$10 тис. за фіктивний медвисновок : На хабарі викрито посадовців МСЕК та лікарів ВЛК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та слідчі Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Кропивницькому, на Дніпропетровщині та Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед затриманих – посадовці медико-соціальних експертних комісій та лікарень.

За хабарі від 2 до 10 тис. доларів США вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних медичних висновків.

Затримання фігурантів

Так, у Кропивницькому "на гарячому" затримано хірурга – члена ВЛК, коли він одержував хабар за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

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На Дніпропетровщині викрито очільницю відділення місцевої лікарні, яка брала хабарі за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов’язаних.

Надалі це дозволяло ухилянтам втекти від мобілізації за кордон.

На Харківщині підозру отримала ще одна посадовиця МСЕК, учасниця масштабної схеми ухилення від призову, яку Служба безпеки викрила у жовтні цього року.





Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності.

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Підозри посадовцям МСЕК та ВЛК

За викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі);

чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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