Общие боевые потери РФ с начала войны – около 722 440 человек (+1560 за сутки), 9365 танков, 20 586 артсистем, 19 059 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 722 440 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 722440 (+1560) человек,
танков - 9365 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 19059 (+38) ед,
артиллерийских систем - 20586 (+30) ед,
РСЗО - 1252 (+0) ед,
средства ППО - 999 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99),
крылатые ракеты - 2753 (+112),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 29428 (+107) ед,
специальная техника - 3655 (+2)
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Бо не може ж ЗСУ стільки знищувати і ранити "чьюдо-багатьірів", так, провокаторчику з засрашки?
PS: все про тебе вже зрозуміло, "поміркований сумніваючийся" вишкребок...
Відбито масований повітряний удар.
192! одиниці знищеної наземної техніки за день, результативність ППО 192! повітряні цілі.
Кількість знищених БПЛА перевалила за 19000, ББМ так само більше 19000
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 722 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.