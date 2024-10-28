Запорожская областная прокуратура отказалась сообщить количество прокуроров с инвалидностью. ДОКУМЕНТ
Запорожская областная прокуратура не предоставила информации о количестве работающих прокуроров, имеющих инвалидность.
Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нормативно-правовыми актами и ведомственными нормативными актами Офиса Генерального прокурора не предусмотрена обязанность создания учета данных по социальным выплатам работникам областной прокуратуры, в том числе получающим пенсию по инвалидности", - говорится в документе.
Также отмечается, что в Запорожскую областную прокуратуру решения судов о получении ее прокурорами инвалидности II группы, в связи с установлением факта несчастного случая на производстве, не поступали.
Это первая областная прокуратура, которая не сообщила количество прокуроров с инвалидностью на запрос Цензор.НЕТ.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Точніше, "інвалідів з прокурорністю"!
)))
Підключати громадськість, а саму цю установу перівірити від уборщиці до головного керівника від слова тотально.
А якщо ви не вірите, то ви не патріот, агент кремля, або взагалі порохобот
Взагалі людей за худобу мають.
І тут проблема не лише в тому, що прокурорське сучище вкрало в когось право на ту нещасну інвалідність, в того, кому вона дійсно потрібна. ні, воно ще й за свою "інвалідність" отримує щомісячну "компенсацію", що визначається п`ятизначними цифрами. Тобто, то прокурорське сучище просто в наглу краде в калік, бідних і літніх. І воно, за посадою має забезпечувати законність в цій країні? Вон ж за то ще й немаленьку зарплату отримує?
І в когось ще є сумніви, а чому війна, чому в нас люди гинуть, чому в нас така біда?
Далі цю сумму помножимо на кількість областей України = 10 млрд грн на рік обходяться 1000 прокурорів з інвалідністю для платників податків.
Я це розумію як диверсію влади, щоб припинити допомогу від зхідних партнерів (окрім шаленого обкрадання самої України)!
При цьому купив майно (5 преміум авто, 10квартир, та 4 земельні ділянки) приблизно на 25-30 млн гривень
"У вас нєщасниє случаі на проізводствє билі? Будут!"
прокурори, євреї і судді.
Якщо не буде виборів, то не буде і України.
А почніть їх по одному викликати в ТЦК, побачите, вони самі туди всі папірці понесуть.
Тож просто зробити.
Мені здається там усі прокурори - інваліди першої группи і саме тому обласна прокурора зайняла оборону як панфіловці під Москвою...