виталия Яковлевна в прошлом году стала обладательницей имения площадью более 1 000 квадратных метров и 75 соток земли в одном из самых дорогих мест Козина, которыми сейчас, судя по декларации, пользуется сам народный депутат.

Интересно, что незадолго до этого мать Алексеева оформила себя как ФЛП. Похожие дома здесь продают по цене от 1-1.5 миллиона долларов, но Виталии Яковлевне он якобы обошелся дешевле - в 35 миллионов гривен. Забавно, что часть этого дома, а именно летнюю кухню, нардеп Алексеев ранее арендовал. Арендодателем выступал его партнер по юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Сергей Боярчуков. Вероятно, именно он был владельцем имения до продажи матери Алексеева.

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В новый дом после начала войны переехала и семья нардепа от "Слуги народа" Павла Павлиша. Дом находится в коттеджном городке "Новая Ходосовка" и был завершен летом 2022 года. Тогда похожие дома здесь стоили ориентировочно по 8 миллионов гривен, но в декларации народного депутата вообще не указана стоимость этой недвижимости.

В прошлом году Павлиш пытался получить кресло судьи Конституционного Суда и проходил соответствующее собеседование. Члены комиссии расспрашивали его о доме в Ходосовке и народный депутат заявил, что назвать стоимость не может из-за того, что землю покупал его отец и в дальнейшем там якобы самостоятельно возводил дом. Если верить нардепу, участок был приобретен в начале 2022-го, а меньше чем за полгода возведение 200-метрового коттеджа уже было завершено. Интересно, что по информации с профильных сайтов, занимающихся продажей недвижимости, в "Новой Ходосовке" нельзя просто приобрести земельный участок, только вместе с коттеджем.