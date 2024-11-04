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У 58 работников прокуратуры Одесской области есть инвалидность, - общественный деятель Ганул

Прокуратура Одеської області

Одесский общественный деятель Демьян Ганул опубликовал список работников прокуратуры Одесской области, которые имеют инвалидность. В перечне 58 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Ко мне попал полный список прокуроров-инвалидов Одесской области:

1. Гожелов Сергей Георгиевич (заместитель начальника управления) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

2. Одабашян Сергей Степанович (заместитель начальника отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

3. Бачинский Юрий Витальевич (начальник отдела) с 2021 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

4. Бутенко Владимир Валерьевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

5. Белокур Олег Анатольевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

6. Войтов Руслан Григорьевич (прокурор отдела) с 2021 года по 2026 год, имеет 2 группу инвалидности

7. Гортолум Василий Васильевич (прокурор отдела) с 2023 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

8. Замковый Евгений Михайлович (прокурор отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

9. Захарьев Александр Борисович (прокурор отдела) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

10. Кальянов Сергей Александрович (прокурор отдела) с 2022 года по 1 ноября 2024 года была 2 группа инвалидности

11. Крысань Артур Юлианович (заместитель начальника отдела) с 2022 года по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности

12. Лоянич Дмитрий Викторович (прокурор отдела) с 2017 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

13. Матвейчук Юрий Александрович (прокурор отдела) с 2023 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

14. Непорада Виктор Николаевич (прокурор отдела) с 2020 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

15. Пищевят Игорь Игоревич (прокурор отдела) с 2021 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

16. Романец Юлия Васильевна (прокурор отдела) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности

17. Шпаченко Сергей Николаевич (прокурор отдела) с 2023 года по 2024 год имеет 2 группу инвалидности

18. Дрей Ирина Юрьевна (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2013 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

19. Майоров Павел Олегович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2021 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

20. Андриянова Ольга Петровна (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

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21. Гузь Василий Григорьевич (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

22. Исраелян Алик Александрович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

23. Капустин Максим Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

24. Ставская Инна Станиславовна (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2026 год имеет 3 группу инвалидности

25. Поляков Роман Анатольевич (первый заместитель руководителя Суворовской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

26. Лянна Елена Анатольевна (прокурор отдела) с 2024 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

27. Литвак Олег Михайлович (прокурор отдела) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

28. Лаврека Василий Васильевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2021 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

29. Орлик Виктор Валерьевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2007 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

30. Малеев Юрий Николаевич (заместитель руководителя Беляевской окружной прокуратуры) с 2010 года имеет инвалидность 2 группы, БЕССРОЧНО.

31. Дундер Элеонора Викторовна (прокурор Болградской окружной прокуратуры) с 2019 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

32. Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 3 группу инвалидности

33. Битка Евгений Александрович (заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

34. Саулко Александр Иванович (начальник управления) с 2023 года по октябрь 2024 года имел 2 группу инвалидности

35. Старченко Наталья Дмитриевна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

36. Саганович Наталья Александровна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

37. Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2021 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности

38. Рыбаков Олег Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 1993 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

39. Ивко Павел Викторович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2023 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

40. Поченюк Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности

41. Сакал Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

42. Лысенко Сергей Александрович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2023 года имеет 3 группу инвалидности

43. Шептекита Татьяна Петровна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

44. Овсепян Армен Артурович (прокурор Раздельнянской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2026 год имеет 2 группу инвалидности

45. Маричева Ольга Григорьевна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

46. Цулейскири Сергей Сергеевич (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2022 года по лето 2024 года имел 2 группу инвалидности

47. Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности

48. Столбуненко Александр Георгиевич (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

49. Калюжный Владимир Александрович (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

50. Цапенко Александр Васильевич (главный специалист по вопросам мобилизационной работы) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

51. Дукаценко Олег Васильевич (главный специалист Любашевской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 1 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

52. Держула Владимир Петрович (водитель отдела) с 2012 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

53. Дьяков Валентин Ильич (водитель отдела) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

