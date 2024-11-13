Авто с капитаном ЧФ РФ взорвали в оккупированном Севастополе, - росСМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с военным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Местные каналы отмечают, что взрыв произошел возле супермаркета на проспекте Шевченко. В автомобиле находился мужчина 40-45 лет, ему частично оторвало ноги.

Прокремлевские сообщества пишут, что мужчина был военным и умер.

Предварительно, в авто находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев подтвердил, что был ликвидирован военный РФ.

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