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Новини Фото Окуповані території
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Із окупованого Криму евакуювали 77-річну українку. ФОТОрепортаж

Із тимчасово окупованого Криму на підконтрольну Україні територію повернули 77-річну жінку.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Через похилий вік і стан здоров'я українка потребує постійного медичного догляду, який не був їй забезпечений на ТОТ. Протягом тривалого часу їй допомагали небайдужі люди, проте після чергового затяжного перебування в лікарні вона потребувала термінової евакуації. Рідні жінки звернулися до Офісу Омбудсмана", - йдеться в повідомленні.

З окупованого Криму повернули 77-річну жінку

Так, Офіс Омбудсмана та партнерські організації вжили необхідних заходів, зокрема підготували документи для організації евакуації.

"Також жінка була забезпечена медичним супроводом на всьому шляху: поряд з нею постійно перебував медпрацівник, а після перетину кордону на неї чекала швидка. Медичний персонал оглянув її та супроводив до міста Ужгород, де вона возз'єдналася з сім’єю", - додав Лубінець.

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Автор: 

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Живи, бабусенько.
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21.10.2024 16:56 Відповісти
Референдум у Молдові: близько 50,46% - За вступ в ЄС.
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21.10.2024 17:27 Відповісти
Щось забагато уваги "одній простій українці".
Спокійно жила 10 років в окупації, а як зі здоров'ям погіршало - зразу організували майже "військову операцію".
Чия вона родичка?
Чи за квартирою Зеленського приглядала?
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21.10.2024 17:31 Відповісти
Українців які виїхали з Криму в Ужгород.
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21.10.2024 18:13 Відповісти
лучше бы путина с бункера эвакуировали
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21.10.2024 17:34 Відповісти
хто вирішив перед начальством ви**тися
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21.10.2024 18:11 Відповісти
Походу родичка якогось високопосадовця … 🤪
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21.10.2024 18:33 Відповісти
И нафуя? Лучше бы деток спасали в больницах,суки
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21.10.2024 19:07 Відповісти
 
 