54. Пустовой Андрей Владимирович (водитель отдела) с 2022 года по лето 2024 года имел 2 группу инвалидности

55. Шарко Владимир Владимирович (водитель Доброславской окружной прокуратуры) с 2022 года по 2023 год имел 2 группу инвалидности

56. Новацкая Татьяна Николаевна (главный специалист Подольской окружной прокуратуры) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

57. Карпенко Вера Васильевна (специалист Беляевской окружной прокуратуры) с 2014 года имеет 2 группу инвалидности, БЕССРОЧНО

58. Кузюк Юлиана Владимировна (специалист Приморской окружной прокуратуры) с 2024 года по 2025 год имеет 3 группу инвалидности".

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По подсчетам Ганула, ежегодно государство тратит на пенсии этим прокурорам около 14,5 млн гривен.

Автор: 

Одесская область (3690) прокуратура (5040) инвалидность (176)


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Топ комментарии
+45
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04.11.2024 23:33 Ответить
+26
Може треба не просто звільняти, а й приводити у стан, що відповідає зазначеній інвалідності?
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04.11.2024 23:40 Ответить
+24
33 прокурора з 58 стали інвалідами в період війни ( 2022-2024)

ЦІКАВО НА ЯКОМУ ФРОНТІ?
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04.11.2024 23:34 Ответить
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"Інвалід" - слово іноземне. Яким боком тут українські чинуші-гамнюки ?
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04.11.2024 23:31 Ответить
сформуємо роту спецназу обмежено придатни?
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05.11.2024 12:18 Ответить
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04.11.2024 23:33 Ответить
Щодо розумності більшості простого наріду є дууууууже серйозні сумніви.
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04.11.2024 23:42 Ответить
Якась пошесть напала на наших прокурорів від важкоі роботи ,а
це тускувати бабло по кишенях
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05.11.2024 00:23 Ответить
Може їх потрібно замінити на тих хто здатний захищати Державу Україну і не ховатися за пільги, окрім звісно дійсно хворих, а дійсно хворих невже потрібно тримати на таких посадах сплачуючи величезні зарплатні і пенсії у тому числі й з інвлідності, а молоді юристи можливо без роботи, тікають з країни чи деградують повільно.
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05.11.2024 13:35 Ответить
Пистіть мене хоч на місяць повизначати хто з них "дійсно хворий". Грошей до кінця життя вистачить!
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05.11.2024 14:57 Ответить
Які вас потім посадять
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05.11.2024 00:36 Ответить
а ще війна показала, що влада готова піти на будь-які жертви або лишатися владою. Але звісно, що жертви не свої
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05.11.2024 11:35 Ответить
33 прокурора з 58 стали інвалідами в період війни ( 2022-2024)

ЦІКАВО НА ЯКОМУ ФРОНТІ?
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04.11.2024 23:34 Ответить
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04.11.2024 23:38 Ответить
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04.11.2024 23:50 Ответить
А разве инвалидам можно занимать такие посты? Что ето творится в етой стране
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04.11.2024 23:34 Ответить
Когда видите на дороге люксовое авто с наклейкой "за рулем инвалид" лихо подрезающее другие машины, знайте ето прокурор спешит на работу чтобы посадить ухилянта который не хочет защищать его Родину.
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05.11.2024 08:42 Ответить
Коли ви нарешті почнете писати українською ? Будь ласка !
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05.11.2024 16:18 Ответить
Може пора вже будувати свій Дім Інвалідів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Les Invalides), для інвалідів -прокурорів?
На ті гроші, що їм виплачують, можна і кращий побудувати.

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04.11.2024 23:40 Ответить
Це була ініціатива Наполеона. Пропонуєте почати нове Велике будівництво Домів інвалідів від Зєполеона? Так вони тільки "за"! Це ж скільки можна буде розікрасти!

