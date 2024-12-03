УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13068 відвідувачів онлайн
Новини
10 586 27

Міноборони забрало 23 мільярди в АОЗ, щоб законтрактувати компанію-прокладку

23 мільярди передали ДПСУ

29 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі.

Ініціатором виступило Міністерство оборони.

Як ідеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ, Міноборони неофіційно пояснило це тим, що АОЗ не взяло бюджетні зобов'язання на ці гроші і тому їх вирішили витратити перед кінцем року.

"Історія виглядає так, що по цих коштах АОЗ не взяв бюджетні зобов’язання, і не надав міністерству інформації, як їх планують використати, тому гроші передали за зверненням ДПСУ. Тим більше, що вони навесні вже так само отримували від нас гроші", - каже співрозмовник у міністерстві.

Читайте: Кабмін надав 23 млрд грн ДПСУ на закупівлю боєприпасів в обхід "Агенції оборонних закупівель". Ми на межі скандалу, - Згурець

"Крім того, спитайте, скільки разів там міняли керівника відділу боєприпасів. Це кожен місяць нова людина, яка нічого не може сказати, бо йому треба час на ознайомлення з ситуацією", - додає джерело.

Натомість джерела в АОЗ ці тези заперечили, і зазначили, що ДП мало контракти і чекало підтвердження ліцензій. І тепер проситиме виділити їм ті ж 23 мільярди.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, на 23 мільярди бюджетних грошей претендує польська компанія-посередник "PHU Lechmar".

Також читайте: Закупівельна агенція Міноборони законтрактувала з початку року засобів РЕБ на 6 мільярдів

Нагадаємо, АОЗ було створено для зменшення кількості посередників при контактуванні зброї.

Раніше ця компанія вже мала збройні контракти і мінімум два з них було зірвано.

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) Агенція оборонних закупівель (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
03.12.2024 14:36
+38
Зелене блRдво краде, як не в себе, і вже навіть не ховається, бидло нахабне.
показати весь коментар
03.12.2024 14:34
+33
Капець. Їх вже стріляти треба!
показати весь коментар
03.12.2024 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелене блRдво краде, як не в себе, і вже навіть не ховається, бидло нахабне.
показати весь коментар
03.12.2024 14:34 Відповісти
Нагадаємо, АОЗ було створено для зменшення кількості посередників при контактуванні зброї.
======

Тонко
показати весь коментар
03.12.2024 22:56 Відповісти
Вова йди вже!
показати весь коментар
04.12.2024 21:11 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2024 14:36 Відповісти
Що ви таке каже.
Це бізнес проект талановитих бізнесменів, а не якась там корупція.
Може вже досить заздрити???
показати весь коментар
03.12.2024 14:39 Відповісти
Мда, дороги - це дитячі іграшки порівняно з тим, як на війні можна розрутитися
показати весь коментар
03.12.2024 23:01 Відповісти
Капець. Їх вже стріляти треба!
показати весь коментар
03.12.2024 14:37 Відповісти
Норм пиляють...
показати весь коментар
03.12.2024 14:41 Відповісти
лучше Мустафе Найему или Притуле или Стерненко или на охмадет или на снаряды ,это все и есть коррупция и воровство!!! на завершении банкета ******* так миллиард ...на Аваков спишут...хотя он точно в доле))))
показати весь коментар
03.12.2024 14:42 Відповісти
"... Притуле или Стерненко..."
Ні, цей нарід не перемогти...
показати весь коментар
03.12.2024 15:40 Відповісти
Ну воно ж з Австрії краще видно
показати весь коментар
04.12.2024 00:01 Відповісти
а як Вам це???
АОЗ мало контракти,
але чекало ліцензії!!!!!!!
АОЗ який вже купував **********, чекав ліцензію!!!!!
ВІД КОГО, ****, ЛІЦЕНЗІЯ???
і чому вона не була надана????
відколі прикордонна служба стала торгівельною компанією????
що за куйня твориться в цьому ібучому МО??????????
показати весь коментар
03.12.2024 14:46 Відповісти
Укс керівник МО Рєзніков це ставленик єрмака-зеленського, Умєров так само ставленик єрмака-зеленського, тож всі оборудки, тим більше багатомільярдні, проводяться зі згоди та за дорученням єрмак-зеленського. ЗЕлена єрмачня буквально купається в мільярдах, намародериних у стікаючою кров"ю України, вони саботують оборонку і водночас наживаються на мародерстві України, працюючи таким чином на москалоту, розкладаючи та знищуючи Україну з середини, поки їхні оманські партнери з кремля нищать її зовні. ОПешна злодійкувато-зрадлива шобла ніколи не передасть владу демократичним шляхом, навіть, якщо війна припинеться і народу знов прийдеться виходити на Майдан, щоб врятувати демократичну незалежну Україну, точніше те, що від неї залишиться після царювання в турборежимі зграї прокремлівського зеленого бидла.
показати весь коментар
03.12.2024 15:11 Відповісти
Вже постив це вчора, а сьогодні варто повторити, оскільки інше джерело підтвердило.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 02.12.2024
Не встиг генерал-майор Драпатий ("герой і бойовий офіцер") звикнути до нового кабінету командуючого Сухопутних військ України, як режим Зеленського смачно ткнув його "face in shit". Згідно посадових обов'язків саме командуючий і штаб Сухопутних військ України формує і визначає заявку для міністерства оборони на номенклатуру постачань боєзапасу і майна для ЗСУ, яка передається з МО в "Агенцію оборонних закупівель". Але ... "герой і бойовий офіцер" Драпатий ще не зовсім "свій в доску", щоб просто так довірити йому 23,6 млрд. гривен для розподілу, тому Шмигаль (власним розпорядженням ! №1191-р ) змінив розподільника ласого шматочка з "героя" Драпатого на перевіреного багаторічною корупційною схемою перетину кордону по "доляровому коридору" головного прикордонника Сєрьожу Дейнеко. Ідіотизм зрозумілий ? Заявку для ЗСУ будуть формувати собаководи "долярового коридору" ! Про те що Україною править банда злодіїв і аферистів - це ні для кого вже не новина. Просто цікаво спитати "героїв і бойових офіцерів" - ви вже в долі ?
показати весь коментар
03.12.2024 15:15 Відповісти
Цих грошей повинно вистачити для Новорічних іграшок,привітань та відпочинку членів сімей керівників МОУ...Хош одною проблемою меньше для ОП...
показати весь коментар
03.12.2024 15:15 Відповісти
Гребуть, як "в послєдній раз"...

