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Большая часть наших потерь из-за некачественных боеприпасов. В лучшем случае воины слепнут, им отрывает руки, обжигает лицо, - Берлинская

Марія Берлінська про неякісні боєприпаси

Большая часть потерь наших военных на фронте из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Об этом пишет в телеграмм-канале известный волонтер Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, они слепнут.

"Интересно было бы посадить министра обороны (Рустема Умерова. - Ред.) и несколько человек из его команды крутить СВП. Хотя бы на несколько часов. Уверена, что тогда качество боеприпасов сразу повысится", - отмечает Берлинская.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства "Укроборонпрома".

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными 120-мм минами с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметани заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военное руководство запрещает сообщать о проблемах с минами Минстратегпрома. 151 бригаду заставляют подписывать рапорты, будто они их не получали, - Бутусов

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

Автор: 

боеприпасы (2346) потери (4400) Берлинская Мария (21) мина (297) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+32
Умєрову на все пох... він тут гроші заробляє,а сім'я живе в Америці. Так само як і ОП. Вони вже виборами живуть.
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11.01.2025 12:37
+15
Велика частина наших втрат з за безкарності командирів,їхню некомпетентність керувати ос,не розуміння як вести бойові дії,один з прикладів тому сп по 3-4 людини на відстані 200- 300 між ними, бо командири гадають що це саме головне в обороні,відсутність командирів на позиціях,бо їм краще відніше в манітор з чашкою кави у руках.
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11.01.2025 12:33
+10
Умєров диверсію реалізує, все він прекрасно знає.
Підходить для Зелі якраз. Буде він його тримати на посаді до кінця, бо таку суку ще спробуй пошукай.
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11.01.2025 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Берлінська занадто позитивна до влади. На соціальний ліфт надіється.
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11.01.2025 12:31 Ответить
З яких пір вона занадто позитивна до влади? В неї завжди критика та констатація жорстких фактів.
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11.01.2025 13:18 Ответить
У нас, тут, аналитический сайт. А не площадка коротких речёвок. При всём уважениии к известному волонтеру Мария Берлинская. зная уровень коррупции в нашей стране, я не допускаю что она имеет доступ к сводкам наших потерь на фронте. А так же не обладает статистикой последствий применения некачественных боеприпасов.
Достаточно смелое заявление что Большая часть потерь наших военных на фронте из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств есть субъективное мнение известного волонтёра.
Предвосхищая вопросы в свой адрес, заявляю что все зелёные - нечисть
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11.01.2025 14:48 Ответить
Особенно форум "аналитический" - на котором разрешено все
Но запрещено, например указывать на неверный перевод,
или что по ссылке на оригинал, такого не было и это дезинформация
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11.01.2025 16:02 Ответить
Виновата. Нет смайла "ирония". На самом аналитическом сайте жесточайшая цензура
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11.01.2025 17:16 Ответить
Її критика занадто не конкретна. Вона за все хороше проти всього поганого.для себе я склав про неї думку як про не розумну карєристку з того як вона з захопленням приймала порожній популізм влади. З того що найбільше запамяталося як вона хвалила Кулеба за "свіжий" і "прогресивний" крок коли він оголосив набір на посаду послів по оголошенню.
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11.01.2025 14:49 Ответить
Вона перша хто на такому рівні публічності постійно намагалась довести, що в умовах коли було кацапня переважає в кількості піхоти та іншого , дрони - наше все.І що держава повинна в це вкладатися а не тільки аматори.
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11.01.2025 16:15 Ответить
О так. Якщо якщо не рахувати фракцію єс, та Бутусова -то вона єдина
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11.01.2025 21:23 Ответить
Бутусов та ЄС саме на дроновій тематиці так наполегливо не наполягали.
Хоча безумовно піднімали теж важливі теми.
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12.01.2025 10:36 Ответить
