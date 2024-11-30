Пограничники сбрасываниями с дронов уничтожили 4 танка и БМП оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении операторы ударных БпЛА комендатуры РУБпАК "Феникс" пограничной бригады "Помста" сбрасываниями с дронов уничтожили 4 танка, 2 авто, 2 квадроцикла, БМП-2 оккупантов и сожгли 2 склада горюче-смазочных материалов.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.11.2024 12:54 Ответить Мне нравится 0
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