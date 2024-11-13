Авто с капитаном ЧФ РФ взорвали в оккупированном Севастополе, - росСМИ. ВИДЕО
Во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с военным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Местные каналы отмечают, что взрыв произошел возле супермаркета на проспекте Шевченко. В автомобиле находился мужчина 40-45 лет, ему частично оторвало ноги.
Прокремлевские сообщества пишут, что мужчина был военным и умер.
Предварительно, в авто находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.
Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев подтвердил, что был ликвидирован военный РФ.
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зачем им капмтаны в севастополе если кораблики тю-тю?
Віримо в ЗСУ і нашу Перемогу! Все буде Україна!
хорош был...
Кузов не ржавий, літиє діскі, салон трєбуєт нєкоторой чісткі.
Торг.
Всем оркам - по заминированному Лексусу ...
@ "В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. По данным Mash, за офицером следили около семи дней."
Валерій Транковський був воєнним злочинцем
На руках воєнного злочинця життя 29 жителів Вінниці. Ліквідовано Транковського на вулиці Шевченка в Севастополі. Внаслідок підриву керівник штабу втратив нижні кінцівки, через що загинув на місці.