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Дії РФ у Криму нагадують період радянської окупації країн Балтії, - прем’єрка Латвії Сіліня

Сіліня порівняла окупацію Криму із радянською окупацією країн Балтії

Україна зможе перемогти, якщо міжнародні партнери нададуть їй вирішальну політичну та військову підтримку.

Про це заявила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша основна мета – досягти справедливості і миру в Україні. Для того, щоб це відбулося, нам потрібно зупинити Росію і змусити її залишити територію України. Ми, латвійці, вважаємо, що Україна може перемогти, якщо міжнародні партнери нададуть їй вирішальну політичну та військову підтримку", - сказала вона у виступі на відкритті Третього парламентського саміту Кримської платформи.

Сіліня нагадала, що Латвія надає Україні військову підтримку в розмірі 0,25% ВВП.

"Латвійці пам’ятають, що означає жити під злом московської окупації. Те, що Росія робить у Криму та інших частинах України з 2014 року, нагадує про 50 років радянської окупації Латвії… Українська боротьба надихає весь світ. Ось чому ми бачимо віддзеркалення себе в Україні і в українцях. В Україні ми бачимо наші надії, сподівання і любов до свободи", - наголосила глава уряду Латвії.

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Автор: 

Крим (14192) Латвія (1364)


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Не було ні якої РАДЯНСЬКОЇ окупації! Була РОСІЙСЬКА окупація! радянський союз був на стільки ж радянським, на скільки північна корея є народно демократичною!
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24.10.2024 11:37 Відповісти
 
 