Пов’язані з владою підрядники будують у Херсоні підземні школи, попри протести місцевих, - ЗМІ

Попри протести місцевих мешканців, російські обстріли і кількарічне онлайн-навчання в Херсоні продовжують будувати дві підземні школи. Підрядники, які здійснюють ці будівництва, мають зв’язок з представниками влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на розслідування журналістів Bihus.Info.

У матеріалі йдеться про те, на початку жовтня, ще на етапі риття котловану для однієї з майбутніх шкіл, поруч прилетів російський КАБ. Авіаударом зруйнувало школу біля майбутнього підземного укриття. Через загрозу повторних обстрілів місцеві виступили проти цих проєктів та почали виходити на протести.

Однак, у Херсонській міській військовій адміністрації переконані, що обстріли не пов’язані з будівництвом, тож не планують зупиняти реалізацію проєктів і усіляко її захищають. Журналісти Bihus.Info проаналізували інформацію про підрядників, з якими уклали договори і з’ясували, що вони ймовірно пов’язані з місцевими чиновниками.

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Тендер на 95 мільйонів гривень віддали компанії "Алсвіт Плюс". З 2022-го її перереєстрували на Олександра Солов’яна. І попри київську прописку, фірма одразу ж почала отримувати відчутні державні замовлення в Полтаві.

Навесні 2024 року, перед тим як компанія почала отримувати замовлення в Херсоні, у фірми змінився директор – ним став Олександр Потележко з Харкова. У в судовому реєстрі знайшли ухвалу за 2016 рік, в якій йдеться, що на той момент військовослужбовець Потележко перебував у нетверезому стані під час несення служби. Судячи з ухвали, матеріали щодо нього в суд скерував військовий прокурор Луганського гарнізону. Цікаво, що військовим прокурором цього гарнізону в той же час був Роман Мрочко – нинішній очільник Херсонської міської військової адміністрації.

Інша компанія, "Будпостач СТСВ", отримала замовлення на підземну школу за 90 мільйонів гривень. Окрім цього, фірма ремонтує чимало найпростіших укриттів у Херсоні. Журналісти Bihus.Info намагалися поспілкуватися з підрядниками за адресою їхньої реєстрації у Херсоні. Але на місці офіс виявився зачиненим, а сусід повідомив, що за пів години до нашого приїзду будівельники зняли табличку з дверей і втекли з приміщення.

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Належить "Будпостач СТСВ" кільком людям, серед яких Олександр Новохацький та Олександр Загоскін. Вони разом навчалися в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу. Там же працював і науковець та експерт з енергетики Олександр Сусак, який нині як ФОП також тепер отримує підряди на ремонти укриттів у Херсоні і є партнером Загоскіна по іншій компанії. За дивним збігом обставин, нинішній заступник голови міської військової адміністрації Сергій Орєхов також навчався в цьому ж університеті тоді ж, коли Сусак тут активно займався науковою діяльністю. Їхні спеціалізації теж подібні – Орєхов навчався на спеціальності "Газонафтопроводи і газонафтосховища", Сусак же тоді дописував свій лабораторний практикум "Трубопровідний транспорт газу".

Олександр Сусак відмовився відповідати на питання журналістів, а Сергій Орєхов нібито не зміг взагалі згадати таку людину.

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Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info вже досліджували процес відбудови на Херсонщині. Тоді вдалося з’ясувати, що мільйони гривень на відновлення одного з навчальних закладів тут віддали компанії, що пов’язана із заступником Херсонської ОВА Антоном Самойленком.