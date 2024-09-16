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Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)

розслідування БігусІнфо про маєтки нардепів

Родичі чотирьох народних депутатів стали власниками елітної нерухомості під час повномасштабної війни.

Про це ідеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, дружина нардепа від "ЄС" Артура Герасимова в липні 2022 оформила на себе новий маєток і приблизно 30 соток землі в Плютах, що під Києвом. Будинок знаходиться в ексклюзивному місці – посеред острова, де взагалі то будувати житло заборонено. Раніше прокуратура збиралася судитися за передачу земельних ділянок тут в приватні руки під забудову, але житло тут все одно з’явилося. Цей котедж зовсім новий, збудований на межі 2020-2021 років і раніше був оформлений на Тетяну Матвєєву – тещу народного депутата Герасимова.

розслідування БігусІнфо маєток нардепа Герасимова

В декларації нардепа йдеться про те, що земля і будинок за останньою грошовою оцінкою обійшлися у нібито менше 3 мільйонів гривень. При цьому схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, а подібні за площею будинки тут можуть коштувати від 500 тисяч доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Герасимов не задекларував будинок в Іспанії, - НАЗК

Поруч з Герасимовими землею і нерухомістю володіє родина народного депутата Ігоря Палиці. Батько і колишня дружина Палиці оформлювали землю тут дещо раніше, в 2020-2021 роках. Нині у власності і оренді Оксани Палиці тут знаходиться понад гектар, в Петра Палиці – 30 соток. Син нардепа Захар Палиця з кінця 2023-го тут володіє не лише землею, але й великим маєтком з тенісним кортом і власним пляжем.

розслідування БігусІнфо маєток нардепа Палиці

Лише орієнтовна вартість землі Палиць тут може сягати 75 мільйонів гривень. Попри цей факт і не зважаючи на те, що Ігор Палиця вважається одним із найзаможніших народних депутатів країни, в його декларації майже нічого немає. Депутат задекларував тільки оренду двох офісів і власну квартиру в Луцьку.

До редакції звернулася пресслужба ТК "Буковель". Там зазначили, що земельна ділянка, про яку йдеться в матеріалі "Bihus.Info", перейшла в право власності Захару Палиці в 2023 році внаслідок договору дарування від матері, Оксани Палиці.

"Оксана Палиця стала власницею ділянки до повномасштабного вторгнення (2020 рік)", - додали у пресслужбі.

Також читайте: Дорога, яку хочуть відремонтувати на Закарпатті майже за 600 млн, вестиме до нового "Буковелю" нардепа Палиці, - журналіст Ніколов

Оновила квадраті метри у 2023 році і родина народного депутата від "ЄС" Сергія Алєксєєва. Так, його 82-річна матір Віталія Яківна минулоріч стала власницею маєтку площею в понад 1 000 квадратних метрів та 75 соток землі в одному з найдорожчих місць Козина, якими нині, судячи з декларації, користується сам народний депутат.

розслідування БігусІнфо маєток нардепа Алексєєва

Цікаво, що незадовго до цього матір Алєксєєва оформила себе як ФОП. Схожі будинки тут продають по ціні від 1-1.5 мільйона доларів, але Віталії Яківні він нібито обійшовся дешевше – в 35 мільйонів гривень. Кумедно, що частину цього будинку, а саме літню кухню, нардеп Алєксєєв раніше орендував. Орендодавцем виступав його партнер по юридичній компанії "Алєксєєв, Боярчуков і партнери" Сергій Боярчуков. Ймовірно, саме він був власником маєтку до продажу матері Алєксєєва.

Читайте: Нардеп Алєксєєв про сьогоднішні обшуки: В Україну повернулось політичне переслідування, про хабар навіть у звинуваченні не йдеться

В новий будинок після початку війни переїхала і родина нардепа від "Слуги народу" Павла Павліша. Будинок знаходиться в котеджному містечку "Нова Ходосівка" і був завершений влітку 2022 року. Тоді схожі будинки тут коштували орієнтовно по 8 мільйонів гривень, але в декларації народного депутата взагалі не вказана вартість цієї нерухомості.

