Общие боевые потери РФ с начала войны – около 722 440 человек (+1560 за сутки), 9365 танков, 20 586 артсистем, 19 059 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 722 440 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 722440 (+1560) человек,

танков - 9365 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 19059 (+38) ед,

артиллерийских систем - 20586 (+30) ед,

РСЗО - 1252 (+0) ед,

средства ППО - 999 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99),

крылатые ракеты - 2753 (+112),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29428 (+107) ед,

специальная техника - 3655 (+2)

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