https://www.youtube.com/watch?v=RuzKnkdSDWU Как в последний раз -- Нани Брегвадзе (https://www.youtube.com/watch?v=RuzKnkdSDWU )
показати весь коментар
03.12.2024 15:22 Відповісти
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin Vitaliy Shabunin

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid034XN4NM1YaaaGorvDD2NiX5mvzNaudUA5CZKxBmEssyfhE61rd4MeCuDjF6LxrmA1l 6 ч. ·

«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку», - Зеленський перед 2-м туром. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Vk0L9N&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC https://bit.ly/3Vk0L9N

Гроші на крові лише в 2024 р.:

- 23 млрд забирають в АОЗ і віддають прикордонникам, щоб злити їх прокладці (яка вже кидала нас з постачанням зброї). https://bit.ly/4eUfoaN?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3kxcRWYSblQf1sDWwLnq7WdqaS8FDppbH3hb5Vc9C5c3PxIr23Loc2SYY_aem_p91-ni9aWpFwRk25Kvfz5g https://bit.ly/4eUfoa N

- 50 млрд забирають в Федорова і віддають заступнику Резнікова (який погоджував найзашквареніші закупівлі). https://bit.ly/3OAFeFN?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0oCChamKnP3E93F9k3x9_mmE7j1-CJkpzK626a1u_r1l_DymAFkvuEetw_aem_mlnUVayj-0-5Dn87S6U9vQ https://bit.ly/3OAFeFN

- Уродський контракт по 120 мм мінах, погоджений воєнпрєдами Міноборони (МО). https://bit.ly/3Zgfio6

- Корупційне пекло в закупупівлях Спецтехноекспорту, який Мінооборони так і не ліквідувало. https://bit.ly/3Ycs2vw

- Спроба знищити Агенцію оборонних закупівель (шляхом поглинання ДОТом). І вже восьмий місяць в МО триває цирк зі створенням наглядової ради Агенції. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F4ij59iV&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi https://bit.ly/4ij59iV

Про 2022 р. - 2023 р. - період Резнікова - список буде втричі довшим. І це лише те, що нам всім вдалося витягнути на світло…

Свинарчуки і близько не стояли в порівнянні - так, шпана, яка дрібʼязок по кишенях тирила.
показати весь коментар
03.12.2024 15:36 Відповісти
Що шабунін , що рожеві свинки ..
показати весь коментар
03.12.2024 16:56 Відповісти
Чекаю ПОТУЖНИЙ коментар від того дурачка андрія стадника (це таке лайно яке на цензорі драматично сре в коментарях про нелегку його поЦреотичну долю)...
А по факту, як казав класик:
-"ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!!!"....

П.С - а бронювання через фірми прокладки і роздуті персонали в яких 50% це мертві душі, нікого не дивує?) І взагалі це все ІПСО зняте на мосфільмі!!!
показати весь коментар
03.12.2024 16:48 Відповісти
ІПСО знате на мосфільмі - це Зеленський з його шайкою ворюг і зрадників.
 Усе далі - похідне...
показати весь коментар
03.12.2024 16:53 Відповісти
Теперь я понял зачем налоги с 1 декабря подняли . Чтоб был с чго вовыну тысячу раздавать , и что было что *******.
показати весь коментар
03.12.2024 17:16 Відповісти
🤣 🤣🥳
показати весь коментар
03.12.2024 23:02 Відповісти
Для цих державні гроші - їх особисті, що захотіли, те й зробили - хазяйва держави.
показати весь коментар
04.12.2024 00:25 Відповісти
Зараз країна бореться за своє існування, і кожна гривня, вкладена у ********** чи оборону, рятує життя наших військових. Такі публічні обговорення лише підривають довіру та створюють затримки у постачанні критично необхідного. Якщо є сумніви чи підозри - розбирайтеся з цим після війни, коли ми матимемо час і ресурси. А сьогодні подібні скандали працюють не на нас, а на ворога. Головне зараз - забезпечити наших захисників усім необхідним, щоб наблизити перемогу.
показати весь коментар
16.12.2024 21:07 Відповісти
Не втримався вже. Як було у нас на тягачі:
Вмієш - воюй
Не вмієш - допомагай
Не допомагаєш - не *****
показати весь коментар
16.12.2024 21:08 Відповісти
 
 