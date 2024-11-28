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Новости Война
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Российская РЛС "Подлет" стоимостью $5 млн уничтожена в оккупированном Крыму, - ГУР МО

ГУР МО знищили російський радіолокаційний комплекс

28 ноября украинские разведчики сожгли радиолокационный комплекс россиян 48Я6-К1 "Подлет" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет".

В ГУР отметили, что мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется оккупантами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в "сложной помеховой обстановке".

Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса, предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов, добавили в разведке.

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Справка

Отметим, что российская РЛС "Подлет" способна обнаруживать и сопровождать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты на малых и предельно малых высотах - даже тех, которые изготовлены по технологии Stealth.

Станция может одновременно сопровождать 200 и более целей, движущихся на высоте более 10 км и находящихся на расстоянии более 200 км. С 2015 года РЛС находится на вооружении российской армии.

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Автор: 

Крым (26363) РЛС (75) уничтожение (6823) ГУР (412)


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кожна спалена одиниця техніки,або вбитий кацап - це шлях до миру України. Дякуємо кожному захиснику, волонтеру і кожному українцю, хто хоча б щось робить задля майбутнього.
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28.11.2024 15:55 Ответить
Підлетів.
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28.11.2024 15:57 Ответить
Падло в пролет!
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28.11.2024 16:11 Ответить
Шашликом знищили😄казкарі
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28.11.2024 16:18 Ответить
місячна виручка у районному мсек
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28.11.2024 16:35 Ответить
Чудова новина!!
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28.11.2024 16:48 Ответить
 
 