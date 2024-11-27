Міноборони РФ заявило про нібито збиття 25 українських безпілотників над територією окупованого Криму та Чорного моря

Міноборони РФ запевняє, що зранку 27 листопада 2024 року, російська ППО нібито перехопила понад 20 українських безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони публікує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

"Засоби ППО з 8.30 до 10.30 мск знищили та перехопили 25 українських безпілотників над акваторією Чорного моря та територією Криму", - запевнили у Міноборони РФ.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Севастополі було чути вибухи. Развожаєв заявляв про комбіновану атаку.

Інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає.