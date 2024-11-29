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Вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов уничтожили украинские воины. ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов уничтожили вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Бук" оккупантов в Запорожский области. ВИДЕО

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армия РФ (19035) уничтожение (6823) дроны (3841) ЗРК (199)


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шось красівоє стрельнуло
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29.11.2024 11:02 Ответить
Це ще вчора показували... То так "Свічблейд-600" працює...
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29.11.2024 11:08 Ответить
Під час війни, обговорюючи втрати, оперувати термінами "вартість", рафінований примітивізм.
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29.11.2024 15:28 Ответить
 
 