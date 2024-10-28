УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини
2 226 4

Новітню російську РЛС "Гармонь-М" знищено на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ знищили нову російську радіолокаційну станцію Гармонь-М на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний яр" знищили новітню російську радіолокаційну станцію "Гармонь-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що радіолокаційна станція "Гармонь-М" потрапила на забезпечення у мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу військ РФ у березні 2024 року.

РЛС окупантів мала забезпечувати контроль за повітряною обстановкою. Однак, її було знищено FPV-дроном.

"Тож дякуючи майстерності і влучності українських пілотів, російська "Гармонь-М" відіграла свої останні акорди на Краматорському напрямку", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ударом ракети знищили ворожу радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" на Східному напрямку. ВIДЕО 

Що відомо про російську РЛС "Гармонь-М"?

Гармонь-М - це новітня розробка російської оборонної промисловості, яка призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей.

Ця РЛС здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.

Автор: 

РЛС (69) ОСУВ Хортиця (517) знищення (8270) ЗСУ (7928)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
росіяни клепають свої новітні розробки як гарячі пиріжки...
показати весь коментар
28.10.2024 11:57 Відповісти
Догралася "гармонь".
показати весь коментар
28.10.2024 12:02 Відповісти
Так вони ще до приходу Путіна почали готуваться до повернення України під свою владу - бо зрозуміли, що "без хахлов - не потянем!" І прекрасно розуміли, що це можна зробить лише збройним шляхом... Тому - готувалися...
показати весь коментар
28.10.2024 12:04 Відповісти
Ця РЛС здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.
Виявити, може, і виявили, але вчасно не зреагували.
показати весь коментар
28.10.2024 12:24 Відповісти
 
 