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58 працівників прокуратури Одеської області мають інвалідність, - громадський діяч Ганул

Прокуратура Одеської області

Одеський громадський діяч Дем'ян Ганул опублікував список працівників прокуратури Одеської області, які мають інвалідність. У переліку 58 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"До мене потрапив повний список прокурорів-інвалідів Одеської області:

1. Гожелов Сергій Георгійович (заступник начальника управління) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

2. Одабашян Сергій Степанович (заступник начальника відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

3. Бачинський Юрій Віталійович (начальник відділу) з 2021 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

4. Бутенко Володимир Валерійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

5. Білокур Олег Анатолійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

6. Войтов Руслан Григорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік, має 2 групу інвалідності

7. Гортолум Василь Васильович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

8. Замковий Євген Михайлович (прокурор відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

9. Захар’єв Олександр Борисович (прокурор відділу) з 2018 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

10. Кальянов Сергій Олександрович (прокурор відділу) з 2022 року по 1 листопада 2024 року була 2 група інвалідності

11. Крисань Артур Юліанович (заступник начальника відділу) з 2022 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

12. Лояніч Дмитро Вікторович (прокурор відділу) з 2017 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

13. Матвєйчук Юрій Олександрович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

14. Непорада Віктор Миколайович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

15. Піщевят Ігор Ігорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

16. Романець Юлія Василівна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності

17. Шпаченко Сергій Миколайович (прокурор відділу) з 2023 року по 2024 рік має 2 групу інвалідності

18. Дрей Ірина Юріївна (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2013 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

19. Майоров Павло Олегович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

20. Андріянова Ольга Петрівна (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2024 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, - Офіс Генпрокурора

21. Гузь Василь Григорович (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

22. Ісраєлян Алік Олександрович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

23. Капустін Максим Вячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

24. Ставська Інна Станіславівна (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності

25. Поляков Роман Анатолійович (перший заступник керівника Суворовської окружної прокуратури) з 2024 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

26. Лянна Олена Анатоліївна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

27. Літвак Олег Михайлович (прокурор відділу) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

28. Лаврека Василь Васильович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2021 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

29. Орлик Віктор Валерійович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2007 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

30. Малєєв Юрій Миколайович (заступник керівника Біляївської окружної прокуратури) з 2010 року має інвалідність 2 групи, БЕЗСТРОКОВО.

31. Дундер Елеонора Вікторівна (прокурор Болградської окружної прокуратури) з 2019 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

32. Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності

33. Битка Євгеній Олександрович (заступник керівника Подільської окружної прокуратури) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

34. Саулко Олександр Іванович (начальник управління) з 2023 року по жовтень 2024 року мав 2 групу інвалідності

35. Старченко Наталя Дмитрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

36. Саганович Наталія Олександрівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

37. Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2021 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності

38. Рибаков Олег В’ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 1993 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

39. Івко Павло Вікторович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

40. Поченюк Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

41. Сакал Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

42. Лисенко Сергій Олександрович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2023 року має 3 групу інвалідності

43. Шептекіта Тетяна Петрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

44. Овсепян Армен Артурович (прокурор Роздільнянської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

45. Маричева Ольга Григорівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2022 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

46. Цулейскірі Сергій Сергійови (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності

47. Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності

48. Столбуненко Олександр Георгійович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

49. Калюжний Володимир Олександрович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

50. Цапенко Олександр Васильович (головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи) з 2018 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

51. Дукаценко Олег Васильович (головний спеціаліст Любашівської окружної прокуратури) з 2022 року має 1 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

52. Держула Володимир Петрович (водій відділу) з 2012 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

53. Дьяков Валентин Ілліч (водій відділу) з 2022 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

54. Пустовой Андрій Володимирович (водій відділу) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності

55. Шарко Володимир Володимирович (водій Доброславської окружної прокуратури) з 2022 року по 2023 рік мав 2 групу інвалідності

56. Новацька Тетяна Миколаївна (головний спеціаліст Подільської окружної прокуратури) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

57. Карпенко Віра Василівна (спеціаліст Біляївської окружної прокуратури) з 2014 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

58. Кузюк Юліана Володимирівна (спеціаліст Приморської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності".