Минулоріч Павліш намагався отримати крісло судді Конституційного Суду і проходив відповідну співбесіду. Члени комісії розпитували його про будинок в Ходосівці і народний депутат заявив, що назвати вартість не може через те, що землю купував його батько і в подальшому там нібито самостійно зводив будинок. Якщо вірити нардепу, ділянку було придбано на початку 2022-го, а менше ніж за півроку зведення 200-метрового котеджу вже було завершене. Цікаво, що за інформацією з профільних сайтів, що займаються продажем нерухомості, в "Новій Ходосівці" не можна просто придбати земельну ділянку, лише разом з котеджем.

Автор: 

депутат (1779) нерухомість (895) Палиця Ігор (62) Герасимов Артур (298) Алексєєв Сергій (19)


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Топ коментарі
+16
ну нікада такова нє била-і вот апять...
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16.09.2024 23:46
+13
Пора вже українцям прокинутися і побачити, що в державі феодальний лад відродився. У найгіршому варіанті. Раніше аристократія хоч воювала разом з ''пересічними'' (той же Вашінгтон втратив всі зуби від цинги поки був РАЗОМ З СВОЇМИ ЛЮДЬМИ). ******* українська ''аристократія'' на таке не здатна навіть у своїх кошмарних снах.
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17.09.2024 00:01
+12
Життя одне що їм ще робити? Нехай лохи патріоти на фронті гинуть. Себе і своїх слуг вони законами від фронту захистили.
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16.09.2024 23:55
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ну нікада такова нє била-і вот апять...
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16.09.2024 23:46 Відповісти
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16.09.2024 23:51 Відповісти
просто бізнес попьор.
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16.09.2024 23:53 Відповісти
Життя одне що їм ще робити? Нехай лохи патріоти на фронті гинуть. Себе і своїх слуг вони законами від фронту захистили.
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16.09.2024 23:55 Відповісти
Что-то я не догнал по цифрам или текст по дебильному написан.

1 миллион баксов по ценам 2023 года это и есть примерно 37 миллионов гривен.
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17.09.2024 00:00 Відповісти
Пора вже українцям прокинутися і побачити, що в державі феодальний лад відродився. У найгіршому варіанті. Раніше аристократія хоч воювала разом з ''пересічними'' (той же Вашінгтон втратив всі зуби від цинги поки був РАЗОМ З СВОЇМИ ЛЮДЬМИ). ******* українська ''аристократія'' на таке не здатна навіть у своїх кошмарних снах.
показати весь коментар
17.09.2024 00:01 Відповісти
Чого це ви не вірите, що чиясь дружина може придбати не рухомість.
Он у дружини президента Зеленського є апартаменти в Криму
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17.09.2024 01:20 Відповісти
А чому тільки в Криму? Є величезна вілла в Італії і цілий квартал різних офісів і квартир в Лондоні, величезні офшори(журналісти виявили 41 мальйон доларів США) і величезний бізнес в Омані...але то таке, головне написати про Герасимова і Алєесєєва.
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17.09.2024 08:23 Відповісти
Якщо сплачені всі податки при купівлі як нової нерухомості (20% ПДВ), то проблем не бачу.
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17.09.2024 00:09 Відповісти
В декларації нардепа йдеться про те, що земля і будинок за останньою грошовою оцінкою обійшлися у нібито менше 3 мільйонів гривень. При цьому схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, а подібні за площею будинки тут можуть коштувати від 500 тисяч доларів.
====

Точно, які тут проблеми. Ну а те, що на тому острові взагалі заборонено будувати, то це ж людям заборонено, а не їхнім слугам
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17.09.2024 00:17 Відповісти
Если запрещено - почему прокуратура не стала опротестовывать и судиться? Что значит "собиралась", это о чем? Я, например, собирался в детстве полететь на Луну
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17.09.2024 09:51 Відповісти
Какая прокуратура? Там где заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкого
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17.09.2024 12:50 Відповісти
Ну и? Тогда "собирались" - это о чем?
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17.09.2024 16:55 Відповісти
Якщо завтра станеться апокаліпсис, то чиновники, депутати, прокурори, їхні родичі та інші будуть найбезпечнішими зомбі. Вони замість пошуку людей, які вижили і їхніх мізків будуть продовжувати шукати, щоб спизидити
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17.09.2024 00:15 Відповісти
КОШОВИЙ ПОХИЗУВАВСЯ СВОЄЮ РОЗКІШНОЮ КВАРТИРОЮ У КИЄВІ (ФОТО, ВІДЕО)

