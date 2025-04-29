Более 120 тыс. бракованных боеприпасов для ВСУ: СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, которое поставило в ВСУ бракованные мины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В то же время, как сообщили источники Цензор.НЕТ, в частности задержан гендиректор оборонного завода Леонид Шиман и его первый заместитель Алексей Кириченко.
Кроме руководителей госпредприятия, задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны Михаил Шкуренко и руководитель группы контроля соответствующего подразделения Юрий Яресько.
Как известно, предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-х минометных выстрелов.
Впрочем, руководители завода использовали в производстве некачественные материалы и выполняли работы с дефектом, что привело к не срабатыванию капсюля основного метательного заряда и отсутствию стабильной работы всего порохового заряда.
Задержанным грозит 15 лет тюрьмы.
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А тут 120.000!!! Акуєть
Зате верещать на весь голос, коли кажуть, що одні з найбільш корумпованих
... у меня есть мечта!... Олег #590959
"зелені"зеленкуваті можуть ще й нагородити
Lida Sha
@LidaSharko
Сестра спецпредставника Путіна Дмитрієва таємно відвідувала Україну з паспортом США, - ЗМІ
В'їхала 8 лютого і виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії.
Спіпало просто
дєрьмака ще не забудьте
Считала бабло под подушкой?
Агов, СБУ, ви там що, телемарафон не дивитесь? Ви там обережніше з таким, а то випадково і до Самого дійдете в пошуках збройової мафії/диверсії.
100 - віддай в Міноборони.
100 - в Мінстратегпром
100 - силовикам за дах
100 - податків
Собівартість - 420 євро. А ще потрібно новий Мерседес директору, 5 Мерседесів замам, квартиру в Монако, віллу в Іспанії, поповнити рахунок в Омані.........
От і крутись, як знаєш. Дивно що вони взагалі хоч іноді, з міномету відстрілювали, а не розвалювались на частини при перевозці.
І так в усій оборонці. Десь більше, десь менше. Десь жадібніше.
А підари з баблом вже давно рознесли його по вищих кабінетах а з рештою з'їабли.