Новейшая российская РЛС "Гармонь-М" уничтожена на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортица"
На Краматорском направлении бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный яр" уничтожили новейшую российскую радиолокационную станцию "Гармонь-М".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОСГВ "Хортица".
Отмечается, что радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в мотострелковые подразделения Центрального военного округа войск РФ в марте 2024 года.
РЛС оккупантов должна была обеспечивать контроль за воздушной обстановкой. Однако, она была уничтожена FPV-дроном.
"Поэтому благодаря мастерству и меткости украинских пилотов, российская "Гармонь-М" сыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении", - добавили в ОСГВ "Хортица".
Что известно о российской РЛС "Гармонь-М"?
Гармонь-М - это новейшая разработка российской оборонной промышленности, которая предназначена для обнаружения и отслеживания воздушных целей.
Эта РЛС способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 километров, что позволяет своевременно реагировать на потенциальные угрозы.
Виявити, може, і виявили, але вчасно не зреагували.