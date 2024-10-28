Новітню російську РЛС "Гармонь-М" знищено на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На Краматорському напрямку бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний яр" знищили новітню російську радіолокаційну станцію "Гармонь-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що радіолокаційна станція "Гармонь-М" потрапила на забезпечення у мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу військ РФ у березні 2024 року.

РЛС окупантів мала забезпечувати контроль за повітряною обстановкою. Однак, її було знищено FPV-дроном.

"Тож дякуючи майстерності і влучності українських пілотів, російська "Гармонь-М" відіграла свої останні акорди на Краматорському напрямку", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Що відомо про російську РЛС "Гармонь-М"?

Гармонь-М - це новітня розробка російської оборонної промисловості, яка призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей.

Ця РЛС здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.