Бойцы положили на землю и связывают трех уцелевших оккупантов, которые прорвались на окраину Купянска: "Я ничего не сделал", - "Них#я себе "ничего" ! ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины связывают уцелевших оккупантов, которые на БМП пытались ворваться в Купянск на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть по меньшей мере трех россиян.

Один из них разозлил бойца заявлением "Я ничего не сделал", за что получил в ответ: "Них#я себе "ничего!" и носком в бок.

Внимание! Ненормативная лексика!

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