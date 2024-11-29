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Новости Видео Война
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Взрыв вблизи села Витино Сакского района оккупированного Крыма: "Пох#евило комплексу С-400". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен мощный взрыв вблизи Витино Сакского района оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден высокий столб дыма на месте взрыва. В соцсетях пишут, что"в Крыму пох#йовило комплексу С-400".

Также смотрите: Вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов уничтожили украинские воины. ВИДЕО

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Крым (26365) ПВО (2709) уничтожение (6830) ЗРК (199) Витино (1)


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Топ комментарии
+19
Задимлєніє сухой трави...
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29.11.2024 12:07
+17
Дай Боже здоровлячка виконавцям!
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29.11.2024 12:16
+14
Гойдааааааааааааа...
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29.11.2024 12:09
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Задимлєніє сухой трави...
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29.11.2024 12:07 Ответить
Гойдааааааааааааа...
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29.11.2024 12:09 Ответить
"ХЛАПОК и ЗАДИМЛЕНИЕ". Смерди зовсім розпоясалтсь
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29.11.2024 12:10 Ответить
Тріумх!
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29.11.2024 12:12 Ответить
Дай Боже здоровлячка виконавцям!
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29.11.2024 12:16 Ответить
то бомбонуло пердак у понаєхавшего ватніка
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29.11.2024 12:20 Ответить
ууу...
туча мглою комплекс кроет...
вихри беліє крутя...
то как звєрь она завоет...
то заплачет как дітя
віпьем прошлая подружка
віпьем віпьем поскорей
віпьем с горя где же кружка
серцу будет веселей?
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29.11.2024 12:21 Ответить
а димяра піднімається начебто там був С-600.
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29.11.2024 12:24 Ответить
Турецькі бані.
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29.11.2024 12:32 Ответить
То все наслідки "путін, расія прійді, ввєді войска!" крисчан
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29.11.2024 12:33 Ответить
Бой в Криму, фсьо в диму...)))
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29.11.2024 13:08 Ответить
Щебінка з неба?
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29.11.2024 18:24 Ответить
 
 