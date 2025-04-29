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Новости Бракованные боеприпасы
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Более 120 тыс. бракованных боеприпасов для ВСУ: СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, которое поставило в ВСУ бракованные мины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В то же время, как сообщили источники Цензор.НЕТ, в частности задержан гендиректор оборонного завода Леонид Шиман и его первый заместитель Алексей Кириченко.

затримано керівників оборонного заводу

сбу

Кроме руководителей госпредприятия, задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны Михаил Шкуренко и руководитель группы контроля соответствующего подразделения Юрий Яресько.

Читайте также: К производителям бракованных 120-мм мин не применили штрафов, сроки поставки продлены. Это служебная халатность чиновников АОЗ , - Антикоррупционный совет

затримання СБУ
затримання СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в этом году может получить в рамках чешской инициативы столько же боеприпасов, как и в прошлом, - Фиала

Как известно, предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-х минометных выстрелов.

Впрочем, руководители завода использовали в производстве некачественные материалы и выполняли работы с дефектом, что привело к не срабатыванию капсюля основного метательного заряда и отсутствию стабильной работы всего порохового заряда.

Задержанным грозит 15 лет тюрьмы.

Автор: 

боеприпасы (2340) ВСУ (6596) Офис Генпрокурора (2471)


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Топ комментарии
+11
120.000? Це як? Як? Протягом місяців штампують і відправляють на фронт браковані ********** і всім насрати? Та якщо просто в якийсь АТБ прийде партія червивого горошку, то після скарг перевірять другу партію і потім припинять його закуповувати.
А тут 120.000!!! Акуєть

Зате верещать на весь голос, коли кажуть, що одні з найбільш корумпованих
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29.04.2025 18:10
+10
А что делала военная приемка?
Считала бабло под подушкой?
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29.04.2025 18:18
+8
За такое во время войны, нужно садить на 20-30 лет без возможности выйти раньше, с полной конфискацией вплоть до всех родственников, на которых они все попереписывали, но, это не про наш суд, самый гуманный суд в мире, по отношению к коррупционерам и ворам
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29.04.2025 18:13
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Правила форума Совет форумчан
Не можу вкурити для чого гнати браковані ********** - де тут вигода - окрім розстрільної статті
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29.04.2025 18:09 Ответить
Саботаж за винагороду, використання дешевих комплектуючих, неякісна сировина...Відмазка? Неналежне зберігання, міномети "не той системы"...
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29.04.2025 19:07 Ответить
120.000? Це як? Як? Протягом місяців штампують і відправляють на фронт браковані ********** і всім насрати? Та якщо просто в якийсь АТБ прийде партія червивого горошку, то після скарг перевірять другу партію і потім припинять його закуповувати.
А тут 120.000!!! Акуєть

Зате верещать на весь голос, коли кажуть, що одні з найбільш корумпованих
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29.04.2025 18:10 Ответить
За такое во время войны, нужно садить на 20-30 лет без возможности выйти раньше, с полной конфискацией вплоть до всех родственников, на которых они все попереписывали, но, это не про наш суд, самый гуманный суд в мире, по отношению к коррупционерам и ворам
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29.04.2025 18:13 Ответить
... у меня есть мечта!... мартин лютер кинг
... у меня есть мечта!... Олег #590959
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29.04.2025 18:17 Ответить
"зелені" зеленкуваті можуть ще й нагородити
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29.04.2025 19:02 Ответить
Треба офіс підозрювати

Lida Sha
@LidaSharko
Сестра спецпредставника Путіна Дмитрієва таємно відвідувала Україну з паспортом США, - ЗМІ

В'їхала 8 лютого і виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії.