https://glavcom.ua/country/society/suchasna-tehnika-ta-svitliy-dizayn-jevgen-koshoviy-proviv-ekskursiyu-po-svojiy-rozkishniy-kvartiri-v-kijevi-foto-video--

ТЕЩА ЄВГЕНА КОШОВОГО ЗДАЄ В ОРЕНДУ СВОЄ ПРИМІЩЕННЯ ДОЧЦІ

31.07.2024

Теща популярного українського коміка та телеведучого Євгена Кошового має приміщення на понад 100 квадратних метрів у центрі Києва, яке здає в оренду своїй дочці.

"Все б нічого, тільки ми знаємо, що Маргарита Володимирівна це ваша теща і ситуація з купівлею нерухомості в центрі Києва та реєстрацією на тещу та з подальшою здачею в оренду її ж донці, якось виглядає, як схема з відмивання коштів", - йдеться у повідомленні.

https://arguments.kyiv.ua/shou-biznes/teshha-yevgena-koshovogo-zdaye-v-orendu-svoye-primishhennya-dochtsi/
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17.09.2024 00:18 Відповісти
100 метрів квадратних це як 6 кімнатна квартира. Щось небагато для цієї людини.
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17.09.2024 00:20 Відповісти
Так у них 2 квартири.
Одну купив Кошовий, іншу його жінка орендує у своєї мами.
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17.09.2024 00:48 Відповісти
100 метров общей (а не только жилой) площади - это 3-4 комнаты
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17.09.2024 08:20 Відповісти
а він хіба був депутатом, чи може займав якусь державну посаду, чи його дружина, чи може теща?
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17.09.2024 00:52 Відповісти
Навіщо йому паритись на державних посадах, достатньо того, що він кореш ЗЄ.
І все одно ховається за тещею.
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17.09.2024 01:01 Відповісти
Нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко во время войны приобрел новую квартиру в элитном районе https://kyiv.tsn.ua/ Киева .

Появление ценной недвижимости он объяснил получением средств, которые его родители якобы заработали на продаже черешни.

Об этом https://bihus.info/teshha-miljonerka-i-kvartyra-z-chereshen-bihus-info-znajshly-novi-pomeshkannya-u-narodnyh-deputativ/ идет речь в расследовании Bihus.Info
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17.09.2024 00:20 Відповісти
Депутат от "Слуги народа" купил квартиру почти за 1,5 миллиона При этом рыночная стоимость такой квартиры составляет не менее 5 млн грн.

Информация о новом жилье нардепа Михаила Крячко в элитном киевском комплексе "Комфорт Таун" опубликована в государственном реестре недвижимости.

Об этом сообщает издание https://zr.zp.ua/2021/02/18/zaporizkyi-nardep-prydbav-u-stolytsi-kvartyru/?fbclid=IwAR3yuasdZO4Sn5ON6yhvkSdQQ_D2ftRL5L9qxHKanToIwZSWg-_3A_UMVvY "Запорожский проект расследований".
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17.09.2024 00:22 Відповісти
Маєтки депутатів від різних партій в Плютах, що під Києвом. Будинки 'знаходиться в ексклюзивному місці - посеред острова, де взагалі то будувати житло заборонено. Раніше прокуратура збиралася судитися за передачу земельних ділянок тут в приватні руки під забудову, але житло тут все одно з'явилося.'
У нас не демократія, а олігархічна 'демократія'. Не в кожному суспільстві можна так стрімко 'зростати', не обмежуючи себе законом. Ми можемо лише 'пишатися' нашою 'илітою'. До речі, дуже 'патріотично налаштованою', у вишиванках. Синки, як належить, у найкращих куточках Європи, хіба вони лохі?
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17.09.2024 00:24 Відповісти
Треба 'пишатися' нашою країною і нашим суспільством, яке дозволяє так жити своїй "иліті". Було б дивно, якби пуйло не скористалося можливістю і не влізло в нашу 'сильну, правову, демократичну' державу
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17.09.2024 00:32 Відповісти
Связанный с партией "Слуга народа" Слюсарев купил недвижимость в Ницце с партнершей, ведущей бизнес в оккупированном Крыму - СМИ

