В Севастополе слышны взрывы, возле ВМУ им. Нахимова - дым. Развожаев говорит о комбинированной атаке. ФОТО

Утром 27 ноября 2024 года в оккупированном Севастополе слышны взрывы, оккупационные "власти" сообщают о якобы отражении комбинированной атаки на Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

"В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА. Также по информации от спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении обломков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", - пишет он.

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"Севастополь, территория Черноморского ВМУ им. Нахимова после взрывов. Куда попали?", - отмечает проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер".