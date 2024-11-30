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Три ворожі радіолокаційні комплекси знищено в окупованому Криму, - ГУР Міноборони

РЛС в Криму

29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Так, за даними ГУР, уражено:

РЛС "каста-2е2" - 1 шт.

РЛС "подьот" - 2 шт.

"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 25 українських безпілотників над територією окупованого Криму та Чорного моря

Також нагадується, що 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс "подльот", вартістю 5 мільйонів доларів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що прогримів вибух поблизу села Вітине Сакського району окупованого Криму. У соцмережах писали про знищення комплексу С-400.

Автор: 

Крим (14138) РЛС (57) знищення (7204) ГУР (497)


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Гарна новина...
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30.11.2024 10:07 Відповісти
Кримський міст доживає своє 🥰
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30.11.2024 10:11 Відповісти
Тихо... Не розкачуйте лодку...
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30.11.2024 10:48 Відповісти
Слава ВСУ, велика подяка нашим воїнам
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30.11.2024 10:25 Відповісти
Дуже добре, якщо правда.
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30.11.2024 10:47 Відповісти
У подльота зальот.
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30.11.2024 11:38 Відповісти
Главное - не ескаліровать))!
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30.11.2024 19:33 Відповісти
Подльот ? Подьот
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02.12.2024 11:07 Відповісти
 
 