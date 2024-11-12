Бюрократичну систему МСЕК ліквідують. Натомість створять новий механізм, який можна буде пройти дистанційно, - Шмигаль

Нова система, що змінить медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), буде цифровізована та націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що стару систему МСЕК замінить дієвий механізм, який орієнтований на людину та її потреби.

За словами Шмигаля, перший крок у цьому процесі вже зроблено - до Верховної Ради спрямували законопроєкт, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

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Які зміни?

"Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи. Два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте", - пояснив прем'єр.

Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином система стане більш справедливою.

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Шмигаль уточнив, що у новому механізмі будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки.

Практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

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Статус інвалідності зберігається

Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться, пояснив Шмигаль.

"Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки. Її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров’я людини; дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину; забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує", - додав він.