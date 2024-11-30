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Пограничники сбрасываниями с дронов уничтожили 4 танка и БМП оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении операторы ударных БпЛА комендатуры РУБпАК "Феникс" пограничной бригады "Помста" сбрасываниями с дронов уничтожили 4 танка, 2 авто, 2 квадроцикла, БМП-2 оккупантов и сожгли 2 склада горюче-смазочных материалов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники бригады "Гарт" дронами уничтожают позиции оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

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пограничники (1568) дроны (3845) Харьковская область (685)


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Гарна робота!!! Дякуємо ЗСУ!!
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30.11.2024 12:54 Ответить
 
 