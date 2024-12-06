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Сметанін про браковані міни для ЗСУ: з мільйонів - 417 нештатних спрацювань через неякісний порох

Сметанін про неякісні міни

З мільйонів вироблених мін військові зафіксували 417 випадків нештатного спрацювання. Нештатні спрацювання мін калібром 120 та 82 міліметри пов’язані зі зміною властивостей імпортного пороху.

Про це у п'ятницю, 6 грудня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Урядовець нагадав, що цьогоріч буде виготовлено  2,5 млн боєприпасів. Він зауважив, що Україна залишається залежною від імпортного пороху. Імпортну порохову суміш використовували і при виготовленні "проблемних" партій мін.

"Для виготовлення метальних зарядів використовувались сферичні марки порохів, які використовуються з 1985 року країнами-членами НАТО для виробництва 81, 120-міліметрових мін. Однак в процесі експлуатації порох змінив свої властивості і став спрацьовувати нештатно", - пояснив Сметанін.

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Це з’ясувалося при перевірці заводу-виробника мін, частина з яких належним чином не спрацьовують. Таких висновків дійшла комісія у складі представників Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЗСУ та СБУ, яка виїжджала на підприємство.

Сметанін розповів, що військовими зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120 мм мін. Це викладено в звітах, що надійшли від військових частин.

"З мільйонів - лише 417 нештатних спрацювань", - сказав урядовець.

За словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.

Він зазначив, що заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових – за рахунок заводу-виробника.

Окрім цього, Сметанін розповів, що станом на зараз відкрито два кримінальних провадження, тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.

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Також він розповів, що всього оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до Сил оборони мільйони артилерійських та мінометних пострілів, максимально швидкими темпами масштабуючи виробництво та впроваджуючи нові технології.

"Як висновок з ситуації, що склалася, на всіх виробництвах посилено контроль за якістю: як ввезеної продукції, так і виготовленої", - підсумував міністр.

Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада викликала главу Мінстратегпрому Германа Сметаніна.

Браковані міни поставили в ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

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Автор: 

ВР (14971) міна (341) Сметанін Герман (43)


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Топ коментарі
+47
"З мільйонів - лише 417 нештатних спрацювань", - сказав урядовець.

За https://t.me/herman_smetanin_msp/131 словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.

Щось ці два речення між собою явно конфліктують. Якось по зебільному написано.
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06.12.2024 19:36
+38
Бреше, ****!!! Я бачив відео - лише перед одним мінометом - ЧОТИРИ міни валяються... І це - від одної стільби...
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06.12.2024 19:45
+31
Всі слугориги патологічні брехуни. За кожною міною, яка не вибдухає стоїть не одне життя бійців, бо їх мали б прикривати мінометники.
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06.12.2024 19:41
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"З мільйонів - лише 417 нештатних спрацювань", - сказав урядовець.

За https://t.me/herman_smetanin_msp/131 словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.

