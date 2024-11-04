58 працівників прокуратури Одеської області мають інвалідність, - громадський діяч Ганул

Одеський громадський діяч Дем'ян Ганул опублікував список працівників прокуратури Одеської області, які мають інвалідність. У переліку 58 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"До мене потрапив повний список прокурорів-інвалідів Одеської області:

1. Гожелов Сергій Георгійович (заступник начальника управління) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

2. Одабашян Сергій Степанович (заступник начальника відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

3. Бачинський Юрій Віталійович (начальник відділу) з 2021 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

4. Бутенко Володимир Валерійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

5. Білокур Олег Анатолійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

6. Войтов Руслан Григорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік, має 2 групу інвалідності

7. Гортолум Василь Васильович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

8. Замковий Євген Михайлович (прокурор відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

9. Захар’єв Олександр Борисович (прокурор відділу) з 2018 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

10. Кальянов Сергій Олександрович (прокурор відділу) з 2022 року по 1 листопада 2024 року була 2 група інвалідності

11. Крисань Артур Юліанович (заступник начальника відділу) з 2022 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності

12. Лояніч Дмитро Вікторович (прокурор відділу) з 2017 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

13. Матвєйчук Юрій Олександрович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

14. Непорада Віктор Миколайович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

15. Піщевят Ігор Ігорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

16. Романець Юлія Василівна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності

17. Шпаченко Сергій Миколайович (прокурор відділу) з 2023 року по 2024 рік має 2 групу інвалідності

18. Дрей Ірина Юріївна (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2013 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

19. Майоров Павло Олегович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

20. Андріянова Ольга Петрівна (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2024 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

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21. Гузь Василь Григорович (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

22. Ісраєлян Алік Олександрович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

23. Капустін Максим Вячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

24. Ставська Інна Станіславівна (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності

25. Поляков Роман Анатолійович (перший заступник керівника Суворовської окружної прокуратури) з 2024 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

26. Лянна Олена Анатоліївна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

27. Літвак Олег Михайлович (прокурор відділу) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

28. Лаврека Василь Васильович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2021 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

29. Орлик Віктор Валерійович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2007 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

30. Малєєв Юрій Миколайович (заступник керівника Біляївської окружної прокуратури) з 2010 року має інвалідність 2 групи, БЕЗСТРОКОВО.

31. Дундер Елеонора Вікторівна (прокурор Болградської окружної прокуратури) з 2019 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

32. Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності

33. Битка Євгеній Олександрович (заступник керівника Подільської окружної прокуратури) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

34. Саулко Олександр Іванович (начальник управління) з 2023 року по жовтень 2024 року мав 2 групу інвалідності

35. Старченко Наталя Дмитрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

36. Саганович Наталія Олександрівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

37. Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2021 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності

38. Рибаков Олег В’ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 1993 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

39. Івко Павло Вікторович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

40. Поченюк Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності

41. Сакал Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

42. Лисенко Сергій Олександрович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2023 року має 3 групу інвалідності

43. Шептекіта Тетяна Петрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

44. Овсепян Армен Артурович (прокурор Роздільнянської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності

45. Маричева Ольга Григорівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2022 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

46. Цулейскірі Сергій Сергійови (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності

47. Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності

48. Столбуненко Олександр Георгійович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

49. Калюжний Володимир Олександрович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

50. Цапенко Олександр Васильович (головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи) з 2018 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

51. Дукаценко Олег Васильович (головний спеціаліст Любашівської окружної прокуратури) з 2022 року має 1 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

52. Держула Володимир Петрович (водій відділу) з 2012 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

53. Дьяков Валентин Ілліч (водій відділу) з 2022 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

54. Пустовой Андрій Володимирович (водій відділу) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності

55. Шарко Володимир Володимирович (водій Доброславської окружної прокуратури) з 2022 року по 2023 рік мав 2 групу інвалідності

56. Новацька Тетяна Миколаївна (головний спеціаліст Подільської окружної прокуратури) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

57. Карпенко Віра Василівна (спеціаліст Біляївської окружної прокуратури) з 2014 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО

58. Кузюк Юліана Володимирівна (спеціаліст Приморської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності".

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За підрахунками Ганула, щорічно держава витрачає на пенсії цим прокурорам близько 14,5 мільйонів гривень.