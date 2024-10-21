Из оккупированного Крыма эвакуировали 77-летнюю украинку. ФОТОрепортаж
С временно оккупированного Крыма на подконтрольную Украине территорию вернули 77-летнюю женщину.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"В силу преклонного возраста и состояния здоровья украинка нуждается в постоянном медицинском уходе, который не был ей обеспечен на ВОТ. В течение длительного времени ей помогали неравнодушные люди, но после очередного затяжного пребывания в больнице она нуждалась в срочной эвакуации. Родные женщины обратились в Офис Омбудсмена", - говорится в сообщении.
Так, Офис Омбудсмена и партнерские организации приняли необходимые меры, в частности подготовили документы для организации эвакуации.
"Также женщина была обеспечена медицинским сопровождением на всем пути: рядом с ней постоянно находился медработник, а после пересечения границы ее ждала скорая. Медицинский персонал осмотрел ее и сопроводил в город Ужгород, где она воссоединилась с семьей", - добавил Лубинец.
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