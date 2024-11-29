Взрыв вблизи села Витино Сакского района оккупированного Крыма: "Пох#евило комплексу С-400". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен мощный взрыв вблизи Витино Сакского района оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден высокий столб дыма на месте взрыва. В соцсетях пишут, что"в Крыму пох#йовило комплексу С-400".

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