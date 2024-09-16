Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)
Родичі чотирьох народних депутатів стали власниками елітної нерухомості під час повномасштабної війни.
Про це ідеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, дружина нардепа від "ЄС" Артура Герасимова в липні 2022 оформила на себе новий маєток і приблизно 30 соток землі в Плютах, що під Києвом. Будинок знаходиться в ексклюзивному місці – посеред острова, де взагалі то будувати житло заборонено. Раніше прокуратура збиралася судитися за передачу земельних ділянок тут в приватні руки під забудову, але житло тут все одно з’явилося. Цей котедж зовсім новий, збудований на межі 2020-2021 років і раніше був оформлений на Тетяну Матвєєву – тещу народного депутата Герасимова.
В декларації нардепа йдеться про те, що земля і будинок за останньою грошовою оцінкою обійшлися у нібито менше 3 мільйонів гривень. При цьому схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, а подібні за площею будинки тут можуть коштувати від 500 тисяч доларів.
Поруч з Герасимовими землею і нерухомістю володіє родина народного депутата Ігоря Палиці. Батько і колишня дружина Палиці оформлювали землю тут дещо раніше, в 2020-2021 роках. Нині у власності і оренді Оксани Палиці тут знаходиться понад гектар, в Петра Палиці – 30 соток. Син нардепа Захар Палиця з кінця 2023-го тут володіє не лише землею, але й великим маєтком з тенісним кортом і власним пляжем.
Лише орієнтовна вартість землі Палиць тут може сягати 75 мільйонів гривень. Попри цей факт і не зважаючи на те, що Ігор Палиця вважається одним із найзаможніших народних депутатів країни, в його декларації майже нічого немає. Депутат задекларував тільки оренду двох офісів і власну квартиру в Луцьку.
До редакції звернулася пресслужба ТК "Буковель". Там зазначили, що земельна ділянка, про яку йдеться в матеріалі "Bihus.Info", перейшла в право власності Захару Палиці в 2023 році внаслідок договору дарування від матері, Оксани Палиці.
"Оксана Палиця стала власницею ділянки до повномасштабного вторгнення (2020 рік)", - додали у пресслужбі.
Оновила квадраті метри у 2023 році і родина народного депутата від "ЄС" Сергія Алєксєєва. Так, його 82-річна матір Віталія Яківна минулоріч стала власницею маєтку площею в понад 1 000 квадратних метрів та 75 соток землі в одному з найдорожчих місць Козина, якими нині, судячи з декларації, користується сам народний депутат.
Цікаво, що незадовго до цього матір Алєксєєва оформила себе як ФОП. Схожі будинки тут продають по ціні від 1-1.5 мільйона доларів, але Віталії Яківні він нібито обійшовся дешевше – в 35 мільйонів гривень. Кумедно, що частину цього будинку, а саме літню кухню, нардеп Алєксєєв раніше орендував. Орендодавцем виступав його партнер по юридичній компанії "Алєксєєв, Боярчуков і партнери" Сергій Боярчуков. Ймовірно, саме він був власником маєтку до продажу матері Алєксєєва.
В новий будинок після початку війни переїхала і родина нардепа від "Слуги народу" Павла Павліша. Будинок знаходиться в котеджному містечку "Нова Ходосівка" і був завершений влітку 2022 року. Тоді схожі будинки тут коштували орієнтовно по 8 мільйонів гривень, але в декларації народного депутата взагалі не вказана вартість цієї нерухомості.
Минулоріч Павліш намагався отримати крісло судді Конституційного Суду і проходив відповідну співбесіду. Члени комісії розпитували його про будинок в Ходосівці і народний депутат заявив, що назвати вартість не може через те, що землю купував його батько і в подальшому там нібито самостійно зводив будинок. Якщо вірити нардепу, ділянку було придбано на початку 2022-го, а менше ніж за півроку зведення 200-метрового котеджу вже було завершене. Цікаво, що за інформацією з профільних сайтів, що займаються продажем нерухомості, в "Новій Ходосівці" не можна просто придбати земельну ділянку, лише разом з котеджем.
