Оккупанты пополняют запасы боекомплекта и проводят ротацию на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга продолжают вести контрбатарейную борьбу, удерживать позиции, уничтожать врага и его технику. За минувшие сутки потери оккупантов составляют 212 человек.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга о ситуации на фронте на утро 18 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

Как отмечается, за минувшие сутки враг совершил почти 300 ударов по позициям украинских войск и прифронтовых территориях.



Оккупанты нанесли полдесятка авиационных ударов на Запорожском и Приднепровском направлениях, применив 25 КАБов и 20 НАРов.



Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты применили 350 ударных дронов-камикадзе различных модификаций с поражающими свойствами, в том числе 15 единиц типа "Ланцет".

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"Захватчики не оставляют своих намерений по прорыву нашей линии обороны. По уточненной информации, за прошедшие сутки было зафиксировано 11 штурмов, большинство из них на Запорожском направлении", - добавили в Силах обороны.

Также сообщается, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг не прекращает воздушную и инженерную разведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий, пополняет запасы боекомплекта и проводит ротационные мероприятия.

Потери оккупантов на Юге

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 212 оккупантов.

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Также Силы обороны уничтожили:

1 реактивная система залпового огня "Ураган";

16 единиц автомобильной техники;

13 орудий, в т.ч. противотанковая - МТ-12 "Рапира";

1 станция радиолокационного диапазона и 2 станции РЭБ;

8 лодок;

12 мотоциклов и 1 квадроцикл;

5 багов;

13 единиц БпЛа типа "Суперкам", "Орлан-10" и "Зала";

1 старлинк;

6 блиндажей;

2 места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов;

наблюдательный пункт, огневую позицию и место взлета БпЛА.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 722 440 российских захватчиков.