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04.11.2024 23:54 Ответить
Джентльмены удачи
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05.11.2024 00:38 Ответить
Взагалі то ініціатива Людовика ХІV. Наполеона там тільки поховали.
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05.11.2024 00:14 Ответить
Ага. Значить, "король-сонце". )))
Без Зеленського все одно не обійшлося.

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05.11.2024 00:18 Ответить
від зєПОЛЕНА, вірно ж?
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05.11.2024 12:36 Ответить
Може треба не просто звільняти, а й приводити у стан, що відповідає зазначеній інвалідності?
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04.11.2024 23:40 Ответить
Які "жертовні та працьовиті люди служать на благо держави", і це маючи другу групу інвалідності!
Епідемія хуцпи накрила багатьох прокурорів України...
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04.11.2024 23:47 Ответить
"Люди з II групою інвалідності мають стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи. При цьому людина може бути здатна до самостійного перебування та не мати потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі."
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04.11.2024 23:52 Ответить
Ви вже Рябошапку та Венедиктову перевірили, чи просто куратор наказав на Луценка гавкати?
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04.11.2024 23:55 Ответить
Не клєвєщітє на Луценка, - при ньому були тільки "діамантові прокурори".
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05.11.2024 00:00 Ответить
а що не так? Ну так передали до суду!
Ти краще пошукай інвалідів серед суддів.
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05.11.2024 08:49 Ответить
Вже радив перейменувати інвалідів у прокурорів і навпаки. Бо потреба стає все більш нагальнішою!
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04.11.2024 23:52 Ответить
''Кришувати'' мега-об'єми контрабанди через порти великої Одеси, ''кришувати'' великі потоки нелегальних мігрантів, ''кришувати'' контрабанду з Придністров'ям, ''кришувати'' ухилянтів від призову в ЗСУ... - праця настільки важка, що прокурори дуже швидко стають інвалідами.
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04.11.2024 23:56 Ответить
кришувати'' великі потоки нелегальних мігрантів, ''кришувати'' контрабанду з Придністров'ям, ''
Вам шо, ***, лень темники переписывать. Только копипастой занимаетесь?
если этот пост набирался на клавиатуре, ну какие сейчас мигранты, ну какая сейчас контрабанда из Приднестровья?
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05.11.2024 07:54 Ответить
Чи буде справедливість???
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05.11.2024 00:18 Ответить
Судьи и прокуроры, вот где ось зла в Украине.
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05.11.2024 00:19 Ответить
А також депутати, мери, поліцаї, всі без винятку "антикорупційні" служби та бюро.
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05.11.2024 08:28 Ответить
(знову половину коментаря "з'їдено")
Будь-кого з вищеперелічених пошкреби, - і посиплються незадекларовані бакси.
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05.11.2024 08:30 Ответить
Гарний список в якому є водії і держслужбовці.
Водіям і держслужбовцям в Україні приготуватися, і вас тепер «лікуватимуть».
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05.11.2024 00:21 Ответить
Паразити тепер косять під інвалідів.
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05.11.2024 00:44 Ответить
58 працівників прокуратури Одеської області мають інвалідність
=============================================
Одеський сюр
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05.11.2024 01:41 Ответить
Балаканина продовжиться, дій ніяких, а вони аж ніяк не постраждають бо населенню сказали, що небо чорне і воно відповіло- так, чорне.
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05.11.2024 04:52 Ответить
"Доктор" Малюк,ваш вихід! Рятуйте!Прямо якась епідемія по країні!
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05.11.2024 06:37 Ответить
Та тіпа сбушники не наробили собі інвалідності?
То в них електронні декларації закриті, то журналісти не можуть добратись до них.
Нас чекає ще багато цікавого про інвалідів-сбушників. Про малюків та інших. Почекай...
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05.11.2024 08:48 Ответить
Якщо їх усіх розстріляти за мародерство в прямому етері телемарафону, це покращить моральний стан суспільства і воїнів на фронті зокрема.
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05.11.2024 06:40 Ответить
Пропоную заснувати державну нагороду" За взяття прокурорської інвалідності" 1-2 та 3 групи і нагородити відподно всіх подібних держслужбовців.
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05.11.2024 06:50 Ответить
... І отримав він інвалідність на робочому місці, разом із дружиною, вивчаючи матеріали кримінальної справи ...
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05.11.2024 08:04 Ответить
Феміда наша хвора.
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05.11.2024 08:12 Ответить
Ще би написали скільки років цим інвалідам. Мабуть кілька років після універа . Кажете совок вмер, але ж нащадки його живі
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05.11.2024 08:14 Ответить
а тепер треба прорахувати, скільки мільйонів вони отримали від держави за цю інвалідність,
моя мама інвалід першої групи отримає цілком пенсію 4000 гр на місяць
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05.11.2024 08:15 Ответить
Професія прокурора небезпечна і шкідлива! Наш потужний Лідор повинен надати прокурорам надбавки до зарплат, спецпенсії і безкоштовні путівки... в Сибір
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05.11.2024 08:16 Ответить
Хворобливі ви наші гниди! У вас здоров'я вистарчає тільки на те, щоб красти, красти, красти...
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05.11.2024 08:25 Ответить
Шобло мародерів
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05.11.2024 08:49 Ответить
вони всі інваліди по розуму, від тупого просижування і бездєлія тупіших за прокурорів нікого немає
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05.11.2024 09:16 Ответить
34й оказался скорым и сообразительным - начался шухер и сразу выздоровел)