Також читайте: Запорізька обласна прокуратура відмовилася повідомити кількість прокурорів з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

За підрахунками Ганула, щорічно держава витрачає на пенсії цим прокурорам близько 14,5 мільйонів гривень.

Автор: 

Одеська область (3344) прокуратура (3708) інвалідність (278)


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Топ коментарі
+45
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04.11.2024 23:33 Відповісти
+26
Може треба не просто звільняти, а й приводити у стан, що відповідає зазначеній інвалідності?
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04.11.2024 23:40 Відповісти
+24
33 прокурора з 58 стали інвалідами в період війни ( 2022-2024)

ЦІКАВО НА ЯКОМУ ФРОНТІ?
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04.11.2024 23:34 Відповісти
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"Інвалід" - слово іноземне. Яким боком тут українські чинуші-гамнюки ?
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04.11.2024 23:31 Відповісти
сформуємо роту спецназу обмежено придатни?
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05.11.2024 12:18 Відповісти
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04.11.2024 23:33 Відповісти
Щодо розумності більшості простого наріду є дууууууже серйозні сумніви.
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04.11.2024 23:42 Відповісти
Якась пошесть напала на наших прокурорів від важкоі роботи ,а
це тускувати бабло по кишенях
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05.11.2024 00:23 Відповісти
Може їх потрібно замінити на тих хто здатний захищати Державу Україну і не ховатися за пільги, окрім звісно дійсно хворих, а дійсно хворих невже потрібно тримати на таких посадах сплачуючи величезні зарплатні і пенсії у тому числі й з інвлідності, а молоді юристи можливо без роботи, тікають з країни чи деградують повільно.
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05.11.2024 13:35 Відповісти
Пистіть мене хоч на місяць повизначати хто з них "дійсно хворий". Грошей до кінця життя вистачить!
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05.11.2024 14:57 Відповісти
Які вас потім посадять
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05.11.2024 00:36 Відповісти
а ще війна показала, що влада готова піти на будь-які жертви або лишатися владою. Але звісно, що жертви не свої
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05.11.2024 11:35 Відповісти
33 прокурора з 58 стали інвалідами в період війни ( 2022-2024)

ЦІКАВО НА ЯКОМУ ФРОНТІ?
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04.11.2024 23:34 Відповісти
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04.11.2024 23:38 Відповісти
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04.11.2024 23:50 Відповісти
А разве инвалидам можно занимать такие посты? Что ето творится в етой стране
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04.11.2024 23:34 Відповісти
Когда видите на дороге люксовое авто с наклейкой "за рулем инвалид" лихо подрезающее другие машины, знайте ето прокурор спешит на работу чтобы посадить ухилянта который не хочет защищать его Родину.
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05.11.2024 08:42 Відповісти
Коли ви нарешті почнете писати українською ? Будь ласка !
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05.11.2024 16:18 Відповісти
Може пора вже будувати свій Дім Інвалідів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Les Invalides), для інвалідів -прокурорів?
На ті гроші, що їм виплачують, можна і кращий побудувати.

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04.11.2024 23:40 Відповісти
Це була ініціатива Наполеона. Пропонуєте почати нове Велике будівництво Домів інвалідів від Зєполеона? Так вони тільки "за"! Це ж скільки можна буде розікрасти!

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04.11.2024 23:54 Відповісти
Джентльмены удачи
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05.11.2024 00:38 Відповісти
Взагалі то ініціатива Людовика ХІV. Наполеона там тільки поховали.
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05.11.2024 00:14 Відповісти
Ага. Значить, "король-сонце". )))
Без Зеленського все одно не обійшлося.

