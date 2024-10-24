Действия РФ в Крыму напоминают период советской оккупации стран Балтии, - премьер Латвии Силиня

Украина сможет победить, если международные партнеры окажут ей решающую политическую и военную поддержку.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наша основная цель - достичь справедливости и мира в Украине. Для того, чтобы это произошло, нам нужно остановить Россию и заставить ее покинуть территорию Украины. Мы, латвийцы, считаем, что Украина может победить, если международные партнеры окажут ей решающую политическую и военную поддержку", - сказала она в выступлении на открытии Третьего парламентского саммита Крымской платформы.

Силиня напомнила, что Латвия предоставляет Украине военную поддержку в размере 0,25% ВВП.

"Латвийцы помнят, что значит жить под злом московской оккупации. То, что Россия делает в Крыму и других частях Украины с 2014 года, напоминает о 50 годах советской оккупации Латвии... Украинская борьба вдохновляет весь мир. Вот почему мы видим отражение себя в Украине и в украинцах. В Украине мы видим наши надежды, чаяния и любовь к свободе", - подчеркнула глава правительства Латвии.

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