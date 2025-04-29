Более 120 тыс. бракованных боеприпасов для ВСУ: СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, которое поставило в ВСУ бракованные мины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В то же время, как сообщили источники Цензор.НЕТ, в частности задержан гендиректор оборонного завода Леонид Шиман и его первый заместитель Алексей Кириченко.

Кроме руководителей госпредприятия, задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны Михаил Шкуренко и руководитель группы контроля соответствующего подразделения Юрий Яресько.

Читайте также: К производителям бракованных 120-мм мин не применили штрафов, сроки поставки продлены. Это служебная халатность чиновников АОЗ , - Антикоррупционный совет





Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в этом году может получить в рамках чешской инициативы столько же боеприпасов, как и в прошлом, - Фиала

Как известно, предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-х минометных выстрелов.

Впрочем, руководители завода использовали в производстве некачественные материалы и выполняли работы с дефектом, что привело к не срабатыванию капсюля основного метательного заряда и отсутствию стабильной работы всего порохового заряда.

Задержанным грозит 15 лет тюрьмы.