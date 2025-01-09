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Після публікації матеріалу про браковані міни у 151-й бригаді бійцям доставили якісні боєприпаси, - Бутусов

Браковані міни

Після публікації на Цензор.НЕТ відео про браковані міни у 151-й бригаді бійцям доставили партію якісних боєприпасів виробництва НАТО.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму фейсбуці.

"За результатами публікації на Цензор.Нет мінометниками 151-і бригади відео про браковані міни. Бригаду для перевірки та зʼясування фактів відвідав заступник міністра оборони Дмитро Клименков. Важливий та гідний вчинок", - написав Бутосов.

Він додав, що водночас мінометникам видали значну кількість мін 120 мм та 82 мм виробництва однієї з країн НАТО, якісних, влучають дуже точно і завжди вибухають, створюють щільну зону ураження.

"Піхота дуже задоволена ефективною вогневою підтримкою. Браковані міни передали на переробку та застосування операторам дронів", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте: Бутусов про ситуацію у 155-й бригаді: Ставка не виконує своїх обов’язків, такі помилки нам дуже дорого коштують

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військове керівництво забороняє повідомляти про проблеми з мінами Мінстратегпрому. 151 бригаду змушують підписувати рапорти, ніби вони їх не отримували, - Бутусов

Автор: 

боєприпаси (2280) Бутусов Юрій (3598) міна (361)


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Топ коментарі
+38
Дякуємо Юрію та всім небайдужим та сміливим.
Ганьба тиловим крисам МО.
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09.01.2025 23:48
+18
Міни передали на переробку дроноводам. Які викидають з них все крім корпуса і вибухової речовини. А хто компенсує за остальні компоненти які були оплачені з наших кишень? Чи вже списали і руки потерли і готові прийняти новий контракт і мільярди
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10.01.2025 00:15
+14
Щира подяка Юрію Бутусову !!
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10.01.2025 01:05
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Дякуємо Юрію та всім небайдужим та сміливим.
Ганьба тиловим крисам МО.
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09.01.2025 23:48 Відповісти
а німецьким крисам з 500Є щомісяця,слава?
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10.01.2025 03:25 Відповісти
Не заважай патріорту правильно (якнайдалі від) любити Україну!
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10.01.2025 09:35 Відповісти
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09.01.2025 23:50 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що про серію бракованих мін повідомлено всі підрозділи, бо інакше всі ці міни просто розповзуться по фронту невеликими партіями. У нас інакше не вміють вирішувати проблеми.
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10.01.2025 08:06 Відповісти
Сциканули зрадники
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10.01.2025 00:06 Відповісти
То есть на складах качественные боеприпасы производства НАТО таки имеются и лежат пылятся? Или у кого-то из "соседей" часть б\к изъяли?
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10.01.2025 00:12 Відповісти
Міни передали на переробку дроноводам. Які викидають з них все крім корпуса і вибухової речовини. А хто компенсує за остальні компоненти які були оплачені з наших кишень? Чи вже списали і руки потерли і готові прийняти новий контракт і мільярди
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10.01.2025 00:15 Відповісти
Саме так, дуже сумна складова цієї історії. В %0пу тим хто керує виробництвом цих мін іх треба позасовувати, ото буде діло!

ви ж тільки уявіть, бій, обстріли а у тебе раз за разом міна зі ствола не виходить чи не долітає чи не вибухає. Тут має бути нульова толерантність до винних, нульова!
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10.01.2025 09:46 Відповісти
Щира подяка Юрію Бутусову !!
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10.01.2025 01:05 Відповісти
Міноборони - це яйця по 17 і кінці у воду
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10.01.2025 01:10 Відповісти
Ще і оплиски у ВР
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10.01.2025 01:42 Відповісти
А скільки бійців загинуло від неможливості зупинити орків подалі від наших позицій мінометним вогнем, коли ті "наступають малими групамі"?
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10.01.2025 01:26 Відповісти
а скільки потенційних бійців здриснули в Польшу і ударно чистять свинарники у панів-рольніков.....
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10.01.2025 03:26 Відповісти
А хто ж їх "обілетив" та випустив..?
Той хто має владу та бронь ...
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10.01.2025 03:56 Відповісти
Причому тут ті, хто має владу і бронь
Загальновідомо, що "обілечують та випускають 17-річні мешканці Закарпаття"!
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10.01.2025 09:48 Відповісти
А за ту неякісну партію мін збитки з заробітньої плати виконавців відрахували ? А керівника звільнили ? Хто взагалі відповів ?
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10.01.2025 01:26 Відповісти
Посмотрел на ютубе "Бутусов +" (55 мин длиною ) про коррупцию в армий и подлых предателей Украины и оседших в выших эшалонах власти ... про диверсию в со (фейковыми) снарядами .... ну браво госп. БУТУСОВ. А Зеленский :я пойду на втарой срок ? . Зачем ...ты уже дискредитировал себя , в твоей власти осели посланики регионалов или наставники беглеца Януковича ,ждеш пока их больше набереш?
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10.01.2025 02:11 Відповісти
Хоч щось корисне нарешті відбулося..
Респект пану Бутусову.!
Дай Боже здоров'я та наснаги..!
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10.01.2025 03:58 Відповісти
Та начините уже печатать оружие на 3-д принтерах! Качество зборки без всякого ОТК будет такое же как и в оригинале. А так "слесарь Мыкола" в "Укроборонпроме" с помощью молотка и такой то матери ОБЯЗАТЕЛЬНО НАКОСЯЧИТ и сделает бракованное оружие. При сборке оружия надо использовать современные технологии а не "слесаря Мыколу"
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10.01.2025 05:35 Відповісти
А "бракодєли" і постачальники вже на фронті ? Ні ?
Ну, тоді такий бардак знову і знову буде повторюватися.....
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10.01.2025 06:14 Відповісти
е один нюанс 82 мм не використовуется у мінометах Франції там курво 81 мм
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10.01.2025 06:31 Відповісти
це вказує на рівень дефекту.
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10.01.2025 07:51 Відповісти
Ганьба верховному ішаку!
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10.01.2025 07:29 Відповісти
Зеленський доторкнувся до бракованих мін і вони набрали якості.
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10.01.2025 07:50 Відповісти
Оце %$ня: "браковані міни передали на переробку та застосування операторам дронів" - оскільки з точки зору постачальника/виробника усе норм, міни передали, гроші отримали, робимо і надалі брак
списали-порешали, однім словом
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10.01.2025 09:42 Відповісти
Не дають патріоти України зрадникам знищити її!
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10.01.2025 10:15 Відповісти
После публикации материала о бракованных минах

ДАЕШЬ БОЛЬШЕ ПУБЛИКАЦИЙ
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10.01.2025 11:24 Відповісти
Міни замінили (чи просто вилучили і передали тим хто буде мовчати). А чи покарали тих хто поставив неякісні **********, чи відповість хтось за загиблих воїнів через таку поставку? Мене цікавить саме це
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10.01.2025 12:31 Відповісти
А мене не цікавить. Бо я знаю наперед: винних немає.
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10.01.2025 13:02 Відповісти
Та поїдуть ті міни в іншу бригаду - цеж, з цим кровавим режимом зеленского, як два пальці обісцять.
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10.01.2025 14:00 Відповісти
А ХТО ТАКІ ПІСЛЯ !!!???))) Й ХТО ДО !!!???)))
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10.01.2025 20:21 Відповісти
І поїхали браковані міни в іншу бригаду
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10.01.2025 22:14 Відповісти
 
 