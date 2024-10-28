Запорізька обласна прокуратура відмовилася повідомити кількість прокурорів з інвалідністю. ДОКУМЕНТ
Запорізька обласна прокуратура не надала інформації щодо кількості працюючих прокурорів, що мають інвалідність.
Про це ідеться у відповіді обласної прокуратури на запит, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нормативно-правовими актами та відомчими нормативними актами Офісу Генерального прокурора не передбачено обов’язок створення обліку даних щодо соціальних виплат працівникам обласної прокуратури, у тому числі які отримують пенсію по інвалідності", - ідеться у документі.
Також зазначається, що до Запорізької обласної прокуратури рішення судів щодо отримання її прокурорами інвалідності II групи, у зв’язку зі встановленням факту нещасного випадку на виробництві, не надходили.
Це перша обласна прокуратура, яка не повідомила кількість прокурорів з інвалідністю на запит Цензор.НЕТ.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.
Точніше, "інвалідів з прокурорністю"!
)))
Підключати громадськість, а саму цю установу перівірити від уборщиці до головного керівника від слова тотально.
А якщо ви не вірите, то ви не патріот, агент кремля, або взагалі порохобот
Взагалі людей за худобу мають.
І тут проблема не лише в тому, що прокурорське сучище вкрало в когось право на ту нещасну інвалідність, в того, кому вона дійсно потрібна. ні, воно ще й за свою "інвалідність" отримує щомісячну "компенсацію", що визначається п`ятизначними цифрами. Тобто, то прокурорське сучище просто в наглу краде в калік, бідних і літніх. І воно, за посадою має забезпечувати законність в цій країні? Вон ж за то ще й немаленьку зарплату отримує?
І в когось ще є сумніви, а чому війна, чому в нас люди гинуть, чому в нас така біда?
Далі цю сумму помножимо на кількість областей України = 10 млрд грн на рік обходяться 1000 прокурорів з інвалідністю для платників податків.
Я це розумію як диверсію влади, щоб припинити допомогу від зхідних партнерів (окрім шаленого обкрадання самої України)!
При цьому купив майно (5 преміум авто, 10квартир, та 4 земельні ділянки) приблизно на 25-30 млн гривень
"У вас нєщасниє случаі на проізводствє билі? Будут!"
прокурори, євреї і судді.
Якщо не буде виборів, то не буде і України.
А почніть їх по одному викликати в ТЦК, побачите, вони самі туди всі папірці понесуть.
Тож просто зробити.
Мені здається там усі прокурори - інваліди першої группи і саме тому обласна прокурора зайняла оборону як панфіловці під Москвою...