Щось ці два речення між собою явно конфліктують. Якось по зебільному написано.
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06.12.2024 19:36 Відповісти
Бреше, ****!!! Я бачив відео - лише перед одним мінометом - ЧОТИРИ міни валяються... І це - від одної стільби...
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06.12.2024 19:45 Відповісти
Не обов'язково. Логічно що з однієї партії пороху зробили одну партію мін. Логічно що вона пішла в один підрозділ і досталася одному розрахунку.
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06.12.2024 20:02 Відповісти
Вибач... Інших слів немає... Тому питаю: "ТИ - ********"? "ПАРТІЯ" в поставках подібного типу *********** може налічувать ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ОДИНИЦЬ!!!
Як же ви, неуки, "дістали" своєю "ДУРРЮ"!!! Ні хєра не тямите - а лізете з своїм ідіотизмом когось "просвіщать"!
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06.12.2024 20:15 Відповісти
Та ні. Я дуже розумний і досвідчений. "Партія" це все що більше кількох штук. Можливо у виробника чи одного з посередників порваний мішок на дворі валявся, чи в товарнякє дах протікає. Багато чого може бути. Але завжди є людина, яка не захотіла втрачати пару сотень баксів, та пустила брак у продаж. Партію, якої вистачить на кілька сотень мін. Багато разів перевірять на шляху від виробника пороху до виробника мін.
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06.12.2024 20:37 Відповісти
Ти можеш буть "розумним" і "досвідченим... ДЕСЬ... Але не в цьому питанні... Ти не знаєш всього процесу - але берешся "рассуждать".. Не лізь... Не ганьбися... Бо я людина "в"їдлива"... У свій час займався перевірками зберігання *********** у арсеналах... І в результаті нашої суперечки ти мене зненавидиш.. Бо ти не знаєш у цьому НІЧОГО... А я знаю БАГАТО...
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06.12.2024 20:44 Відповісти
Усі при бажанні знають достатньо про ваших "перевірки". Дружба, Лозова, Балаклія. "Список вибухів та пожеж на військових складах в Україні" може прочитати не тілько лише хтось, багато хто може прочитати.
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06.12.2024 22:05 Відповісти
"Бик дурний... Написаний висновок - не означає "вжиті заходи"... Нашим висновком у МО просто "жопу витерли"... Так які претензії до МЕНЕ?!!!
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06.12.2024 22:12 Відповісти
Ніяких претензій до тебе. Жодних. Але "підтерлися висновками" для [не тільки] нашого МО це правило, а не виняток. Що було, є і буде. На жаль.
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06.12.2024 22:42 Відповісти
Все ж таки Порох винний...
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06.12.2024 20:08 Відповісти
Ці не спрацювали, а 417 вибухнули де не треба.
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06.12.2024 20:30 Відповісти
Я своє вже сказав... Решту довіряю сказать криміналістам...
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06.12.2024 20:53 Відповісти
З 54000 повертають 24000, а так все нормально…
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06.12.2024 19:37 Відповісти
я не творю собі кумирів )) але знову порох винуватий!!!! ))))
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06.12.2024 19:40 Відповісти
Порох винуватий, що зелену погань не щемив, демократ і є демократ. Був б порох, не було б війни !
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06.12.2024 20:00 Відповісти
зелена погань - це риги вкупі з авантюристами штибу сволоти (останніх тут представляє gemixx1107198661) Як таких всіх прищемиш?
А прищемити мав би виборець своїми бюлетенями.
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06.12.2024 20:24 Відповісти
😂😂😂 Дірявий. Ти сьогодні дуже агресивний.... А ну вгадаю-кинув тебе твій негр????
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06.12.2024 20:41 Відповісти
погань gemixx11 07198661, щоб ти здохла
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06.12.2024 22:13 Відповісти
😂😂😂😂угадав😂😂😂знайдеш іншого негра...буде віш тебе Зепідара любити😂😂😂😂
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06.12.2024 22:17 Відповісти
Оковтиратєльство.
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06.12.2024 19:40 Відповісти
Всі слугориги патологічні брехуни. За кожною міною, яка не вибдухає стоїть не одне життя бійців, бо їх мали б прикривати мінометники.
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06.12.2024 19:41 Відповісти
