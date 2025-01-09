Після публікації матеріалу про браковані міни у 151-й бригаді бійцям доставили якісні боєприпаси, - Бутусов

Після публікації на Цензор.НЕТ відео про браковані міни у 151-й бригаді бійцям доставили партію якісних боєприпасів виробництва НАТО.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму фейсбуці.

"За результатами публікації на Цензор.Нет мінометниками 151-і бригади відео про браковані міни. Бригаду для перевірки та зʼясування фактів відвідав заступник міністра оборони Дмитро Клименков. Важливий та гідний вчинок", - написав Бутосов.

Він додав, що водночас мінометникам видали значну кількість мін 120 мм та 82 мм виробництва однієї з країн НАТО, якісних, влучають дуже точно і завжди вибухають, створюють щільну зону ураження.

"Піхота дуже задоволена ефективною вогневою підтримкою. Браковані міни передали на переробку та застосування операторам дронів", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

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