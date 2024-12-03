Міноборони забрало 23 мільярди в АОЗ, щоб законтрактувати компанію-прокладку
29 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі.
Ініціатором виступило Міністерство оборони.
Як ідеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ, Міноборони неофіційно пояснило це тим, що АОЗ не взяло бюджетні зобов'язання на ці гроші і тому їх вирішили витратити перед кінцем року.
"Історія виглядає так, що по цих коштах АОЗ не взяв бюджетні зобов’язання, і не надав міністерству інформації, як їх планують використати, тому гроші передали за зверненням ДПСУ. Тим більше, що вони навесні вже так само отримували від нас гроші", - каже співрозмовник у міністерстві.
"Крім того, спитайте, скільки разів там міняли керівника відділу боєприпасів. Це кожен місяць нова людина, яка нічого не може сказати, бо йому треба час на ознайомлення з ситуацією", - додає джерело.
Натомість джерела в АОЗ ці тези заперечили, і зазначили, що ДП мало контракти і чекало підтвердження ліцензій. І тепер проситиме виділити їм ті ж 23 мільярди.
Як стало відомо Цензор.НЕТ, на 23 мільярди бюджетних грошей претендує польська компанія-посередник "PHU Lechmar".
Нагадаємо, АОЗ було створено для зменшення кількості посередників при контактуванні зброї.
Раніше ця компанія вже мала збройні контракти і мінімум два з них було зірвано.
Будь ласка, зачекайте...
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Тонко
Це бізнес проект талановитих бізнесменів, а не якась там корупція.
Може вже досить заздрити???
Ні, цей нарід не перемогти...
АОЗ мало контракти,
але чекало ліцензії!!!!!!!
АОЗ який вже купував **********, чекав ліцензію!!!!!
ВІД КОГО, ****, ЛІЦЕНЗІЯ???
і чому вона не була надана????
відколі прикордонна служба стала торгівельною компанією????
що за куйня твориться в цьому ібучому МО??????????
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 02.12.2024
Не встиг генерал-майор Драпатий ("герой і бойовий офіцер") звикнути до нового кабінету командуючого Сухопутних військ України, як режим Зеленського смачно ткнув його "face in shit". Згідно посадових обов'язків саме командуючий і штаб Сухопутних військ України формує і визначає заявку для міністерства оборони на номенклатуру постачань боєзапасу і майна для ЗСУ, яка передається з МО в "Агенцію оборонних закупівель". Але ... "герой і бойовий офіцер" Драпатий ще не зовсім "свій в доску", щоб просто так довірити йому 23,6 млрд. гривен для розподілу, тому Шмигаль (власним розпорядженням ! №1191-р ) змінив розподільника ласого шматочка з "героя" Драпатого на перевіреного багаторічною корупційною схемою перетину кордону по "доляровому коридору" головного прикордонника Сєрьожу Дейнеко. Ідіотизм зрозумілий ? Заявку для ЗСУ будуть формувати собаководи "долярового коридору" ! Про те що Україною править банда злодіїв і аферистів - це ні для кого вже не новина. Просто цікаво спитати "героїв і бойових офіцерів" - ви вже в долі ?
https://www.youtube.com/watch?v=RuzKnkdSDWU Как в последний раз -- Нани Брегвадзе (https://www.youtube.com/watch?v=RuzKnkdSDWU )
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid034XN4NM1YaaaGorvDD2NiX5mvzNaudUA5CZKxBmEssyfhE61rd4MeCuDjF6LxrmA1l 6 ч. ·
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку», - Зеленський перед 2-м туром. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Vk0L9N&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC https://bit.ly/3Vk0L9N
Гроші на крові лише в 2024 р.:
- 23 млрд забирають в АОЗ і віддають прикордонникам, щоб злити їх прокладці (яка вже кидала нас з постачанням зброї). https://bit.ly/4eUfoaN?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3kxcRWYSblQf1sDWwLnq7WdqaS8FDppbH3hb5Vc9C5c3PxIr23Loc2SYY_aem_p91-ni9aWpFwRk25Kvfz5g https://bit.ly/4eUfoa N
- 50 млрд забирають в Федорова і віддають заступнику Резнікова (який погоджував найзашквареніші закупівлі). https://bit.ly/3OAFeFN?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0oCChamKnP3E93F9k3x9_mmE7j1-CJkpzK626a1u_r1l_DymAFkvuEetw_aem_mlnUVayj-0-5Dn87S6U9vQ https://bit.ly/3OAFeFN
- Уродський контракт по 120 мм мінах, погоджений воєнпрєдами Міноборони (МО). https://bit.ly/3Zgfio6
- Корупційне пекло в закупупівлях Спецтехноекспорту, який Мінооборони так і не ліквідувало. https://bit.ly/3Ycs2vw
- Спроба знищити Агенцію оборонних закупівель (шляхом поглинання ДОТом). І вже восьмий місяць в МО триває цирк зі створенням наглядової ради Агенції. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F4ij59iV&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi https://bit.ly/4ij59iV
Про 2022 р. - 2023 р. - період Резнікова - список буде втричі довшим. І це лише те, що нам всім вдалося витягнути на світло…
Свинарчуки і близько не стояли в порівнянні - так, шпана, яка дрібʼязок по кишенях тирила.
А по факту, як казав класик:
-"ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!!!"....
П.С - а бронювання через фірми прокладки і роздуті персонали в яких 50% це мертві душі, нікого не дивує?) І взагалі це все ІПСО зняте на мосфільмі!!!
Усе далі - похідне...
Вмієш - воюй
Не вмієш - допомагай
Не допомагаєш - не *****