Новейшая российская РЛС "Гармонь-М" уничтожена на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ знищили нову російську радіолокаційну станцію Гармонь-М на Краматорському напрямку

На Краматорском направлении бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный яр" уничтожили новейшую российскую радиолокационную станцию "Гармонь-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОСГВ "Хортица".

Отмечается, что радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в мотострелковые подразделения Центрального военного округа войск РФ в марте 2024 года.

РЛС оккупантов должна была обеспечивать контроль за воздушной обстановкой. Однако, она была уничтожена FPV-дроном.

"Поэтому благодаря мастерству и меткости украинских пилотов, российская "Гармонь-М" сыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Что известно о российской РЛС "Гармонь-М"?

Гармонь-М - это новейшая разработка российской оборонной промышленности, которая предназначена для обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Эта РЛС способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 километров, что позволяет своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

РЛС (87) ОСГВ Хортица (510) уничтожение (7951) ВСУ (6922)
росіяни клепають свої новітні розробки як гарячі пиріжки...
28.10.2024 11:57 Ответить
Догралася "гармонь".
28.10.2024 12:02 Ответить
Так вони ще до приходу Путіна почали готуваться до повернення України під свою владу - бо зрозуміли, що "без хахлов - не потянем!" І прекрасно розуміли, що це можна зробить лише збройним шляхом... Тому - готувалися...
28.10.2024 12:04 Ответить
Ця РЛС здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.
Виявити, може, і виявили, але вчасно не зреагували.
28.10.2024 12:24 Ответить
 
 