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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Из оккупированного Крыма эвакуировали 77-летнюю украинку. ФОТОрепортаж

С временно оккупированного Крыма на подконтрольную Украине территорию вернули 77-летнюю женщину.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"В силу преклонного возраста и состояния здоровья украинка нуждается в постоянном медицинском уходе, который не был ей обеспечен на ВОТ. В течение длительного времени ей помогали неравнодушные люди, но после очередного затяжного пребывания в больнице она нуждалась в срочной эвакуации. Родные женщины обратились в Офис Омбудсмена", - говорится в сообщении.

З окупованого Криму повернули 77-річну жінку

Так, Офис Омбудсмена и партнерские организации приняли необходимые меры, в частности подготовили документы для организации эвакуации.

"Также женщина была обеспечена медицинским сопровождением на всем пути: рядом с ней постоянно находился медработник, а после пересечения границы ее ждала скорая. Медицинский персонал осмотрел ее и сопроводил в город Ужгород, где она воссоединилась с семьей", - добавил Лубинец.

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Автор: 

Крым (26425) возврат (229) Лубинец Дмитрий (482)


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Живи, бабусенько.
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21.10.2024 16:56 Ответить
Референдум у Молдові: близько 50,46% - За вступ в ЄС.
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21.10.2024 17:27 Ответить
Щось забагато уваги "одній простій українці".
Спокійно жила 10 років в окупації, а як зі здоров'ям погіршало - зразу організували майже "військову операцію".
Чия вона родичка?
Чи за квартирою Зеленського приглядала?
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21.10.2024 17:31 Ответить
Українців які виїхали з Криму в Ужгород.
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21.10.2024 18:13 Ответить
лучше бы путина с бункера эвакуировали
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21.10.2024 17:34 Ответить
хто вирішив перед начальством ви**тися
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21.10.2024 18:11 Ответить
Походу родичка якогось високопосадовця … 🤪
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21.10.2024 18:33 Ответить
И нафуя? Лучше бы деток спасали в больницах,суки
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21.10.2024 19:07 Ответить
 
 