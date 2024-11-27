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Новини
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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 25 українських безпілотників над територією окупованого Криму та Чорного моря

Окупований Крим

Міноборони РФ запевняє, що зранку 27 листопада 2024 року, російська ППО нібито перехопила понад 20 українських безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони публікує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

"Засоби ППО з 8.30 до 10.30 мск знищили та перехопили 25 українських безпілотників над акваторією Чорного моря та територією Криму", - запевнили у Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в окупованому Севастополі

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Севастополі було чути вибухи. Развожаєв заявляв про комбіновану атаку.

Інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає.

Автор: 

Крим (14122) Севастополь (553) Міноборони рф (700)


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Даже если не ******,то 15 попали куда надо,процент просто отличный.
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27.11.2024 11:42 Відповісти
Відмінний відсоток це коли збили 2, а потрапили в ціль 22.
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27.11.2024 11:46 Відповісти
Так не бывает,вспомни первые шахеды,когда у нас ПВО практически не было.Даже тогда сбивали плюс минус половину.
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27.11.2024 11:56 Відповісти
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27.11.2024 12:09 Відповісти
 
 