Взрыв вблизи села Витино Сакского района оккупированного Крыма: "Пох#евило комплексу С-400". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен мощный взрыв вблизи Витино Сакского района оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден высокий столб дыма на месте взрыва. В соцсетях пишут, что"в Крыму пох#йовило комплексу С-400".
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туча мглою комплекс кроет...
вихри беліє крутя...
то как звєрь она завоет...
то заплачет как дітя
віпьем прошлая подружка
віпьем віпьем поскорей
віпьем с горя где же кружка
серцу будет веселей?