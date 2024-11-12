Бюрократическую систему МСЭК ликвидируют. Вместо этого создадут новый механизм, который можно будет пройти дистанционно, - Шмыгаль
Новая система, которая изменит медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), будет цифровизирована и нацелена на результат - максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что старую систему МСЭК заменит действенный механизм, который ориентирован на человека и его потребности.
По словам Шмыгаля, первый шаг в этом процессе уже сделан - в Верховную Раду направили законопроект, который устанавливает алгоритм оценки повседневного функционирования человека.
Какие изменения?
"Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы. Два законопроекта, регламентирующие социальные услуги и страховые выплаты. Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет", - объяснил премьер.
Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения на весь период лечения. Таким образом система станет более справедливой.
Шмыгаль уточнил, что в новом механизме будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки.
Практикующие врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд будут объективно оценивать состояние пациента по одной из трех категорий:
- стойкое полное ограничение работоспособности;
- стойкое частичное ограничение трудоспособности;
- трудоспособное лицо.
Статус инвалидности сохраняется
Он предусматривает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится, пояснил Шмыгаль.
"Таким образом, речь идет не об изменениях в какой-то институции, а о создании новой философии социальной поддержки. Ее суть сводится к трем ключевым целям: восстановить здоровье человека; дать человеку работу и возможность содержать себя и свою семью; обеспечить человеку такую социальную помощь, в которой он действительно нуждается", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хабаря через криптогаманець, Блокчейн та Шашлики
Думаю, всю цю кампанію з ліквідацією МСЕК зробили по одній простій причині - більше людей визнати придатними. Корупція була не меншою і з 1991 року, і з 2022 року, але нікого це не турбувало. А тут раптом почало турбувати. При цьому нікого не садять, а тільки змінюють підхід до присвоєння інвалідності. Висновки робіть самі.
Хворі в термінальній стадії помруть щасливими…
очередь за ТЦК , ПРОКУРАТУРОЙ , ВР и т.д.........