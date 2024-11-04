У 58 работников прокуратуры Одесской области есть инвалидность, - общественный деятель Ганул

Одесский общественный деятель Демьян Ганул опубликовал список работников прокуратуры Одесской области, которые имеют инвалидность. В перечне 58 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Ко мне попал полный список прокуроров-инвалидов Одесской области:

1. Гожелов Сергей Георгиевич (заместитель начальника управления) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

2. Одабашян Сергей Степанович (заместитель начальника отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

3. Бачинский Юрий Витальевич (начальник отдела) с 2021 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

4. Бутенко Владимир Валерьевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

5. Белокур Олег Анатольевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

6. Войтов Руслан Григорьевич (прокурор отдела) с 2021 года по 2026 год, имеет 2 группу инвалидности

7. Гортолум Василий Васильевич (прокурор отдела) с 2023 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

8. Замковый Евгений Михайлович (прокурор отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

9. Захарьев Александр Борисович (прокурор отдела) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

10. Кальянов Сергей Александрович (прокурор отдела) с 2022 года по 1 ноября 2024 года была 2 группа инвалидности

11. Крысань Артур Юлианович (заместитель начальника отдела) с 2022 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

12. Лоянич Дмитрий Викторович (прокурор отдела) с 2017 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

13. Матвейчук Юрий Александрович (прокурор отдела) с 2023 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

14. Непорада Виктор Николаевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

15. Пищевят Игорь Игоревич (прокурор отдела) с 2021 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

16. Романец Юлия Васильевна (прокурор отдела) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности

17. Шпаченко Сергей Николаевич (прокурор отдела) с 2023 года по 2024 год имеет 2 группу инвалидности

18. Дрей Ирина Юрьевна (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2013 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

19. Майоров Павел Олегович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2021 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

20. Андриянова Ольга Петровна (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

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21. Гузь Василий Григорьевич (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

22. Исраелян Алик Александрович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

23. Капустин Максим Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

24. Ставская Инна Станиславовна (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2026 год имеет 3 группу инвалидности

25. Поляков Роман Анатольевич (первый заместитель руководителя Суворовской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

26. Лянна Елена Анатольевна (прокурор отдела) с 2024 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

27. Литвак Олег Михайлович (прокурор отдела) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

28. Лаврека Василий Васильевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2021 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

29. Орлик Виктор Валерьевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2007 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

30. Малеев Юрий Николаевич (заместитель руководителя Беляевской окружной прокуратуры) с 2010 года имеет инвалидность 2 группы, БЕССРОЧНО.

31. Дундер Элеонора Викторовна (прокурор Болградской окружной прокуратуры) с 2019 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

32. Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 3 группу инвалидности

33. Битка Евгений Александрович (заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

34. Саулко Александр Иванович (начальник управления) с 2023 года по октябрь 2024 года имел 2 группу инвалидности

35. Старченко Наталья Дмитриевна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

36. Саганович Наталья Александровна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

37. Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2021 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности

38. Рыбаков Олег Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 1993 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

39. Ивко Павел Викторович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

40. Поченюк Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

41. Сакал Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

42. Лысенко Сергей Александрович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2023 года имеет 3 группу инвалидности

43. Шептекита Татьяна Петровна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

44. Овсепян Армен Артурович (прокурор Раздельнянской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

45. Маричева Ольга Григорьевна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

46. Цулейскири Сергей Сергеевич (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2022 года по лето 2024 года имел 2 группу инвалидности

47. Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности

48. Столбуненко Александр Георгиевич (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

49. Калюжный Владимир Александрович (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

50. Цапенко Александр Васильевич (главный специалист по вопросам мобилизационной работы) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

51. Дукаценко Олег Васильевич (главный специалист Любашевской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 1 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

52. Держула Владимир Петрович (водитель отдела) с 2012 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

53. Дьяков Валентин Ильич (водитель отдела) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

54. Пустовой Андрей Владимирович (водитель отдела) с 2022 года по лето 2024 года имел 2 группу инвалидности

55. Шарко Владимир Владимирович (водитель Доброславской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2023 год имел 2 группу инвалидности

56. Новацкая Татьяна Николаевна (главный специалист Подольской окружной прокуратуры) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

57. Карпенко Вера Васильевна (специалист Беляевской окружной прокуратуры) с 2014 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

58. Кузюк Юлиана Владимировна (специалист Приморской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности".

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По подсчетам Ганула, ежегодно государство тратит на пенсии этим прокурорам около 14,5 млн гривен.