А неякісну сметану як утилізують? Спалюють чи дронами скидають свинособакам у якості хім зброї?
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06.12.2024 19:41 Відповісти
Це міністр стратегічних галузєй промисловості в часи війни, чи якийсь пту-шник з невиконанним завданням?
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06.12.2024 19:42 Відповісти
Бажано, щоб ці тв@рюка стала мінометником в штурмовій!
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06.12.2024 19:45 Відповісти
Він може стать тільки в батальйон монако,нажаль,їх потрібно ставить раком...
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06.12.2024 19:59 Відповісти
Нікуя,краще його в піхоту,що прикриття чекає
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06.12.2024 21:15 Відповісти
«Імпортний порох у результаті експлуатації змінив свої властивості і став спрацьовувати нештатно, 417 раз із мільйона.» Висновок: Доповідача-розтріляти за нахабну спробу приховати саботаж або/та власну некомпетентність.
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06.12.2024 19:45 Відповісти
"Туфту женуть" для "лохів"!... Є партія мін. Вони споряджаються ОКРЕМОЮ партією вибухової речовини. Потім споряджаються "вишибним зарядом (теж з одної партії). Потім додається основний метальний заряд. Теж з одної партії. Всі ці дані вкладаються в ящик з ************ (або пишуться на самому **********) - щоб мінометники, при розрахунку стрільби, це враховували... (Таке саме робиться і стосовно снарядів чи патронів) Після спорядження ПАРТІЇ **********в робиться контрольний відстріл... Так що хай розбираються з "воєнпрєдом" - який "підмахнув" підпис, не проводячи перевірки... Там бракований порох основного метального заряду...
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06.12.2024 19:54 Відповісти
А формулировка "в процессе эксплуатации стал срабатывать нештатно..." Сам порох эксплуатировали? Вне мин?
Видать производили в арендованом гараже...
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07.12.2024 01:22 Відповісти
Неякісний порох це біда країни.
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06.12.2024 19:49 Відповісти
заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових ???????????
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06.12.2024 19:50 Відповісти
Пора вже властивості зеленої влади викинути на смітник історії!
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06.12.2024 19:51 Відповісти
міни браковані, браковані через порох, хто винен - Порошенко.
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06.12.2024 19:51 Відповісти
Гнилии базар
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06.12.2024 19:53 Відповісти
Зелена шобло щось там патякало про створення ядерної бомби за лічені тижні, якщо не приймуть в НАТО, а по факту не можуть створити звичайну міну для міномета без брака.
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06.12.2024 19:54 Відповісти
Якої національності "герман смєтанін"? В цьому відповідь на питання "чому" міни вибухають вбиваючи наших воїнів... І, як завжди, у "смєтаніних" в усьому винний "натівський порох"...
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06.12.2024 19:55 Відповісти
Це скільки ж минометників вбило або покалічило. 417 спрацювань. 417 розрахунків. Це важкий злочин!
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06.12.2024 19:55 Відповісти
я ще не почув зельоного брехливого поносу від умєрова
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06.12.2024 19:56 Відповісти
а у нас в Україні, українці десь є в уряді?
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06.12.2024 19:56 Відповісти
Був прем'єр-міністр, Гройсман.)
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06.12.2024 19:59 Відповісти
як не дивно він був більшим українцем, ніж теперішні
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06.12.2024 20:41 Відповісти
В країні більшість хохли, це можна бачити по кількості виборців зенарка !
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06.12.2024 20:14 Відповісти
йбт, і ця тупа малолєтка , цинічна і брехлива, очолює укроборонпром.
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06.12.2024 19:56 Відповісти
Порошенко гадить в порох.
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06.12.2024 19:58 Відповісти
"Сметанін розповів, що військовими зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120 мм мін. Це викладено в звітах, що надійшли від військових частин."

