Новейшая российская РЛС "Гармонь-М" уничтожена на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортица"

На Краматорском направлении бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный яр" уничтожили новейшую российскую радиолокационную станцию "Гармонь-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОСГВ "Хортица".

Отмечается, что радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в мотострелковые подразделения Центрального военного округа войск РФ в марте 2024 года.

РЛС оккупантов должна была обеспечивать контроль за воздушной обстановкой. Однако, она была уничтожена FPV-дроном.

"Поэтому благодаря мастерству и меткости украинских пилотов, российская "Гармонь-М" сыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Что известно о российской РЛС "Гармонь-М"?

Гармонь-М - это новейшая разработка российской оборонной промышленности, которая предназначена для обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Эта РЛС способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 километров, что позволяет своевременно реагировать на потенциальные угрозы.