Велика частина наших втрат з за безкарності командирів,їхню некомпетентність керувати ос,не розуміння як вести бойові дії,один з прикладів тому сп по 3-4 людини на відстані 200- 300 між ними, бо командири гадають що це саме головне в обороні,відсутність командирів на позиціях,бо їм краще відніше в манітор з чашкою кави у руках.
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11.01.2025 12:33 Ответить
Навіть за чашкою кави, вони сцють закидати вище командування офіційними рапортами про поставки бракованих *********** і втрати через це, що змусило б спецслужби розслідувати саботаж і диверсію.
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11.01.2025 19:31 Ответить
Умєрову на все пох... він тут гроші заробляє,а сім'я живе в Америці. Так само як і ОП. Вони вже виборами живуть.
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11.01.2025 12:37 Ответить
це брехливі баригі яіким плювать на д-ву і людей, їм аби бабла намутить, особінно цим казлярам з оп, дЄрмаку і його зешолбу. будь вони прокляті.
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11.01.2025 12:49 Ответить
Це зворотна сторона кухонних дронів, про яку розказуватии нецікаво.
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11.01.2025 13:01 Ответить
рашистські диверсанти в Україні,за гроші західних партнерів України продовжують вести скриту війну проти ЗСУ,випускаючи безнаказанно,за згоди влади , неякісні **********...
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11.01.2025 13:07 Ответить
За таке в офісі працівники зе вже багатократні герої росії
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11.01.2025 13:09 Ответить
Умєров диверсію реалізує, все він прекрасно знає.
Підходить для Зелі якраз. Буде він його тримати на посаді до кінця, бо таку суку ще спробуй пошукай.
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11.01.2025 13:17 Ответить
безкарність та вседозволеність уродів від влади котрі прикривають корупціонерів і приводить до загибелі воїнів поки одна мразота не загине від іхної неякисної продукції нічого не зміниться ім начхати на життя українців ім треба максимально грабувати а потім вбігти з країни в теплі краї та тикати нам дулі і реготати з смертей українців
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11.01.2025 13:21 Ответить
О, і ця подружка Наді Савченко вирішила на темі *********** хайпонути...Мабуть, вибори скоро...
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11.01.2025 13:26 Ответить
Якщо ці міни виробляли в Україні-то ланцюжок відомий і причетні понесуть покарання. Якщо ж куплені неякісні з послідуючим ремонтом -то коло факірів вкрай обмежене. І вони сповна понесуть покарання, але після прогону із управління якорних бенефіціарів злодійства.
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11.01.2025 13:55 Ответить
"Велика частина втрат наших військових на фронті через неякісні **********"
----
- саботаж або злочина бездіяльність з боку органів безпеки та контррозвідки
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11.01.2025 14:22 Ответить
Згоден
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11.01.2025 14:58 Ответить
ІПСО якесь
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11.01.2025 14:24 Ответить
Я не розумію, усі скаржаться на браковані **********, і не читав жодної відповіді від правоохоронних органів про реакцію на цей факт, тим паче, що гинуть і страждають люди. Може пора вже зайнятися цим фактом, головне шукати не стрілочників, а реально винуватих, починаючи з тих хто виготовляв брак, допускав його у війська, а може і давав команди на це
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11.01.2025 14:57 Ответить
Правоохороні органи заняті ухилянтами
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11.01.2025 14:58 Ответить
А тут нікому скаржитися. Мова йде про те шо для дронів використовують кустарно виготовлені **********, які часто детонують завчасно і вбивають своїх же виробників. А серійно вони не вироблябться.
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11.01.2025 18:33 Ответить
Розслідування не на часі, і взагалі це і'псо
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11.01.2025 15:31 Ответить
... всіх причетних до цього дійства під суд, починаючи з Міністра.
Це ж явна диверсія .
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11.01.2025 16:26 Ответить
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11.01.2025 18:33 Ответить
Бачу тут не всі чітко розуміють хто така Берлінська і скільки яду вона вилила на Пороха поки він розбудував ЗСУ.
Вона гарно доклала руку до приходу влади ЗЕлених мародерів, і пожинає результати.
І її волонтерство не відміняє цього факту.
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11.01.2025 21:40 Ответить
 
 