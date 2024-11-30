Три ворожі радіолокаційні комплекси знищено в окупованому Криму, - ГУР Міноборони
29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Так, за даними ГУР, уражено:
РЛС "каста-2е2" - 1 шт.
РЛС "подьот" - 2 шт.
"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", - йдеться у повідомленні.
Також нагадується, що 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс "подльот", вартістю 5 мільйонів доларів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що прогримів вибух поблизу села Вітине Сакського району окупованого Криму. У соцмережах писали про знищення комплексу С-400.
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