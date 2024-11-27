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В Севастополе слышны взрывы, возле ВМУ им. Нахимова - дым. Развожаев говорит о комбинированной атаке. ФОТО

Утром 27 ноября 2024 года в оккупированном Севастополе слышны взрывы, оккупационные "власти" сообщают о якобы отражении комбинированной атаки на Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

"В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА. Также по информации от спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении обломков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", - пишет он.

Смотрите также: Авто с капитаном ЧФ РФ взорвали в оккупированном Севастополе, - росСМИ. ВИДЕО

Севастополь, ВМУ ім. Нахімова

"Севастополь, территория Черноморского ВМУ им. Нахимова после взрывов. Куда попали?", - отмечает проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер".

Автор: 

взрыв (6731) Крым (26375) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+14
Знову уламки наступають!
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27.11.2024 09:36
+14
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27.11.2024 09:46
+12
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27.11.2024 09:44
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Знову уламки наступають!
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27.11.2024 09:36 Ответить
Україна вдарила по раїсі найстрашнішою зброєю - ракетами з уламками.
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27.11.2024 10:10 Ответить
"мені нравиться як воно горить, як вони біжать, метушаться, пожарки приїздажають..."
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27.11.2024 09:38 Ответить
Нахімовців хочуть випустити екстерном? - на небо
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27.11.2024 09:39 Ответить
Вони там, видно, на території училища, як завжди, сховали щось... Техніку, **********, чи комплекс ППО... Тому це є "законною ціллю"...
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27.11.2024 10:14 Ответить
кожен хробак є законною ціллю
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27.11.2024 10:43 Ответить
Тільки тут є один нюанс: для того, щоб визнать того чи іншого "законною ціллю" - треба знать нормативну базу "права війни"... Тобто ті міжнародні конвенції, які регулюють правила ведення бойових дій... Ще у 1997 році юридична служба МО України підготувала відповідний довідник для офіцерського складу Він так і називається "Право війни" (Є в Інтернет) Там доволі детально викладені деякі практичні роз"яснення найбільш розповсюджених ситуацій, з посиланням на ті чи інші міжнародні нормативні акти ... Готувався він для наших миротворців, у першу чергу. У мене він є - тому я знаю, про що кажу...
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27.11.2024 11:28 Ответить
по перше чи вони там щось ховали нам ***** . по друге за якими ..нормативними документами.. ************ через день розстрілюють наших полонених ?????сходи і покажи ті ..міжнародні нормативи.. рідним розстріляних . можеш ***** в кремль послати або в оон --- виродки ***** б.ють по містах мільйонниках по спальних районах де немає військових об.єктів . вони не бояться наслідків бо за спиною у них ядерний арсенал . а отой довідник 97року можеш причепити у вуличному сортирі щоб відвідувачі використали його за призначенням
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27.11.2024 11:59 Ответить
Вакуло... тобі щось пояснювать - тільки час витрачать... Бо тобі - "хоч кілок на голові теши"... Ти і тобі подібні вимагаєте "демократії та рветеся в Європу... А самі як були так і залишаєтеся "більшовицькими дикунами", що не визнають верховенства права ... А це - основне в правовій державі...
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27.11.2024 15:29 Ответить
ну для чого ти оце городиш ??? на нас напала параша ***** яка в 1997 році підписала ..великий.. договір про вічну дружбу . визнання кордонів. поділ чф і солодку жвачку . якщо ***** викинув той договір в унітаз то ніякого .. верховенства права.. до північних тварюк не може бути абсолютно --- ось про що йде мова . З євросоюзом куди я так хочу . да буде верховенство права. бо там воно понад усе . а з північною парашею . з хряком кимом . з аятолами терористами не буде ніколи . ЯК КАЗАЛА ГОЛДА МЕІР ..НЕ МОЖЕ БУТИ КОМПРОМІСУ З ТИМИ ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ.. і з ..більшовицькими дикунами.. то ти не за адресою --- вони на півночі від нас живуть в ************
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27.11.2024 16:17 Ответить
"Дурак - имя прилагательное... Ибо прилагается к глупому человеку?..." (Фон Визин, "Недоросль")
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27.11.2024 16:30 Ответить
--- тобі туди
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27.11.2024 17:52 Ответить
Вакуло! те місце - для неуків... Тобто - ДЛЯ ТЕБЕ...
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27.11.2024 18:00 Ответить
