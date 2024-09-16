Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Родичі чотирьох народних депутатів стали власниками елітної нерухомості під час повномасштабної війни.

Про це ідеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, дружина нардепа від "ЄС" Артура Герасимова в липні 2022 оформила на себе новий маєток і приблизно 30 соток землі в Плютах, що під Києвом. Будинок знаходиться в ексклюзивному місці – посеред острова, де взагалі то будувати житло заборонено. Раніше прокуратура збиралася судитися за передачу земельних ділянок тут в приватні руки під забудову, але житло тут все одно з’явилося. Цей котедж зовсім новий, збудований на межі 2020-2021 років і раніше був оформлений на Тетяну Матвєєву – тещу народного депутата Герасимова.

В декларації нардепа йдеться про те, що земля і будинок за останньою грошовою оцінкою обійшлися у нібито менше 3 мільйонів гривень. При цьому схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, а подібні за площею будинки тут можуть коштувати від 500 тисяч доларів.

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Поруч з Герасимовими землею і нерухомістю володіє родина народного депутата Ігоря Палиці. Батько і колишня дружина Палиці оформлювали землю тут дещо раніше, в 2020-2021 роках. Нині у власності і оренді Оксани Палиці тут знаходиться понад гектар, в Петра Палиці – 30 соток. Син нардепа Захар Палиця з кінця 2023-го тут володіє не лише землею, але й великим маєтком з тенісним кортом і власним пляжем.

Лише орієнтовна вартість землі Палиць тут може сягати 75 мільйонів гривень. Попри цей факт і не зважаючи на те, що Ігор Палиця вважається одним із найзаможніших народних депутатів країни, в його декларації майже нічого немає. Депутат задекларував тільки оренду двох офісів і власну квартиру в Луцьку.

До редакції звернулася пресслужба ТК "Буковель". Там зазначили, що земельна ділянка, про яку йдеться в матеріалі "Bihus.Info", перейшла в право власності Захару Палиці в 2023 році внаслідок договору дарування від матері, Оксани Палиці.

"Оксана Палиця стала власницею ділянки до повномасштабного вторгнення (2020 рік)", - додали у пресслужбі.

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Оновила квадраті метри у 2023 році і родина народного депутата від "ЄС" Сергія Алєксєєва. Так, його 82-річна матір Віталія Яківна минулоріч стала власницею маєтку площею в понад 1 000 квадратних метрів та 75 соток землі в одному з найдорожчих місць Козина, якими нині, судячи з декларації, користується сам народний депутат.

Цікаво, що незадовго до цього матір Алєксєєва оформила себе як ФОП. Схожі будинки тут продають по ціні від 1-1.5 мільйона доларів, але Віталії Яківні він нібито обійшовся дешевше – в 35 мільйонів гривень. Кумедно, що частину цього будинку, а саме літню кухню, нардеп Алєксєєв раніше орендував. Орендодавцем виступав його партнер по юридичній компанії "Алєксєєв, Боярчуков і партнери" Сергій Боярчуков. Ймовірно, саме він був власником маєтку до продажу матері Алєксєєва.

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В новий будинок після початку війни переїхала і родина нардепа від "Слуги народу" Павла Павліша. Будинок знаходиться в котеджному містечку "Нова Ходосівка" і був завершений влітку 2022 року. Тоді схожі будинки тут коштували орієнтовно по 8 мільйонів гривень, але в декларації народного депутата взагалі не вказана вартість цієї нерухомості.

Минулоріч Павліш намагався отримати крісло судді Конституційного Суду і проходив відповідну співбесіду. Члени комісії розпитували його про будинок в Ходосівці і народний депутат заявив, що назвати вартість не може через те, що землю купував його батько і в подальшому там нібито самостійно зводив будинок. Якщо вірити нардепу, ділянку було придбано на початку 2022-го, а менше ніж за півроку зведення 200-метрового котеджу вже було завершене. Цікаво, що за інформацією з профільних сайтів, що займаються продажем нерухомості, в "Новій Ходосівці" не можна просто придбати земельну ділянку, лише разом з котеджем.