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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Авто с капитаном ЧФ РФ взорвали в оккупированном Севастополе, - росСМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с военным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Местные каналы отмечают, что взрыв произошел возле супермаркета на проспекте Шевченко. В автомобиле находился мужчина 40-45 лет, ему частично оторвало ноги.

Прокремлевские сообщества пишут, что мужчина был военным и умер.

Предварительно, в авто находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев подтвердил, что был ликвидирован военный РФ.

Также читайте: Действия РФ в Крыму напоминают период советской оккупации стран Балтии, - премьер Латвии Силиня

Автор: 

взрыв (6749) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+36
яке прикре самогубство
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13.11.2024 09:57
+27
Камні з неба...
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13.11.2024 10:00
+23
чудова новина!
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13.11.2024 09:58
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алкашня
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13.11.2024 09:55 Ответить
яке прикре самогубство
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13.11.2024 09:57 Ответить
Не прикре, а прекрасне😁
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13.11.2024 11:05 Ответить
D
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13.11.2024 13:16 Ответить
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13.11.2024 13:35 Ответить
чудова новина!
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13.11.2024 09:58 Ответить
Йой, а шо сі стало
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13.11.2024 09:59 Ответить
Нічого особливого, просто чергове нахабне самогубство...
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13.11.2024 10:02 Ответить
Шо сі стало? Кацапу ноги відірвало та воно здохло... Чекаємо на продовження серіалу "Пригоди кацапських моряків на українській суші".
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13.11.2024 10:43 Ответить
Камні з неба...
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13.11.2024 10:00 Ответить
Так камЄнь прямо в авто влучив?
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13.11.2024 10:07 Ответить
кримінальні розборки...
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13.11.2024 10:01 Ответить
"Вєчнава плаванія!"
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13.11.2024 10:04 Ответить
капитан старый был и не нужный совсем.
зачем им капмтаны в севастополе если кораблики тю-тю?
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13.11.2024 10:30 Ответить
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13.11.2024 10:49 Ответить
Маю надію, що це виявится нашою ,,довгою рукою,, щодо зрадника, який до 14 року був українським офіцером.
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13.11.2024 10:04 Ответить
У 2010 виборці Януковича запустили процес перетворення Української Армії на російську.
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13.11.2024 10:15 Ответить
В 2019 зебіли обрали клоуна щоб продовжити, але щось пішло не так.
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13.11.2024 10:44 Ответить
80% укрАїнців дос цього не розуміють, що як голосував - так і живеш
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13.11.2024 11:47 Ответить
коли за шмарклю голосували, то казали "хоч паржом", чомусь не сміються.
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13.11.2024 12:05 Ответить
ага, теж питав у Зелебобіків - ти хоч поржав? Як шашлики, смачні були ? чомусь не відповідають на ці питання ...
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13.11.2024 12:21 Ответить
Шашликами нафарширують тушу Ішака, родичі знищених Маріупольців!
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14.11.2024 11:41 Ответить
Вот ето красота. Все орки и предатели должны знать что рано или поздно расплата придет
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13.11.2024 10:04 Ответить
Как всё просто: был предатель, раз ! и нет предателя, уехал на концерт Кобзона...
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14.11.2024 04:28 Ответить
Кабзону головне голова з вухами щоб була припаяна...а ноги то так....
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13.11.2024 10:06 Ответить
вбита метастаза це завжди добре
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13.11.2024 10:13 Ответить
Протермінована банка червоної ікри бахнула -- так буває .
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13.11.2024 10:17 Ответить
А що?Подушки безпеки не спрацювали?
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13.11.2024 10:18 Ответить
так то вони і спрацювали )) перекачали їх )) на лежачому поліціянті спрацювали ))
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13.11.2024 12:27 Ответить
А агентів фсб у zeвладі коли?
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13.11.2024 10:18 Ответить
помер? потрібно писати "був ліквідований" бо терористів ліквідовують.
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13.11.2024 10:19 Ответить
курва, єдина добра новина за увесь день...
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13.11.2024 10:24 Ответить
А што случілась,я проста палітікай не інтєрєсуюсъ? здоров'я усопшему підару!
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13.11.2024 10:27 Ответить
Частково відірвало копита..
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13.11.2024 10:28 Ответить
Частково - то по локти?
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13.11.2024 13:32 Ответить
Гидроудар двигателя?Айяяй...Акуратнее надо по лужам ездить. Вечнава плавания в котле со смолой этому капитану.
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13.11.2024 10:30 Ответить
Большому кораблю - большого плавания...
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14.11.2024 04:29 Ответить
Ех, шкода, що ноги відірвало тільки частково.
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13.11.2024 10:31 Ответить
Ноги відірвало частково , але помер повністю .
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13.11.2024 10:35 Ответить
Капітан, капітан, улибнітєсь...
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13.11.2024 10:33 Ответить
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13.11.2024 10:40 Ответить
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13.11.2024 11:05 Ответить
Собачка лю6ить м'ясо, ворона лю6ить сир, A я лю6лю 6aвoвнy з дocтaвкoю y Kpим!
Віримо в ЗСУ і нашу Перемогу! Все буде Україна!
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13.11.2024 12:27 Ответить
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13.11.2024 12:35 Ответить
Капитан, **********!
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13.11.2024 13:43 Ответить
Ібо ***** ракети кидати. Кожен моряк, та льотчик свіностану здохне
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13.11.2024 11:06 Ответить
Лексус жалко..
хорош был...
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13.11.2024 11:20 Ответить
Продайотся Лексус с нєбольшім пробєгом.
Кузов не ржавий, літиє діскі, салон трєбуєт нєкоторой чісткі.
Торг.
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13.11.2024 12:21 Ответить
А пара обуви с носками,в которой ходил капитан ,по Вашему ничего не стоит? Где то возле педалей надо поискать.
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13.11.2024 12:42 Ответить
Возлє вокзала, а не возлє пєдалєй.
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14.11.2024 00:31 Ответить
Лозунг должен быть один:

Всем оркам - по заминированному Лексусу ...
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14.11.2024 04:31 Ответить
В мережі з'явилась більш детальні інформація про дану подію:
@ "В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. По данным Mash, за офицером следили около семи дней."
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13.11.2024 11:32 Ответить
Я не верю, что это смогли сделать биндеровцы. В Севасе? В Городе "славы" русских моряков и посреди родной гавани? Нет такого быть не может! Наверняка бытовуха. Любовник приревновал к адьютанту или долг не стал отдавать. Единственная улика - его обнулили на проспекте Шевченко...
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13.11.2024 11:48 Ответить
родной говени
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13.11.2024 11:58 Ответить
Мелочь звичайно, але приємно.
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13.11.2024 11:50 Ответить
для нього не такак вже мелоч - десь 5-10кг
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13.11.2024 12:02 Ответить
Проїхав на червоний - одразу карма - вибух - це шоб у суду нічого не доказувати.
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13.11.2024 11:52 Ответить
Частіше так і ще знищувати колоборантів всякі :пушилін ,балицький ,табачник ,медвечук ,сальдо ,пасічник та інша мерзота мають бути ліквідовані ,аж надто багато ці виродки принесли біди українському народу.
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13.11.2024 12:00 Ответить
Сначала ему оторвало ноги..а потом он уже догорал (с)
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13.11.2024 12:11 Ответить
І де ? На проспекті Т. Г. Шевченка !
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13.11.2024 12:11 Ответить
Чудова новина! Настрій поліпшило! )))
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13.11.2024 12:14 Ответить
Это криво установленное ГБО взорвалось. Господа утанавливайте ГБО только на сертифицированных СТО.
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13.11.2024 12:26 Ответить
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13.11.2024 12:29 Ответить
"Помста за Вінницю: ліквідований керівник штабу ракетних кораблів ЧФ РФ в Криму, - джерела Фокусу

Валерій Транковський був воєнним злочинцем

На руках воєнного злочинця життя 29 жителів Вінниці. Ліквідовано Транковського на вулиці Шевченка в Севастополі. Внаслідок підриву керівник штабу втратив нижні кінцівки, через що загинув на місці.
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13.11.2024 13:04 Ответить
.... вдарився об камені .
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13.11.2024 13:44 Ответить
Яке прикре самогубство!!!
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13.11.2024 14:23 Ответить
Мабуть мєресьєв?
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14.11.2024 05:18 Ответить
Лыжи купил как оказалось, домой вёз, зима на носу. По балаклавским склонам поганять вниз к морю. Красиво сракою виляя. Судьба играет с человеком, а человек играет на трубе. Остап Бендер.
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14.11.2024 19:27 Ответить
 
 