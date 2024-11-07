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Новини
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Закупівельна агенція Міноборони законтрактувала з початку року засобів РЕБ на 6 мільярдів

антидронова рушниця

Із початку року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 млрд грн. Більшість систем вже передані до ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зокрема, лише восени було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на понад 1 млрд грн. Це переважно портативні системи ближньої дії.

Зазначається, що ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів. Або використовувати на позиціях для виявлення і подавлення каналів керування дронами. Крім того, закуплені окремі засоби РЕБ тактичного застосування.

"Більшість закуплених засобів РЕБ вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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У випадку закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються напряму з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних.

Автор: 

Міноборони (989) закупівлі (2677) РЕБ (23) Агенція оборонних закупівель (32)


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Топ коментарі
+3
Трошки запізно. Русня на повну використовує оптоволоконні дрони (які МО наші винахідники ще на початку 2022 пропонували, але у відповідь отримали лише глузування), яким будь-який РЕБ абсолютно до дупи.
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07.11.2024 13:32 Відповісти
+1
Знов "законтрактувала" - годують народ та фронт обіцянками-цицянками!

Ще би було гарно написати якій відсоток відкатів - у скільки раз переплачують?
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07.11.2024 13:48 Відповісти
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Трошки запізно. Русня на повну використовує оптоволоконні дрони (які МО наші винахідники ще на початку 2022 пропонували, але у відповідь отримали лише глузування), яким будь-який РЕБ абсолютно до дупи.
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07.11.2024 13:32 Відповісти
Мені цікаво інше, це що вони закупили по таким цінам, більше ніж пів мільйона за одиницю.....
З того що знаю, наш самий дієвий РЕБ, у виробника коштував 350 тисяч, в роздріб....
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07.11.2024 13:39 Відповісти
Перше, що спадає на думку: вкрали знову.
Друге - могли закупати РЕБ різних моделей під різні потреби, тому середня ціна ні про що не каже.
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07.11.2024 13:41 Відповісти
З того що я написав, це РЕБ який покриває, і діє на всі частоти, які використовують мокші, від зал до FPV. в одному приладі.
Дуже хотілося би почути думку хлопців, які це отримали, і що реально вони отримали....
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07.11.2024 13:54 Відповісти
Якщо зв'язки є, можете запитати, хоча...
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби
Законтрактовані, а скільки чого реально поставлено?
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07.11.2024 13:56 Відповісти
В 22 році і з таких дронів глузував любитель яєць, що вони весільні.

Але щось бачу, що орки жаліються, що дрони не маневрені, запутується волокно за рослинність, несуть менше навантаження, мають низьку дальність та примхливі до вітру.
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07.11.2024 14:45 Відповісти
Це поки. Вдосконалять, поганці. Ще зроблять оптоволокно, яке струм проводити може, і дрону не потрібен буде акумулятор.
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07.11.2024 14:51 Відповісти
Проти фізики не попреш, так на відкритих ділянках в період слабких вітрів, на близькі відстані то це буде працювати,

Але всерівно на скільки метрів його намотаєш, катушка має розмір і вагу, має бути не дуже тонкий і в той же час щоб не було затухання сигналу.
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07.11.2024 14:55 Відповісти
Із струмом ще важче на рахунок відстанні, буде падіння напруги або треба збільшувати товщину дроту.

Ще оптоволокно то так сяк методи наприклад востановлення сигналу а з джерелом живлення то хіба піднімати напругу а тоді вже треба грубшу ізоляцію
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07.11.2024 14:58 Відповісти
Сподіваюсь, ці проблеми стануть на заваді розвитку напрямку, бо виглядає все дуже сумно: ці дрони можна тільки фізично знищити.
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07.11.2024 14:59 Відповісти
На мою думку з теперішнім розвитко АІ треба йти шляхом китайців, вони теоретично дуже далеко просунулись в наведенні і супроводженні цілі.

Просто уже звичайни чіп не потягне хорошу модель, дрони дещо здорожчають але якщо вважати що на один влучний запуск йде 5 втрачених то не так воно і дорого.

Тільки це все час на розробку, навчання моделі, яка буде уникати погодніх перешкод.
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07.11.2024 15:03 Відповісти
Русня від китайців отримує дрони.
Є проблема долетіти до точки, де можна оптично захопити ціль.
При сильному РЕБ сигнал втрачається ще до того, як камера дасть чітку картинку.
Можна, правда, використовувати дрони з автономним полюванням, які тільки закидуються у обраний район, де цілі шукають самі.
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07.11.2024 15:09 Відповісти
Найбільша проблема при сильному реб, оптичне орієнтування дрона, це довго навчати. В заходу є технології які поєднані з Лідар але сумніваюсь що поділяться.
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07.11.2024 15:15 Відповісти
Та й дорого буде, це ж додатковий сенсор і електроніка.
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07.11.2024 15:21 Відповісти
Думаю що там мова йде про візуальне пряме, наведення як в Птурах, там тонкий дріт, без картинки
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07.11.2024 15:11 Відповісти
Ні, я бачив відео з курвщини, яким русня хизувалась. Дуже якісна картинка, нуль перешкод, і літає не гірше за радіо.
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07.11.2024 15:20 Відповісти
Який радіус його дії з тією чіткою картинкою.
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07.11.2024 15:21 Відповісти
Русні вірити - то таке.
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07.11.2024 15:22 Відповісти
Знов "законтрактувала" - годують народ та фронт обіцянками-цицянками!

Ще би було гарно написати якій відсоток відкатів - у скільки раз переплачують?
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07.11.2024 13:48 Відповісти
Все законтрактовують, все в майбутньому. А по факту на зараз ''порох'' возить і то без попередніх анонсів.
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07.11.2024 14:21 Відповісти

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