Сметанін про браковані міни для ЗСУ: з мільйонів - 417 нештатних спрацювань через неякісний порох

З мільйонів вироблених мін військові зафіксували 417 випадків нештатного спрацювання. Нештатні спрацювання мін калібром 120 та 82 міліметри пов’язані зі зміною властивостей імпортного пороху.

Про це у п'ятницю, 6 грудня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Урядовець нагадав, що цьогоріч буде виготовлено 2,5 млн боєприпасів. Він зауважив, що Україна залишається залежною від імпортного пороху. Імпортну порохову суміш використовували і при виготовленні "проблемних" партій мін.

"Для виготовлення метальних зарядів використовувались сферичні марки порохів, які використовуються з 1985 року країнами-членами НАТО для виробництва 81, 120-міліметрових мін. Однак в процесі експлуатації порох змінив свої властивості і став спрацьовувати нештатно", - пояснив Сметанін.

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Це з’ясувалося при перевірці заводу-виробника мін, частина з яких належним чином не спрацьовують. Таких висновків дійшла комісія у складі представників Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЗСУ та СБУ, яка виїжджала на підприємство.

Сметанін розповів, що військовими зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120 мм мін. Це викладено в звітах, що надійшли від військових частин.

"З мільйонів - лише 417 нештатних спрацювань", - сказав урядовець.

За словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.

Він зазначив, що заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових – за рахунок заводу-виробника.

Окрім цього, Сметанін розповів, що станом на зараз відкрито два кримінальних провадження, тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.

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Також він розповів, що всього оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до Сил оборони мільйони артилерійських та мінометних пострілів, максимально швидкими темпами масштабуючи виробництво та впроваджуючи нові технології.

"Як висновок з ситуації, що склалася, на всіх виробництвах посилено контроль за якістю: як ввезеної продукції, так і виготовленої", - підсумував міністр.

Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада викликала главу Мінстратегпрому Германа Сметаніна.

Браковані міни поставили в ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

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