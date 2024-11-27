У Севастополі чути вибухи, біля ВМУ ім. Нахімова дим. Развожаєв каже про комбіновану атаку. ФОТО
Зранку 27 листопада 2024 року в окупованому Севастополі чути вибухи, окупаційна "влада" повідомляє про нібито відбиття комбінованої атаки на Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
"У Севастополі триває відбиття комбінованої атаки ЗСУ. За попередньою інформацією, в районі Качі над акваторією збито 2 БПЛА. Також за інформацією від Рятувальної служби Севастополя, на даний момент зафіксовано інформацію про падіння уламків у районі Орлівки поряд із Качинським шосе", - пише він.
"Севастополь, територія Чорноморського ВМУ ім. Нахімова після вибухів. Куди влучили?", - зазначає проукранський телеграм-канал "Крымский ветер".
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+14 Анатолий Шейко
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