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05.11.2024 09:18 Ответить
Вибачаюсь перед інвалідами. Але такі як ці прокурори дискредитують їх. І може може пора заборонити інвалідам 2 групи і нижче займати посади в прокуратурі, суді, правоохоронних органах, держорганах. А на виробництві інваліди зможуть знайти своє місці роботи відповідно знань і фізичних можливостей.
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05.11.2024 09:18 Ответить
звичайно - інвалід-вахтьор , сторож і т.п. - це одне .
А інвалід - службовець , який має регулярно приймати важливі рішення , робота відповідальна і часто позанормована і т.д. це зовсім іньше !
Може пора скоренько навести порядок
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05.11.2024 10:04 Ответить
в США люди з 1нвал1дн1стю не мають право працювати
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05.11.2024 11:47 Ответить
Хіба це не утиски їхніх прав? В цьому плані Україна цивілізованіша
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05.11.2024 13:59 Ответить
В СРСР інваліди 2-ї групи не мали права працювати
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05.11.2024 23:50 Ответить
Бідосі, неповносправні, а так непосильно працюють. Їх би пожіліти, а хочеться вбити!
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05.11.2024 09:41 Ответить
Крім пенсій і зарплат ця сволота отримує низку инших коржиків - знижку на комуналку, путівки на оздоровлення і т. д.
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05.11.2024 09:44 Ответить
ну а шо?
гроші валяються на підлозі, їх треба тільки підняти і покласти в кишеню
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05.11.2024 09:52 Ответить
Хіба можна заздрити інвалідам?
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05.11.2024 13:57 Ответить




