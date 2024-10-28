УКР
8 605 62

Запорізька обласна прокуратура відмовилася повідомити кількість прокурорів з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

Запорізька обласна прокуратура

Запорізька обласна прокуратура не надала інформації щодо кількості працюючих прокурорів, що мають інвалідність.

Про це ідеться у відповіді обласної прокуратури на запит, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нормативно-правовими актами та відомчими нормативними актами Офісу Генерального прокурора не передбачено обов’язок створення обліку даних щодо соціальних виплат працівникам обласної прокуратури, у тому числі які отримують пенсію по інвалідності", - ідеться у документі.

Також зазначається, що до Запорізької обласної прокуратури рішення судів щодо отримання її прокурорами  інвалідності II групи, у зв’язку зі встановленням факту нещасного випадку на виробництві, не надходили.

Це перша обласна прокуратура, яка не повідомила кількість прокурорів з інвалідністю на запит Цензор.НЕТ.

прокуратура

Також читайте: У прокуратурі Волині немає працівників із 2 групою інвалідності, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Також читайте: 20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності

прокуратура відмовилася повідомити кількість прокурорів з інвалідністю

Точніше, "інвалідів з прокурорністю"!
)))
28.10.2024 19:23 Відповісти
+16
Ну й придумали! Холопам челобитную подавать?
28.10.2024 19:24 Відповісти
+16
Сашко Білий. 1962-2014 рр.
28.10.2024 19:59 Відповісти
28.10.2024 19:46 Відповісти
Ну, власне😂
28.10.2024 20:29 Відповісти
28.10.2024 22:21 Відповісти
Записуємо всі в запоріжській прокуратурі обмеженопридатні або непридатні до виконання службових обов'язків.
28.10.2024 19:24 Відповісти
Бо їм ще не подзвонив їрмак, чекають інструкцій
28.10.2024 19:24 Відповісти
До Їрмака усі прокурори біли і пухнасти були?
28.10.2024 19:27 Відповісти
Та навіть Індюкович офігієва: а шо, так можна було?!
28.10.2024 19:33 Відповісти
Звісно ні! Тільки інвалідами при ньому стали.
28.10.2024 19:58 Відповісти
А ви відповідайте за себе, а не за попередників. Прямо зараз Зелевлада розповідає що глава МСЕК-мільйонер, прокурор мільонер долларовий це нормально і конфіскувати їх "законно-зароблені" мільярди долларів неможливо - закону нема... А ЗЄ-фракції в верховній раді з 2019 року теж нема?! Припиняйте брехати..
28.10.2024 20:11 Відповісти
Насправді закон є - шахрайство, шляхом внесення завідомо неправдивих даних в офіційні документи. Просто цю норму не хочуть застосовувати, бо у слідчих ізоляторах віп-камер на всіх не вистачить.
28.10.2024 20:32 Відповісти
Что мешает вам и вашей банде вывезти его в лес со всеми вытекающими? Если все коррумпированы то на кого вы надеетесь? Если вы народ то и судебная власть вам принадлежит. А на нет и суда нет, извините.
28.10.2024 21:46 Відповісти
Значить від 50-ті до 90% прокурворів інвалідів.
28.10.2024 19:28 Відповісти
Це вже не цирк це якийсь їпаний стид.
28.10.2024 19:27 Відповісти
стадію "їпаний цирк" ця країна пройшла в 2019 році
28.10.2024 19:28 Відповісти
Голова прокуратури Запоріжської області теж інвалід,мабуть! Бо работа тяжолая!
28.10.2024 19:28 Відповісти
Що значить ''мабуть''. Він головою інвалід з першого дня роботи в прокуратурі.
28.10.2024 19:29 Відповісти
100%
28.10.2024 22:33 Відповісти
Вони мабуть там всі інваліди?
28.10.2024 19:28 Відповісти
28.10.2024 19:30 Відповісти
Це ті ж самі,що якби поскаржився до них про ігнорування розпоряджень Києва про побудову оборонних ліній,то теж би відмовилися(((Нема на вас сук КАБа(((
28.10.2024 19:30 Відповісти
Очевидно всі поголовно інваліди в прокуратурі Запорізької області! Біда у них така...
28.10.2024 19:31 Відповісти
Тоді звернутись до СБУ та ДБР з темою про можливе прикриття запорізькою прокуротурою тяжких злочинів і нанесення збитків державі.
Підключати громадськість, а саму цю установу перівірити від уборщиці до головного керівника від слова тотально.
28.10.2024 19:32 Відповісти
Та тих прокурарвів нафік,інфу потрібно брати з Пенсійного фонду,але ж все повинно піти в "гуууудок".
28.10.2024 19:33 Відповісти
Під час воєнного стану такі дані це "державна таємниця".
А якщо ви не вірите, то ви не патріот, агент кремля, або взагалі порохобот