цю гидоту навіть огидно читати.всі давно знають чого коштує написати рапорт у ЗСУ, особливо на "нулі"..підписати ..передати і тд

сметанін - просто генетичний покидьок ..як і всі зельоні
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06.12.2024 19:58 Відповісти
417 неспрацювань, а міняють 24000 з 54 тисяч. Тобто не спрацьовують 24 тисячі мін. І там справа не тільки в порохах. Там і з підривачами були проблеми. Спрацьовував один з десяти по моєму, або взагалі не спрацьовував. А це вже не порох винен.
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06.12.2024 21:32 Відповісти
оце такий собі мінометник сидить , хлопці кричать - "нам потрібна підтримка"..а мінометник - "почекай, я звіт сметаніну пишу що міна не спрацювала..друга..третя"
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06.12.2024 19:59 Відповісти
Опять у зелёных "порох" виноват.
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06.12.2024 19:59 Відповісти
тут багато коментарів але єдина можливість все перевірити - того довбня на передову на 6 місяців на тест всіх мін
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06.12.2024 20:04 Відповісти
Що за МАЯЧНЮ він несе?!
Він САМ СЕБЕ суперечить:
"За словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч."
45% браку!
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06.12.2024 20:05 Відповісти
Як же вони вже остогидли своєю тупою брехнею і недолугими виправдовуваннями! То в них військові винні -бо вони виявляється не вміють ті міни правильно зберігати і застосовувати, то погода винна - бо вона дуже сира, мокра та холодна. Тепер порох винний - бо він змінює своі властивості.... Що ще забули згадати, і які пояснення ще видумають наступного разу ці циркові блазні?
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06.12.2024 20:07 Відповісти
ЗЕздить покидьок
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06.12.2024 20:08 Відповісти
Вот гнида. А он что хотел чтобы весь миллион мин протестили? Отправить етого пи****ра вместе с персоналом предприятия включая директора, которое ети мині делало на 0 етими минами воевать.
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06.12.2024 20:12 Відповісти
Маніпуляція з боку підара - 2,5 мільона - це загальна кількість боеприпасів яку заплановано, тут мабуть і патрони до АК и снаряди до арти - все до купи - так "потужнище" виглядає в звітах...
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06.12.2024 20:25 Відповісти
Сметана, давай к пацанам на 0, **** там очковать, одна из 10000 тысяч мин не працююча!!!!!!
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06.12.2024 20:16 Відповісти
Імпортний порох певно з Московії.
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06.12.2024 20:18 Відповісти
Підар
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06.12.2024 20:22 Відповісти
Про які ще мільйони вироблених мін він верзе??? Ще б розказав про мільярд дерев, **** зелена.
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06.12.2024 20:23 Відповісти
Нормальний уряд з серйозними людьми , навіть якби то був брак 100 мін з мільйона, особливо в такий час, коли війна , підняв би всіх на ноги і точно дав би зрозуміти, що ми тут не в пісочниці бавимось. А тут штріх кажеш, що всього 400 мін бракованих з мільйона) А ще цікаво, чи цей додік знає, що таке вибірка )) бо щось я сумніваюсь, що кожну міну до останньої одиниці вони повернули назад, чи перепровірили
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06.12.2024 20:23 Відповісти
Говнолідору нема коли тим усім займатися! Він на відкриття Собору Паризької Богоматері запізнюється!
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06.12.2024 22:07 Відповісти
Афера на 23 млрд: під ялиночку Умерову і ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=r0SwJjEuZzI
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06.12.2024 20:24 Відповісти
Сначала когда-то миномет не могли сделать. Взрывался-разрывался... Металл типа был не тот.
Теперь мины к миномету... Порох не тот.
Что или кто объединяет эти два эпизода?
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06.12.2024 20:24 Відповісти
Такий молодий, а вже ЗЕбіл
Як "нештатне спрацювання міни" може бути пов'язано з порохом (зарядом), який у каналі ствола згорає і фсьо? На відео мінометник чітко казав, що міни навіть долетівши до цілі, не вибухають. Заміна детонатора на надійний чеський не допомагає. Це не порох, а вибухівка. Вона не в стволі згорає, а в корпусі снаряду знаходиться.
Його брехня про нібито порох НАТО взагалі цирк! Щоб ці заряди не втрачали своїх властивостей, їх виробники не у гнилі онучі пакують Чистий совок!
Він же в очі не бачив, як ті натівські "ананасові/лимонні дольки виглядають"!
Партії: мова йшла про більш ніж 100,000 бракованих мін калібру 120 мм з 370,000 виготовлених цієї шарагою за 1,5 року. Цей же йолоп бреше і в кількості браку (400) і в загальній кількості (мільйон).
Дуже зручний кадр! На його тлі навіть пустоголовий гімно-командувач виглядає справжнім хероєм.
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06.12.2024 21:01 Відповісти
урінотерапія сметаною
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06.12.2024 21:09 Відповісти
Урядова комісія, у складі Безуглої, Арахамії, Подоляка у всьому розібралася та зробила висновок - у неспрацюванні десятків тисяч мін, як завжди винен ... Порох. Міністерство оборони та Укроборонпром як завжди ні в чьом нє вінавати і кажуть то всьо Порох винен
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06.12.2024 21:10 Відповісти
Так тут Зельоні вже пояснили. Через погодні умови! Лютий звіздець!
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06.12.2024 21:12 Відповісти
Це могло бути 417 життів не враховуючі доставку під обстрілами. Треба єго срочно на 0 щоб мав уявленя про слове лише...
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06.12.2024 21:13 Відповісти
Гумовий контрацептив , а не урядовець .
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06.12.2024 21:22 Відповісти
Брехло. Щоб ти здохло в аварії коли їхатимеш п'яний в комендантську годину з кальянної зі шльондрою.
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06.12.2024 21:24 Відповісти
Маніпуляція номер 1.
З мільйонів мін.
У вибірку взяли ВСІ міни, а мали взяти міни Камишіна.

