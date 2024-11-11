УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 873 16

Зловживання під час отримання інвалідності: Проводяться обшуки в обласних МСЕК, лікарнях та прокуратурах, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

У межах розслідування фактів неправомірного отримання інвалідності посадовими особами, зокрема прокурорами, проводяться обшуки у працівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), у лікарських установах, де могли бути видані незаконні довідки та рішення, а також в прокуратурах кількох областей України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці заходи є частиною комплексної боротьби з корупцією та зловживанням службовим становищем в органах прокуратури та системі медико-соціальної експертизи.

Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій. Вилучено медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами у розслідуванні. Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $10 тис. за фіктивний медвисновок : На хабарі викрито посадовців МСЕК та лікарів ВЛК, - СБУ. ФОТОрепортаж 

Прокуратура проводить обшуки в МСЕК через зловживання в отриманні інвалідності

Комплексні слідчі (розшукові) дії включають допити свідків та перевірку правомірності медичних висновків, на підставі яких було встановлено групи інвалідності.

Скільки прокурорів мають інвалідність?

Разом з цим Офіс Генерального прокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

"Станом на сьогодні в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність. Цей показник становить менш як 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурам. Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%)", - йдеться у повідомленні. 

Прокуратура проводить обшуки в МСЕК через зловживання в отриманні інвалідності

Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки.

Читайте також: 58 працівників прокуратури Одеської області мають інвалідність, - громадський діяч Ганул

Крім того, 386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року.

"Відповідно до ст. 86 Закону "Про прокуратуру" прокурори, визнані особами з інвалідністю I або II групи, мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу. 229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей", - розповіли в ОГП.

Прокуратура проводить обшуки в МСЕК через зловживання в отриманні інвалідності

Прокурори додали, що чинним законодавством МСЕК зобовʼязані надсилати за місцем роботи особи з інвалідністю повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення.

Водночас такі повідомлення від МСЕК до органів прокуратури надходили лише у поодиноких випадках (наразі встановлено лише 10 таких випадків). 25 жовтня 2024 року наказом Генерального прокурора внесено зміни до Інструкції з обліку кадрів, якими прокурорів зобов'язано інформувати кадрові підрозділі про встановлення їм інвалідності.

Також читайте: Схема з фальшивими інвалідностями: підозру оголосили ще чотирьом лікарям з Рівного. ФОТОрепортаж 

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Також читайте: Керівниця однієї з районних МСЕК на Кіровоградщині вимагала 2 000 дол. у паралізованого воїна. ФОТО

Автор: 

обшук (1971) інвалідність (267) Офіс Генпрокурора (3248) МСЕК (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
У мсеку рвачі..лікарів там немає зовсім.
показати весь коментар
11.11.2024 18:52
+2
Тю..а чому тільки мсек?? Я можу рвачів підказати, які крім того що жопорукі, та й ще гроші вимагають..
показати весь коментар
11.11.2024 18:48
+2
На остаток вирішили ще щось урвати
показати весь коментар
11.11.2024 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю..а чому тільки мсек?? Я можу рвачів підказати, які крім того що жопорукі, та й ще гроші вимагають..
показати весь коментар
11.11.2024 18:48 Відповісти
Вместо распила решили трогать врачей и прокуроров. Пока воруют миллиарды.
показати весь коментар
11.11.2024 18:50 Відповісти
У мсеку рвачі..лікарів там немає зовсім.
показати весь коментар
11.11.2024 18:52 Відповісти
Я не о том. А о том что главные воры это те кто пилит бюджет. То что эти тоже виновны не отменяет того кто главные преступники в стране.
показати весь коментар
11.11.2024 18:58 Відповісти
Я Вас зрозуміла..
Але є таке - коли працювала, мала трішки влади в тій організації - мені сказали - тобі хана.

І то були навіть не великі керманичі..просто зелегі цуки крадії..

Навіть Генпрокуротура та СБУ тоді лапки склали..

Ненавиджу зелень пархату..
показати весь коментар
11.11.2024 20:07 Відповісти
На остаток вирішили ще щось урвати
показати весь коментар
11.11.2024 18:54 Відповісти
Та шо вже шукати? - грошенята вже заникані по 20 - ти ничках
показати весь коментар
11.11.2024 18:57 Відповісти
Какие, нахер, обыски?! Сажать, пи@арасов, всех подряд. Ни разу не ошибётесь.
показати весь коментар
11.11.2024 19:19 Відповісти
Вішати
показати весь коментар
11.11.2024 20:09 Відповісти
Без собаки-нарколога хрін ви шо знайдете.
показати весь коментар
11.11.2024 19:21 Відповісти
Татаров и Дерьмак решили пообилечивать МСЕК, а вы не заметили за какую смешную взятку в 2000 у.е. взяли недавно одного из замов головы МСЕК области, а знаете почему? Правильно - обилечены дерьмаком и татаровым также как и обилечены прихвостни Януковича такие как Кравец, Кушнир и Столар
показати весь коментар
11.11.2024 20:05 Відповісти
До пенсійного фонду загляньте, там одні інваліди працюють
показати весь коментар
11.11.2024 20:22 Відповісти
Всех кто инвалид и всех кто это оформил не трогать, финансовая им амнистия. По 5 мил дол в бюджет с каждого. Но дипломы порвать. И на свободу. У кого нет налички, пусть недвижимость стране сдают. Ведь война, нужны деньги.
показати весь коментар
11.11.2024 22:48 Відповісти
Какнал "Спортивна риболовля": спіймали, показали, відпустили
показати весь коментар
12.11.2024 00:30 Відповісти
Тобто виходить що прокурорів понад 8000,можна запросто створити прокурорську бойову бригаду,та хай собі воюють,ротації,ппд у Кончі-заспі, УБД, ну не без цього ж звісно.
показати весь коментар
12.11.2024 10:08 Відповісти
Мабуть і вироків обвинувальних недовго вже чекати?
показати весь коментар
12.11.2024 12:27 Відповісти
 
 