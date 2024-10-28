Запорожская областная прокуратура отказалась сообщить количество прокуроров с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

Запорожская областная прокуратура не предоставила информации о количестве работающих прокуроров, имеющих инвалидность.

Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нормативно-правовыми актами и ведомственными нормативными актами Офиса Генерального прокурора не предусмотрена обязанность создания учета данных по социальным выплатам работникам областной прокуратуры, в том числе получающим пенсию по инвалидности", - говорится в документе.

Также отмечается, что в Запорожскую областную прокуратуру решения судов о получении ее прокурорами инвалидности II группы, в связи с установлением факта несчастного случая на производстве, не поступали.

Это первая областная прокуратура, которая не сообщила количество прокуроров с инвалидностью на запрос Цензор.НЕТ.

Читайте также: В прокуратуре Волыни нет работников с 2 группой инвалидности, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте также: 20 прокуроров в Киевской городской прокуратуре имеют вторую и третью группу инвалидности