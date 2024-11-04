58 працівників прокуратури Одеської області мають інвалідність, - громадський діяч Ганул
Одеський громадський діяч Дем'ян Ганул опублікував список працівників прокуратури Одеської області, які мають інвалідність. У переліку 58 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"До мене потрапив повний список прокурорів-інвалідів Одеської області:
1. Гожелов Сергій Георгійович (заступник начальника управління) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
2. Одабашян Сергій Степанович (заступник начальника відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
3. Бачинський Юрій Віталійович (начальник відділу) з 2021 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності
4. Бутенко Володимир Валерійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності
5. Білокур Олег Анатолійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності
6. Войтов Руслан Григорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік, має 2 групу інвалідності
7. Гортолум Василь Васильович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності
8. Замковий Євген Михайлович (прокурор відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
9. Захар’єв Олександр Борисович (прокурор відділу) з 2018 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
10. Кальянов Сергій Олександрович (прокурор відділу) з 2022 року по 1 листопада 2024 року була 2 група інвалідності
11. Крисань Артур Юліанович (заступник начальника відділу) з 2022 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності
12. Лояніч Дмитро Вікторович (прокурор відділу) з 2017 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
13. Матвєйчук Юрій Олександрович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності
14. Непорада Віктор Миколайович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності
15. Піщевят Ігор Ігорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності
16. Романець Юлія Василівна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності
17. Шпаченко Сергій Миколайович (прокурор відділу) з 2023 року по 2024 рік має 2 групу інвалідності
18. Дрей Ірина Юріївна (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2013 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
19. Майоров Павло Олегович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності
20. Андріянова Ольга Петрівна (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2024 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
21. Гузь Василь Григорович (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності
22. Ісраєлян Алік Олександрович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності
23. Капустін Максим Вячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
24. Ставська Інна Станіславівна (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності
25. Поляков Роман Анатолійович (перший заступник керівника Суворовської окружної прокуратури) з 2024 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
26. Лянна Олена Анатоліївна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності
27. Літвак Олег Михайлович (прокурор відділу) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності
28. Лаврека Василь Васильович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2021 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
29. Орлик Віктор Валерійович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2007 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
30. Малєєв Юрій Миколайович (заступник керівника Біляївської окружної прокуратури) з 2010 року має інвалідність 2 групи, БЕЗСТРОКОВО.
31. Дундер Елеонора Вікторівна (прокурор Болградської окружної прокуратури) з 2019 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
32. Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності
33. Битка Євгеній Олександрович (заступник керівника Подільської окружної прокуратури) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
34. Саулко Олександр Іванович (начальник управління) з 2023 року по жовтень 2024 року мав 2 групу інвалідності
35. Старченко Наталя Дмитрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності
36. Саганович Наталія Олександрівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності
37. Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2021 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності
38. Рибаков Олег В’ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 1993 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
39. Івко Павло Вікторович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності
40. Поченюк Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності
41. Сакал Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності
42. Лисенко Сергій Олександрович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2023 року має 3 групу інвалідності
43. Шептекіта Тетяна Петрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
44. Овсепян Армен Артурович (прокурор Роздільнянської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності
45. Маричева Ольга Григорівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2022 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
46. Цулейскірі Сергій Сергійови (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності
47. Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності
48. Столбуненко Олександр Георгійович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
49. Калюжний Володимир Олександрович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
50. Цапенко Олександр Васильович (головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи) з 2018 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
51. Дукаценко Олег Васильович (головний спеціаліст Любашівської окружної прокуратури) з 2022 року має 1 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
52. Держула Володимир Петрович (водій відділу) з 2012 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
53. Дьяков Валентин Ілліч (водій відділу) з 2022 року має 3 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
54. Пустовой Андрій Володимирович (водій відділу) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності
55. Шарко Володимир Володимирович (водій Доброславської окружної прокуратури) з 2022 року по 2023 рік мав 2 групу інвалідності
56. Новацька Тетяна Миколаївна (головний спеціаліст Подільської окружної прокуратури) з 2016 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
57. Карпенко Віра Василівна (спеціаліст Біляївської окружної прокуратури) з 2014 року має 2 групу інвалідності, БЕЗСТРОКОВО
58. Кузюк Юліана Володимирівна (спеціаліст Приморської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності".
За підрахунками Ганула, щорічно держава витрачає на пенсії цим прокурорам близько 14,5 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
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це тускувати бабло по кишенях
ЦІКАВО НА ЯКОМУ ФРОНТІ?
На ті гроші, що їм виплачують, можна і кращий побудувати.
Без Зеленського все одно не обійшлося.
Епідемія хуцпи накрила багатьох прокурорів України...
Ти краще пошукай інвалідів серед суддів.
Вам шо, ***, лень темники переписывать. Только копипастой занимаетесь?
если этот пост набирался на клавиатуре, ну какие сейчас мигранты, ну какая сейчас контрабанда из Приднестровья?
Будь-кого з вищеперелічених пошкреби, - і посиплються незадекларовані бакси.
Водіям і держслужбовцям в Україні приготуватися, і вас тепер «лікуватимуть».
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Одеський сюр
То в них електронні декларації закриті, то журналісти не можуть добратись до них.
Нас чекає ще багато цікавого про інвалідів-сбушників. Про малюків та інших. Почекай...
моя мама інвалід першої групи отримає цілком пенсію 4000 гр на місяць
А інвалід - службовець , який має регулярно приймати важливі рішення , робота відповідальна і часто позанормована і т.д. це зовсім іньше !
Може пора скоренько навести порядок
гроші валяються на підлозі, їх треба тільки підняти і покласти в кишеню
були б об'єктивними, то почали писати за міністра мвс клименка пенсіонера-інваліда, суддів-інвалідів зі мільйонними статками, інвалідів-пенсіонерів очільників пенсійного фонду, пенсіонерів-інвалідів військових адміністрацій, генералів ЗСУ, які нахапали службових квартир та жирують на пенсії
А судді хто? (С)
а нарахунок вибачень - забанять та й всі вибачення
Чи повернуть ці сотні прокурорів "награбовані гроші" - питання ... напевно, що ні, спустять і на тому все. А людям піднімуть податки ...
Все є, українці не бідні, вони ПОГРАБОВАНІ.
Ну і що інваліди керують як жити іншим, то це іспанський сором.
Про це дуже багатьом відомо, це стара як світ схема додати собі виплат. Це все було відомо, просто на це влади закривали очі, бо самі в темі. Прокурори настільки бідні і інші чиновники, що їм мало взяток і відкатів, то ще інвалідами себе поробили. Це не жадність, ще банальне жлобство мізків і плювати на всіх.
Ну і винні у всьому ухилянти, які "здорові" і нічого не мають, які це все бачать, і не хочуть захищати оцю всю інвалідну махіну казнокрадів. Вибачте, але як є.
тре давно розігнати та замінити альтернативними типу НАБУ та БЕБ, а з часом - і їх "просіяти"