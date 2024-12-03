Неякісні міни для ЗСУ: Медіа та ГО закликають уряд реформувати політику контролю якості боєприпасів

Кабінет Міністрів закликають реформувати політику контролю якості боєприпасів та публічно відзвітувати про результати розслідування щодо поставки неякісних мін до ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення оприлюднили представники медіа та громадських організацій.

Протягом останніх тижнів ЗМІ повідомляли про проблеми з мінами вітчизняного виробництва 120 та 82-мм.

Серед ключових проблем - порохи й низька якість підривника та як результат – неможливість використати їх ефективно під час бойових дій та загроза життю військових.

"Все це вказує на комплексну проблему як у виготовленні вітчизняного боєприпасу, так і в системі контролю якості, який уповноважені проводити представники Головного управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

Читайте також: Перед поставкою на фронт міни перевіряли малою кількістю пострілів та не з усіх партій, - ЗМІ

У зв'язку з виявленими проблемами ми вимагаємо від Міністерства оборони України, Міністерства стратегічних галузей промисловості, правоохоронних та антикорупційних органів провести належну перевірку діяльності законтрактованого підприємства та військового представництва, що оцінювало його виробничі спроможності та якість виготовленої продукції, за якими можуть стояти як корупційні діяння, так і умисний підрив обороноздатності країни під час повномасштабної війни з ворогом", - наголошується у зверненні.

До перевірки, за словами авторів, потрібно залучити представників державних установ, що здійснюють демократичний цивільний контроль над силами безпеки та оборони, а також представників громадськості, які активно залучені до адвокації надання Україні зброї міжнародними партнерами.

"Також ми закликаємо Кабінет Міністрів України ініціювати комплексну реформу інституту військових представництв Міноборони, привести політики контролю якості ОВТ та вимоги до технологічного процесу виготовлення вітчизняних боєприпасів у відповідність до стандартів якості НАТО", - додали там.

Читайте: Браковані міни: нардепи викликали Умєрова в Раду

Браковані міни поставили в ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

Також читайте: Неякісні міни: "слуга народу" Веніславський заявив, що брак не є критичним для Сил оборони