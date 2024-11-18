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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 722 440 человек (+1560 за сутки), 9365 танков, 20 586 артсистем, 19 059 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 722 440 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 722440 (+1560) человек,

танков - 9365 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 19059 (+38) ед,

артиллерийских систем - 20586 (+30) ед,

РСЗО - 1252 (+0) ед,

средства ППО - 999 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99),

крылатые ракеты - 2753 (+112),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29428 (+107) ед,

специальная техника - 3655 (+2)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ за неделю уничтожили 11990 российских захватчиков и 1731 единицу вражеской техники, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

Втрати росіян 17 листопада

Автор: 

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835)


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Топ комментарии
+20
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18.11.2024 09:13
+9
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18.11.2024 09:12
+9
Минув 3925 день москальсько-української війни.
Відбито масований повітряний удар.
192! одиниці знищеної наземної техніки за день, результативність ППО 192! повітряні цілі.
Кількість знищених БПЛА перевалила за 19000, ББМ так само більше 19000
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 722 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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18.11.2024 10:38
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Гарно 👍
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18.11.2024 08:19 Ответить
Кожен день більше півтори тисячі . Колись закінчаться ці прокляті москалі ?
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18.11.2024 08:31 Ответить
Якщо врахувати, скільки ще може прийти кацапів + північнокорейців + китайців та іранців з іншими найманцями , десь на 20000 днів або 55 років ще
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18.11.2024 08:53 Ответить
підозрюю, що це така команда Сирського - звітувати наверх не менше, ніж за 1500
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18.11.2024 10:25 Ответить
Ні, це Байден наказав, щоб не менше трьох БТГ за добу, тому і дозвіл дав, поки що по курщині. Білгородчину кацапи самі гарно ********, дивно що Вороніж досі цілий стоїть.
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18.11.2024 10:43 Ответить
Про що ви, сирський нічого тут не вирішує. Це особисто сіонистська світова закуліса дала наказ пресслужбі ГШ ЗСУ публікувати "не менше 1500".

Бо не може ж ЗСУ стільки знищувати і ранити "чьюдо-багатьірів", так, провокаторчику з засрашки?

PS: все про тебе вже зрозуміло, "поміркований сумніваючийся" вишкребок...
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18.11.2024 11:10 Ответить
Тот, кто учил арифметику в школе, может ответить, когда кончатся москали
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18.11.2024 08:51 Ответить
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18.11.2024 09:12 Ответить
"кабздон-зажмурил" - тонкий гумор - браво
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18.11.2024 12:13 Ответить
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18.11.2024 09:13 Ответить
Ати-бати шлі Zольдати..
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18.11.2024 10:01 Ответить
тихоокеанская бригада - где то в посадке под Тихим Океаном тихо зажмурилась 👍
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18.11.2024 12:16 Ответить
Тихий час
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18.11.2024 14:53 Ответить
Безпілотники перетнули 19 тисяч, обійшли ББМ і пішли наздоганяти арту, скільки часу потрібно, 3-4 тижні? Ось і вималювався характер ******** війни.
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18.11.2024 10:34 Ответить
Минув 3925 день москальсько-української війни.
Відбито масований повітряний удар.
192! одиниці знищеної наземної техніки за день, результативність ППО 192! повітряні цілі.
Кількість знищених БПЛА перевалила за 19000, ББМ так само більше 19000
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 722 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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18.11.2024 10:38 Ответить
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18.11.2024 10:43 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.11.2024 11:32 Ответить
 
 