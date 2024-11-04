У 58 работников прокуратуры Одесской области есть инвалидность, - общественный деятель Ганул
Одесский общественный деятель Демьян Ганул опубликовал список работников прокуратуры Одесской области, которые имеют инвалидность. В перечне 58 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Ко мне попал полный список прокуроров-инвалидов Одесской области:
1. Гожелов Сергей Георгиевич (заместитель начальника управления) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
2. Одабашян Сергей Степанович (заместитель начальника отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
3. Бачинский Юрий Витальевич (начальник отдела) с 2021 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности
4. Бутенко Владимир Валерьевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности
5. Белокур Олег Анатольевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности
6. Войтов Руслан Григорьевич (прокурор отдела) с 2021 года по 2026 год, имеет 2 группу инвалидности
7. Гортолум Василий Васильевич (прокурор отдела) с 2023 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности
8. Замковый Евгений Михайлович (прокурор отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
9. Захарьев Александр Борисович (прокурор отдела) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
10. Кальянов Сергей Александрович (прокурор отдела) с 2022 года по 1 ноября 2024 года была 2 группа инвалидности
11. Крысань Артур Юлианович (заместитель начальника отдела) с 2022 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности
12. Лоянич Дмитрий Викторович (прокурор отдела) с 2017 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
13. Матвейчук Юрий Александрович (прокурор отдела) с 2023 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности
14. Непорада Виктор Николаевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности
15. Пищевят Игорь Игоревич (прокурор отдела) с 2021 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности
16. Романец Юлия Васильевна (прокурор отдела) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности
17. Шпаченко Сергей Николаевич (прокурор отдела) с 2023 года по 2024 год имеет 2 группу инвалидности
18. Дрей Ирина Юрьевна (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2013 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
19. Майоров Павел Олегович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2021 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности
20. Андриянова Ольга Петровна (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
21. Гузь Василий Григорьевич (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности
22. Исраелян Алик Александрович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности
23. Капустин Максим Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
24. Ставская Инна Станиславовна (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2026 год имеет 3 группу инвалидности
25. Поляков Роман Анатольевич (первый заместитель руководителя Суворовской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
26. Лянна Елена Анатольевна (прокурор отдела) с 2024 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности
27. Литвак Олег Михайлович (прокурор отдела) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности
28. Лаврека Василий Васильевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2021 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
29. Орлик Виктор Валерьевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2007 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
30. Малеев Юрий Николаевич (заместитель руководителя Беляевской окружной прокуратуры) с 2010 года имеет инвалидность 2 группы, БЕССРОЧНО.
31. Дундер Элеонора Викторовна (прокурор Болградской окружной прокуратуры) с 2019 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
32. Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 3 группу инвалидности
33. Битка Евгений Александрович (заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
34. Саулко Александр Иванович (начальник управления) с 2023 года по октябрь 2024 года имел 2 группу инвалидности
35. Старченко Наталья Дмитриевна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности
36. Саганович Наталья Александровна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности
37. Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2021 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности
38. Рыбаков Олег Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 1993 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
39. Ивко Павел Викторович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности
40. Поченюк Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности
41. Сакал Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности
42. Лысенко Сергей Александрович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2023 года имеет 3 группу инвалидности
43. Шептекита Татьяна Петровна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
44. Овсепян Армен Артурович (прокурор Раздельнянской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности
45. Маричева Ольга Григорьевна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
46. Цулейскири Сергей Сергеевич (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2022 года по лето 2024 года имел 2 группу инвалидности
47. Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности
48. Столбуненко Александр Георгиевич (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
49. Калюжный Владимир Александрович (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
50. Цапенко Александр Васильевич (главный специалист по вопросам мобилизационной работы) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
51. Дукаценко Олег Васильевич (главный специалист Любашевской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 1 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
52. Держула Владимир Петрович (водитель отдела) с 2012 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
53. Дьяков Валентин Ильич (водитель отдела) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
54. Пустовой Андрей Владимирович (водитель отдела) с 2022 года по лето 2024 года имел 2 группу инвалидности
55. Шарко Владимир Владимирович (водитель Доброславской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2023 год имел 2 группу инвалидности
56. Новацкая Татьяна Николаевна (главный специалист Подольской окружной прокуратуры) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
57. Карпенко Вера Васильевна (специалист Беляевской окружной прокуратуры) с 2014 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО
58. Кузюк Юлиана Владимировна (специалист Приморской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности".
По подсчетам Ганула, ежегодно государство тратит на пенсии этим прокурорам около 14,5 млн гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це тускувати бабло по кишенях
ЦІКАВО НА ЯКОМУ ФРОНТІ?
На ті гроші, що їм виплачують, можна і кращий побудувати.
Без Зеленського все одно не обійшлося.
Епідемія хуцпи накрила багатьох прокурорів України...
Ти краще пошукай інвалідів серед суддів.
Вам шо, ***, лень темники переписывать. Только копипастой занимаетесь?
если этот пост набирался на клавиатуре, ну какие сейчас мигранты, ну какая сейчас контрабанда из Приднестровья?
Будь-кого з вищеперелічених пошкреби, - і посиплються незадекларовані бакси.
Водіям і держслужбовцям в Україні приготуватися, і вас тепер «лікуватимуть».
=============================================
Одеський сюр
То в них електронні декларації закриті, то журналісти не можуть добратись до них.
Нас чекає ще багато цікавого про інвалідів-сбушників. Про малюків та інших. Почекай...
моя мама інвалід першої групи отримає цілком пенсію 4000 гр на місяць
А інвалід - службовець , який має регулярно приймати важливі рішення , робота відповідальна і часто позанормована і т.д. це зовсім іньше !
Може пора скоренько навести порядок
гроші валяються на підлозі, їх треба тільки підняти і покласти в кишеню
були б об'єктивними, то почали писати за міністра мвс клименка пенсіонера-інваліда, суддів-інвалідів зі мільйонними статками, інвалідів-пенсіонерів очільників пенсійного фонду, пенсіонерів-інвалідів військових адміністрацій, генералів ЗСУ, які нахапали службових квартир та жирують на пенсії
А судді хто? (С)
а нарахунок вибачень - забанять та й всі вибачення
Чи повернуть ці сотні прокурорів "награбовані гроші" - питання ... напевно, що ні, спустять і на тому все. А людям піднімуть податки ...
Все є, українці не бідні, вони ПОГРАБОВАНІ.
Ну і що інваліди керують як жити іншим, то це іспанський сором.
Про це дуже багатьом відомо, це стара як світ схема додати собі виплат. Це все було відомо, просто на це влади закривали очі, бо самі в темі. Прокурори настільки бідні і інші чиновники, що їм мало взяток і відкатів, то ще інвалідами себе поробили. Це не жадність, ще банальне жлобство мізків і плювати на всіх.
Ну і винні у всьому ухилянти, які "здорові" і нічого не мають, які це все бачать, і не хочуть захищати оцю всю інвалідну махіну казнокрадів. Вибачте, але як є.
тре давно розігнати та замінити альтернативними типу НАБУ та БЕБ, а з часом - і їх "просіяти"