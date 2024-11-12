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Бюрократичну систему МСЕК ліквідують. Натомість створять новий механізм, який можна буде пройти дистанційно, - Шмигаль

Реформа МСЕК: Шмигаль анонсував новий механізм

Нова система, що змінить медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), буде цифровізована та націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що стару систему МСЕК замінить дієвий механізм, який орієнтований на людину та її потреби.

За словами Шмигаля, перший крок у цьому процесі вже зроблено - до Верховної Ради спрямували законопроєкт, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

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Які зміни?

"Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи. Два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте", - пояснив прем'єр. 

Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином система стане більш справедливою.

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Шмигаль уточнив, що у новому механізмі будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки.

Практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:

  • стійке повне обмеження працездатності;
  • стійке часткове обмеження працездатності;
  • працездатна особа.

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Статус інвалідності зберігається

Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться, пояснив Шмигаль. 

"Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки. Її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров’я людини; дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину; забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує", - додав він.

Автор: 

Кабмін (14072) Шмигаль Денис (4557) МСЕК (98)


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Топ коментарі
+5
а тцк відправлять на нулі... хтось взагалі буде покараний за неефективні рішення та структури?...
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12.11.2024 17:32
+5
Брехуна - пристосуванця шмигаля хрен вижинеш.
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12.11.2024 17:34
+5
То скількох корумпованих лікарів в тюрму посадили і на які терміни, а то шось з цього тексту не дуже зрозуміло.

Думаю, всю цю кампанію з ліквідацією МСЕК зробили по одній простій причині - більше людей визнати придатними. Корупція була не меншою і з 1991 року, і з 2022 року, але нікого це не турбувало. А тут раптом почало турбувати. При цьому нікого не садять, а тільки змінюють підхід до присвоєння інвалідності. Висновки робіть самі.
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12.11.2024 17:45
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Ну тепер грошикі перевів на Банкову, а тобі в зумі зателефонували ти показуєш перевод грошиків. І бачу дистанційно інвалідність. Ну як і обіцяв найпотужніший діджиталізацію. ЇжТЕ))
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12.11.2024 17:28 Відповісти
І ніякого якого покарання.Буде нова структура з новимі ліцамі ( не зовсім новими).Заробити треба давати можливість і новим ліцам
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12.11.2024 17:28 Відповісти
Всю корупцію, яка не оформилась під дах ОПи буде змінено!
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12.11.2024 17:29 Відповісти
а тцк відправлять на нулі... хтось взагалі буде покараний за неефективні рішення та структури?...
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12.11.2024 17:32 Відповісти
Брехуна - пристосуванця шмигаля хрен вижинеш.
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12.11.2024 17:34 Відповісти
Прозоро і Потужно!!
Хабаря через криптогаманець, Блокчейн та Шашлики
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12.11.2024 17:35 Відповісти
На майбутніх виборах до ВР колишня голова МСЕК Т. Крупа, яку переслідує ця влада, стане депутатом ВР від партії "ЄС". Якщо ця партія ще буде на політ. арені або не поміняє свою назву, як ліжка у борделі.
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12.11.2024 17:37 Відповісти
То скількох корумпованих лікарів в тюрму посадили і на які терміни, а то шось з цього тексту не дуже зрозуміло.

Думаю, всю цю кампанію з ліквідацією МСЕК зробили по одній простій причині - більше людей визнати придатними. Корупція була не меншою і з 1991 року, і з 2022 року, але нікого це не турбувало. А тут раптом почало турбувати. При цьому нікого не садять, а тільки змінюють підхід до присвоєння інвалідності. Висновки робіть самі.
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12.11.2024 17:45 Відповісти
Усих непридатних на передок.
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12.11.2024 17:47 Відповісти
націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби Джерело:
Хворі в термінальній стадії помруть щасливими…
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12.11.2024 18:03 Відповісти
Через дію
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12.11.2024 18:13 Відповісти
а де гроші які продовжують виплачувати псевдоінвалідам??
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12.11.2024 18:19 Відповісти
Короче чиновники встигли отримати інвалідність і пенсії, а війснові отримають замість цього дістанційну реабілітацію. Суцільна єкономія для зелених.
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12.11.2024 18:26 Відповісти
Думаю, буде як з військоматами / ТЦК та СП. Тільки назву змінять і все залишиться, як і було. Шмигаль, у принципі, розумом обділений, тому, не варто від нього багато очікувати.
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12.11.2024 18:41 Відповісти
Народжені все руйнувати, нічого путнього не можуть створити. Паразитне мислення, мародерські вчинки - ось фундамент ваших механізмів.
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12.11.2024 19:01 Відповісти
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12.11.2024 19:04 Відповісти
Разделяй и властвуй. Зешобла разделила наших воинов-инвалидов на тех кто будет получать выплаты (успели получить статус и выплаты) и на тех кому они не "светят" (получили инвалидность по новому закону). А вы говорите "ветераны - прийдут, порядок в стране наведут" их уже начали стравливать между собой, еще война и не закончилась. Про доплати у тех у кого "стійке часткове обмеження непрацездатності" до зарплаты до инвалидности - годик-полтора полечился и инфляция формально доведет твою новую зарплату до величины старой (до инвалидности) и доплату тебе не платят.
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12.11.2024 19:26 Відповісти
Бюрократическая система МСЭК ... НАКОНЕЦ ТО ПРИЗНАЛИ СЕБЯ БЮРОКРАТАМИ ...

очередь за ТЦК , ПРОКУРАТУРОЙ , ВР и т.д.........
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12.11.2024 19:39 Відповісти
грець з ним тим мсеком , більше цікавить скількох прокурорів , мажорів, ментів і інших куплених "інвалідів" лишили групи і забовязали повернути виплати ....
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12.11.2024 20:39 Відповісти
Мівіна Мівіна Мівіна
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12.11.2024 21:00 Відповісти
Бюрократичну систему МСЕК ліквідують , натомість створять нову бюрократичну систему.
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13.11.2024 08:40 Відповісти
 
 