Маніпуляція номер 2.
Зміна властивостей пороху.
Порох вбирає вологу. Як наші виробники про це не знали, враховуючи що порох винайдено майже 2000 років тому, залишається загадкою.

Маніпуляція номер 3.
Згадується лише "неякісний порох".
Але чомусь Сметанін не каже що крім цього не спрацьовує ще вишибний патрон.
А крім вишибного, ще не спрацьовує підривник.

Винні вже визначені, як завжди це солдати
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06.12.2024 21:38 Відповісти
Пару тижнів тому навчав свіжосформованої бригади мінометників, тут в неглибокому тилу Донбасу. Так ось, з 12 мін, що вистрілили на стрільбах, ЖОДНА не вибухнула при прильоті в грунт. А одна з них навіть змогла полетіти на 35 (!) метрів замість 3 км. Тож висновок мій як мінометника з '14 року: така кількість дефектів - а саме: бракований порох; неспрацювання вишибного заряду; неточні розміри обтюруючого кільця на корпусі міни, що призвело до славного польоту на 35 м - не може бути випадковим, з точки зору звичайного глузду та вірогідності. Тобто, це диверсія. І смішно слухати таких експертів, як пан Сметанін, людина навіть не розуміє, про що йдеться. "Брас", дійсний в/с, в зоні БД. Слава Україні! Переможемо!
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06.12.2024 22:13 Відповісти
P.S. Забув ще один недолік згадати - детонатор не спрацьовує 😆 Вього лише 4 (!) критичні недоліки в міні.
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06.12.2024 22:16 Відповісти
а там проблеми не лише з порохом.
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06.12.2024 22:21 Відповісти
Що цікаво. Коментар по снарядах - прераготива навідь не міністра оборони. Це Функція уповноваженого чиновника в міністерстві оборони - замміністра по зброї. Організація контролю за якістю - особисто його фукція! Відсутність контроля за якістю, це страшніше за ворожий вплив - це Помилка.
Особисто я не чув його доповіді, що зрозуміло. Хоча б дізнатись - він мав відповідь в загалі?
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06.12.2024 22:37 Відповісти
"417 нештатних спрацювань" зеленорилі копіюють кацапів в них теж є вираз - "нєштатный сход **********". І знову хтось винуватий? порох в NATO бракований, не сприятливі погодні умови, "процес експлуатації" не правильний.... суки - 417 - ze-підарів розстріляти нах...й! НІУХЯ - ВСІХ!!!
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06.12.2024 23:01 Відповісти
І знову суки виправдовуються.
Це трибунал для міністра оборони і відповідальних за виробництво🤦🤦
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07.12.2024 04:19 Відповісти
Ну який йолоп хоче ще воювати під егідою цих хитросраких клептоманів?
Я розумію, що їм такий стан справ подобається, але для решти громадян це самовбивство.
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07.12.2024 15:36 Відповісти
Поганому танцівнику відомо що мішає! Сметаніна треба виганяти негайно і ставити на цей важливий пост компетентну людину! Через цього гада і таких як він люди гинуть...
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04.01.2025 09:11 Відповісти
 
 