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05.11.2024 09:58 Ответить
актори самодіяльності, невже теж гралися у кІ-вІ-Ен?
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05.11.2024 12:40 Ответить
Згадані у публікації водії та державні службовці не є прокурорами і на них положення ЗУ "Про прокуратуру" у т.ч. щодо пенсійного забезпечення, не поширюються. Якого милого вони у списку? Цензор, візьми у штат відповідальних журналістів.
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05.11.2024 10:50 Ответить
їм по@уй, головне - хайп та підтримка тренду.
були б об'єктивними, то почали писати за міністра мвс клименка пенсіонера-інваліда, суддів-інвалідів зі мільйонними статками, інвалідів-пенсіонерів очільників пенсійного фонду, пенсіонерів-інвалідів військових адміністрацій, генералів ЗСУ, які нахапали службових квартир та жирують на пенсії
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05.11.2024 11:59 Ответить
Хлопці, може хватиь витрачати купу енергії на цих всіх покидьків, в пораааа братись за Діло ( звездіти - не те що ви всі подумали). Вперед на тиловому фронті! Допоможемо нашим славним непереможним ЗСУ!!!!
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05.11.2024 11:17 Ответить
Ну і ще. Скільки потрібно часу "потужним" менеджерам, щоб довести бодай один епізод незаконної прокурорської інвалідності до суду з отриманням обвинуівального вироку? Рік, два чи більше. І чи вибачиться пан Бутусів перед тими інвалідами, провина яких не буде доведена?
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05.11.2024 11:53 Ответить
ніхто нічого до суду не доведе - нереально.
А судді хто? (С)
а нарахунок вибачень - забанять та й всі вибачення
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05.11.2024 12:12 Ответить
Багато суддів самі мають інвалідність )))) Видумаєте там не кругова порука? ))). Самі себе накриють? смішно. Вони тільки ухилянтам вироки виносять.
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05.11.2024 13:18 Ответить
какие талантливые прокуроры!
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05.11.2024 12:02 Ответить
Країна злочинців та інвалідів
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05.11.2024 12:48 Ответить
Тут понаписували і все правильно, але знаєте прикол? Що якщо виявилося, що людина намахала державу, то вона повинна повернути ВСІ КОШТИ за всі роки, які були виплачені. Субсидія тому в приклад, коли людей все анулювали і змушували виплачувати. А тепер зрозумійте ту масу грошей, які банально відмили у держави і чому в Україні нема грошей ...

Чи повернуть ці сотні прокурорів "награбовані гроші" - питання ... напевно, що ні, спустять і на тому все. А людям піднімуть податки ...

Все є, українці не бідні, вони ПОГРАБОВАНІ.

Ну і що інваліди керують як жити іншим, то це іспанський сором.

Про це дуже багатьом відомо, це стара як світ схема додати собі виплат. Це все було відомо, просто на це влади закривали очі, бо самі в темі. Прокурори настільки бідні і інші чиновники, що їм мало взяток і відкатів, то ще інвалідами себе поробили. Це не жадність, ще банальне жлобство мізків і плювати на всіх.

Ну і винні у всьому ухилянти, які "здорові" і нічого не мають, які це все бачать, і не хочуть захищати оцю всю інвалідну махіну казнокрадів. Вибачте, але як є.
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05.11.2024 13:17 Ответить
Ой біда! В Україні катастрофічно немає здорових людей! Бачте, навіть прокурори всі - люди (чи люди?)з інвалідністю. Можна сказати, герої. Хворі, але працюють, ще й ухитряються красти все, що погано лежить...
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05.11.2024 13:24 Ответить
Так друга група не робоча,чому їх держать на роботі,хай йдуть лікуються.
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05.11.2024 13:44 Ответить
Це ж навпаки добре що в Україні люди з інвалідністю не кинути напризволяще, а отримують гідні посади і відповідні зарплати
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05.11.2024 13:56 Ответить
цілком гнила структура

тре давно розігнати та замінити альтернативними типу НАБУ та БЕБ, а з часом - і їх "просіяти"
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05.11.2024 14:08 Ответить
Вчора йшов повз прокуратуру. Дивно, але на жодній крутезній тачці припаркованих біля цього "кефірного" закладу не помітив наліпки "інвалід".
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05.11.2024 14:45 Ответить
ех вофа вофа -- а єрмаку і обозяні арохаміі вже виписали другу групу чи ще на третій ???
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05.11.2024 15:19 Ответить
хто там на що хворий? примусове лікування до повного одужання на курортах Соловків.
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05.11.2024 15:21 Ответить
Прокурори інваліди,депутати інваліди,держслужба, ДПС,поліція,інспекції, всі хто мають гроші - інваліди. Цікаво,чи є в світі країна де інвалідів більше ніж в Україні?
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05.11.2024 18:40 Ответить
Інвалідність прокурорів та судей повинен підтверджувати народ....ломакою по коліну...
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05.11.2024 18:44 Ответить
 
 