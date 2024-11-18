Войска РФ безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Волчанска и Старицы. Враг активно применяет бомбардировочную авиацию, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки, 17 ноября 2024 года, враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица, при этом активно применял бомбардировочную авиацию.

По данным ОТГ "Харьков", российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 12 авиаударов с использованием 29 КАБов, а также 75 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 409 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг безуспешно штурмовал наши позиции в Волчанске. По Казачьей Лопани нанесен авиаудар, - ОТГ "Харьков"

Потери войск РФ на Харьковском направлении

В ОТГ "Харьков" отмечают, что потери врага за минувшие сутки на этом направлении составили 134 человека, из них безвозвратные - 53, санитарные - 81. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 46 единиц вооружения и военной техники.