Взагалі людей за худобу мають.
28.10.2024 19:33 Відповісти
А чому ''мають''. Народонаселеніє само загнало себе в хлів.
28.10.2024 20:04 Відповісти
Охринівші суки
28.10.2024 19:34 Відповісти
Во, во! Бо ***** нападе... ****, а вони вже реально ********!
І тут проблема не лише в тому, що прокурорське сучище вкрало в когось право на ту нещасну інвалідність, в того, кому вона дійсно потрібна. ні, воно ще й за свою "інвалідність" отримує щомісячну "компенсацію", що визначається п`ятизначними цифрами. Тобто, то прокурорське сучище просто в наглу краде в калік, бідних і літніх. І воно, за посадою має забезпечувати законність в цій країні? Вон ж за то ще й немаленьку зарплату отримує?
І в когось ще є сумніви, а чому війна, чому в нас люди гинуть, чому в нас така біда?
28.10.2024 19:35 Відповісти
Порахуємо. 810 000 грн пенсія по інвалідності для прокурора, за рік це 9 720 000 грн. По Хмельницьку їх було 50 тоді це пів мільярда грн кожного року.
Далі цю сумму помножимо на кількість областей України = 10 млрд грн на рік обходяться 1000 прокурорів з інвалідністю для платників податків.
Я це розумію як диверсію влади, щоб припинити допомогу від зхідних партнерів (окрім шаленого обкрадання самої України)!
28.10.2024 19:36 Відповісти
мабуть 810 000 гривень це за рік, а не за місяць. але все одно це дуже багато і вкрай несправедливо по відношенню до простих роботяг шо отримають 3-5 тисяч пенсіі
28.10.2024 19:45 Відповісти
можливо, але фінальна сума мабуть вірна, або ще більша. Заступник обл. прокурора Муратов м. Харків отримав за 2023р. пенсії на 1,1млн грн, а також зарплату за 2023р. 1.5 млн = 2.6 млн грн на рік.
При цьому купив майно (5 преміум авто, 10квартир, та 4 земельні ділянки) приблизно на 25-30 млн гривень
28.10.2024 19:59 Відповісти
Поки в країні будуть Крупи, країна під загрозой Крутів.
28.10.2024 20:04 Відповісти
Мабуть шукають неінвалідів серед своїх
28.10.2024 19:37 Відповісти
28.10.2024 19:39 Відповісти
у зв'язку зі встановленням факту нещасного випадку на виробництві Джерело:

"У вас нєщасниє случаі на проізводствє билі? Будут!"

28.10.2024 19:44 Відповісти
Танунаху....й! Совсем счумели с Запорожьем. Там все как на подбор запорожцы характерники! Не бывает инвалидов среди таких! Эскадрон гусар гадючих, всех за правду заклюют.
28.10.2024 19:47 Відповісти
Виходячи з українського законодавства, в Україні запроваджена кастова система:
прокурори, євреї і судді.
28.10.2024 19:55 Відповісти
Це верх корупційної участі.

