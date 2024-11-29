Вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов уничтожили украинские воины. ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов уничтожили вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали на своей странице в соцсети.

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