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05.11.2024 00:18 Відповісти
від зєПОЛЕНА, вірно ж?
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05.11.2024 12:36 Відповісти
Може треба не просто звільняти, а й приводити у стан, що відповідає зазначеній інвалідності?
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04.11.2024 23:40 Відповісти
Які "жертовні та працьовиті люди служать на благо держави", і це маючи другу групу інвалідності!
Епідемія хуцпи накрила багатьох прокурорів України...
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04.11.2024 23:47 Відповісти
"Люди з II групою інвалідності мають стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи. При цьому людина може бути здатна до самостійного перебування та не мати потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі."
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04.11.2024 23:52 Відповісти
Ви вже Рябошапку та Венедиктову перевірили, чи просто куратор наказав на Луценка гавкати?
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04.11.2024 23:55 Відповісти
Не клєвєщітє на Луценка, - при ньому були тільки "діамантові прокурори".
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05.11.2024 00:00 Відповісти
а що не так? Ну так передали до суду!
Ти краще пошукай інвалідів серед суддів.
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05.11.2024 08:49 Відповісти
Вже радив перейменувати інвалідів у прокурорів і навпаки. Бо потреба стає все більш нагальнішою!
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04.11.2024 23:52 Відповісти
''Кришувати'' мега-об'єми контрабанди через порти великої Одеси, ''кришувати'' великі потоки нелегальних мігрантів, ''кришувати'' контрабанду з Придністров'ям, ''кришувати'' ухилянтів від призову в ЗСУ... - праця настільки важка, що прокурори дуже швидко стають інвалідами.
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04.11.2024 23:56 Відповісти
кришувати'' великі потоки нелегальних мігрантів, ''кришувати'' контрабанду з Придністров'ям, ''
Вам шо, ***, лень темники переписывать. Только копипастой занимаетесь?
если этот пост набирался на клавиатуре, ну какие сейчас мигранты, ну какая сейчас контрабанда из Приднестровья?
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05.11.2024 07:54 Відповісти
Чи буде справедливість???
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05.11.2024 00:18 Відповісти
Судьи и прокуроры, вот где ось зла в Украине.
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05.11.2024 00:19 Відповісти
А також депутати, мери, поліцаї, всі без винятку "антикорупційні" служби та бюро.
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05.11.2024 08:28 Відповісти
(знову половину коментаря "з'їдено")
Будь-кого з вищеперелічених пошкреби, - і посиплються незадекларовані бакси.
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05.11.2024 08:30 Відповісти
Гарний список в якому є водії і держслужбовці.
Водіям і держслужбовцям в Україні приготуватися, і вас тепер «лікуватимуть».
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05.11.2024 00:21 Відповісти
Паразити тепер косять під інвалідів.
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05.11.2024 00:44 Відповісти
58 працівників прокуратури Одеської області мають інвалідність
=============================================
Одеський сюр
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05.11.2024 01:41 Відповісти
Балаканина продовжиться, дій ніяких, а вони аж ніяк не постраждають бо населенню сказали, що небо чорне і воно відповіло- так, чорне.
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05.11.2024 04:52 Відповісти
"Доктор" Малюк,ваш вихід! Рятуйте!Прямо якась епідемія по країні!
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05.11.2024 06:37 Відповісти
Та тіпа сбушники не наробили собі інвалідності?
То в них електронні декларації закриті, то журналісти не можуть добратись до них.
Нас чекає ще багато цікавого про інвалідів-сбушників. Про малюків та інших. Почекай...
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05.11.2024 08:48 Відповісти
Якщо їх усіх розстріляти за мародерство в прямому етері телемарафону, це покращить моральний стан суспільства і воїнів на фронті зокрема.
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05.11.2024 06:40 Відповісти
Пропоную заснувати державну нагороду" За взяття прокурорської інвалідності" 1-2 та 3 групи і нагородити відподно всіх подібних держслужбовців.
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05.11.2024 06:50 Відповісти
... І отримав він інвалідність на робочому місці, разом із дружиною, вивчаючи матеріали кримінальної справи ...
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05.11.2024 08:04 Відповісти
Феміда наша хвора.
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05.11.2024 08:12 Відповісти
Ще би написали скільки років цим інвалідам. Мабуть кілька років після універа . Кажете совок вмер, але ж нащадки його живі
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05.11.2024 08:14 Відповісти
а тепер треба прорахувати, скільки мільйонів вони отримали від держави за цю інвалідність,
моя мама інвалід першої групи отримає цілком пенсію 4000 гр на місяць
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05.11.2024 08:15 Відповісти
Професія прокурора небезпечна і шкідлива! Наш потужний Лідор повинен надати прокурорам надбавки до зарплат, спецпенсії і безкоштовні путівки... в Сибір
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05.11.2024 08:16 Відповісти
Хворобливі ви наші гниди! У вас здоров'я вистарчає тільки на те, щоб красти, красти, красти...
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05.11.2024 08:25 Відповісти
Шобло мародерів
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05.11.2024 08:49 Відповісти
вони всі інваліди по розуму, від тупого просижування і бездєлія тупіших за прокурорів нікого немає
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05.11.2024 09:16 Відповісти
34й оказался скорым и сообразительным - начался шухер и сразу выздоровел)