Спіпало просто
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29.04.2025 18:14 Ответить
згадуємо коментарі зельоних ********* сметаніна , камишіна..яких прикриває Верховна Гнида

дєрьмака ще не забудьте
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29.04.2025 18:14 Ответить
А что делала военная приемка?
Считала бабло под подушкой?
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29.04.2025 18:18 Ответить
Для лохторату картинку зробили.Знайшли головне виновного,можливо і покарають,але не факт
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29.04.2025 18:25 Ответить
Вже давно цих диверсантів розтріляли б чи повісили при нормальній владі, а в нас поки лише підозрюють. 120 тис це тільки офіційно визнали, зрозуміло, що визначити скільки насправді вже неможливо. але навіть через ці 120 тис скільки хлопців полягло навіть уявити важко.
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29.04.2025 18:20 Ответить
Вже 4 нові посли знайдено. Варто ще поглибити слідство - кадровий резерв в МЗС ніколи не зайвий.
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29.04.2025 18:27 Ответить
То кацапське ІПСО, такого ніколи не може бути, навіть якщо й було.
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29.04.2025 18:27 Ответить
рашистська диверсія, і це далеко не останній приклад діяльності рашистських диверсантів і в МО і в ГШ І на оборонному виробництві...
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29.04.2025 18:29 Ответить
А взагалі, стоп! Які ще неякісні міни!? Влада чітко устави Сметаніна та Умєрова пояснила, що це військові не вміють цими мінами користуватись.
Агов, СБУ, ви там що, телемарафон не дивитесь? Ви там обережніше з таким, а то випадково і до Самого дійдете в пошуках збройової мафії/диверсії.
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29.04.2025 18:30 Ответить
*устами
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29.04.2025 18:31 Ответить
Не вміють користуватися на 4 році війни. Мабуть вони вже дебілами стали, або думають, що народ тупий і можна будь-яку нісенітницю йому упарювати
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29.04.2025 18:36 Ответить
Я не розумію цих виродків, но ще більше я не розумію тих хто виробляє ці снаряди. Служив в арт полку снаряди іноді були з другої світової війни. Браку не було, а виготовляли переважно діти і жінки. А зараз робітники що не розуміють, що своїх рідних можуть втратити. І як вони це робили по команді сьогодні виготовляємо брак. Дебилізм якійсь
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29.04.2025 18:31 Ответить
Що там розуміти - виграєте тендер з міною за 800 євро.
100 - віддай в Міноборони.
100 - в Мінстратегпром
100 - силовикам за дах
100 - податків
Собівартість - 420 євро. А ще потрібно новий Мерседес директору, 5 Мерседесів замам, квартиру в Монако, віллу в Іспанії, поповнити рахунок в Омані.........
От і крутись, як знаєш. Дивно що вони взагалі хоч іноді, з міномету відстрілювали, а не розвалювались на частини при перевозці.
І так в усій оборонці. Десь більше, десь менше. Десь жадібніше.
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29.04.2025 18:36 Ответить
Схоже, що знайшли чергового цапа-відбувайла. Так само, як і з генералами за наступ на Харківщину.
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29.04.2025 18:32 Ответить
Це не цапи-відбувайли, це справжні герої цієї історії. Інша справа, що це зовсім не верхівка цієї схеми, і їм, впевнений вже пообіцяли легкий переляк, в обмін на мовчання. Пару фото позору і сите життя на Заході зі своєю частиною грошей. А може і підвищення.
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29.04.2025 18:40 Ответить
От і Зицпредседатель Фунт знайшовся.
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29.04.2025 18:55 Ответить
Публічна смертна кара для зрадників!
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29.04.2025 18:57 Ответить
а хто кришувпв заводік ?
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29.04.2025 18:58 Ответить
А швидкокар'єрного кіндерсюрприза "молочного", який і організував все це бракороблення, чому не "зашиманили"?
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29.04.2025 18:59 Ответить
А шо там по лисому яйцеславу, той шо по 17 грн яйца купля, не затримали ще? А шо так?
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29.04.2025 19:04 Ответить
Це "цапи-відбувайли", їх скоро випустять і переведуть на інші або вищі посади.

А підари з баблом вже давно рознесли його по вищих кабінетах а з рештою з'їабли.
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29.04.2025 19:15 Ответить
 
 