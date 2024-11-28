Пограничники бригады "Гарт" дронами уничтожают позиции оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать личный состав и технику российско-оккупационных войск, которые вторглись на север Харьковщины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Волчанском направлении расчеты разведывательно-ударных БпЛА подразделения "Скорпион" с помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов поразили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов.

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