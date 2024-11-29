Вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов уничтожили украинские воины. ВИДЕО
Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов уничтожили вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в соцсети.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий29.11.2024 11:02 Ответить Мне нравится 1
Яр Холодний
показать весь комментарий29.11.2024 11:08 Ответить Мне нравится 0
Макар #591193
показать весь комментарий29.11.2024 15:28 Ответить Мне нравится 0
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