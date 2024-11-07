Закупівельна агенція Міноборони законтрактувала з початку року засобів РЕБ на 6 мільярдів
Із початку року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 млрд грн. Більшість систем вже передані до ЗСУ.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Зокрема, лише восени було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на понад 1 млрд грн. Це переважно портативні системи ближньої дії.
Зазначається, що ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів. Або використовувати на позиціях для виявлення і подавлення каналів керування дронами. Крім того, закуплені окремі засоби РЕБ тактичного застосування.
"Більшість закуплених засобів РЕБ вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
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У випадку закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються напряму з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних.
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З того що знаю, наш самий дієвий РЕБ, у виробника коштував 350 тисяч, в роздріб....
Друге - могли закупати РЕБ різних моделей під різні потреби, тому середня ціна ні про що не каже.
Дуже хотілося би почути думку хлопців, які це отримали, і що реально вони отримали....
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби
Законтрактовані, а скільки чого реально поставлено?
Але щось бачу, що орки жаліються, що дрони не маневрені, запутується волокно за рослинність, несуть менше навантаження, мають низьку дальність та примхливі до вітру.
Але всерівно на скільки метрів його намотаєш, катушка має розмір і вагу, має бути не дуже тонкий і в той же час щоб не було затухання сигналу.
Ще оптоволокно то так сяк методи наприклад востановлення сигналу а з джерелом живлення то хіба піднімати напругу а тоді вже треба грубшу ізоляцію
Просто уже звичайни чіп не потягне хорошу модель, дрони дещо здорожчають але якщо вважати що на один влучний запуск йде 5 втрачених то не так воно і дорого.
Тільки це все час на розробку, навчання моделі, яка буде уникати погодніх перешкод.
Є проблема долетіти до точки, де можна оптично захопити ціль.
При сильному РЕБ сигнал втрачається ще до того, як камера дасть чітку картинку.
Можна, правда, використовувати дрони з автономним полюванням, які тільки закидуються у обраний район, де цілі шукають самі.
Ще би було гарно написати якій відсоток відкатів - у скільки раз переплачують?