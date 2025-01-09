Після публікації матеріалу про браковані міни у 151-й бригаді бійцям доставили якісні боєприпаси, - Бутусов
Після публікації на Цензор.НЕТ відео про браковані міни у 151-й бригаді бійцям доставили партію якісних боєприпасів виробництва НАТО.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму фейсбуці.
"За результатами публікації на Цензор.Нет мінометниками 151-і бригади відео про браковані міни. Бригаду для перевірки та зʼясування фактів відвідав заступник міністра оборони Дмитро Клименков. Важливий та гідний вчинок", - написав Бутосов.
Він додав, що водночас мінометникам видали значну кількість мін 120 мм та 82 мм виробництва однієї з країн НАТО, якісних, влучають дуже точно і завжди вибухають, створюють щільну зону ураження.
"Піхота дуже задоволена ефективною вогневою підтримкою. Браковані міни передали на переробку та застосування операторам дронів", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.
Браковані міни поставили ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.
Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.
6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.
31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.
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Ганьба тиловим крисам МО.
ви ж тільки уявіть, бій, обстріли а у тебе раз за разом міна зі ствола не виходить чи не долітає чи не вибухає. Тут має бути нульова толерантність до винних, нульова!
Той хто має владу та бронь ...
Загальновідомо, що "обілечують та випускають 17-річні мешканці Закарпаття"!
Респект пану Бутусову.!
Дай Боже здоров'я та наснаги..!
Ну, тоді такий бардак знову і знову буде повторюватися.....
списали-порешали, однім словом
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