14.07.2023

По данным журналистов, он открыл фирму в Венгрии, зарегистрировал компанию в США и приобрел недвижимость в Ницце
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17.09.2024 00:26 Відповісти
Жена нардепа от "Слуги народа" Богдана Торохтия - Алина Левченко в августе 2022 года приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр.

Как выяснили журналисты, еще через несколько месяцев она купила квартиру и паркоместо на Печерске в Киеве.

Bihus.Info напоминает, что Левченко сейчас работает советницей на платной основе вр.и.о. гендиректора ГП "Антонов", входящего в концерн "Укроборонпром".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/26/7408671/
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17.09.2024 00:31 Відповісти
По стоимости скупленной недвижимости во время войны сумской "слуга народа" Романько превзошел скандального Халимона, - Гаврилечко

https://ukranews.com/news/918493-po-stoimosti-skuplennoj-nedvizhimosti-vo-vremya-vojny-sumskoj-sluga-naroda-romanko-prevzoshel
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17.09.2024 00:35 Відповісти
В тяжелом для Украины военном 2022-м году 39-летний "слуга народа" Павел Халимон
приобрел имение на Печерских холмах, у ботанического сада имени Гришко, буквально на расстоянии 5 минут от самого центра столицы.

https://news.meta.ua/news/nardep-ot-slugi-naroda-kupil-roskoshnoe-pomeste-v-tsentre-kieva-vo-vremia-voiny-foto-i-video-2054068/
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17.09.2024 00:37 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский "ездит" на 17 авто и "живет" в 24 квартирах - СМИ

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/11/7231666/
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17.09.2024 00:38 Відповісти
Почти СТО «СЛУГ НАРОДА» купили авто, квартиру или землю.

Нашлась и недвижимость в РФ - Комитет избирателей

https://hromadske.ua/ru/posts/pochti-sto-slug-naroda-v-2020-godu-kupili-avto-kvartiru-ili-zemlyu-nashlas-i-nedvizhimost-v-rf-komitet-izbiratelej
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17.09.2024 00:45 Відповісти
Бігус вчергове накидає. І знаходяться такі, які йому вірять.
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17.09.2024 00:46 Відповісти
я, наприклад, не вірю жодному висеру бігуса, шабуні та іншим заробітчанам на антикорупції. Для мене - репутація не має ціни. А ці - свою репутацію уцінили вже давно.
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17.09.2024 00:48 Відповісти
Можете не вірити Бігусу, просто подивіться у державний реєстр нерухомості
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17.09.2024 00:51 Відповісти
в тому реєстрі нічого нема стосовно легальності набутого майна. І, взагалі, нардепи - не самі дурні
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17.09.2024 01:04 Відповісти
в тому реєстрі нічого нема стосовно легальності набутого майна. І, взагалі, нардепи - не самі дурні особи в країні, щоб реєструвати нелегально набуте майно
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17.09.2024 01:05 Відповісти
Журналисты "Экономической правды" отметили, что каждый третий народный депутат, который подал декларацию за 2022 год,

только за первый год от вторжения России приобрел новый автомобиль или недвижимость.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ".https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958
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17.09.2024 00:54 Відповісти
Запроданці, ховаючись від війни за спинами Захисників України, гадять Україні та Українцям, мародествуючи на КРОВІ і прикриваючись купленими корочками з ВРУ!!
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17.09.2024 00:58 Відповісти
Интересная схема: нардеп из "Слуги народа" приобрел квартиру в Киеве по смешной цене

Депутат Верховной Рады от фракции https://novyny.pro/news/vlada/verhovna-rada-ukrajini-nayvidomishi-partiji-za-vsyu-istoriyu-430.html "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский задекларировал квартиру в Киеве. Однако ее цена оказалась ниже рыночной.

