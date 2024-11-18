Оккупанты пополняют запасы боекомплекта и проводят ротацию на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга продолжают вести контрбатарейную борьбу, удерживать позиции, уничтожать врага и его технику. За минувшие сутки потери оккупантов составляют 212 человек.
Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга о ситуации на фронте на утро 18 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на фронте
Как отмечается, за минувшие сутки враг совершил почти 300 ударов по позициям украинских войск и прифронтовых территориях.
Оккупанты нанесли полдесятка авиационных ударов на Запорожском и Приднепровском направлениях, применив 25 КАБов и 20 НАРов.
Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты применили 350 ударных дронов-камикадзе различных модификаций с поражающими свойствами, в том числе 15 единиц типа "Ланцет".
"Захватчики не оставляют своих намерений по прорыву нашей линии обороны. По уточненной информации, за прошедшие сутки было зафиксировано 11 штурмов, большинство из них на Запорожском направлении", - добавили в Силах обороны.
Также сообщается, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг не прекращает воздушную и инженерную разведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий, пополняет запасы боекомплекта и проводит ротационные мероприятия.
Потери оккупантов на Юге
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 212 оккупантов.
Также Силы обороны уничтожили:
- 1 реактивная система залпового огня "Ураган";
- 16 единиц автомобильной техники;
- 13 орудий, в т.ч. противотанковая - МТ-12 "Рапира";
- 1 станция радиолокационного диапазона и 2 станции РЭБ;
- 8 лодок;
- 12 мотоциклов и 1 квадроцикл;
- 5 багов;
- 13 единиц БпЛа типа "Суперкам", "Орлан-10" и "Зала";
- 1 старлинк;
- 6 блиндажей;
- 2 места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов;
- наблюдательный пункт, огневую позицию и место взлета БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 722 440 российских захватчиков.
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