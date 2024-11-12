Бюрократичну систему МСЕК ліквідують. Натомість створять новий механізм, який можна буде пройти дистанційно, - Шмигаль
Нова система, що змінить медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), буде цифровізована та націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що стару систему МСЕК замінить дієвий механізм, який орієнтований на людину та її потреби.
За словами Шмигаля, перший крок у цьому процесі вже зроблено - до Верховної Ради спрямували законопроєкт, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.
Які зміни?
"Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи. Два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте", - пояснив прем'єр.
Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином система стане більш справедливою.
Шмигаль уточнив, що у новому механізмі будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки.
Практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:
- стійке повне обмеження працездатності;
- стійке часткове обмеження працездатності;
- працездатна особа.
Статус інвалідності зберігається
Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться, пояснив Шмигаль.
"Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки. Її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров’я людини; дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину; забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує", - додав він.
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Думаю, всю цю кампанію з ліквідацією МСЕК зробили по одній простій причині - більше людей визнати придатними. Корупція була не меншою і з 1991 року, і з 2022 року, але нікого це не турбувало. А тут раптом почало турбувати. При цьому нікого не садять, а тільки змінюють підхід до присвоєння інвалідності. Висновки робіть самі.
Хворі в термінальній стадії помруть щасливими…
очередь за ТЦК , ПРОКУРАТУРОЙ , ВР и т.д.........