Об этом говорится в Едином государственном https://public.nazk.gov.ua/documents/cdc788bc-ea5f-4d93-b8a1-efa7d56d300a реестре деклараций.

https://novyny.pro/ru/news/vlada/interesnaya-shema-nardep-iz-slugi-naroda-priobrel-kvartiru-v-kieve-po-smeshnoy-cene-530.html
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17.09.2024 00:58 Відповісти
Нардеп от "Слуги народа" якобы купил элитную квартиру в Киеве за почти 3 млн гривен

Элитная недвижимость, по информации журналистов, обошлась парламентарию ниже рыночной цены на 500 000 - 1 000 000 гривен.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский якобы купил квартиру за 2 780 000 гривен

https://focus.ua/ukraine/475463-nardep-ot-slugi-naroda-kupil-elitnuyu-kvartiru-v-kieve-za-pochti-3-mln-griven-smi
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17.09.2024 01:05 Відповісти
Зеленский доверил россиянам управление своими лондонскими квартирами

https://prm.ua/ru/zelenskyy-doveryl-rossyianam-upravlenye-svoymy-londonskymy-kvartyramy-rassledovanye-zhurnalystov-priamoho/
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17.09.2024 01:13 Відповісти
Щось журналісти Бігуса якось однобоко все бачать

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ"

.https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958

Хай ці журналюхи більше пошуршать про СЛУГ
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17.09.2024 02:35 Відповісти
Совпадение? Не нікуя просто мародери жирують поки миколи воюють але і люди в Україні не особо сопротивляются власти мародеров...Єрмак і ко вже всім давно по губам воде і нічого. Терпим
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17.09.2024 01:32 Відповісти
Совпадение? Не нікуя просто мародери жирують поки миколи воюють але і люди в Україні не особо сопротивляются власти мародеров...Єрмак і ко вже всім давно по губам воде і нічого. Терпим
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17.09.2024 01:33 Відповісти
05.‎09.‎2024

На території Білорусі керівник Офісу президента України ЄРМАК мав зустріч з Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl) - членом Ради директорів ПАО "Роснєфть", колишнім міністром закордонних справ Австрії.

Офіційне питання стосувалось продовження транзиту російського газу в Європу.

Неофіційне - використання Австрії як території для початку переговорів між Україною і РФ.

КНАЙСЛЬ ПЕРЕДАЛА ЄРМАКУ ОСОБИСТЕ ПОСЛАННЯ ПУТІНА ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Зустріч проходила в будівлі національного банку білорусі у мінську.
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17.09.2024 02:32 Відповісти
Танцы с Путиным: зачем бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

https://www.bbc.com/russian/articles/c4n7mnex888o
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17.09.2024 02:47 Відповісти
Не може бути що вони у ЄС, там же головний Гетьман, а він і його команда ніколи не крали і допомагають на фронті
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17.09.2024 07:27 Відповісти
Маніпуляції з цифрами. То гривні то долари. Щось побудовано до 2022-го року, щось після.
Щось Бігус.інфо тут наплутав.
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17.09.2024 07:42 Відповісти
Таких "халімонів" у нас легіон.
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17.09.2024 07:48 Відповісти
Я так розумію, що артилеристам по закінченню війни не треба зачохляти стволи. Ще буде трохи цілей. Панове *********, не хвилюйтеся, багато снарядів або мін не витратять - вони вміють прицільно стріляти. І, до речі, ніхто не забороняв використовувати хаймарси на території власної держави, чи не так?
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17.09.2024 08:03 Відповісти
О, знову Бігус інфо надрукували "інформацію" видану їм їх шефом єлдаком ваідносно родин депутатів від "ЄС". Подивимося чим це закінчиться реально, я маю на увазі перевірки прокуратури і судових рішень. Дуже запамяталася публікація про "Свинарчуків" і відсутність публікації про "Кнурчуів" -резнікова про мільярдні оборутки. Якось дивно що ці бігуси не бачили оборуток на мільярди "слуг" і мародерства із бюджету, мародерства на мільйони наших ЗСУ, мародерства фортифікацій для оборони міст на сході, мародерства на захисних спорудах енергетики імені найома...а тут виявилися такими зрячими і неупередженими.
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17.09.2024 08:19 Відповісти
З 2021 року Олег Гладковський - на лаві підсудних. Він обвинувачується у зловживанні службовим становищем під час оборонної закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами. Сума збитків державі - 17,4 млн грн.
Тобто про ніякі клістрони мова не йдеться.
Але досить вільно себе почуває.
https://glavcom.ua/publications/u-vas-svinarchuk-katajetsja-jak-partner-poroshenka-stav-nepridatnim-do-sluzhbi-i-katavsja-za-kordon-993368.html «У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон
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17.09.2024 08:39 Відповісти
Та Ви шо? А наріду "бігус-беня інфо" інше писали. Ви написали прізвище Гладковський, а "бігус Бенчя брехло" писали про якихось "свинарчуків", це мабуть для того, щоб скоріше і з великою ненавистю, без мислення все зайшло, як подається в дурні бошки українчиків? Воно зайшло. Порушили прооти тих, хто привозив з росії клістрони і інші деталі, яких в нас не було, а для 73% написали в фабулі кримінальної справи суму 17,4 млн. гривень ніби то вкрадених на закупці автомобілів ЗСУ. Коля Котлєта такі суми пропиває за один вечір в кабаках, чи партія "слуг" в Трускавцях чи Буковелях. Аваков закупав бронемашини по ціні 15 млн, які при тому ж Гладковському закуплялися по 8-9 мільйонів. Кримінальна справа немає судової перспектики, а тому і бултихається на хвилях брехні і ніяк не направляється до суду. Мурижили, мурижили, когось вигнали за кордон, щоб ніби об'явити в розшук, когось кудись призначили.... це точно так, як про справі "Ротердам +", яку закрив суд, але нарід отримав замість 90 коп за кілловат 4:32 гривні.
Тут інше і дуже цікаве, про що не думає маленький мізок виборця 73%, який заточений на шару і жрать, ржать і sрать...Навіть у Вашому дописі йдеться мова про поставки вантажних автомобілів підвищеної прохідності, які завод "Богдан" поставляв на фронт для ЗСУ. Добили це підприємство? Добили і випуск цих авто, і випуск автобусів в Україні(єдинирй завод) і санітарних автомобілів на фронт, а добилися поставки відосів і телемарафону, чи "95 квартал" виробляє авто, снаряди, кулемети?
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17.09.2024 09:11 Відповісти
Та не треба тут усіх дурити, справа має судову перспективу, інакше її би давно закрили. Інша справа - як її розглядають. І не треба посилатися на "95 квартал". У одних своє, у других своє. Це мені нагадує - "а у вас в Америці негрів ********."
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17.09.2024 09:23 Відповісти
Про те скільки крадеться коштів з бюджету можновладцями можна уявити навіть по таким новинам, і вони щоденні.
Це не мільярди гривень, це мільярди доларів!

Війна стала коритом в якому гроші плавають в крові, а свині владні їх жеруть не зупиняючись. Страшне антилюдське, антиприродне видовище і суцільна ганьба!

Я не вірю, що це не можливо зупинити.
Безкарність за подібні злочини стала неосяжною!

І в мене немає сумніву, що набу, дбр, назк,сап, вккс, врп, васу, усі ці наглядлядові ради і є оберігом і оплотом, надійним прикриття всеосяжної корупції і безкарності за неї!
І саме для цього вони і запроваджувались.

Я не пом'ятаю такої анархії в поводженні з бюджетом країни, коли навіть рядовий слуга не народу, а власної алчності може вкрасти стільки скількі зможе набити в свої защочні мішки.

Збоку все це виглядає як гра у в'язниці форту Буаяр, правда всі випробування проходить народ, а на останньому етапі вже «трудяться» як можуть можновладці(
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17.09.2024 09:19 Відповісти
брати за гланди тих хто оц1нюэ вони все 1 розкажуть
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17.09.2024 11:45 Відповісти
 
 