чого ж ти здристнув . обс.явся --- давай ще про ..правила війни.. про ..законні цілі.. можеш про ..червоний хрест.. про ..міжнародні конвенціі.. ти ж вєлічайшій юрист як ти сам про себе писав --- ото тобі одна дорога бабусям у дворах лекцію читати ..нормативну базу права війни..
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27.11.2024 19:44 Ответить
..............................
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27.11.2024 19:53 Ответить
ти поца не вмикай . ти про ..женевську конвенцію поводження з військовополоненими .. докладно напиши щоб читачі ..цензора.. могли тебе запитати про ..правила ведення бойових дій.. ти ж дуже грамотний . старий . з величезним досвідом роботи викладачем ..юрист.. -- і ще напиши які наслідки чекають отих тварюк що дають наказ розстрілювати наших полонених і тих виродків що ті накази виконують --- і читачі зрозуміють чи імя прілагатєльноє дурак тобі підходить чи не підходить
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28.11.2024 14:24 Ответить
"Йди на три веселі букви..."...
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28.11.2024 14:44 Ответить
ти знову обіс.явся і то все на що ти здатний --- ти мабуть ..заслужений.. юрист як ота крупа ..заслужений.. лікар . тільки й різниця що тобі студенти несли не в таких великих пачках
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28.11.2024 17:02 Ответить
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28.11.2024 18:54 Ответить
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28.11.2024 19:12 Ответить
Поцілуй мене в сраку!!!
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28.11.2024 19:43 Ответить
ти мабуть не педагог а передаст якщо думки такі геморойні в тебе
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29.11.2024 06:32 Ответить
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29.11.2024 06:44 Ответить
звернись до олега ляшка і цілуйтеся і милуйтеся голубочки
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29.11.2024 17:43 Ответить
Йди нахєр!
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29.11.2024 17:48 Ответить
ото на смайлику ляшко зверху а ти знизу труляяяля
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29.11.2024 18:03 Ответить
Йди нахєр, збоченець!...
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29.11.2024 21:26 Ответить
ти з головою зовсім не дружиш . просиш ляшка щоб поцілував твою сраку а потім когось збоченцем називаєш --- ляшко зверху а ти знизу
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30.11.2024 16:59 Ответить
Щодо твого цитування Голди Меїр: Відповім знову словами з "Недоросля": "Мастерица толковать Указы"...
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27.11.2024 16:32 Ответить
і знову туди ---не голова у тебя а седалище и в жилах твоих моча а не кровь . отправить бы тебя во влагалище чтоб переделали тебя вновь ---- с.есенин в. маяковскому
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27.11.2024 17:57 Ответить
За Полтавський інститут зв"язку.
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27.11.2024 10:23 Ответить
за полтаву ++++++++++!!!!!!
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27.11.2024 11:45 Ответить
Трєвожна...
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27.11.2024 09:41 Ответить
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27.11.2024 09:44 Ответить
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27.11.2024 09:46 Ответить
Ну, це вже ПАНІКА... Про АТАКАМС забули написать...
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27.11.2024 10:15 Ответить
хлопок - задимлєніє - отріцатєльноє отражєніє атакі
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27.11.2024 09:54 Ответить
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27.11.2024 10:14 Ответить
Цю кацапську клоаку севастопаль треба знищити геть, щоб духу його не було!!
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27.11.2024 10:21 Ответить
Севастополь - старовинне українське місто. Споконвіків там жили татари, греки, слов'яни. Тому знищувати потрібно не місто а те кацапсько-азіатське кодло, яке понавозили туди за часів Сросійської імперії та СеРеСеРе, депортувавши корінні народи.
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27.11.2024 11:16 Ответить
Самі повтікають - коли "припече"... "Флотські" та ФСБ-шники, пишуть, вже почали з Севастополя свої сім"ї вивозить у Росію...
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27.11.2024 11:31 Ответить
То коли кава в Севастополі?
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27.11.2024 14:03 Ответить
На дебільні провокативні питання не відповідаю...
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27.11.2024 15:25 Ответить
Рембаза подводных лодок в Севасе - гембель.
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27.11.2024 11:33 Ответить
Та які там БПЛА!
Схоже, просто трава горить...
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27.11.2024 12:22 Ответить
Училище им. Нах-Нах
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27.11.2024 12:42 Ответить
 
 