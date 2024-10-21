Із окупованого Криму евакуювали 77-річну українку. ФОТОрепортаж

Із тимчасово окупованого Криму на підконтрольну Україні територію повернули 77-річну жінку.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Через похилий вік і стан здоров'я українка потребує постійного медичного догляду, який не був їй забезпечений на ТОТ. Протягом тривалого часу їй допомагали небайдужі люди, проте після чергового затяжного перебування в лікарні вона потребувала термінової евакуації. Рідні жінки звернулися до Офісу Омбудсмана", - йдеться в повідомленні.

Так, Офіс Омбудсмана та партнерські організації вжили необхідних заходів, зокрема підготували документи для організації евакуації.

"Також жінка була забезпечена медичним супроводом на всьому шляху: поряд з нею постійно перебував медпрацівник, а після перетину кордону на неї чекала швидка. Медичний персонал оглянув її та супроводив до міста Ужгород, де вона возз'єдналася з сім’єю", - додав Лубінець.

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