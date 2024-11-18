Бойцы положили на землю и связывают трех уцелевших оккупантов, которые прорвались на окраину Купянска: "Я ничего не сделал", - "Них#я себе "ничего" ! ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины связывают уцелевших оккупантов, которые на БМП пытались ворваться в Купянск на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть по меньшей мере трех россиян.
Один из них разозлил бойца заявлением "Я ничего не сделал", за что получил в ответ: "Них#я себе "ничего!" и носком в бок.
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+41 Alexander Heydeck #587684
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+35 Максім ХОЙ #398010
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Як же їм **** страшно аж всераються коли потрапляють в руки до наших хлопців з ЗСУ
Покажіть цим виродкам - що
таке український характер,який
загартувався за три роки війни.
Або наша нація переможе та
стане незалежною,або - рабство,
в якому тримала нас московія
декілька століть.
А так - просто на танку у Харків приїхав - покататися на метро ...
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