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05.11.2024 09:18 Відповісти
Вибачаюсь перед інвалідами. Але такі як ці прокурори дискредитують їх. І може може пора заборонити інвалідам 2 групи і нижче займати посади в прокуратурі, суді, правоохоронних органах, держорганах. А на виробництві інваліди зможуть знайти своє місці роботи відповідно знань і фізичних можливостей.
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05.11.2024 09:18 Відповісти
звичайно - інвалід-вахтьор , сторож і т.п. - це одне .
А інвалід - службовець , який має регулярно приймати важливі рішення , робота відповідальна і часто позанормована і т.д. це зовсім іньше !
Може пора скоренько навести порядок
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05.11.2024 10:04 Відповісти
в США люди з 1нвал1дн1стю не мають право працювати
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05.11.2024 11:47 Відповісти
Хіба це не утиски їхніх прав? В цьому плані Україна цивілізованіша
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05.11.2024 13:59 Відповісти
В СРСР інваліди 2-ї групи не мали права працювати
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05.11.2024 23:50 Відповісти
Бідосі, неповносправні, а так непосильно працюють. Їх би пожіліти, а хочеться вбити!
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05.11.2024 09:41 Відповісти
Крім пенсій і зарплат ця сволота отримує низку инших коржиків - знижку на комуналку, путівки на оздоровлення і т. д.
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05.11.2024 09:44 Відповісти
ну а шо?
гроші валяються на підлозі, їх треба тільки підняти і покласти в кишеню
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05.11.2024 09:52 Відповісти
Хіба можна заздрити інвалідам?
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05.11.2024 13:57 Відповісти




