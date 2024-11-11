Злоупотребления при получении инвалидности: проводятся обыски в областных МСЭК, больницах и прокуратурах, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках расследования фактов неправомерного получения инвалидности должностными лицами, в частности прокурорами, проводятся обыски у работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), во врачебных учреждениях, где могли быть выданы незаконные справки и решения, а также в прокуратурах нескольких областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти меры являются частью комплексной борьбы с коррупцией и злоупотреблением служебным положением в органах прокуратуры и системе медико-социальной экспертизы.

Обыски проводятся в нескольких областных прокуратурах, больницах и МСЭК, где были выявлены факты выдачи справок с признаками фальсификаций. Изъята медицинская документация и личные дела, которые могут служить доказательствами в расследовании. Продолжается работа по установлению цепей причастных лиц.

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Комплексные следственные (розыскные) действия включают допросы свидетелей и проверку правомерности медицинских заключений, на основании которых были установлены группы инвалидности.

Сколько прокуроров имеют инвалидность?

Вместе с этим Офис Генерального прокурора продолжает служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности, которое охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат.

"По состоянию на сегодня в органах прокуратуры всех уровней насчитывается 523 прокурора, которые имеют инвалидность. Этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Значительное превышение этого процента наблюдается в прокуратурах Хмельницкой (29%) и Черкасской областей (27%)", - говорится в сообщении.

Двум прокурорам установлена І группа инвалидности, 328 - ІІ группа и 193 - ІІІ группа. Среди них 348 или 67% - мужчины, 175 или 33% - женщины.

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Кроме того, 386 прокуроров или 74% - получили первичное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до 2022 года.

"В соответствии со ст. 86 Закона "О прокуратуре" прокуроры, признанные лицами с инвалидностью I или II группы, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа. 229 прокуроров или около 70% от числа имеющих I и II группы, получают пенсию на таких основаниях. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемой этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей", - рассказали в ОГП.

Прокуроры добавили, что действующим законодательством МСЭК обязаны направлять по месту работы лица с инвалидностью сообщение о группе инвалидности и причинах ее установления.

В то же время такие сообщения от МСЭК в органы прокуратуры поступали лишь в единичных случаях (сейчас установлено лишь 10 таких случаев). 25 октября 2024 года приказом Генерального прокурора внесены изменения в Инструкцию по учету кадров, которыми прокуроры обязаны информировать кадровые подразделения об установлении им инвалидности.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

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