Якщо не буде виборів, то не буде і України.
28.10.2024 19:55 Відповісти
Сашко Білий. 1962-2014 рр.
28.10.2024 19:59 Відповісти
Так жодними нормативно-правовими актами не дозволяється брати хабарі, кривосудити! Але ж ви падли таке вчиняєте! Крутять законами ''наче циган сонцем''! Небожителями себе поробили!
28.10.2024 20:03 Відповісти
Прокурори вирішили, що це неначасі...
28.10.2024 20:03 Відповісти
Не прокуратура, а Цирк уродів
28.10.2024 20:08 Відповісти
Видайте інвалідов народу !!!
28.10.2024 20:08 Відповісти
В нас війна. В нас фронт на Донбасі обвалився... рашисти раз в 2 дні по парі міст захоплюють. ТЦК пакуюють прямо на вулицях. Яка проблема спакувати прокрурорів-МСЕКовців, чиновників... крадіїв хабарників і зробити з них "Золоту армію"... нехай Білгородську область РФ захоплюють з золотими автоматами калашникова...
28.10.2024 20:14 Відповісти
бо вміють рахувати тільки мільонами
28.10.2024 20:14 Відповісти
Подивіться який безлад в селищних радах, там премії та з/п не відстають від прокурорів, а дерибан переплюнув вже і МСЕК і прокурорів і всіх інших. В країні твориться щось страшне.
28.10.2024 20:20 Відповісти
Старосты уже и на ежегодные декларации про доходы и имущество не считают нужным заполнять.
28.10.2024 22:45 Відповісти
тре просто помаленько реалізовувати їм їхню вдавану Гінвалідність . Робити це не одразу всім, а поступово. Нахер їм рука чи нога, коли от на папері написано,що каліки?
28.10.2024 20:30 Відповісти
Чекають кацапів, що їм запити від цензор.нет
28.10.2024 20:55 Відповісти
внутрішній ворог - потенційні колаборанти та зрадники
28.10.2024 21:00 Відповісти
мабуть всі з інвалідністю!
28.10.2024 21:26 Відповісти
Это не та власть, чтобы прокуроры перед ней отчитывались. Подождут не много.
28.10.2024 21:43 Відповісти
Все всё понимают, что стране конец, и просто хотят больше нахапать, чтобы потом безбедно жить за границей. Ну или здесь, если договорятся.
28.10.2024 22:00 Відповісти
Досить дурня валяти. Україні потрібний президент, та дієздатна влада. Досить удавати, що в Україні є президент та парламент. Для рятування України потрібні швидкі вибори, та всіх корупціонерів поставити до стінки.
28.10.2024 22:24 Відповісти
Там інше написано: прокуратура не веде такий облік: скіки її співробітників отримують пенсію. Та не має вести. Такий облік здійснює Пенс фонд. Вони нараховують пенсії. А що прокуратура? Вона має щомісяця опитувати співробітників: скікі пенсії ти отримав, чи шо? І десь фіксувати та зберігати цю інфу?
28.10.2024 22:29 Відповісти
по закону інвалідів мають працевлаштовувати підприємства усіх форм власності, тож і в органах відділ кадрів знає це, і знає скільки в нього є вакансій для інвалідів
29.10.2024 00:03 Відповісти
тому й кажу: читайте те, що там написано. Йшлося не про вакансії для інвалідів, а про отримання соціальних виплат та пенсій. Які сплачує ьа обліковує Пенсійний фонд. Прокуратура їх не сплачує та облік не веде. Вони так й відповіли.
29.10.2024 08:12 Відповісти
Вони ВСІ її мають. Інакше не існувало проблеми просто відписатися.
А почніть їх по одному викликати в ТЦК, побачите, вони самі туди всі папірці понесуть.
Тож просто зробити.
28.10.2024 23:16 Відповісти
інваліди розумової праці
29.10.2024 00:00 Відповісти
Це ж "Дикий Південь" з курортами Азовського моря, мільйонерським заповідником в Камянці-Дніпровській - там такі хабарі гуляли, що якийсь бердичівський прокурор мріяв попасти не в рай, а хоч на пару років в прокуратуру задрипаного Приазовського!
Мені здається там усі прокурори - інваліди першої группи і саме тому обласна прокурора зайняла оборону як панфіловці під Москвою...
29.10.2024 08:34 Відповісти
 
 