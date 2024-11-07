Закупівельна агенція Міноборони законтрактувала з початку року засобів РЕБ на 6 мільярдів

Із початку року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 млрд грн. Більшість систем вже передані до ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зокрема, лише восени було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на понад 1 млрд грн. Це переважно портативні системи ближньої дії.

Зазначається, що ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів. Або використовувати на позиціях для виявлення і подавлення каналів керування дронами. Крім того, закуплені окремі засоби РЕБ тактичного застосування.

"Більшість закуплених засобів РЕБ вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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У випадку закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються напряму з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних.