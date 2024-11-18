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Бойцы положили на землю и связывают трех уцелевших оккупантов, которые прорвались на окраину Купянска: "Я ничего не сделал", - "Них#я себе "ничего" ! ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины связывают уцелевших оккупантов, которые на БМП пытались ворваться в Купянск на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть по меньшей мере трех россиян.

Один из них разозлил бойца заявлением "Я ничего не сделал", за что получил в ответ: "Них#я себе "ничего!" и носком в бок.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы взяли в плен группу оккупантов: "Этот обосрался нах#й. Вот #обаные сруны!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) пленные (2137) Купянск (630)


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Топ комментарии
+41
хіба так важко було поцілити берцем в @бальник? і педагогічніше би було...
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18.11.2024 10:48
+39
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18.11.2024 11:01
+35
Серйозно?-"я нічего не сдєлал?"...
Як же їм **** страшно аж всераються коли потрапляють в руки до наших хлопців з ЗСУ
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18.11.2024 10:50
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хіба так важко було поцілити берцем в @бальник? і педагогічніше би було...
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18.11.2024 10:48 Ответить
Судячи по юшці на землі, по @бальнику він теж отримав...
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18.11.2024 11:22 Ответить
У *бальник б'ють лише дурні, які часто піьдаються на провокацію саме тих, кого б'ють. Саме з писеа (з носа, з вух і біля очей) найчастіше тече багато крові. Потім це будуть покащувати толерасиам з усіляких хрестів і верещати про недотримання різних конвенцій. Еавіть чекісти знали, що "підопічні" на суді і навіть перед розстрілом мали мати нормальний вигляд, тому били по нирках, по печвнці, по п'ятах, у висок (не надто сильно), у сонячне сплетіння і тому подібні місія - біль жахлива, кров виходить з мочею (якщо по нирках), але "клієнт" має вигляд чистий і неушкоджений
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18.11.2024 12:10 Ответить
Серйозно?-"я нічего не сдєлал?"...
Як же їм **** страшно аж всераються коли потрапляють в руки до наших хлопців з ЗСУ
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18.11.2024 10:50 Ответить
там налаштовано все так,що своїх вони бояться більше. Там звіриний страх перед своїми.
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18.11.2024 10:54 Ответить
ка..апські ви..лядки хкуйла-путкіна...Низький уклін Героям ЗСУ.....
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18.11.2024 10:52 Ответить
а дійсно, за що?
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18.11.2024 10:53 Ответить
******* ногами кацапський біомусор справа приємна і богоугодна, але краще то робити поза кадром.
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18.11.2024 10:58 Ответить
злобниє бєндєровці виховують асвабадителя армійським кованим черевиком по пиці.... приятноє
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18.11.2024 10:59 Ответить
он нічьо нє сдєлал-он проста прішол убівать людєй в другую страну...
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18.11.2024 11:00 Ответить
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18.11.2024 11:01 Ответить
Перетворити на інвалідів і на обмін.
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18.11.2024 11:03 Ответить
Молодці наші захисники.
Покажіть цим виродкам - що
таке український характер,який
загартувався за три роки війни.
Або наша нація переможе та
стане незалежною,або - рабство,
в якому тримала нас московія
декілька століть.
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18.11.2024 11:05 Ответить
Те кто ничего не сделал в посадках догниваю
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18.11.2024 11:07 Ответить
"А нас та за что?!"
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18.11.2024 11:12 Ответить
«Я нічєво нє сделал». А що ж тоді в уявленні цього бойового підаруса вважається «сдєлал»?? Підарус із рашистської ********* на БМП вривався на українській землі на околиці українського Купʼянська вбивати людей. В мене фантазії не вистачає, що в цих із зайвою хромосомо може означати «чєво-то сдєлал».
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18.11.2024 11:27 Ответить
Це якби атомну бомбу підірвав - тоді хіба що ...
А так - просто на танку у Харків приїхав - покататися на метро ...
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18.11.2024 11:52 Ответить
В ось у мене психіка слабенька - за те, шт ничего не сделали, я би не тільки *****, а дав би свободу своему брату - 5,45 чи 7,62.
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18.11.2024 12:01 Ответить
Мова ЗСУ!!!! Свинособак на палю!!!
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18.11.2024 12:15 Ответить
"Я нічєво ні дєлал ,стоял на блок пасту ,пашел пас...ть і заблуділся"
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18.11.2024 12:32 Ответить
От вони втрьох чи більш прорвались у Куп'янськ. А далі що вони хотіли робити ? По квартирах шастати та золото-срібло шукати ? Де у них логіка чи командири обіцяли прийти їм на поміч, коли вони зайдуть у будівлі ?
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18.11.2024 12:33 Ответить
Стаття 437 Кримінального кодексу України (ККУ): "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на агресію проти України.

Стаття 438 ККУ: "Порушення законів та звичаїв війни". Вона охоплює серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема, незаконне вторгнення та окупацію території іншої держави.

Стаття 111 ККУ: "Державна зрада". Ця стаття застосовується до осіб, які вчиняють дії на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема, шляхом шпигунства або надання допомоги іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України.
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18.11.2024 12:33 Ответить
Кацапська мразь вдерлася на нашу територію , та ще й обурюються
при затриманні 🙁
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18.11.2024 12:45 Ответить
На обмін треба,наших вирвати звідти.Оці себе ще нормально видно поводили,тому живі.А борзих заземляють,не на відео.З людиноподібними мразями тільки так треба.Гірше шакалів і гієн ця кацапота
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18.11.2024 13:12 Ответить
Мало...
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18.11.2024 13:09 Ответить
Киздить треба ще дужче і на камеру, обов*язково. А-то "Хачу жить" та інша дурня.
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18.11.2024 13:25 Ответить
Гидота варварська!
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18.11.2024 13:50 Ответить
за вчерашнее , за Одессу , за Сумы на заборе вниз головой и дручком по темячку !!!((((
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18.11.2024 13:58 Ответить
Но ведь так же бывает, что солдат забыл поставить автомат на предохранитель и нечаянно зацепился спусковым крючком за что-то....
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18.11.2024 15:05 Ответить
Дуже толерантно(
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18.11.2024 17:43 Ответить
Про який полон ви говорите? Та всіх бл..дів попідстрілювати, щоби здихали в муках. Це ж вони на вас нападали, а не оборонялись.
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18.11.2024 21:14 Ответить
 
 