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05.11.2024 09:58 Відповісти
актори самодіяльності, невже теж гралися у кІ-вІ-Ен?
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05.11.2024 12:40 Відповісти
Згадані у публікації водії та державні службовці не є прокурорами і на них положення ЗУ "Про прокуратуру" у т.ч. щодо пенсійного забезпечення, не поширюються. Якого милого вони у списку? Цензор, візьми у штат відповідальних журналістів.
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05.11.2024 10:50 Відповісти
їм по@уй, головне - хайп та підтримка тренду.
були б об'єктивними, то почали писати за міністра мвс клименка пенсіонера-інваліда, суддів-інвалідів зі мільйонними статками, інвалідів-пенсіонерів очільників пенсійного фонду, пенсіонерів-інвалідів військових адміністрацій, генералів ЗСУ, які нахапали службових квартир та жирують на пенсії
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05.11.2024 11:59 Відповісти
Хлопці, може хватиь витрачати купу енергії на цих всіх покидьків, в пораааа братись за Діло ( звездіти - не те що ви всі подумали). Вперед на тиловому фронті! Допоможемо нашим славним непереможним ЗСУ!!!!
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05.11.2024 11:17 Відповісти
Ну і ще. Скільки потрібно часу "потужним" менеджерам, щоб довести бодай один епізод незаконної прокурорської інвалідності до суду з отриманням обвинуівального вироку? Рік, два чи більше. І чи вибачиться пан Бутусів перед тими інвалідами, провина яких не буде доведена?
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05.11.2024 11:53 Відповісти
ніхто нічого до суду не доведе - нереально.
А судді хто? (С)
а нарахунок вибачень - забанять та й всі вибачення
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05.11.2024 12:12 Відповісти
Багато суддів самі мають інвалідність )))) Видумаєте там не кругова порука? ))). Самі себе накриють? смішно. Вони тільки ухилянтам вироки виносять.
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05.11.2024 13:18 Відповісти
какие талантливые прокуроры!
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05.11.2024 12:02 Відповісти
Країна злочинців та інвалідів
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05.11.2024 12:48 Відповісти
Тут понаписували і все правильно, але знаєте прикол? Що якщо виявилося, що людина намахала державу, то вона повинна повернути ВСІ КОШТИ за всі роки, які були виплачені. Субсидія тому в приклад, коли людей все анулювали і змушували виплачувати. А тепер зрозумійте ту масу грошей, які банально відмили у держави і чому в Україні нема грошей ...

Чи повернуть ці сотні прокурорів "награбовані гроші" - питання ... напевно, що ні, спустять і на тому все. А людям піднімуть податки ...

Все є, українці не бідні, вони ПОГРАБОВАНІ.

Ну і що інваліди керують як жити іншим, то це іспанський сором.

Про це дуже багатьом відомо, це стара як світ схема додати собі виплат. Це все було відомо, просто на це влади закривали очі, бо самі в темі. Прокурори настільки бідні і інші чиновники, що їм мало взяток і відкатів, то ще інвалідами себе поробили. Це не жадність, ще банальне жлобство мізків і плювати на всіх.

Ну і винні у всьому ухилянти, які "здорові" і нічого не мають, які це все бачать, і не хочуть захищати оцю всю інвалідну махіну казнокрадів. Вибачте, але як є.
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05.11.2024 13:17 Відповісти
Ой біда! В Україні катастрофічно немає здорових людей! Бачте, навіть прокурори всі - люди (чи люди?)з інвалідністю. Можна сказати, герої. Хворі, але працюють, ще й ухитряються красти все, що погано лежить...
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05.11.2024 13:24 Відповісти
Так друга група не робоча,чому їх держать на роботі,хай йдуть лікуються.
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05.11.2024 13:44 Відповісти
Це ж навпаки добре що в Україні люди з інвалідністю не кинути напризволяще, а отримують гідні посади і відповідні зарплати
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05.11.2024 13:56 Відповісти
цілком гнила структура

тре давно розігнати та замінити альтернативними типу НАБУ та БЕБ, а з часом - і їх "просіяти"
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05.11.2024 14:08 Відповісти
Вчора йшов повз прокуратуру. Дивно, але на жодній крутезній тачці припаркованих біля цього "кефірного" закладу не помітив наліпки "інвалід".
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05.11.2024 14:45 Відповісти
ех вофа вофа -- а єрмаку і обозяні арохаміі вже виписали другу групу чи ще на третій ???
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05.11.2024 15:19 Відповісти
хто там на що хворий? примусове лікування до повного одужання на курортах Соловків.
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05.11.2024 15:21 Відповісти
Прокурори інваліди,депутати інваліди,держслужба, ДПС,поліція,інспекції, всі хто мають гроші - інваліди. Цікаво,чи є в світі країна де інвалідів більше ніж в Україні?
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05.11.2024 18:40 Відповісти
Інвалідність прокурорів та судей повинен підтверджувати народ....ломакою по коліну...
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05.11.2024 18:44 Відповісти
 
 