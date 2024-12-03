Міноборони забрало 23 мільярди в АОЗ, щоб законтрактувати компанію-прокладку

29 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі.

Ініціатором виступило Міністерство оборони.

Як ідеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ, Міноборони неофіційно пояснило це тим, що АОЗ не взяло бюджетні зобов'язання на ці гроші і тому їх вирішили витратити перед кінцем року.

"Історія виглядає так, що по цих коштах АОЗ не взяв бюджетні зобов’язання, і не надав міністерству інформації, як їх планують використати, тому гроші передали за зверненням ДПСУ. Тим більше, що вони навесні вже так само отримували від нас гроші", - каже співрозмовник у міністерстві.

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"Крім того, спитайте, скільки разів там міняли керівника відділу боєприпасів. Це кожен місяць нова людина, яка нічого не може сказати, бо йому треба час на ознайомлення з ситуацією", - додає джерело.

Натомість джерела в АОЗ ці тези заперечили, і зазначили, що ДП мало контракти і чекало підтвердження ліцензій. І тепер проситиме виділити їм ті ж 23 мільярди.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, на 23 мільярди бюджетних грошей претендує польська компанія-посередник "PHU Lechmar".

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Нагадаємо, АОЗ було створено для зменшення кількості посередників при контактуванні зброї.

Раніше ця компанія вже мала збройні контракти і мінімум два з них було зірвано.