Будь ласка, зачекайте...
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лохипатріоти на фронті гинуть. Себе і своїх слуг вони законами від фронту захистили.
1 миллион баксов по ценам 2023 года это и есть примерно 37 миллионов гривен.
Он у дружини президента Зеленського є апартаменти в Криму
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Точно, які тут проблеми. Ну а те, що на тому острові взагалі заборонено будувати, то це ж людям заборонено, а не їхнім слугам
https://glavcom.ua/country/society/suchasna-tehnika-ta-svitliy-dizayn-jevgen-koshoviy-proviv-ekskursiyu-po-svojiy-rozkishniy-kvartiri-v-kijevi-foto-video--
ТЕЩА ЄВГЕНА КОШОВОГО ЗДАЄ В ОРЕНДУ СВОЄ ПРИМІЩЕННЯ ДОЧЦІ
31.07.2024
Теща популярного українського коміка та телеведучого Євгена Кошового має приміщення на понад 100 квадратних метрів у центрі Києва, яке здає в оренду своїй дочці.
"Все б нічого, тільки ми знаємо, що Маргарита Володимирівна це ваша теща і ситуація з купівлею нерухомості в центрі Києва та реєстрацією на тещу та з подальшою здачею в оренду її ж донці, якось виглядає, як схема з відмивання коштів", - йдеться у повідомленні.
https://arguments.kyiv.ua/shou-biznes/teshha-yevgena-koshovogo-zdaye-v-orendu-svoye-primishhennya-dochtsi/
Одну купив Кошовий, іншу його жінка орендує у своєї мами.
І все одно ховається за тещею.
Появление ценной недвижимости он объяснил получением средств, которые его родители якобы заработали на продаже черешни.
Об этом https://bihus.info/teshha-miljonerka-i-kvartyra-z-chereshen-bihus-info-znajshly-novi-pomeshkannya-u-narodnyh-deputativ/ идет речь в расследовании Bihus.Info
Информация о новом жилье нардепа Михаила Крячко в элитном киевском комплексе "Комфорт Таун" опубликована в государственном реестре недвижимости.
Об этом сообщает издание https://zr.zp.ua/2021/02/18/zaporizkyi-nardep-prydbav-u-stolytsi-kvartyru/?fbclid=IwAR3yuasdZO4Sn5ON6yhvkSdQQ_D2ftRL5L9qxHKanToIwZSWg-_3A_UMVvY "Запорожский проект расследований".
У нас не демократія, а олігархічна 'демократія'. Не в кожному суспільстві можна так стрімко 'зростати', не обмежуючи себе законом. Ми можемо лише 'пишатися' нашою 'илітою'. До речі, дуже 'патріотично налаштованою', у вишиванках. Синки, як належить, у найкращих куточках Європи, хіба вони лохі?
14.07.2023
По данным журналистов, он открыл фирму в Венгрии, зарегистрировал компанию в США и приобрел недвижимость в Ницце
Как выяснили журналисты, еще через несколько месяцев она купила квартиру и паркоместо на Печерске в Киеве.
Bihus.Info напоминает, что Левченко сейчас работает советницей на платной основе вр.и.о. гендиректора ГП "Антонов", входящего в концерн "Укроборонпром".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/26/7408671/
https://ukranews.com/news/918493-po-stoimosti-skuplennoj-nedvizhimosti-vo-vremya-vojny-sumskoj-sluga-naroda-romanko-prevzoshel
приобрел имение на Печерских холмах, у ботанического сада имени Гришко, буквально на расстоянии 5 минут от самого центра столицы.
https://news.meta.ua/news/nardep-ot-slugi-naroda-kupil-roskoshnoe-pomeste-v-tsentre-kieva-vo-vremia-voiny-foto-i-video-2054068/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/11/7231666/
Нашлась и недвижимость в РФ - Комитет избирателей
https://hromadske.ua/ru/posts/pochti-sto-slug-naroda-v-2020-godu-kupili-avto-kvartiru-ili-zemlyu-nashlas-i-nedvizhimost-v-rf-komitet-izbiratelej
только за первый год от вторжения России приобрел новый автомобиль или недвижимость.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ".https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958
Депутат Верховной Рады от фракции https://novyny.pro/news/vlada/verhovna-rada-ukrajini-nayvidomishi-partiji-za-vsyu-istoriyu-430.html "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский задекларировал квартиру в Киеве. Однако ее цена оказалась ниже рыночной.
Об этом говорится в Едином государственном https://public.nazk.gov.ua/documents/cdc788bc-ea5f-4d93-b8a1-efa7d56d300a реестре деклараций.
https://novyny.pro/ru/news/vlada/interesnaya-shema-nardep-iz-slugi-naroda-priobrel-kvartiru-v-kieve-po-smeshnoy-cene-530.html
Элитная недвижимость, по информации журналистов, обошлась парламентарию ниже рыночной цены на 500 000 - 1 000 000 гривен.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский якобы купил квартиру за 2 780 000 гривен
https://focus.ua/ukraine/475463-nardep-ot-slugi-naroda-kupil-elitnuyu-kvartiru-v-kieve-za-pochti-3-mln-griven-smi
https://prm.ua/ru/zelenskyy-doveryl-rossyianam-upravlenye-svoymy-londonskymy-kvartyramy-rassledovanye-zhurnalystov-priamoho/
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИРОСЛИ ЦЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ "СЛУГИ НАРОДА" И БИЗНЕС-ГРУППЫ "ДОВЕРИЕ"
.https://24tv.ua/ru/deklarirovanie-nardepov-nachala-vojny-u-parlamentariev-pojavilis_n2485958
Хай ці журналюхи більше пошуршать про СЛУГ
На території Білорусі керівник Офісу президента України ЄРМАК мав зустріч з Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl) - членом Ради директорів ПАО "Роснєфть", колишнім міністром закордонних справ Австрії.
Офіційне питання стосувалось продовження транзиту російського газу в Європу.
Неофіційне - використання Австрії як території для початку переговорів між Україною і РФ.
КНАЙСЛЬ ПЕРЕДАЛА ЄРМАКУ ОСОБИСТЕ ПОСЛАННЯ ПУТІНА ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Зустріч проходила в будівлі національного банку білорусі у мінську.
https://www.bbc.com/russian/articles/c4n7mnex888o
Щось Бігус.інфо тут наплутав.
Тобто про ніякі клістрони мова не йдеться.
Але досить вільно себе почуває.
https://glavcom.ua/publications/u-vas-svinarchuk-katajetsja-jak-partner-poroshenka-stav-nepridatnim-do-sluzhbi-i-katavsja-za-kordon-993368.html «У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон
Тут інше і дуже цікаве, про що не думає маленький мізок виборця 73%, який заточений на шару і жрать, ржать і sрать...Навіть у Вашому дописі йдеться мова про поставки вантажних автомобілів підвищеної прохідності, які завод "Богдан" поставляв на фронт для ЗСУ. Добили це підприємство? Добили і випуск цих авто, і випуск автобусів в Україні(єдинирй завод) і санітарних автомобілів на фронт, а добилися поставки відосів і телемарафону, чи "95 квартал" виробляє авто, снаряди, кулемети?
Це не мільярди гривень, це мільярди доларів!
Війна стала коритом в якому гроші плавають в крові, а свині владні їх жеруть не зупиняючись. Страшне антилюдське, антиприродне видовище і суцільна ганьба!
Я не вірю, що це не можливо зупинити.
Безкарність за подібні злочини стала неосяжною!
І в мене немає сумніву, що набу, дбр, назк,сап, вккс, врп, васу, усі ці наглядлядові ради і є оберігом і оплотом, надійним прикриття всеосяжної корупції і безкарності за неї!
І саме для цього вони і запроваджувались.
Я не пом'ятаю такої анархії в поводженні з бюджетом країни, коли навіть рядовий слуга не народу, а власної алчності може вкрасти стільки скількі зможе набити в свої защочні мішки.
Збоку все це виглядає як гра у в'язниці форту Буаяр, правда всі випробування проходить народ, а на останньому етапі вже «трудяться» як можуть можновладці(