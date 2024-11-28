Российская РЛС "Подлет" стоимостью $5 млн уничтожена в оккупированном Крыму, - ГУР МО
28 ноября украинские разведчики сожгли радиолокационный комплекс россиян 48Я6-К1 "Подлет" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет".
В ГУР отметили, что мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется оккупантами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в "сложной помеховой обстановке".
Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса, предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов, добавили в разведке.
Справка
Отметим, что российская РЛС "Подлет" способна обнаруживать и сопровождать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты на малых и предельно малых высотах - даже тех, которые изготовлены по технологии Stealth.
Станция может одновременно сопровождать 200 и более целей, движущихся на высоте более 10 км и находящихся на расстоянии более 200 км. С 2015 года РЛС находится на вооружении российской армии.
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