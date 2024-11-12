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Бюрократическую систему МСЭК ликвидируют. Вместо этого создадут новый механизм, который можно будет пройти дистанционно, - Шмыгаль

Реформа МСЕК: Шмигаль анонсував новий механізм

Новая система, которая изменит медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), будет цифровизирована и нацелена на результат - максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что старую систему МСЭК заменит действенный механизм, который ориентирован на человека и его потребности.

По словам Шмыгаля, первый шаг в этом процессе уже сделан - в Верховную Раду направили законопроект, который устанавливает алгоритм оценки повседневного функционирования человека.

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Какие изменения?

"Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы. Два законопроекта, регламентирующие социальные услуги и страховые выплаты. Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет", - объяснил премьер.

Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения на весь период лечения. Таким образом система станет более справедливой.

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Шмыгаль уточнил, что в новом механизме будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки.

Практикующие врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд будут объективно оценивать состояние пациента по одной из трех категорий:

  • стойкое полное ограничение работоспособности;
  • стойкое частичное ограничение трудоспособности;
  • трудоспособное лицо.

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Статус инвалидности сохраняется

Он предусматривает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится, пояснил Шмыгаль.

"Таким образом, речь идет не об изменениях в какой-то институции, а о создании новой философии социальной поддержки. Ее суть сводится к трем ключевым целям: восстановить здоровье человека; дать человеку работу и возможность содержать себя и свою семью; обеспечить человеку такую социальную помощь, в которой он действительно нуждается", - добавил он.

Автор: 

Кабмин (14025) Шмыгаль Денис (2669) МСЭК (80)


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Топ комментарии
+5
а тцк відправлять на нулі... хтось взагалі буде покараний за неефективні рішення та структури?...
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12.11.2024 17:32
+5
Брехуна - пристосуванця шмигаля хрен вижинеш.
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12.11.2024 17:34
+5
То скількох корумпованих лікарів в тюрму посадили і на які терміни, а то шось з цього тексту не дуже зрозуміло.

Думаю, всю цю кампанію з ліквідацією МСЕК зробили по одній простій причині - більше людей визнати придатними. Корупція була не меншою і з 1991 року, і з 2022 року, але нікого це не турбувало. А тут раптом почало турбувати. При цьому нікого не садять, а тільки змінюють підхід до присвоєння інвалідності. Висновки робіть самі.
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12.11.2024 17:45
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Правила форума Совет форумчан
Ну тепер грошикі перевів на Банкову, а тобі в зумі зателефонували ти показуєш перевод грошиків. І бачу дистанційно інвалідність. Ну як і обіцяв найпотужніший діджиталізацію. ЇжТЕ))
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12.11.2024 17:28 Ответить
І ніякого якого покарання.Буде нова структура з новимі ліцамі ( не зовсім новими).Заробити треба давати можливість і новим ліцам
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12.11.2024 17:28 Ответить
Всю корупцію, яка не оформилась під дах ОПи буде змінено!
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12.11.2024 17:29 Ответить
а тцк відправлять на нулі... хтось взагалі буде покараний за неефективні рішення та структури?...
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12.11.2024 17:32 Ответить
Брехуна - пристосуванця шмигаля хрен вижинеш.
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12.11.2024 17:34 Ответить
Прозоро і Потужно!!
Хабаря через криптогаманець, Блокчейн та Шашлики
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12.11.2024 17:35 Ответить
На майбутніх виборах до ВР колишня голова МСЕК Т. Крупа, яку переслідує ця влада, стане депутатом ВР від партії "ЄС". Якщо ця партія ще буде на політ. арені або не поміняє свою назву, як ліжка у борделі.
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12.11.2024 17:37 Ответить
То скількох корумпованих лікарів в тюрму посадили і на які терміни, а то шось з цього тексту не дуже зрозуміло.

Думаю, всю цю кампанію з ліквідацією МСЕК зробили по одній простій причині - більше людей визнати придатними. Корупція була не меншою і з 1991 року, і з 2022 року, але нікого це не турбувало. А тут раптом почало турбувати. При цьому нікого не садять, а тільки змінюють підхід до присвоєння інвалідності. Висновки робіть самі.
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12.11.2024 17:45 Ответить
Усих непридатних на передок.
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12.11.2024 17:47 Ответить
націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби Джерело:
Хворі в термінальній стадії помруть щасливими…
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12.11.2024 18:03 Ответить
Через дію
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12.11.2024 18:13 Ответить
а де гроші які продовжують виплачувати псевдоінвалідам??
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12.11.2024 18:19 Ответить
Короче чиновники встигли отримати інвалідність і пенсії, а війснові отримають замість цього дістанційну реабілітацію. Суцільна єкономія для зелених.
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12.11.2024 18:26 Ответить
Думаю, буде як з військоматами / ТЦК та СП. Тільки назву змінять і все залишиться, як і було. Шмигаль, у принципі, розумом обділений, тому, не варто від нього багато очікувати.
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12.11.2024 18:41 Ответить
Народжені все руйнувати, нічого путнього не можуть створити. Паразитне мислення, мародерські вчинки - ось фундамент ваших механізмів.
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12.11.2024 19:01 Ответить
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12.11.2024 19:04 Ответить
Разделяй и властвуй. Зешобла разделила наших воинов-инвалидов на тех кто будет получать выплаты (успели получить статус и выплаты) и на тех кому они не "светят" (получили инвалидность по новому закону). А вы говорите "ветераны - прийдут, порядок в стране наведут" их уже начали стравливать между собой, еще война и не закончилась. Про доплати у тех у кого "стійке часткове обмеження непрацездатності" до зарплаты до инвалидности - годик-полтора полечился и инфляция формально доведет твою новую зарплату до величины старой (до инвалидности) и доплату тебе не платят.
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12.11.2024 19:26 Ответить
Бюрократическая система МСЭК ... НАКОНЕЦ ТО ПРИЗНАЛИ СЕБЯ БЮРОКРАТАМИ ...

очередь за ТЦК , ПРОКУРАТУРОЙ , ВР и т.д.........
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12.11.2024 19:39 Ответить
грець з ним тим мсеком , більше цікавить скількох прокурорів , мажорів, ментів і інших куплених "інвалідів" лишили групи і забовязали повернути виплати ....
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12.11.2024 20:39 Ответить
Мівіна Мівіна Мівіна
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12.11.2024 21:00 Ответить
Бюрократичну систему МСЕК ліквідують , натомість створять нову бюрократичну систему.
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13.11.2024 08:40 Ответить
 
 