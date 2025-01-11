Большая часть наших потерь из-за некачественных боеприпасов. В лучшем случае воины слепнут, им отрывает руки, обжигает лицо, - Берлинская
Большая часть потерь наших военных на фронте из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств.
Об этом пишет в телеграмм-канале известный волонтер Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, они слепнут.
"Интересно было бы посадить министра обороны (Рустема Умерова. - Ред.) и несколько человек из его команды крутить СВП. Хотя бы на несколько часов. Уверена, что тогда качество боеприпасов сразу повысится", - отмечает Берлинская.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства "Укроборонпрома".
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными 120-мм минами с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметани заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.
31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.
9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.
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Достаточно смелое заявление что Большая часть потерь наших военных на фронте из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств есть субъективное мнение известного волонтёра.
Предвосхищая вопросы в свой адрес, заявляю что все зелёные - нечисть
Но запрещено, например указывать на неверный перевод,
или что по ссылке на оригинал, такого не было и это дезинформация
Хоча безумовно піднімали теж важливі теми.
Підходить для Зелі якраз. Буде він його тримати на посаді до кінця, бо таку суку ще спробуй пошукай.
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- саботаж або злочина бездіяльність з боку органів безпеки та контррозвідки
Це ж явна диверсія .
Вона гарно доклала руку до приходу влади ЗЕлених мародерів, і пожинає результати.
І її волонтерство не відміняє цього факту.